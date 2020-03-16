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المندوبية العامة للسجون تؤجل مباريات التوظيف
الاثنين 16 مارس 2020 - 14:20
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، عن تأجيل مباريات التوظيف التي كان من المزمع إجراؤها يوم 22 مارس الجاري إلى تاريخ لاحق.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنه تماشيا مع التدابير الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني، لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر تأجيل مباريات التوظيف المزمع إجراؤها يوم الأحد 22 مارس 2020 إلى تاريخ لاحق.