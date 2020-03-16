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كُتّاب وآراء
وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بكلّ المملكة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إغلاق العديد من الفضاءات والأماكن العمومية في وجه العموم، ابتداء من الساعة السادسة مساء، لتطويق مخاطر تفشي "فيروس كورونا".
ووفق بلاغ وزارة الداخلية فإن الإغلاق يهم المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية، والمسارح وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية .
كما شدد المصدر نفسه إلى أن قرار الإغلاق، الذي سيتم حتى إشعار آخر، يهم أيضا الحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب.
هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين؛ وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
"هذا القرار يأتي في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين"، يذكر البلاغ.
كما أكدت وزارة الداخلية الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية، وعدم المساس بمسالك التوزيع، وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.
وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين الانخراط والمساهمة بقوّة، بمسؤولية وحس وطني، والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي.
وشددت بلاغ الوزارة نفسها على ضرورة تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة ،واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (156)
انا مع القرار ونتمنى يقفلو حتى البوتيكات ديال الملابس و المولات حتى هوما
هذه الإجراءات ستحد من انتشار المرض .
في الحقيقة قرارات شجاعة لم تقوى بلدان أوربية على اتخاذها كألمانيا مثلا.
فاللهم ق عبادك شر الامراض والأقسام..
الله سلّم!!
الله يحفظ الجميع
عاجل
راه عيينا بالوسواس نخرج صباحا و نخالط أشكال و أنواع من البشر لا علاقة لهم بالنظافة و لا بما يقال في وسائل الإعلام المرجو تعليق العمل لمدة أسبوع أو أسبوعين
يدا بيد حتى دوز هاد المحنة بإذن الله
اللهم اني قد بلغت. الله احفظ كل البشرية من هذا الوباء. و السلام عليكم.
" اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام "
الكرة عندنا
بقاو فينا خوتنا الجزاير ، يالاه منعو الرحلات الجوية لاوروبا فقط وحتال نهار 19 ، يعلم الله شحال من واحد غادي يدخل معاه الفيروس
#خلّيك في دارك
اغلب التجمعات كيكونو فالمقاهي انا البارح تصدمت بنادم شي لاصق فشي فالقهاوي بحال الى مكاين والو
وعاو بالخطر الله يخليكم خافو غي على وليداتكم و والديكم ادا معندكمش غراض براسكم ..
الله يحفظنا اجمعين
كفا من الاسترخاء...
وكفا من المغامره...
العطلة الحاليه ليست بعطله متعه واستحمام. انما فتره طوارئ وواجب الوعي بما تحمله من نتائج سلبيه للساكنه والدولة...
واجب الالتزام بشروط الوقايه من اجل حماية النفس وافراد الاسره والأصدقاء والاقارب والعموم من انتشار هدا الوباء المهول...
احسن وقايه غسل اليدين باستمرار و تجنب الاقتراب من الناس وتجنب الخروج من البيوت الا للضرورة
السلامه للجميع...
الله يحفظنا من كل مكروه وكنتمناو من الاذاعات التلفزية والراديو يتكلموا شوية ويوعيوا الناس ،وحتى شركات الاتصالات
أظهرت أزمة هذا الوباء الوجه البشع لغالبية الشعب: أنانية إجرامية لا مثيل لها حيث يتم تطبيق مبدأ 'أنا و أولادي و الطوفان من بعدي'، و غباء و استهتار بأنفسهم و بمن حولهم منقطعي النظير(تجمع، غناء، شراء المؤن عوض الدواء من أجل ملأ البطن...)، حتى بمجرد أن يصيبهم البلاء في أبنائهم و أهلهم لا يتقبلون قضاء الله و قدره (نظرًا لضعف وازع الإيمان) بل يتمادون و يتمنون أن يصيب غيرهم...
قلة هم الأشخاص الذين أبانوا عن مثال الصرامة و الإنسانية و الجدية، و من بينهم الملك محمد السادس حفظه الله و الجيش الملكي و الأمن الوطني
استطاع كورونا ان يفرض النظام على شعوب العالم و الزمهم بزيادة منسوب النظافة و المكوت في النازل الا للضرورة و ترك مسافة الأمان بين المرتفقين و إخلاء الأماكن العمومية كما فرض على العالم التقليل من استعمال وساءل النقل و غلق المصانع مما سوف يكون له انعكاس على المناخ و الحد من التلوث
دوك الاباء خاصهم غرامة باش يفيقو
اتمنى ان يتم فرض حالة الطوارئ و حظر التجوال لتمر الازمة بسلام باذن الرحيم الرحمان
rester chez soi et prier Dieu.
مصدر الماء عندنا هي الآبار، وليس عندنا خزان نقتصد الماء فيه. نحن شركاء في فرشة مائية مع الفلاحين الذين يبدرون الماء بشكل فضيع، في الوقت الذي يحرمنا نحن المكتب المكلف بالماء حتى من ماء الوضوء.
اقسم بالله العظيم أنني انتظر اكثر من 5 دقائق لملء لتر ماء ساخن للوضوء. اما غسل الملابس فغير ممكن بالمرة.
انشري يا هسبريس.
المغرب في المرحلة الأولى من الوباء وعليما ان نكون في مستوى المسؤولية. الدولة دايرة شغلها الدور على المواطن. ولكن لابد من غلق المساجد كذلك.
اللهم احفظ بلادنا من كل سوء
لكن يبقى قرار في محله
اللهم نص خسارة ولا خسارة كاملة
Vivr Le peuple, Vive Le Maroc, Vive le Roi
نقطة تحتسب للداخلية
اللهم احفظ هذا البلد الأمين!!
الله يحفظنا و يحفظكم جميع
* يبدو لي هذا هو المطلوب ، و لا يمكن أن نعمل أكثر . اللهم
إعداد التجهيزات الطبية و المتابعة و المراقبة الصحية ،فوق قدر
المستطاع . أما وسائل التنظيف تكون دائماً متوفرة و مجانية
لتكون في متناول جميع الفئات الشعبية . و لا لإحتكار و المضاربة
جميع البضائع و السلع . و نشر الوعي و المسؤولية بين الناس .
* و نرجو من الله أن يحفظ كل البشر
المشكل المطروح لي عندو إلتزامات بحال طريطة خاسها تخلص ديال الدار أو عدة أشياء فأخر شهر أو المدرسة أو المعيشة اليومية يعني المدخول اليومي (المصروف) أو فاكتورة ديال الضوء و الماء أو نجيكم من الأخير ليما جامع حتى ريال لكي خدمو بنهار كياكلو أو يصرفو الله معانا ياربي تدير شي تاويل ديال الخير لجميع المحتاجين ياربي
اهيب بجميع المواطنين المغاربة الابتعاد الكلي عن الاشاعات و عدم الاخد بها و كدلك الاخبار الغير الرسمية المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي.لان هدا الفيروس جبان و يسبب الوسواس و الهلع لا غير .الاعمار بيد الله و الموت حتمي و هو ملاقينا و كل نفس داءقة الموت.استمر في حياتك العادية و اعلم انا ما اصابك ما كان يخطءك.
عندي امل و تقة كبيرة في ربنا و نتضرع اليه بسقينا ماءا غدقا ليطهر قلوبنا و نفسيتنا لان مع المطر خير و راحة و سكينة.
اللهم اسقينا الغيت و لا تجعلنا من القانطين.
و لو أن كلشي بيد الله، الله يلطف بينا
ارحموا بعضكم البعض ...تآزروا و تعاونوا كان الله في عون الجميع.....هي أزمة و ستمر بإذن الله تعالى
مبادرة طيبة كما قامت بها فرنسا وإسبانيا كما قرروا بظهير اغلاق المقاهي والمطاعم والاماكن التي تعرف اكتضاض. نحيي مبادرة وزارة الداخلية المغربية على هذا القرار الذي يساهم بدون شك في الحد من انتشار الوباء في المغرب الحبيب. نسأل الله أن يكون المواطنون في المستوى المطلوب لانجاح خطة المملكة للحفاظ على امن وصحة مواطنيها. ونحمد الله على الاجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب للحد من العدوى كتوقيف الرحلات الجوية والبحرية والمعابر الحدودية....الخ هذه اول مرة قام المغرب بفرض قرارات سيادية وشجاعة للحيلولة دون انتشار الجائحة في المغرب. الحمد لله على المغرب اصبح يفرض وجوده وسيادته في قراراته.
من خلال تحليلي للمعطيات والاحصائيات الدولية، والاجراءات التي تم اتخاذها في المغرب، اعتقد ان الامور ستمر بخير ان شاء الله، فقط يجب علينا كمواطنين الالتزام بالتوصيات التي تقدمها السلطات استنادا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
يجب اتخاد جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي تفشي المرض
يا ربي الطف بعبادك، نسغفرك ونتوب إليك
نسغفر الله الذي لا إلاه إلا هو ونتوب إليه
بصراحة هذ فيروس كروونا جند من جنود الله عز وجل
ورغم الأضرار في النفس والمال الخ
لكن كانت له ضربة قاضية في جمع أنحاء المعمور نقولها وبصراحة للباطل وأهله آختفت مهرجانات المراقص وأوكار الزنا والدعارة والحانات أكرمكم الله فآتعظ يأيها البشر فإنا اليوم عمل ولا حساب وغذا حساب ولا عمل
اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
امين
اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما و لا يترك ألما.
شافانا الله و ابعد عنا كل ضرر او سوء.
يجب النخلي عن الارتحال و سباسة المراحل ..
يجب اغلاق كل شيء لمدة اسبوع مع فرض حجر على البلاد وحظر نجول كامل .. وسنكون نحن الرابحين ..
الاختيار احسن الاق المرات من الاضطرار بعد فوات الاوان .