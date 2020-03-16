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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بكلّ المملكة

وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بكلّ المملكة

وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بكلّ المملكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 11:31

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إغلاق العديد من الفضاءات والأماكن العمومية في وجه العموم، ابتداء من الساعة السادسة مساء، لتطويق مخاطر تفشي "فيروس كورونا".

ووفق بلاغ وزارة الداخلية فإن الإغلاق يهم المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية، والمسارح وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية .

كما شدد المصدر نفسه إلى أن قرار الإغلاق، الذي سيتم حتى إشعار آخر، يهم أيضا الحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب.

هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين؛ وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

"هذا القرار يأتي في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين"، يذكر البلاغ.

كما أكدت وزارة الداخلية الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية، وعدم المساس بمسالك التوزيع، وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.

وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الانخراط والمساهمة بقوّة، بمسؤولية وحس وطني، والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي.

وشددت بلاغ الوزارة نفسها على ضرورة تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة ،واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (156)

1 - أمين الاثنين 16 مارس 2020 - 11:39
و المحاكم لي فيها 1000 واحد كل نهار؟
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87
2 - أحمد الاثنين 16 مارس 2020 - 11:39
تحية تقدير لوزارة الداخلية و كافة المسؤولين على التفاعل المتواصل مع تداعيات الفيروس، صراحة و رغم انتقادات المواطنين أبانت الوزارات المغربية بمختلف أطيافها عن علو كعبها و حنكتها بقرارات حازمة في ظل هاته الظرفية الصعبة
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322
3 - Abou Walid الاثنين 16 مارس 2020 - 11:40
قرار صائب، يجب معاقبة كل من تسول له نفسه الخروج بدون ضرورة ملحة وإنزال الجيش للشارع لتأمين الممتلكات
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239
4 - Mohamed الاثنين 16 مارس 2020 - 11:40
نتمني أن يلتزم الحميع الاجراءات الصادرة عن الحكومة. والمكوث في المنازل. كل هذه الاجراءات هي في صالحنا. واله احفظنا جميعا من هذا الوباء
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145
5 - yuss الاثنين 16 مارس 2020 - 11:41
احسن قرار والله حنا شعب خص تفرض عليه الحاجة ماشي تسناه هو يعمل هايدة
انا مع القرار ونتمنى يقفلو حتى البوتيكات ديال الملابس و المولات حتى هوما
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156
6 - CORONA الاثنين 16 مارس 2020 - 11:41
مبادرة جيدة في انتظار اجراءات احترازية اخرى
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102
7 - متفق الاثنين 16 مارس 2020 - 11:42
المغرب يسير في الطريق الصحيح.
هذه الإجراءات ستحد من انتشار المرض .
في الحقيقة قرارات شجاعة لم تقوى بلدان أوربية على اتخاذها كألمانيا مثلا.
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169
8 - rayan الاثنين 16 مارس 2020 - 11:42
نتمنى صادقين من وزارة الداخلية ان تفرض حضر التجوال الى اشعار اخر
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132
9 - hatim rahmouni الاثنين 16 مارس 2020 - 11:42
أو بنسبة الأسوق ماشي مارافة عمومية
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-52
10 - ابو العربي الاثنين 16 مارس 2020 - 11:43
قرار في محله لكن من سيتكبد الخسائر ماذا عن العاملين بهده المقاهي
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88
11 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 11:43
كل هاده الءجراءات تزيدنا ءطمنان علا انفسنا وبلدنا . ولما تفرض غرامات علا كل من يخالف هداه القوانين حتي يلتزم الجميع
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50
12 - Yassine الاثنين 16 مارس 2020 - 11:43
خطوة جيدة و معقولة. أقترح خروج القوات العمومية للشوارع و الاحياء لفرض منع التجوال في ظل جهل و قصوحية راس كثير من المواطنين المستهترين.
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82
13 - بيضاوية الاثنين 16 مارس 2020 - 11:44
ان شاء الله يعلنو حالة الطوارئ و يمنعو الناس من التجول لأن للأسف المغاربة ما مستوعبينش الخطر القادم.
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91
14 - Farouk الاثنين 16 مارس 2020 - 11:44
قرار في محله ومعقول، بالجدية والحكمة وبالتضامن بين جميع مكونات المجتمع المدني سنقضي على الفيروس إن شاء الله.
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39
15 - أبو يزيد الاثنين 16 مارس 2020 - 11:44
اللهم الطف بنا . من وجهة نظري و مادام الأمر وصل إلى إغلاق المقاهي و الأماكن العمومية فمن المرجح أن الأعداد الحقيقية للمصابين تجاوزت بكثير ما يروج له من طرف الأجهزة المعنية.
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6
16 - simo soussi الاثنين 16 مارس 2020 - 11:44
و اخيرا القهاوي غادي اسدو . اكبر تجمع ديال الامراض
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83
17 - شاكر الاثنين 16 مارس 2020 - 11:44
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ، نسالك اللطف يالطيف
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39
18 - سمية الاثنين 16 مارس 2020 - 11:44
هدا قرار حكيم و على المواطن ان يتصرف بحكمة و يمتثل لتنفيذ قرارات الحكومة لانها في صالحه و من هنا ادعو المجتمع خاصة الوجدي لاخد الامور بجدية و عدم التهاون و العبث
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21
19 - Abdou الاثنين 16 مارس 2020 - 11:45
مزيدا من الاجراءات اللازمة لحصار الوباء والقضاء عليه لأن الفيروسات من أضعف المخلوقات ولا تتقوى إلا في مقابل الضعفاء... وكل وسائل الوقاية من السبل الناجعة لإضعاف الفيروسات والقضاء عليها...
فاللهم ق عبادك شر الامراض والأقسام..
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18
20 - Miloud casa الاثنين 16 مارس 2020 - 11:45
قرار جد عقلاني لأن الأمر لم يعد هينا، نتمنى اغلاق الشركات في جميع القطاعات الا القطاعات الضرورية ، اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله بالقضاء على هذا الفيروس وبلغنا رمضان ياااااربي لا فاقدين ولا مفقودين
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33
21 - متتبع! الاثنين 16 مارس 2020 - 11:45
قرار جد صائب.. برافو!!! مزيدا من الاحتياطات
الله سلّم!!
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21
22 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 11:46
طبعا خسنا نستفدوا من تجارب الاخرين. والصين أكبر مثل...ان الاوان باش كل واحد يبقى فدارو.الوقاية خير من العلاج.
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19
23 - Rachid الاثنين 16 مارس 2020 - 11:46
قرارحكيم ولمالاتدخل الجيش في تدبير امور الحاة اليومية كمراقبة المواطنين حتهم على تجنب التنقل ن لم يكن ذل ضروري و في الاخير التذرع والدعاء الى المولى حفظنا ال جميعا
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10
24 - عادل الاثنين 16 مارس 2020 - 11:46
القضية بدات تتحماض، الله الطف...
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9
25 - Adil marocain الاثنين 16 مارس 2020 - 11:46
الحمد لله على هاد الخطوة.. وكنتمناو المنع يشمل القطارات والحافلات والترامواي للحيلولة دون تفشي الوباء
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12
26 - Oubah Said الاثنين 16 مارس 2020 - 11:46
il faut annoncer la quarantaine pour évider la propagation Virus.

الله يحفظ الجميع
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6
27 - Omar الاثنين 16 مارس 2020 - 11:46
أول مرة أشعر بنوع من الافتخار تجاه حكومتنا الحبيبة. خطوة جيدة. جزاكم الله خيرا
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16
28 - كريمو الاثنين 16 مارس 2020 - 11:47
قرار سليم وفي محله اللهم ارفع علينا الوباء
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13
29 - الهمس الاثنين 16 مارس 2020 - 11:47
قرار جد ممتاز ولو متؤخر قليلا لكن الأهم هو التفكير في الأسر المعوزة وعن كيفية آعالتها في الفترة القادمة ولما لا آعفائها على الأقل من فواتير الماء والكهرباء مؤقتا
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14
30 - حسام الاثنين 16 مارس 2020 - 11:47
وهذا هو الاصح، يجب عليهم أن يسارعو إلى تبطيق العزل لأقصى درجة كي لا نسير على خطى كل من إيطاليا والدول الاخرى.. والله بيده الأمر كله
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7
31 - شيماء الاثنين 16 مارس 2020 - 11:47
الحكومة تتخذ قرارات من اجل مصلحتنا
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5
32 - عبدوff الاثنين 16 مارس 2020 - 11:48
هذا شيء جميل في الحقيقة بدأت الإجراءات بالتدريج لكي لا يحس المواطن بالصدمة .
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10
33 - معلم الاثنين 16 مارس 2020 - 11:48
هذا القرار صائب لان كاين فالمغاربة لي مازال مجايب خبار بلي كاين مرض كورونا كينتشر فالعالم ملي تسد هاد المقاهي وصالات الالعاب وملاعب القرب .... عاد غادي اوصلو لخبار الناس ممسوقاش وعاطيها لضحك
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18
34 - ياسين الاثنين 16 مارس 2020 - 11:48
أعجبني كتيرا قرارات مغربنا الحبيب ضد وباء كورونا اللهم أحفظ بلادنا
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13
35 - hamid الاثنين 16 مارس 2020 - 11:48
Merci pour cette décision courageuse et rassurante en attente que le peuple applique à la lettre toutes mes mesures préventives
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6
36 - juriste marocaine الاثنين 16 مارس 2020 - 11:49
c'est une bonne décision pour limiter la propagation du virus, ALLAHOMA 3AFINA YA REBBI
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2
37 - عبد العزيز الاثنين 16 مارس 2020 - 11:49
يجب على الدولة ان تأخذ بعين الإعتبار عمال المطاعم والمقاهي فأغلبهم يعيشون منها
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9
38 - احمد الاثنين 16 مارس 2020 - 11:49
المقاهي في تملالت باقيا خدامة. هذا استهتار وتهور. الناس كتستغل الظرف الخطير لكتدوز منو لبلاد من اجل الاثراء الله يحد الباس.
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-5
39 - مواطنة الاثنين 16 مارس 2020 - 11:49
قرار في محله الله احد الباس دبا جات نوبت الشعب ادير الواجب ديالو ليهو بقا فدارك
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7
40 - Barrio الاثنين 16 مارس 2020 - 11:49
اللهم احفظ بلدي، وجميع بلاد العالم من هذا الداء، وابعد شره عن أجساد العباد، وأنعم علينا بالصحة و الشفاء ، واخفي هذا الوباء انك على كل شيء قدير.
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5
41 - قرار حكيم الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
قرار جكيم يحتاج الى عقليات واعية ،أخطر فيروس نواجهه هو الجهل و استهتار بعض الناس بأرواحهم و أرواح الغير ، يجب محاربة تفشي كورونا و الجهل
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8
42 - مواطنة الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
و المعامل و و و .......
عاجل
راه عيينا بالوسواس نخرج صباحا و نخالط أشكال و أنواع من البشر لا علاقة لهم بالنظافة و لا بما يقال في وسائل الإعلام المرجو تعليق العمل لمدة أسبوع أو أسبوعين
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10
43 - Professeur الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
أحسن قرار.
يدا بيد حتى دوز هاد المحنة بإذن الله
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4
44 - البيضاوي الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
خبر جيد وفي الطريق الصحيح . يجب على الجميع الإلتزام به
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6
45 - Aziz الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
قرار صائب ولكن يجب غلق المقاهي و المطاعم مادام هناك حالات. الحكومة لن تقاوم كورونا بدون مساهمة الشعب بالمكوت في منزله.
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4
46 - مصطفى درويش الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
ونعم القرار جميل جدا هكذا قرارات تتخذها الدولة حييتم ووفيتم حفظ الله بلدنا المغرب وسائر بلاد المسلمين ويجب كذلك الضرب بيد من حديد على محتكري السلع من الباعة المتجولون والاسواق الصغيرة والكبرى ومعاقبة الملهوطين الذين يشترون السلع بشراهة ولا يتركون شيء للفقراء هؤلاء الأغنياء والطبقات الوسطى عاثوا في الارض فسادا وكذلك يجب ارسال لجان للمحطات والقطارات للحد من الاثمنة صاروخية
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3
47 - مواطن مغربي من اسبانبا الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
السلام عليكم. يجب على الحكومة اتخاد الأمور بجدية و حزم اكثر، الأمر يتعلق بخطر يهدد صحة المواطن، و الأمر يتعلق بوباء عالمي. الدخول في حالة طوارئ لمدة لا تقل عن 15 يوما (حضر التجول) سيكون الأنس لتفاذي الكارثة، كما تفعل الان جارتنا الشمالية.
اللهم اني قد بلغت. الله احفظ كل البشرية من هذا الوباء. و السلام عليكم.
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7
48 - تفائلوا بالخير الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
قرار صائب في هذا الوقت بالذات قبل ان يتفاقم الوضع ويخرج عن السيطرة...لكن حظر التجول لا يجب ان يدخل خيز التنفيذ الى ان يسجل عدد اكبر من الاصابات اكثر من 200 مصاب..اما الوضع الان تحت السيطرة..يجب على المؤمنين اكثار الدعاء والصلاة والصدقات لرفع البلاء والله رؤوف بعباده.
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8
49 - كمال الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
قرار في محله المرجو إيقاف العمل في جميع الإدارات باستثناء الأمن والصحة طبعا.
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5
50 - مهاجر الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
مبادرة ممتازة للحد من الإصابات يجب ايضا إغلاق المساجد مؤقتًا,
" اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام "
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4
51 - كمال الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
قرار في محله المرجو إيقاف العمل في جميع الإدارات باستثناء الأمن والصحة طبعا.
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3
52 - الكرة عندنا الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
والله الى الحكومة دارت اللي عليها ،
الكرة عندنا
بقاو فينا خوتنا الجزاير ، يالاه منعو الرحلات الجوية لاوروبا فقط وحتال نهار 19 ، يعلم الله شحال من واحد غادي يدخل معاه الفيروس
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2
53 - سين الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
إنها حرب عالمية خاطفة ؛اقتصاديا واجتماعيا
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5
54 - أم محمد علي الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
بقا ليهم غير البوليس ادخلو الناس لديورهم فئة كبيرة مواعياش بخطورة الوضع اكبر دليل عندنا هنا بسلا خصوصا القرية
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5
55 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 11:50
قرار صائب و لكن من سيعوض العامل !!!!! يجب على الحكومة ان تفكر في مساعدة العمال براتب يعينهم على المصاريف في هذه المدة التي يتوقفون فيها عن العمل.
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3
56 - السباعي الاثنين 16 مارس 2020 - 11:51
قرار صائب ؟اللهم احفظ بلدنا من كل شر .اخواني تتبع التعليمات ستقضي على الفيروس
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57 - mustapha الاثنين 16 مارس 2020 - 11:51
الحمد لله على هذا الإجراء الجيد.وامنى من أخواتي واخواتي المواطنين الالتزام به
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0
58 - مصطفى الاثنين 16 مارس 2020 - 11:51
احسنتم ...قامت الدولة بدورها باكمل وجه الوقاية هي كل شيء على الشعب المغربي ان يأخذ الامور بجدية ويلتزم باوامر وزارة الصحة لتجنب الكارثة التي تعيشها اوربا ...
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59 - Wassim الاثنين 16 مارس 2020 - 11:51
قرار صائب، المرجو من كل المغاربة الإنخراط بشعار :
#خلّيك في دارك
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7
60 - معلق الاثنين 16 مارس 2020 - 11:51
قرار صائب
اغلب التجمعات كيكونو فالمقاهي انا البارح تصدمت بنادم شي لاصق فشي فالقهاوي بحال الى مكاين والو
وعاو بالخطر الله يخليكم خافو غي على وليداتكم و والديكم ادا معندكمش غراض براسكم ..
الله يحفظنا اجمعين
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5
61 - زوفري الاثنين 16 مارس 2020 - 11:52
سنسجل قريبا حالات متزايدة من الوفيات بصفوف الزوافرية بالجوع اكثر من الفيروس
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-5
62 - عمر الاثنين 16 مارس 2020 - 11:52
جميل جدا لكن حبدا لو تتعامل البنوك بروح وطنية وتقوم بتأجيل دفوعات القروض أيضا.
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7
63 - عبد الرحمان الاثنين 16 مارس 2020 - 11:52
قرار جريء . اثمن كل القرارات الرامية الى تطويق الوباء . الصحة العامة اهم من الربح و الاجتماعات في المقاهي بدون طائل .
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4
64 - milano city الاثنين 16 مارس 2020 - 11:52
بكل شفافية و موضوعية المغرب دار اجراءات احترازية استباقية لمعرفته بخطورة الامر خصنا نثيقو في كوادرنا المغربية الصحية و منبقاوش نحطمو بعضنا هاذ الفيروس خصو مسئولية الجميع و التضامن الاجتماعي هنا في عتبان الوطنية و تمغربيت تحية من مغربي مبغاش يجي المغرب من ايطاليا نهار بان فيروس كورونا حفاظا على سلامة حبابي المغاربة كاملين bouna fortuna a tutti e grande salute
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3
65 - عبد الرحمان الاثنين 16 مارس 2020 - 11:52
قرار جريء . اثمن كل القرارات الرامية الى تطويق الوباء . الصحة العامة اهم من الربح و الاجتماعات في المقاهي بدون طائل .
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0
66 - milano city الاثنين 16 مارس 2020 - 11:52
بكل شفافية و موضوعية المغرب دار اجراءات احترازية استباقية لمعرفته بخطورة الامر خصنا نثيقو في كوادرنا المغربية الصحية و منبقاوش نحطمو بعضنا هاذ الفيروس خصو مسئولية الجميع و التضامن الاجتماعي هنا في عتبان الوطنية و تمغربيت تحية من مغربي مبغاش يجي المغرب من ايطاليا نهار بان فيروس كورونا حفاظا على سلامة حبابي المغاربة كاملين bouna fortuna a tutti e grande salute
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2
67 - كوثع الاثنين 16 مارس 2020 - 11:52
قرار جيد ولكن ليس كافي ... فيجب اصدار قرار ل التوقف عن العمل ... ويمنع الخروج للشارع الا للضرورة القصوى
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3
68 - دكالي الاثنين 16 مارس 2020 - 11:53
قرار لابد منه... و أي شيء من عند الله مرحبا به
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0
69 - Khalid almania الاثنين 16 مارس 2020 - 11:53
كفا من الاستهزاء بالوباء..
كفا من الاسترخاء...
وكفا من المغامره...
العطلة الحاليه ليست بعطله متعه واستحمام. انما فتره طوارئ وواجب الوعي بما تحمله من نتائج سلبيه للساكنه والدولة...
واجب الالتزام بشروط الوقايه من اجل حماية النفس وافراد الاسره والأصدقاء والاقارب والعموم من انتشار هدا الوباء المهول...
احسن وقايه غسل اليدين باستمرار و تجنب الاقتراب من الناس وتجنب الخروج من البيوت الا للضرورة
السلامه للجميع...
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70 - الشعب المغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 11:53
صراحة برافو على الدولة تبارك الله عليهوم ،أنا شفت بزاااف ديال الناس عياو يهضىوا فمواقع التواصل الاجتماعي ،وينصحوا ويحذروا ،ولكن كاتبقا واحد الطائفة كبيرة مازالة ماواعياش بخطورة الموقف اللي حنا فيه ،وانه الى ماداركناش هادشي دابا غادي نوليوا كفس من ايطاليا واسبانيا ....
الله يحفظنا من كل مكروه وكنتمناو من الاذاعات التلفزية والراديو يتكلموا شوية ويوعيوا الناس ،وحتى شركات الاتصالات
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71 - ouardi sofia الاثنين 16 مارس 2020 - 11:53
هذا هو الحل الانسب باش نتجاوزوا هد الوباء
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72 - معلق الاثنين 16 مارس 2020 - 11:53
قرار حكيم و جاء في وقته.

أظهرت أزمة هذا الوباء الوجه البشع لغالبية الشعب: أنانية إجرامية لا مثيل لها حيث يتم تطبيق مبدأ 'أنا و أولادي و الطوفان من بعدي'، و غباء و استهتار بأنفسهم و بمن حولهم منقطعي النظير(تجمع، غناء، شراء المؤن عوض الدواء من أجل ملأ البطن...)، حتى بمجرد أن يصيبهم البلاء في أبنائهم و أهلهم لا يتقبلون قضاء الله و قدره (نظرًا لضعف وازع الإيمان) بل يتمادون و يتمنون أن يصيب غيرهم...

قلة هم الأشخاص الذين أبانوا عن مثال الصرامة و الإنسانية و الجدية، و من بينهم الملك محمد السادس حفظه الله و الجيش الملكي و الأمن الوطني
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73 - DeKiSs الاثنين 16 مارس 2020 - 11:53
على وزارة الداخلية أن تقوم بواجبها ومراقبة مراكز التموين و تجارة الاحتكار واستغلال الظرفية.راه المواطن المغربي الفقير مخنوق بفروس مصاص الدماء وليس فورس كورونا.على الوزارة المحترمة تفعيل حق العيش والمساواة بين طبقات المجتمع . شكرا
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74 - احمد الاثنين 16 مارس 2020 - 11:53
سيد النظام
استطاع كورونا ان يفرض النظام على شعوب العالم و الزمهم بزيادة منسوب النظافة و المكوت في النازل الا للضرورة و ترك مسافة الأمان بين المرتفقين و إخلاء الأماكن العمومية كما فرض على العالم التقليل من استعمال وساءل النقل و غلق المصانع مما سوف يكون له انعكاس على المناخ و الحد من التلوث
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75 - farid الاثنين 16 مارس 2020 - 11:53
الحمد والشكر لله. كي لا يقع المغرب في نفس الغلط لي وقعت فيه إيطاليا. المهم و هو الناس تشد الارض
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76 - رضى الاثنين 16 مارس 2020 - 11:55
جِد مُتوَقع ... الله يعينا على هاذ الإبتلاء
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77 - مراد الاثنين 16 مارس 2020 - 11:56
ابان المغرب على وعي منقطع النظير من شأنه الإحتراز من تفشي فيروس مورونا المستجد لكن هذا لا يكفي فالمرجوا تشديد التدخل فيما يخص تقنين التجوال للمواطنين وارشاد الاسر الى ضرورة البقاء في بيوتهم لمدة 14 يوم و اشعار كافة الادارات و المصالح العمومية بضرورة التوقف عن العمل الجزئي لمدة محدودة وشكرا
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78 - جيهان الاثنين 16 مارس 2020 - 11:56
وقبل السادسة مساء واخا تحصل العدوى عادي ؟؟ راه المقاهي والمطاعم مجرد فضاءات للترفيه . شنو الاولوية لانقاذ الارواح وتجنب كارثة وبائية ولا للثرثرة الفارغة فالمقاهي والتقاط العدوى. هاد اللامبالاة و استمرار فتح فضاءات الترفيه هي اللي وصلت ايطاليا لهاد الوضع الكارثي .
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79 - Psy panda الاثنين 16 مارس 2020 - 11:57
العالم بأكمله بدأ في ثورة الفيروس الذي اكتسح عقول الاشخاص اصبح هوس لكل مواطن في كل بقاع العالم.. هناك من اخد الموضوع سخرية ومن اخدها فرصة لارباح وهناك وهناك وهناك... لكن نعلم اننا دخلنا في حرب فلماذا لا يتم اغلاق كل المقاهي والمطاعم ليس فقط من الساعة السادسة فقط توقيف العمال وكل شئ لمدة قصيرة وتطويع للشباب الاطباء وعمل جولة لكل منزل في بقاع المملكة حملة لاكتشاف الاشخاص المصابيين وتوقيف الوباء قبل وصوله لالاف المصابين
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-2
80 - ريفية الاثنين 16 مارس 2020 - 11:57
وخاص حتى اولياء الامور ادخلو ولادهم لدار راه ماشي عطلة اللعب و السفر و الخروج للتنزه و شتو الدول المجاورة عملو لهم حظر التجول لخرج اخلص الغرامة يا رب تلطف بينا و تحفظنا كاملين و تحفظ جاليتنا المغربية
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81 - idmono الاثنين 16 مارس 2020 - 11:57
مشكل الفيروس هم القادمون من بؤرة المرض. لكن الغريب انهم يختلطون مع الناس، لماذا لم تنبهوهم و تنبهوا المواطنين عبر وسائل الاتصال؟ انسان يأتي من فرنسا و يدهب مباشرة الى بلدته او مدينته ليسلم علىيهم جميعا و يتخالط معهم ما ذنبهم؟ هذا ما يجب التنبيه جزاكم الله منذ بداية المرض لان الجهل و الامية مرتفع. فخاطبهم بمستواهم و بالدارجة و الامازيغية كي يستوعبوا حجم الخطر و جندوا المقدمين و الشيوخ خاصة في المناطق النائية .
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82 - هشام الاثنين 16 مارس 2020 - 11:57
مزيااااان دابا الكرة فملعب الشعب لنتحمل المسؤلية
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83 - oujdia الاثنين 16 مارس 2020 - 11:57
خطوة ذكية فقط يجب منع خروج الاطفال لشارع دنيا راها عامرة بالبز برا
دوك الاباء خاصهم غرامة باش يفيقو
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84 - مغربي حر الاثنين 16 مارس 2020 - 11:57
ينبغي أيضا خفض ساعات العمل بالإدارات العمومية ..خاصة و أن الوضعية الصحية بها كارثية ..إذ نجد أن المحاكم مثلا لا توفر حتى صابون المنجل لموظفيها .
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85 - رشيد الاثنين 16 مارس 2020 - 11:57
هذا قرار في محله من اجل الوقاية من الوباء.صحيح انه سيؤثر على الاقتصاد و موارد العيش للكثيرين في هذا الوقت العصيب الذي يمر منه العالم لكننا مضطرين للتعامل مع هذا الوضع الاستثماري وهو.نسال الله ان يرفع عنا البلاء و الوباء و يحفظ بلدنا و كل بلاد المسلمين من كل شر.انه ولي ذلك و القادر عليه.بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الارض و لا في السماء و هو السميع العليم.
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86 - الادريسي الاثنين 16 مارس 2020 - 11:58
برافو و طلب آخر هو خروج الشرطة إلى الأزقة و إلى الاحياء الشعبية لان الاطفال لا يزالون يلعبون خارج البيوت و الأمهات يتجمعون في الدروب
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87 - Hassan الاثنين 16 مارس 2020 - 11:58
الله يحفض المغرب ...قرار صحيح من حد الانتشار هذا الفيروس ...هنا في ألمانيا قضية بدات تتصعاب
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88 - من المغرب الاثنين 16 مارس 2020 - 11:58
و حنا لي مزالين خدامين في القطاع الخاص واش حنا ماشي ف الخطر خصنا نجلسوا ف ديورنا معا ولادنا على الأقل 15 يوم حتى يمشي الفيروس باش متكثرش العدوى
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89 - مواطن صالح الاثنين 16 مارس 2020 - 11:58
لنبرهن للعالم و لنتحد..و لنكن مسؤولين....كلكم مسؤول و كلكم راع عن رعيته.لنمنع انفنسنا و اولادنا من الخروج بلا سبب ليكن الخروج لشراء الاساسيات ..فقط ..و ليكن الجلوس في البيوت...دعاء و تضرع الى الله......الله ليس في حاجتنا...نحن في حاجة الله. اللهم سلم سلم....
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90 - لاإله إلا الله الاثنين 16 مارس 2020 - 11:58
بادرة طيبة لكن يجب صرف مراتب لكل من سيوقف من العمل الحمامات بها نساء ورجال حالتهم ضعيفة وكذا المقاهي والمطاعم ووووو.....
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91 - MOHA الاثنين 16 مارس 2020 - 11:59
خطوة في الاتجاه الصحيح
اتمنى ان يتم فرض حالة الطوارئ و حظر التجوال لتمر الازمة بسلام باذن الرحيم الرحمان
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92 - كورونا خطر الاثنين 16 مارس 2020 - 11:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الرءيس الفرنسي سيتأخد قرارا صعبا مثل إيطاليا حجرا صحيا صارما عل جميع الفرنسيين وتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات البلدية او الغاء ربما الدور الأول لان هناك انتقادات واسعة لحث الناس للذهاب للتصويت في هكدا احوال صعبة
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93 - Panique panique الاثنين 16 مارس 2020 - 11:59
Enfin très bonne décision. Si nous l'avions fait il y a quelques semaines. les conséquences serions moins graves. Maintenant il faut .
rester chez soi et prier Dieu.
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94 - أحمد الاثنين 16 مارس 2020 - 11:59
إغلاق الحمامات هذا إجراء جريئ، لكن راه ما عندناش الماء للاستحمام في تملالت/قلعة السراغنة. السخانات الغازية او الكهربائية لا تعمل. كارثة.
مصدر الماء عندنا هي الآبار، وليس عندنا خزان نقتصد الماء فيه. نحن شركاء في فرشة مائية مع الفلاحين الذين يبدرون الماء بشكل فضيع، في الوقت الذي يحرمنا نحن المكتب المكلف بالماء حتى من ماء الوضوء.
اقسم بالله العظيم أنني انتظر اكثر من 5 دقائق لملء لتر ماء ساخن للوضوء. اما غسل الملابس فغير ممكن بالمرة.
انشري يا هسبريس.
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95 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 11:59
وجب تدخل السلطات المحلية من اليوم . فسكان بعض المدن نظرا لغياب الوعي لا يكثرتون لتحذيرات الدولة و غير واعيين تماما بمدى خطورة الوضع..أتمنى فرض حضر التجول من اليوم.
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96 - ssss الاثنين 16 مارس 2020 - 11:59
الله يحفظ بلادنا ياربي لله يحفظ الجميع لي عندو شي دار يدخل ليها خافو على واليدكم وولادكم قبل راسكم ماتخرجو الا للضرورة يخرج واحد من كل دار يتقضى ويرجع بحالو وحافظا على النظافة ديالكم وديال داركم ولي عندو شي دري يشدو فالدار مايخرجوش هادي ماشي عطلة نتحدو جميع باش نحاربو هاد الفيروس الى درنا هادشي ان شاء الله مايصيبنا حتى حاجة
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97 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 12:00
فيها خير كرهت المقاهي والمطاعم كرونا ربتنا احسن تربية وادا غلقت المساجد ستكون كرونا مسخوطة .
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98 - عبدالله الاثنين 16 مارس 2020 - 12:00
يجب اعلان حالة الطوارء لان الجهل والاستهثار يعم عقول بعض الناس .
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99 - حميد الاثنين 16 مارس 2020 - 12:00
قرار سليم وخطوة استباقية في محلها.
المغرب في المرحلة الأولى من الوباء وعليما ان نكون في مستوى المسؤولية. الدولة دايرة شغلها الدور على المواطن. ولكن لابد من غلق المساجد كذلك.
اللهم احفظ بلادنا من كل سوء
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100 - عثمان الاثنين 16 مارس 2020 - 12:01
قد يؤثر على الإقتصاد
لكن يبقى قرار في محله
اللهم نص خسارة ولا خسارة كاملة
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101 - Nouhaila الاثنين 16 مارس 2020 - 12:01
نحتاج إلى معرفة الأخبار اليومية من أجل تنمية الفكر ومعرفة مستجدات الدولة
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102 - Tiznit الاثنين 16 مارس 2020 - 12:01
C'est notre responsabilité toutes et tous, mobilisons pour sauver Le maroc.
Vivr Le peuple, Vive Le Maroc, Vive le Roi
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103 - hamza الاثنين 16 مارس 2020 - 12:01
أن تأتي مُتأخراً خيراً من ألا تأتي.
نقطة تحتسب للداخلية
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104 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 12:01
قرار معقول... يبقى على الدولة الأخد بعين الاعتبار مصير من يشتغل بهذه القطاعات... وجب التضامن.
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105 - اصحاب الامراض المزمنة الاثنين 16 مارس 2020 - 12:02
نحن اصحاب الأمراض المزمنة ضعيفي المناعة ؛-(( هل من قرار يحفظنا من المخاطر عن طريق التنقل والعمل عن بعد من داخل المنزل كما فعلت قطر مثلا!
اللهم احفظ هذا البلد الأمين!!
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106 - Hamid الاثنين 16 مارس 2020 - 12:02
و مادا عن المساجد الا يجب إغلاقهم ؟
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107 - أمين الاثنين 16 مارس 2020 - 12:02
اللهم احفض كل الناس من هذا الوباء يا رب.
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108 - faiwal espane الاثنين 16 مارس 2020 - 12:03
الحمد للله والله احسن قرار اتخذته الحكومة فالمغاربة للأسف يتناولونه بسخرية ونرجو العلي القدير ان يبعد السقم علينا
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109 - Said russie الاثنين 16 مارس 2020 - 12:03
بمجرد ان اعلنت وزارة الداخلية عن قرار إغلاق المقاهي سارع النادل إلى جمع cridets ويقول للناس شكرا لوزير الداخلية ان أعطانا هذه المهلة حتى السادسة لنلحق في جمع رزقنا
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110 - مغترب الاثنين 16 مارس 2020 - 12:03
يجب تنفيد القرار بإرسال اشعارات عن طريق رجال السلطة و الشرطة و الدرك الملكي و القوات المساعدة و تعقيم الأسواق المحلية و الأسبوعية
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111 - عمر الاثنين 16 مارس 2020 - 12:03
الداخلية تقوم بالإغلاق التدريجي للأماكن العمومية بدءا بالملاعب ثم المدارس و الآن المطاعم. يجب فرض الإقامة الجبرية على كل المواطنين في منازلهم قبل فوات الأوان و خروج انتشار الفيروس عن السيطرة و عدم التهاون كما فعلت إيطاليا
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112 - Leña karam الاثنين 16 مارس 2020 - 12:04
لهذا كنا تقول دوما ان قطاع التعليم و الصحة مهمين جدا.. في حين هما القطاعين الاكثر هشاشة في البلاد.. التعليم من اجل مجتمع اكثر وعيا و مسؤولية لكي يعرف كيف يتجاوب مع مثل هذا الخطاب الرسمي و كل هذه التوجيهات.. و الصحي من اجل التصدي لمعانات المواطن في الحالات الصعبة كالتي نمر منها الان.. لكن نهب المال العام و عدم المحاسبة جعلت الكثير يعيش الرفاه على حساب هشاشة هذه القطاعات الحيوية.. قطاعين هشين جعلا من اللوبيات الاستثمار في خوصصتهما وربح ملايين الدراهم على حساب كرامة هذه الامة المنبوذة... لن نستغرب تفشي المرض و وقوع ضحايا كثيرة... كل الأماني في تدخل خارجي من اجل الحد من معانات شعب ضاق عليه الحال من كل الجوانب..
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113 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 12:04
أعقل قرار في تاريخ المغرب الحديث...اللهم احفظ الارض والعباد ...اللهم الطف بعبادك وجنبنا الكوارث ماظهر منها وما بطن
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114 - Insaf om amira الاثنين 16 مارس 2020 - 12:05
عاش المغرب بلادنا باغا بأي وسيلة تحمينا اذن عافاكم تحلاو بروح المواطنة والله يحفض بلادي
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115 - شكرا للداخلية الاثنين 16 مارس 2020 - 12:06
قرار صائب جدا الله يرحم اللي رباكم، و مازال خاص شوية ديال منع الناس من الخروج بزاف و السفر بين المدن غير للحاجة و التجمهر و الوقوف فريوس الدرب و حدا الكوافور و حدا مول الحانوت ديال الدرب و خصوصا الشباب و الأطفال البراهش صحاب اللعب في الزناقي و الكورة و حتى الفئة المتضررة أكثر من الفيروس فئة كبار السن. و لازم تنبهو الناس ميديوش ولادهوم عند واليديهوم و عائلاتهم من الناس كبار السن حيت ممكن ينقلو لهم الفيروس واخا الوليدات ميكون باين فيهوم والو لأنهم غالبا كيحملوه و لكن مكيضرهمش يعني مكتبانش عليهوم علامات المرض، هادشي اللي قررات ألمانيا يعني ممنوع يتلاقا حاليا الجدود مع الأحفاد من غير التليفون و يشوفو بعضهم عن بعد عن طريق الفيديو. هاد لقارات إن شاء الله ستحد من انتشار الفيروس و ستحافظ بإذن الله على سلامة المواطن المغربي و بلادنا و بالتالي هي مساهمة مغربية في الحفاظ على سلامة سكان الأرض
الله يحفظنا و يحفظكم جميع
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116 - قرار صائب الاثنين 16 مارس 2020 - 12:06
* قرار صائب و إن جاء متأخراً ، و ذلك لحماية المواطن من الأسوء .
* يبدو لي هذا هو المطلوب ، و لا يمكن أن نعمل أكثر . اللهم
إعداد التجهيزات الطبية و المتابعة و المراقبة الصحية ،فوق قدر
المستطاع . أما وسائل التنظيف تكون دائماً متوفرة و مجانية
لتكون في متناول جميع الفئات الشعبية . و لا لإحتكار و المضاربة
جميع البضائع و السلع . و نشر الوعي و المسؤولية بين الناس .
* و نرجو من الله أن يحفظ كل البشر
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117 - يونس الاثنين 16 مارس 2020 - 12:06
اخيرا ! قرار صائب كان من المفترض ان تغلق قبل الجامعات و المدارس
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118 - sliman الاثنين 16 مارس 2020 - 12:06
السلام عليكم
المشكل المطروح لي عندو إلتزامات بحال طريطة خاسها تخلص ديال الدار أو عدة أشياء فأخر شهر أو المدرسة أو المعيشة اليومية يعني المدخول اليومي (المصروف) أو فاكتورة ديال الضوء و الماء أو نجيكم من الأخير ليما جامع حتى ريال لكي خدمو بنهار كياكلو أو يصرفو الله معانا ياربي تدير شي تاويل ديال الخير لجميع المحتاجين ياربي
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119 - Jalil الاثنين 16 مارس 2020 - 12:06
أصحاب المقاهي و غيرهم يتجمعون فالأسواق و الجرادي والمساجد ...، لزم الكل يبقى في منزله والخروج إلا لضرورة
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120 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 12:07
قد يفهم البعض من العنوان فقط ان الاغلاق سيكون نهائيا لكن ستفتح هذه المجالات حتى السادسة مساءا
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-2
121 - متقاءل الاثنين 16 مارس 2020 - 12:08
السلام
اهيب بجميع المواطنين المغاربة الابتعاد الكلي عن الاشاعات و عدم الاخد بها و كدلك الاخبار الغير الرسمية المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي.لان هدا الفيروس جبان و يسبب الوسواس و الهلع لا غير .الاعمار بيد الله و الموت حتمي و هو ملاقينا و كل نفس داءقة الموت.استمر في حياتك العادية و اعلم انا ما اصابك ما كان يخطءك.
عندي امل و تقة كبيرة في ربنا و نتضرع اليه بسقينا ماءا غدقا ليطهر قلوبنا و نفسيتنا لان مع المطر خير و راحة و سكينة.
اللهم اسقينا الغيت و لا تجعلنا من القانطين.
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122 - Bahya الاثنين 16 مارس 2020 - 12:08
نتمناو هاذشي يجيب فائدة و يجعل الناس يوعاو و يفيقو.
و لو أن كلشي بيد الله، الله يلطف بينا
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123 - oujda الاثنين 16 مارس 2020 - 12:08
في أوروبا تم تخصيص 250 أورو أسبوعيا للفرد ،حنا شكون غادي يصرف علينا
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124 - zakrani الاثنين 16 مارس 2020 - 12:09
كان متوقعا قرار شجاع ولاكن يجب أن تبقى المطاعم مفتوحة لاخد الطعام فقط بدون تناوله في المطعم ومنع الجلوس ومنع وضع الكراسي
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125 - fadi الاثنين 16 مارس 2020 - 12:09
الاهم من كل هذا هو الوعي ثم الوعي بخطورة هذا الوباء وتوعية المواطنين بطرق الوقاية ونشرها في الممرات وشوارع المملكة وعدم الانسياق وراء الاشاعات لان الصين على عكس مايعتقده الكثير استطاعت محاصرة الوباء وتقليل من الاصابات بوعي شعبها والالتزام بتعليمات الصادرة عن الحكومة نسال الله العافية للجميع
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126 - بقا في دارك حمي راسك احمي غيرك الاثنين 16 مارس 2020 - 12:10
بادرة طيبة اتمنى الالتزام بها او الله اكون في عون العاملين بهدا القطاع
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127 - Anouar Bendiba الاثنين 16 مارس 2020 - 12:10
خطة ذكية حتى وإن جائت متأخرة وماذا عن خط الطرامواي أليس هو الأكثر خطرا نظرا للكم الهائل من الراكبين وكذلك دائم النوافذ مغلوقة !!
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128 - مصطفى الاثنين 16 مارس 2020 - 12:10
Ahora si tiene que hacer antes
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129 - أم أمير الاثنين 16 مارس 2020 - 12:10
ربي يلطف بينا و يبعد علينا هاد الوباء الفتاك يا رب نحن عبادك الضعفاء ارحم ضعفنا
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130 - مغربية مسلمة الاثنين 16 مارس 2020 - 12:10
الله على راحة. صافي هاد القرارات راه خاصهم يتاخدو في مرة واحدة. سدو كلشي و نتهناو
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131 - رشيد الاثنين 16 مارس 2020 - 12:10
قرار حكيم بالتوفيق لكم وشكرا على مجهوداتكم
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132 - رشيد الاثنين 16 مارس 2020 - 12:10
نحن معكم قلبا وقالبا والمرجو من الجميع التفاعل مع هذه القرارات وما هي إلا ايام وينتهي هذا الوضع وإلا فأنتم تعرفون
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133 - س-ع-يد الاثنين 16 مارس 2020 - 12:10
أوصي نفسي و اخوتي المغاربة بترجيح العقل خلال فترة الوباء و التحلي بالصبر و اليقضة و اهم شيء ملازمة البيوت .....و من جهة أخرى ادعوهم إلى التفكير بإخوانهم و حسن الجوار ....تقديم المساعدات الضرورية ...و الا يحتكروا السلع و المواد الغذائية حتى لا يقع مثل ما وقع في الكمامات متناسين أن بفعل هدا السلوك سيأدون أنفسهم.....من خلال ادية الغير
ارحموا بعضكم البعض ...تآزروا و تعاونوا كان الله في عون الجميع.....هي أزمة و ستمر بإذن الله تعالى
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134 - سبحان الله الاثنين 16 مارس 2020 - 12:11
عندما اغلقوا بيوت الله إلا بوقت معين و فتحوا حانات الخمور في كل الأوقات ، شاء الله أن يرسل جندا خفيا يغلق عنهم كل التجمعات ،ليحسسهم بظلمهم للناس ومنعهم مساجد الله ان يذكر فيها إسمه.
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135 - casa barata الاثنين 16 مارس 2020 - 12:11
السلام عليكم.
مبادرة طيبة كما قامت بها فرنسا وإسبانيا كما قرروا بظهير اغلاق المقاهي والمطاعم والاماكن التي تعرف اكتضاض. نحيي مبادرة وزارة الداخلية المغربية على هذا القرار الذي يساهم بدون شك في الحد من انتشار الوباء في المغرب الحبيب. نسأل الله أن يكون المواطنون في المستوى المطلوب لانجاح خطة المملكة للحفاظ على امن وصحة مواطنيها. ونحمد الله على الاجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من العدوى كتوقيف الرحلات الجوية والبحرية والمعابر الحدودية....الخ هذه اول مرة قام المغرب بفرض قرارات سيادية وشجاعة للحيلولة دون انتشار الجائحة في المغرب. الحمد لله على المغرب اصبح يفرض وجوده وسيادته في قراراته.
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136 - hayat الاثنين 16 مارس 2020 - 12:11
بالمنطق نفكر اخوتي. علينا التحلي بالصبر و اتباع التعاليم. بما ان الحدود كلها مغلقة فاذا استقر العدد بعد 14 يوم فالامر سيكون فيه فرج و الحالات المصابة محصورة.
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137 - ملاحظ الاثنين 16 مارس 2020 - 12:11
نحن يصدد وباء خطبر سريع الانتشار وبالتالي جميع الاجراءات الاحترازية ضرورية وحيث ان كورونا وباء مستورد يبقى اغلاق الحدود الجوية واليحرية والبرية بصفة تامة هو انجع وسيلة للوقاية
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138 - سعيد نيويورك الاثنين 16 مارس 2020 - 12:11
اغلقوا الحدود وجميع المعابر والمنافذ الجوية والبرية اغلاق تام لاجل غبر مسمي.. وبادن الله سينحصر فيروس كورونا وسيزول تماما !!
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139 - الفاسي الاثنين 16 مارس 2020 - 12:11
قرار حكيم رغم أن معظم القرارات اتخدت متأخرة إلا أن هناك بصيص أمل . حفظ الله الشعب المغربي وكل المسلمين وكل من في قلبه ذرة إيمان
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140 - Marocain الاثنين 16 مارس 2020 - 12:12
في هذا الوقت العصيب يجب علينا ان ننسى كل الخلافات، والعمل على التضامن في مواجهة الوباء، والالتزام والثقة في الاجراءات والتوصيات التي تصدر عن السلطات، كل هذا في صالح الجميع
من خلال تحليلي للمعطيات والاحصائيات الدولية، والاجراءات التي تم اتخاذها في المغرب، اعتقد ان الامور ستمر بخير ان شاء الله، فقط يجب علينا كمواطنين الالتزام بالتوصيات التي تقدمها السلطات استنادا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
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141 - فاروق الاثنين 16 مارس 2020 - 12:12
هذه الإجراءات كان على الدولة اتخاذها منذ ظهور أول حالة لماذا كل هذا التأخير واش حتى يتفشى المرض عاد اندموا سبحان الله متى ستتغير عقلية بعض المسؤولين
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142 - مغربية الاثنين 16 مارس 2020 - 12:13
قرار حكيم، في انتظار اتخاد إجراءات للشغالين بالقطاع العام والخاص

يجب اتخاد جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي تفشي المرض

يا ربي الطف بعبادك، نسغفرك ونتوب إليك

نسغفر الله الذي لا إلاه إلا هو ونتوب إليه
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143 - خارج من المغرب الاثنين 16 مارس 2020 - 12:13
الله يرحمنا برحمته ويعوض على عباده بالخير
بصراحة هذ فيروس كروونا جند من جنود الله عز وجل
ورغم الأضرار في النفس والمال الخ
لكن كانت له ضربة قاضية في جمع أنحاء المعمور نقولها وبصراحة للباطل وأهله آختفت مهرجانات المراقص وأوكار الزنا والدعارة والحانات أكرمكم الله فآتعظ يأيها البشر فإنا اليوم عمل ولا حساب وغذا حساب ولا عمل
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144 - RALEUR الاثنين 16 مارس 2020 - 12:13
لا يمكن إلا أن نثمن هذه الإجراءات السريعة المتخدة من طرف الدولة لتطويق هذا الوباء٠ لكن بعض الإنتهازيين استغلوا الظرفية للإغتناء وخير دليل ما يقع هذين اليومين في سوق الجملة للخضر بالدارالبيضاء بحيث أصبح ثمن الجملة للبطاطيس والبصل والطماطم يوازي ما بين '4 و 6 دراهم بدل "3 دراهم، فمن سيشتريه بالتقسيط ب 10 دراهم٠على السلطات المحلية أن تبحث عاجلا في هذا الموضوع ،وعلى المواطن أن لا يتسبب في الغلاء بتصرفه٠
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145 - عادل الاثنين 16 مارس 2020 - 12:14
القرار جاء في الوقت المناسب المرجو الالتزام به. المرجو من المواطنين الزام ابنائهم بالبقاء في المنازل. لكي نساهم معا في الحظ من تفشي covid 19
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146 - sami الاثنين 16 مارس 2020 - 12:14
15 يوماً يا إما نتعاملوا جميعا بمسؤولية... يا إما كلنا نتحملو المسؤولية.
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147 - ياسين الاثنين 16 مارس 2020 - 12:14
اجراء كان ضروري و حتمي انه يطبق، رغم انه غادي يجني خسائر كبيرة على ارباب المقاهي و الناس لي خدامين الا انه حل ضروري لحصر الفيروس ان شاء الله، و متمنياتي ان الدولة تحاول دير صندوق تعاون بيه الناس لي غادي يفقدو عملهم اولا يجلسو بدون اجر، على الاقل بنادم يلقى باش يعيش بعد الازمة
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148 - سلينا الاثنين 16 مارس 2020 - 12:14
المرض الخبيت هو هذ المضاربين حيث من عشية وضحاها اصبحت المواد الغذائية في ارتفاع مهول البطاطس 8 دراهم الطماطم 10 دراهم الجزر 10 دراهم البصلة 9 دراهم وزيد وزيد الله ياخذ فيهم الحق نطلب من الدولة المغربية ان تضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه ان يتلاعب بالمواطن البسيط
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149 - واقعي الاثنين 16 مارس 2020 - 12:14
واصلوا جهودكم أعانكم الله،في انتظار بلاغ وزارة الأوقاف بغلق المساجد حتى تكون مؤسساتنا منسجمة فيما بينها.هادشي مامعاهش اللعب واللي فرط يكرط.
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150 - Younes الاثنين 16 مارس 2020 - 12:14
سيبدأ فايروس كورونا بالإنحسار بإذن الله وسنستقبل شهر رمضان مبتهجين مطمئنين بإذن الله ذلك نهج الأنبياء بشروا ولا تنفروا
اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
امين
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151 - Homme du future proche الاثنين 16 مارس 2020 - 12:14
le titre en parle ! regardez l'état des autres pays bien plus développés que vous !
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152 - الحمد لله الاثنين 16 مارس 2020 - 12:15
الحمد لله، على غلق المقاهي ،،،،، تخاصمت البارحة مع زوجي بسبب ذهابه للمقهى، اقول له لا تذهب وهو يذهب باستمرار ولا يبالي بخطورة الوضع، واضطر لتعقيم اوغسل الأماكن التي يلمسها.
اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما و لا يترك ألما.
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153 - عابر سبيل الاثنين 16 مارس 2020 - 12:15
قرار في محله, الله الطف ضعفنا.
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154 - سعيدة الاثنين 16 مارس 2020 - 12:15
لنتحد اخواني و اخواتي المغاربة و نعمل مع بعض ضد هدا العدو الفتاك الفروس الذى اودى بحياة الاف من سكان العالم : فيروس كورونا. و للقضاء عليه. علينا بالمكوث في بيوتنا و النظافة و الغداء المقوي المناعة. و الله ولي امرنا. حفظ الله هدا البلد الشريف المغرب و حفظ الشعب المغربي القوي و على رأسه ملكنا الغالي محمد السادس نصره الله و اطال عمره.
شافانا الله و ابعد عنا كل ضرر او سوء.
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155 - بع بع بع الاثنين 16 مارس 2020 - 12:15
وهل من تعويض لهؤلاء الناس وأسرهم عندما يغلقو محلاتهم
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156 - لطيف الاثنين 16 مارس 2020 - 12:17
ايهما اهم ، الربح المادي او البقاء على قيد الحياة ؟؟؟
يجب النخلي عن الارتحال و سباسة المراحل ..
يجب اغلاق كل شيء لمدة اسبوع مع فرض حجر على البلاد وحظر نجول كامل .. وسنكون نحن الرابحين ..
الاختيار احسن الاق المرات من الاضطرار بعد فوات الاوان .
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