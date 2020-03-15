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كُتّاب وآراء
بلاغ جديد للديوان الملكي .. هذا النص الكامل
فيما يلي نص بلاغ للديوان الملكي الخاص بإحداث صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا":
"أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.
وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
واحدركم أن تضاربو في المنتوجات وتترتفع اسعارها فاليوم حرب وجود
المهم الله ينجينا ويحفظنا.
لكن هناك أكراهات منها أن المسؤولين المغاربة متماطلين في القرارات الملكية ومتهاونين وأحيانا لايبالون بها بمعنى أكتر هذا الصندوق سيتم العمل به بعد شهور هدا أذا نفع في شيء سينفع حساباتهم البنكية التي سيتم ضخ مبالغ بها كعمولات عن شراء أي شيء من معدات أو أنشاء البنيات التحتية أو وهمية على الورق
هناك سؤال جوهري من هي الدولة التي ستصدر لنا التجهيزات وهي في حاجة ماسة لها ؟ فكل الدول المصنعة أجتاحها الوباء
تبرعو ليا مع راسكم يا من تتحكمون في هذا الصندوق لكن لا تنسو أنكم معرضون أيضا مع عائلتكم للوباء ولو حتى بالحماية فهو لا ينتقي كلنا مهددون به عمرو لي كونط ديالكم وفلخر بنا وعلى ومشا وخلا
أنما لمن غادي تخليه الله أعلم ماعرفنا شكون سابق وشكون لاحق
أتقو الله في أنقسكم
يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء
dès mesures aussi doivent être prises concernant les engagements des entreprises envers les caisses et les impôts
كما يعلم المواطنون ، أن صاحب الجلالة منذ إعتلاءه العرش ، لم يفرض على المواطنين أي مساهمة في أي صندوق من هذا النوع ، و كانت المساهمة دائما بكل تلقائية و حرية.
و بالمناسبة ، و بما أن هذا الفيروس يمس الوطن كله ، أتمنى أن يبادر المجتمع المدني بتنسيق مع السلطات بإنشاء صندوق ثاني ،يساهم فيه المواطنون بكل تلقائية و حرية كما عودنا على ذلك صاحب الجلالة.
بشكل صحيح وان يستفذ منها الجميع
مند زمن بعيد لم نتحد يد في يد ولم نقم بعمل حسبته لنا شعوب أخرى
حنا مغاربة قلبنا بيض سرعانة ما نرجع إلى
الحق
فلنبرهن لحكومتنا أننا شعب لا نتخلى على وطننا حبيب شعب مسامح
يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد .
يا أيها الناس ما يريد الله بعدابكم ان يشاء يدهبكم ويأتي يخلق جديد .
يا أيها الناس أقمتم أعياد سنوية للحب وووووووو.ولم تسعو الى الاقوف ولو ساعة ترفعون ايدكم الى السماء تستجدون خالقكم يكل خشوع عله يرحمكم ويعطف عليكم .
لو ان المخلوقات الادمية كلها وباختلاف الوانها والسنتها ومعتقداتها قامت بدالك ايمانا وخشوعا لأقام لهم الحساب قبل اجله .
افهم ترحم .
Une révision du budget 2020 reste à venir dans qlq semaines surtout qu en plus de Covid19, l impact de l année très pauvre en pluviométrie sera chaotique pour le budget
L’ année 2020 sera très critique
الله ارحمنا و يلطف بنا
نتمني دوك لفلوس ديال موازين اصوبو بهم مستشفيات
الله انجينا من هاد كورونا