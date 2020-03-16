24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
- الإعلان عن 129 وفاة جديدة بكورونا وسط إيران
- قصة اغتصاب غريبة
- وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر (5.00)
المغرب يشرع في تعقيم الفضاءات العمومية من أجل محاصرة "كورونا" (5.00)
الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا" (5.00)
"خلّيك فدارك" .. حملة تنادي بملازمة المنازل للوقاية من "كورونا" (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (228)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (126)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (120)
- هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة - (120)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (118)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النيابة العامة تدعو إلى تقليص التوافد على مكاتبها
دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة، من أجل الوقاية من انتقال فيروس كرونا المستجد "كوفيد 19".
ولهذه الغاية، دعا رئيس النيابة العامة، في بلاغ، توصلت به هسبريس، المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات أن يوجهوها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، والمعلم عنها محلياً وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma.
كما أشعرت الرئاسة المحامين وعموم المتقاضين بأن خطوطا هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم، و"أن الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محلياً، كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة".
واعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن بوابة الشكايات الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة [email protected] ستظل مفتوحة لاستقبال شكاياتهم.
ودعا المسؤول القضائي كافة المواطنين إلى تفهم الأسباب الداعية إلى إقرار هذه الإجراءات، والتي ستشمل تباعاً تدابير أخرى من أجل التقليص من أعداد الوافدين على النيابات العامة وتلافي التجمعات البشرية المصاحبة لبعض الإجراءات القضائية.