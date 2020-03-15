"خارجية ألمانيا" تُسرّع نقل مواطنيها من المغرب‎

هسبريس من الرباط

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية أنها تعمل بتنسيق مع سفارة ألمانيا بالرباط على تقديم الدعم اللازم لسائحين ألمان عالقين بالمغرب، بعد إلغاء الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأورد المتحدث باسم الوزارة أنها تعمل مع شركات تنظيم الرحلات ومع الشركاء بالاتحاد الأوروبي، تحت ضغط شديد، لتوفير إمكانات عودة المواطنين الألمان من المغرب في أقرب وقت ممكن.

وشدد المتحدث الألماني على أن المسافرين ملزمون بالاستعلام بصورة دورية عن المستجدات عن طريق موقع وزارة الخارجية الألمانية والسفارة الألمانية في الرباط.