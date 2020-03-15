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الرئيسية | مجتمع | بلاغ جديد للديوان الملكي .. هذا النص الكامل

بلاغ جديد للديوان الملكي .. هذا النص الكامل

بلاغ جديد للديوان الملكي .. هذا النص الكامل
هسبريس من الرباط
الأحد 15 مارس 2020 - 19:14

فيما يلي نص بلاغ للديوان الملكي الخاص بإحداث صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا":

"أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.

وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - محمد الجابر الأحد 15 مارس 2020 - 19:21
اختلفتم او اتفقتم معي، فالمغرب قام بتدابير يجب تقديرها،
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208
2 - حميد الخريبكي الأحد 15 مارس 2020 - 19:21
ومن اين ستأتي أموال الصندوق هل من اقتطاعات جديدة من جيوب الموظفين تنضاف للاقتطاعات السابقة ام عن طريق فرض رسوم جديدة على اصحاب السيارات والدراجات النارية كما فعلت الحكومة في صندوق الكوارث ؟
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-58
3 - مغربي الأحد 15 مارس 2020 - 19:23
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هذه بادرة طيبة جزاكم الله خيرا من اين ستمولون هذا الصندوق؟؟؟؟
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56
4 - هند الأحد 15 مارس 2020 - 19:24
كانتمناو يسمعون الهضرة ومايستغلوش هاذا المصيبة العالمية باش يزيدون يضخمو حساباتهم البنكية، وكون كل واحد من الوزراء الحاليين والسابقين والبرلمانيين جبد داكشي اللي عندو مانحتاجوش اعتمادات، يقدرو يعتقو المغرب وشي دول جنب المغرب گاع
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52
5 - الواسيني الأحد 15 مارس 2020 - 19:24
جازاك الله خيرا وحفظك الله من كل مكروه يا ملكنا الهمام ادامك الله تاج على رؤوسنا
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53
6 - سعيد الأحد 15 مارس 2020 - 19:25
بادرة طيبة الله المعين نتمنى أن تعطي أكلها
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36
7 - الواقعيين الوجديين الأحد 15 مارس 2020 - 19:25
هناك تحسن في أداء الدولة لدورها تجاه الشعب الصراحة كاين الخدمة واليقظة فقط ينقصنا المسؤولية التضاممية والجماعية ثم محاسبة الفاسدين والزج بهم في السجن
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70
8 - imad casa الأحد 15 مارس 2020 - 19:25
الان دور الوطنيين من أغنياء البلد .. الوطن في حاجة إلى مواطنتكم لا شعاراتكم اتناء الانتخابات ...ادعموا الاقتصاد باموالكم التي اكتنزتموها اعواما وتصدقو ليصالح فقراء البلد من غداء ودواء .. ولا تتاجرو بازمة الشعب عبر المضاربة للربح .
واحدركم أن تضاربو في المنتوجات وتترتفع اسعارها فاليوم حرب وجود
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57
9 - KOULOUNA VIRUS الأحد 15 مارس 2020 - 19:25
Je comprends pourquoi le Premier Sinistre était vague dans ses réponses. Il n’est qu’un PION qui ne décide de RIEN. autant supprimer son poste et faire des économies.
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6
10 - Ben الأحد 15 مارس 2020 - 19:26
الله يبارك فعمر سيدنا والله يحفظ بلادنا وشعبنا وسائر خلق الله #ديما_مغرب
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28
11 - wafaa الأحد 15 مارس 2020 - 19:26
اطال الله عمر ملكنا الهمام وابقاه ذخرا لوطننا المفدى وحفظ بلدنا الحبيب وملكه وشعبه بما حفظ به الذكر الحكيم آمين يارب
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29
12 - منصف السعيد الأحد 15 مارس 2020 - 19:27
وعنا نحن المغاربة أصحاب التأشيرات شنغن العالقون في المعبر الحدودي لمدينة سبتة هل من إلتفاتة، فقد تقطعت بنا السبل ومنا الرضيع والكهل المريض والوحيد نكتسي السماء ونفترش الأرض لا غداء ولا ماء الا ما جاد به المحسنون منا من لا سيولة له وغيرنا ترك ولده وعمله من ينظر إلينا بعين الرحمة اشفقوا علينا ألسنا أبناء هذا الوطن، انجلب من كان في الصين ونترك من بباب بلده خطوات بلا معين...
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22
13 - cobida-19 الأحد 15 مارس 2020 - 19:28
Une tres belle initiative.vive le Roi le maroc a besoin de ces mesures encourageante pour le développement de l'économie
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10
14 - وفاء الأحد 15 مارس 2020 - 19:30
bonne initiative DIEU protège notre cher pays,notre cher roi et son cher peuple.
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6
15 - مترجي عبدالعالي المحمدية الأحد 15 مارس 2020 - 19:30
مستعدين كل الاستعداد وجنود مجندين وراء صاحب الجلالة نصره الله وحفظه من كل سوء او مكروه . آمين.
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10
16 - مصطفى روماريو الأحد 15 مارس 2020 - 19:30
تدابير حكيمة من ملك حكيم و مسؤول عن رعيته ، حفض الله مولانا الامام و جعله ذخرا و ملاذا لما فيه صالح الامة ، لكن نتمنى من الله ان يكون الاشخاص الموكلون بتسيير هاته الميزانية الضخمة عند حسن الضن ، صاحب الجلالة اعطى الاوامر بحكمة لهذا يجب ان يكون اعضاء الحكومة في المستوى لتدبير هاته الجائحة كما صنفتها منضمة الصحة العالمية ، و نرجو من اصحاب العقول و القلوب المريضة و الذين يركبون على الازمات لنفخ ثرواتهم و نثر سمومهم على المواطن البسيط ، نرجو منهم ان يستحضروا عقاب الله في الدنيا و في الاخرة ، و الله ولي التوفيق
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12
17 - fati الأحد 15 مارس 2020 - 19:31
الله يحفظ سيدنا والله خلبه لينا سالم غانم انشاءالله
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9
18 - أطلسي الأحد 15 مارس 2020 - 19:31
10 ملايير درهم لا تكفي مقارنة مع دول اوروبا
المهم الله ينجينا ويحفظنا.
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2
19 - oujdi الأحد 15 مارس 2020 - 19:31
اللهم أحفظ ملكنا الهمام ووفق جميع المسؤولين لهذه المهمة.
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5
20 - بادرة طيبة الأحد 15 مارس 2020 - 19:32
نشكر الملك عن هده البادرة الطيبة

لكن هناك أكراهات منها أن المسؤولين المغاربة متماطلين في القرارات الملكية ومتهاونين وأحيانا لايبالون بها بمعنى أكتر هذا الصندوق سيتم العمل به بعد شهور هدا أذا نفع في شيء سينفع حساباتهم البنكية التي سيتم ضخ مبالغ بها كعمولات عن شراء أي شيء من معدات أو أنشاء البنيات التحتية أو وهمية على الورق

هناك سؤال جوهري من هي الدولة التي ستصدر لنا التجهيزات وهي في حاجة ماسة لها ؟ فكل الدول المصنعة أجتاحها الوباء

تبرعو ليا مع راسكم يا من تتحكمون في هذا الصندوق لكن لا تنسو أنكم معرضون أيضا مع عائلتكم للوباء ولو حتى بالحماية فهو لا ينتقي كلنا مهددون به عمرو لي كونط ديالكم وفلخر بنا وعلى ومشا وخلا

أنما لمن غادي تخليه الله أعلم ماعرفنا شكون سابق وشكون لاحق

أتقو الله في أنقسكم

يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء
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8
21 - asmae elmouttafiq الأحد 15 مارس 2020 - 19:32
الله ينصر سيدنا الحمد لله ان جلالة الملك نصره الله التفت إلى قطاع السياحة الأكثر تضررا لا سيما ان العاملين في القطاع تعرضوا للتسريح بسبب انهيار القطاع عقب إلغاء الحجوزات بسبب فيروس كورونا، نسال الله العفو والعافية .
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5
22 - aarab Khaled errachidia الأحد 15 مارس 2020 - 19:33
Que Dieu protège nôtre Roi et nôtre Peuple
dès mesures aussi doivent être prises concernant les engagements des entreprises envers les caisses et les impôts
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4
23 - فهد الأحد 15 مارس 2020 - 19:36
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس، واحفظ اللهم بلادنا والمسلمين كافة من هذا الوباء. قولوا آمين.
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6
24 - rachid الأحد 15 مارس 2020 - 19:37
تحرك عقلاني و سليم في الوقت المناسب رؤية مسؤولة يتبادر الى ذهني المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة الملكية ان تفعل و تكون على اهبة الاستعداد ان قدر الله تفاقم الوضع عاش الملك
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5
25 - من القلب الأحد 15 مارس 2020 - 19:37
يجب ان يكون هدا الصندوق من الميزانيات التي كانت تصرف على المهراجان كموازين وتيميتار والموسيقي الروحية.. وووووو وخاصة انها الغيت هذه السنة ...وتحية لعاهل البﻻد
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6
26 - طه محمد بن عبد الله الأحد 15 مارس 2020 - 19:38
قطر قامت بالتخفيف على مواطنيها بتاجيل سداد القروض ستة أشهر نتمنى مبادرة من جلالة الملك في هدا الموضوع خصوصا وأن جل الموضفين غارقون في الديون والابناك ربحت الكتير من فوائد الديون.
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2
27 - كوهين الأحد 15 مارس 2020 - 19:40
الله الوطن الملك.ربي يحفظ ملكنا
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-1
28 - السعيد الأحد 15 مارس 2020 - 19:40
الله.الوطن.الملك شعارنا الخالد مجندون وراء ملكنا الهمام حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وأنار دربكم لخدمة شعبكم الوفي. كلنا يد واحدة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية.
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0
29 - عبد العزيز نكيش الأحد 15 مارس 2020 - 19:44
بادرة طيبة، نسأل الله التوفيق والسداد.
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0
30 - مغترب الأحد 15 مارس 2020 - 19:44
تم تضييع الملايير على المهرجانات و الخوا الخاوي في حين أننا اليوم في حاجة لمستشفيات مجهزة بتقنيات عالية ألم نقل أن الصحة و التعليم هم عماد المجتمع و بها تنهض الأمم و تلعب بها فرنسا و أمريكا و روسيا....
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31 - معلق فرح الأحد 15 مارس 2020 - 19:45
مناصب الشغل فقدناه مند مجيئ العدالة والتنمية وبداية الصراعات السياسية ، وانا الان بدل ان اعره لتموين اسرتي بالغداء والدواء، اجلس بكل حرقة اكذب عليهم انه لا داعي للقلق فلامور ستكون على خير، والحقيقة انه اصبحت مفلسا بعدما كنت شخصا ميسور الحال بسبب تدهور الاقتصاد اللدي نتج عن صراعات الاحزاب على الحكومة. اشتروا السلع وتحصنوا فكورونا عادل لا يفرق بين غني ولا فقير لا قوي ولا ضعيف، والموت صار ارحم من معيشة الذل اللتي اصبحنا نعيشها،منذ بدأ تصارع السياسين على السلطة.شخصيا لا ترعبني الموت ولا كورونا بل يرعبني الوضع اللدي سيليه مادامت عندنا نفس الاحزاب بنفس العقلية.شكرا هسبريس وارجو النشر.
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32 - tarragona الأحد 15 مارس 2020 - 19:45
نعم يجب على المسؤولين الحكوميين أصحاب الريع المساهمة بقسط لا بأس به مما اقترفوه من أموال الشعب
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2
33 - مواطن الأحد 15 مارس 2020 - 19:45
يجب تحويل ميزانية وزارة الثقافة و الرياضة.... لدعم القطاع الصحي بتجهيز المستشفيات ....
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2
34 - التعباني محمد الأحد 15 مارس 2020 - 19:46
الحمد لله.
كما يعلم المواطنون ، أن صاحب الجلالة منذ إعتلاءه العرش ، لم يفرض على المواطنين أي مساهمة في أي صندوق من هذا النوع ، و كانت المساهمة دائما بكل تلقائية و حرية.
و بالمناسبة ، و بما أن هذا الفيروس يمس الوطن كله ، أتمنى أن يبادر المجتمع المدني بتنسيق مع السلطات بإنشاء صندوق ثاني ،يساهم فيه المواطنون بكل تلقائية و حرية كما عودنا على ذلك صاحب الجلالة.
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-2
35 - خير انشاء الله الأحد 15 مارس 2020 - 19:46
تدخلات الملك داىما ما تكون استباقية دكاء جلالة الملك ومراعاة شؤون المواطنيين تفوق الوصف حتى الحكومة تقوم بدورها الصراحة افتخر انني مغربي
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36 - stifan hernandiz الأحد 15 مارس 2020 - 19:47
باذرة طيبة ولكن يجب أن تنفذ
بشكل صحيح وان يستفذ منها الجميع
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37 - يوسف الأحد 15 مارس 2020 - 19:47
قرار جيد في محله من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نسأل الله أن ينجينا جميعا منه ويجنبنا شره
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38 - العمري علي الأحد 15 مارس 2020 - 19:48
ان دل هدا فانما يدل على القادم سيكون اسواء. وما الاجابات التي خرج بها الوزير الاول الا لدليل قاطع على ان الدولة تتوقع الاسوء. هنا يضهر وعي المواطن من خلال عمله على الحد من ضاهرة كورونا عن طريق البقاء في المنازل الا للضرورة القصوى.عدم ارتياد المقاهي والمطاعم. تجنب اماكن الازدهام من مراكز تجارية و اسواق اسبوعية او قيساريات.الامتناع عن السفر الا للضرورة القصوى.المنع التام للاطفال وكبار السن من الخروج .تجنب الحمامات الشعبية او التركية. امريكا و انجلترا و اروبا لم تتمكن لحد الان من السيطرة على انتشار الوباء نضرا لاستخفاف مواطنيها بالالتحديرات في بداية الازمة.انصرو مادا حل بها الان؟؟ الحل بايدينا نحن الشعب.فهل نكون بدرجة عالية من الوعي و نفرض تقنين التجوال بانفسنا ام ننتضر ان تفرضه علينا السلطات المحلية؟؟؟
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39 - abdolah الأحد 15 مارس 2020 - 19:49
حفظك الله انت من تخدم هذا الوطن وتسهر على امنه واستقراره خفظك الله ورعاك وحفظ بلدنا من هذا الوباء وجميع المسلمين في كل مكان...
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40 - رحماني يوسف الأحد 15 مارس 2020 - 19:51
هذه بادرة حسنة جزاك الله نتمنى من المسؤولين ان يتعاملوا بهذه البادرة بروح وطنية .
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41 - هشام كزا الأحد 15 مارس 2020 - 19:52
إنه الوطن يا شباب فيه أبناءنا أمهاتنا أولادنا إخواننا جيراننا فلا نتظامن بكلمة طيبة ويد مساعدة والنقم بشيء
مند زمن بعيد لم نتحد يد في يد ولم نقم بعمل حسبته لنا شعوب أخرى
حنا مغاربة قلبنا بيض سرعانة ما نرجع إلى
الحق
فلنبرهن لحكومتنا أننا شعب لا نتخلى على وطننا حبيب شعب مسامح
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42 - RamYoussef الأحد 15 مارس 2020 - 19:52
جزاك الله خيرا على هذه البادرة نتمنى من الله هاذ الصندوق يتعاملوا معاه بروح وطنية
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43 - سلوى الأحد 15 مارس 2020 - 19:56
أنا بالنسبة لي أرى أنه يجب تأهيل المستشفيات العامة و كذا الخاصة و هذه الاخيرة بالمجان لان الأمر يستدعي ذلك لمنع تفشي الوباء كما اتمنى من أصحاب الثروات وضع يدهم في يد الحكومة من أجل تخطي الأزمة. و نسأل الله تعالى أن يحمينا جميعا و أن يشفي مرضانا .
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44 - مغربية شمالية الأحد 15 مارس 2020 - 19:58
لحد الساعة الدولة قايمة بالواجب ديالها ,الدور علۍ المواطن للاسف كنشوف استهتار بعض الناس بهاد المرض وكين لي ممسوقش كااع نتا تتنصحو وهوا يكوليك وغير الكذوب وووو والله يهديكم راه هاد الشي مافيهش اللعب.
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45 - asmaa الأحد 15 مارس 2020 - 19:59
بادرة جيدة الكل يجب ان يساهم ولو بالبسيط لتجاوز هذه الأزمة فحتى الدول المتقدمة قامت بنفس البادرة لنقف وقفة رجل واحد لكي لا نقع في مالا يحمد عقباه كالجارة اسبانيا والله المستعان في هذه الفترة لا نحتاج إلى الانتقادات ولكن إلى الاتحاد للعمل للخروج إلى بر الأمان
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46 - نور الأحد 15 مارس 2020 - 19:59
أرجو أن تصرف هذه الإعتمادات فيما خصصت له وأن لا تطالها أيدي العابثين والفاسدين٠
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47 - الفيافي الأحد 15 مارس 2020 - 19:59
يعد حين ستعلن الدولة حالة الطوارء ومعناها يتوقف العمل بالدستور وجميع القوانين التي اقرها البرلمان وبموجب حالة الطوارء تتصرف الدول بحرية وبدون قيود ولا معنى للحقوق الفردية ولا للملكية الخاصة ,ويمكن للدول الاستيلاء على ممتلكات الافراد والشركات الخاصة بكل حرية ولا معنى لاية مطالب .

يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد .
يا أيها الناس ما يريد الله بعدابكم ان يشاء يدهبكم ويأتي يخلق جديد .
يا أيها الناس أقمتم أعياد سنوية للحب وووووووو.ولم تسعو الى الاقوف ولو ساعة ترفعون ايدكم الى السماء تستجدون خالقكم يكل خشوع عله يرحمكم ويعطف عليكم .

لو ان المخلوقات الادمية كلها وباختلاف الوانها والسنتها ومعتقداتها قامت بدالك ايمانا وخشوعا لأقام لهم الحساب قبل اجله .

افهم ترحم .
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48 - عبد الله من النيف الأحد 15 مارس 2020 - 20:06
Il faut s attendre à une coupe budgétaire des investissements
Une révision du budget 2020 reste à venir dans qlq semaines surtout qu en plus de Covid19, l impact de l année très pauvre en pluviométrie sera chaotique pour le budget
L’ année 2020 sera très critique
الله ارحمنا و يلطف بنا
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49 - amghnas الأحد 15 مارس 2020 - 20:06
مبادرة مزيانة شكرا ملكنا لعزيز
نتمني دوك لفلوس ديال موازين اصوبو بهم مستشفيات
الله انجينا من هاد كورونا
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