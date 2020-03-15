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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية: هذه حقيقة إعادة العمل بالرقم 5757

وزارة الداخلية: هذه حقيقة إعادة العمل بالرقم 5757

وزارة الداخلية: هذه حقيقة إعادة العمل بالرقم 5757
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 18:43

أفاد مصدر مطلع بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، بأن ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتحدث عن تفعيل الرقم 5757 للإبلاغ عن الاحتكار وزيادة الأسعار "معطيات غير مضبوطة ولا أساس لها من الصحة".

وأكد المصدر ذاته أن ترويج مثل هذه الأمور من شأنه تضليل المواطنين، مضيفا أن هذا الرقم الهاتفي غير مفعل حاليا، وإعادة العمل به تعلن عبر القنوات الرسمية.

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