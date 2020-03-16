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النيابة العامة تدعو إلى تقليص التوافد على مكاتبها‎

النيابة العامة تدعو إلى تقليص التوافد على مكاتبها‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 13:10

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة، من أجل الوقاية من انتقال فيروس كرونا المستجد "كوفيد 19".

ولهذه الغاية، دعا رئيس النيابة العامة، في بلاغ، توصلت به هسبريس، المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكايات أن يوجهوها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية، والمعلم عنها محلياً وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma.

كما أشعرت الرئاسة المحامين وعموم المتقاضين بأن خطوطا هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة لتمكينهم من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم، و"أن الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محلياً، كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة".

واعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن بوابة الشكايات الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة [email protected] ستظل مفتوحة لاستقبال شكاياتهم.

ودعا المسؤول القضائي كافة المواطنين إلى تفهم الأسباب الداعية إلى إقرار هذه الإجراءات، والتي ستشمل تباعاً تدابير أخرى من أجل التقليص من أعداد الوافدين على النيابات العامة وتلافي التجمعات البشرية المصاحبة لبعض الإجراءات القضائية.

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