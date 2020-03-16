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الرئيسية | مجتمع | بعد صندوق "وباء كورونا" .. هل يحدث المغرب خلية لتدبير الأزمات؟

بعد صندوق "وباء كورونا" .. هل يحدث المغرب خلية لتدبير الأزمات؟

بعد صندوق "وباء كورونا" .. هل يحدث المغرب خلية لتدبير الأزمات؟
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 16 مارس 2020 - 07:00

بعد مرور ثلاثة أشهر على شروع الحكومة في استخلاص ميزانية تمويل صندوق الكوارث الطبيعية، الذي أحدثته السنة الفارطة، من خلال مساهمات تقتطع من التأمين على العربات؛ أمر الملك محمد السادس بإحداث صندوق مماثل، سيخصص لتدبير ومواجهة وباء "فيروس كورونا" المستجد.

الصندوق الذي أمر الملك بإحداثه ستوفَّر له اعتمادات مالية بقيمة عشرة ملايير درهم، ستخصص، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة.

إحداث الصندوق المالي لمواجهة "فيروس كورونا"، رغم وجود صندوق الكوارث الطبيعية، معناه أن هناك توقعات بأن تكون الاحتياجات المالية لمواجهة الوباء العالمي الجديد، أكبر من الإمكانيات المالية التي يوفرها صندوق الكوارث الطبيعية، بحسب تحليل هشام معروف، الأستاذ الباحث في السياسات الاجتماعية.

وأوضح معروف، في تصريح لجريدة هسبري الإلكترونية، أن ضخّ مبلغ عشرة ملايير درهم في صندوق تدبير ومواجهة وباء "كورونا"، أملاه وجود متضررين متعددين لهذا الوباء، ليس على المستوى الصحي فحسب، بل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أيضا، إذ كانت له انعكاسات سلبية على الفاعلين في قطاع السياحة وعلى المقاولات.

وجوابا عن سؤال حول ما إن كانت الحكومة ستلجأ إلى الاعتمادات المالية المرصودة لصندوق الكوارث الطبيعية، لتمويل صندوق مواجهة وباء "كورونا"، قال معروف إن هذا الأمر سيحصل في الغالب، ما دام أن مواجهة "كورونا" تكتسي طابع الأولوية الآن.

ويأتي إحداث صندوق مواجهة وباء كورونا، بعد أن بلغ عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس 28 حالة مؤكدة، في حين بلغ عدد الحالات التي خضعت لتحاليل مخبرية سلبية 122 حالة، بحسب آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة أمس الأحد.

ويرى هشام معروف، أن إحداث صندوق لمواجهة وباء "كورونا"، ينبغي أن يوازيه إحداث خلية لإدارة الأزمات، لتوحيد جهود جميع القطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة، والتنسيق فيما بينها، لإثمار نتائج جيدة في مواجهة هذا الوباء.

وأوضح الخبير في السياسات الاجتماعية، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب، لحد الآن، في مواجهة وباء "كورونا"، أثبتت نجاعتها، لكن هناك بعض النواقص التي بدأت تبرز مع استمرار انتشار الوباء، تجلّت بالخصوص في الإقبال المفاجيء للمغاربة على الأسواق لاقتناء المؤن الغذائية، دون أن يكون ثمة داع لذلك، إضافة إلى ضعف التقائية عمل القطاعات الحكومية في بعض الحالات.

ويرى معروف أن قيادة خلية إدارة أزمة وباء "كورونا" ينبغي أن توكل إلى الجيش، باعتباره يملك تجربة في هذا الجانب، ويتوفر على كوادر مؤهلة لقيادة التنسيق، على أن تضم الخلية مدنيين، مشيرا في هذا الإطار إلى أن إقبال المغاربة على اقتناء المواد الغذائية، ما كان ليتم بالصورة التي جرى بها خلال اليومين الأخيرين، وأدى إلى ارتفاع الأسعار، لو كانت هناك خلية لتدبير الأزمات، تضم خبراء اجتماعيين يتولون مهمة توعية المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - رشيد الاثنين 16 مارس 2020 - 07:22
وماذا عن دعم المقاهي وأصحاب الطاكسبات والعربات وعمال الفنادق الدين سيتم تسريحهم وكل ما له علاقة بالسياحة اما أصحاب الفنادق الضخمة فهما الدين يجب عليهم دعم الصندوق. واين الفلاحين الصغار الدين تعرضو الضياع بسبب الجفاف من سبدعمهم
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2 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 16 مارس 2020 - 07:25
لماذا لا يوجد في بلدنا المغرب مختبر مستقل خاص به للبحث العلمي في الطب النموذجي لهذه البلدان المحددة المتقدمة في العالم مثل معهد باستور في فرنسا أو غيرها في الولايات المتحدة الأمريكية في إنجلترا أو كندا أو أستراليا أو الصين أو سويسرا ). أعلم أن معهد باستور (فرنسا) موجود ومستقر في المغرب ويتم توظيف باحثين مغاربة فيه (علماء الطب) لكن لماذا لا يكون لدينا معهد مغربي للبحوث العلمية الخاصة بالمغرب ولا نعتمد على أي بلد آخر في العالم في المجال
pourquoi notre pays le Maroc ne possède pas son propre laboratoire indépendant de recherche scientifiques en médecine exemplaire de ce lui certains pays développé au monde comme celui de l’institut pasteur en France ou autres aux usa en Angleterre , canada , Australie , chine ou en suisse) . je sais que institut pasteur (France) et installer au Maroc est fait employer des chercheurs (scientifiques en médecine ) marocain . mais, pourquoi ne pas avoir son propre institut de recherche scientifiques purement marocain ne dépendant d'aucun autre pays au monde
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3 - حميد الاثنين 16 مارس 2020 - 07:41
الفقرة الأخيرة من الخبر تلخص كل شيء يدور في المغرب حاليا،فوزارة الصحة لا تعي أبدا وضعية وخطورة الموقف،والأكثر من هذا لا تجربة لها في الميدان،أو بمعنى أصح:الصحة بالمغرب قطاع كسول وغير منتج للكفاءات والكوادر،وعاجز في مجال تدبير الأزمات،أتعجب صراحة لبلد يعاني مهزلة في مجال الصحة أن يحتوي جائحة أتعبت دولا عملاقة،فالصواب إذن وكما أشار الكاتب مشكورا ترك الأمور للجيش،فعلى الأقل يملك خبرة في المجال.
أما الشعب المغربي ففي اليومين الأخيرين أبان عن غباء لا محدود،وأنانية لا مثيل لها.
من يقول أن المغاربة أذكى شعب،وأن المغاربة أهل الجود والكرم،فليراجع معلوماته..والسلام.
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4 - الشاوي الاثنين 16 مارس 2020 - 07:42
بالنظر الى المستوى الصحي المتدني في بلدنا بلد النفاق ..الزبيب غادي يولي فابور.....
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5 - ABC الاثنين 16 مارس 2020 - 07:50
درس فيروس كورونا يجب أن يدرس في المؤسسات التعليمية الجامعات قبل هذا في الأسر ، درس هذا الفيروس يجب على مؤسسات الذولة أن تأخذ الهعبرة منه ، وتسجيل جميع الهفوات التي كان ولابد من اتخاذها في البداية أي الخطوات السابقة واللاحقة لإحتواء الوباء بل الجائحة بدل أن نتفرج وتدخلات مرتجلة لا قيمة لها ، يجب توعية المجتمع بإجراءات الوقائية ليس الوباء بل في الفيضانات والحوادت ... غياب ثقافة التعاطي مع الأزمات تضع المجتمع بكامله أمام هلاك حقيقي في حين خطوات استباقية وعمل منظم بين الجميع واتباع التعليمات الرسمية واحدة بواحدة كأوامر عسكرية تتجنب البلاد والعباد كارثة ، الدول المتقدمة بالرغم من المنظومة الصحية قوية إلا أنها انهارت بسبب عادات مجتمعية بعدم الإنضباط للتعليمات ، رجاءا لا نجعل من هذه الوباء عابر بل درس كبير في العاطي مع الأزمات وتكون مؤسسات الدولة صريحة مذ البداية وأوامرها وتعليماتها كأوامر عسكرية التنفيذ بدون تردد. لتجنب مثل هذه الإرتجالية وتشتت المجهود بين البيروقراطية وتداخل الإختصاصات بين جميع المتدخلين كل واحد يريد فرض سلطته على الأخر .
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6 - رجل متألم الاثنين 16 مارس 2020 - 07:53
لقد تمت زيادة 200 درهم في تأمين السيارات هذه السنة لتمويل صندوق التأمين ضد الكوارث، أين الآن كل تلك البحار من الاموال يا ترى؟
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7 - المواطنة الاثنين 16 مارس 2020 - 07:59
قرار جلالة الملك نصره الله رسالة واضحة لكل ابناء الوطن لتفعيل القيم التي يتشدقون بها كقيمة التضامن. فاللحظة تتطلب الفعل والتفعيل .اللحظة تتطلب مصاريف مالية ضخمة ( تعويض المتضررين من اجراءات الوقاية من الفيروس واقتناء المواد والوسائل...) فبالإضافة الى المبادرة الملكية الطيبة اضن انه من الواجب عل كل موظف مغربي ان يساهم ولو بأجر يوم أو يومين من راتبه الشهري.
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8 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 08:08
عاداتنا قد تقتلنا واستهتار البعض منا قد يودي بنا إلى ما لا تحمد عقباه فهناك مواطنون مختلفة أعمارهم لا يتعاملون بجد مع النصاءح والتوجيهات الواجب اتباعها،واعطي المثل بابني المراهق البالغ من العمر 16سنة والذي لا يلتزم كما ينبغي بالاحتياطات الضرورية كغسل اليدين خاصة عند رجوعه للمنزل بعد قضاء ما هو ضروري لوالدته،اظن انه يجب علينا الإنتباه أكثر لهؤلاء.والله المستعان.
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9 - عزيز الدحماني الاثنين 16 مارس 2020 - 08:09
يجب على الحكومة و المغاربة إعطاء السلطة للجيش لتدخل السريع في الوضع الأمر يزداد خطورة يوم بعد يوم ليس فقط في الفيروس لكن هناك من يزيد في إشعال الخوف بين الناس و هناك من يستغله إقتصاديا لست عسكريا لكن يجب على ما أظن السيطرة على الوضع منذ الأن مع إغلاق الحدود البرية و الجوية و البحرية إلى حين السيطرة على الفيروس عالميا أنظروا إلى إيطاليا بعدها فرنسا التي تأخرة حتى الإعلام الحكومي أو الحزبي يقصر في هذا الشأن
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10 - غريب في بلادي الاثنين 16 مارس 2020 - 08:09
ايها الاحزاب والوزراء والمسؤولين والبرلمانيين والأغنياء تظلون تصرخون بالوطنية وحب الشعب تبرعوا من أموالكم وراتب شهر واحد من اجل صندوق الخاص بكورونا وكفى من الشفوي والنفاق
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11 - مغربي١ الاثنين 16 مارس 2020 - 08:14
بعد صندوق "وباء كورونا" .. هل يحدث المغرب خلية لتدبير الأزمات؟
المغرب باركا عليه صندوق تدبير موازين ومهرجانات الموسيقى و الليالي الماجنة
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12 - طايب وهاري الاثنين 16 مارس 2020 - 08:21
بطبيعة الحال كاين خلايا تذبير الازمات.... المشكل هو سوء التسيير والتنظيم
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13 - قرارات لابد منها الاثنين 16 مارس 2020 - 08:22
نتساءل هل سيتم خلق ضراءب جديدة لهدا الأمر حتى نستطيع مواجهة وباء الكورونا ام سيتم تخفيض من مصاريف والأجور العليا ام تقاعد الوزراء السابقين والدي يعادل 40 مليار ام سيارات المصلحة الكثيرة و معها ستنخفظ كلفة صيانتها الغالية جدا.
اليوم، بل الآن، نطلب التضامن من الجميع و بالخصوص من الأغنياء و هم الدين اغتنوا كثيرا كثيرا على ظهر شعب هدا البلد.
لقد حان الوقت لأن يؤكدون لنا، وبالاموال، مدى وطنيتهم وتمسكهم بهدا البلد الدي منحهم كل شيء!!!
أن هؤلاء في هده اللحظة على محك مدى اعترافهم بحق هدا البلد عليهم.
والكل سينتظر و يراقب هل هم مع هدا الشعب ام مع مصلحتهم فقط
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