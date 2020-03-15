خدمة "ألو 141" تقدم المساعدة الطبية الاستعجالية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنها خصصت خدمة إضافية للتواصل وتقديم معلومات حول مرض كوفيد-19. ويتعلق الأمر بخدمة "ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية" (Allô SAMU 141)، إلى جانب خدمة "ألو اليقظة الوبائية 47 47 100 080"، التي تم تفعيلها سابقا على مستوى المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، لتخفيف الضغط على مركز النداء الخاص بخدمة "ألو اليقظة الوبائية"، وسيتم تخصيصها حصرا لتقديم نصائح وتوجيهات للمتصلين الذين لديهم أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة والسعال؛ فيما ستقدم خدمة ألو اليقظة الوبائية معلومات وتوجيهات حول مرض كوفيد-19 ونصائح للمسافرين، وكذا معلومات حول إجراءات الإبلاغ عن حالة مشتبه فيها بالنسبة لمهنيي الصحة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن "الخدمتين تتوفران على موزع آلي للمكالمات لتقليص مدة الانتظار، إذ تسهر فرق صحية على ضمان الإجابة عن استفسارات المواطنين 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما ستعمل كذلك على توجيه الحالات المحتملة إلى المراكز المخصصة لذلك حسب الجهات".

جدير بالذكر أن خدمة "ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية" (Allô SAMU 141) تغطي حاليا ثماني جهات، فيما يمكن للمواطنين بالجهات الأربع المتبقية، وهي، درعة تافيلالت، بني ملال- خنيفرة، كلميم - وادي الذهب، الداخلة -وادي الذهب، الاتصال بخدمة خدمة "ألو اليقظة الوبائية 47 47 100 080".