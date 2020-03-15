المعهد العالي للقضاء يوقف الدروس الحضورية‎

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة العدل أن المعهد العالي للقضاء سيوقف الدروس الحضورية ابتداء من يوم غد الإثنين وحتى إشعار آخر، مع اعتماد دروس التكوين عن بعد؛ وذلك عن طريق موارد رقمية وسمعية بصرية.

وأوردت وزارة العدل، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا القرار الموجه إلى الملحقين القضائيين أعضاء الفوج الـ43 يندرج في إطار التدابير الاحترازية للحد من العدوى وانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت إدارة المعهد، وفق البلاغ، أن توقيف هذه الدروس الحضورية لا يعني مطلقا إقرار عطلة رسمية استثنائية، وإنما ملازمة الملحقين والملحقات القضائيات لمنازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد، داعية الملحقين القضائيين إلى الانخراط بشكل جدي ومسؤول في برامج التكوين عن بعد وفق البرنامج المسطر من إدارة المعهد.

وشدد البلاغ على أن مديرية تكوين الملحقين القضائيين والقضاة تظل رهن الإشارة لتقديم التوضيحات اللازمة عن كيفية الولوج إلى هذه الدروس، كما أن إدارة المعهد ستتواصل باستمرار مع أعضاء الفوج في هذا الشأن عبر بلاغات رسمية وبكل الوسائل المتاحة.