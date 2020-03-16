"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات

هسبريس من الرباط

قررت وزارة الداخلية تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في مدن المملكة، وذلك ضمن إجراءات محاربة فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما علمت هسبريس من مصادر بوزارة الداخلية فإن الولاة والعمال وجهوا القياد والباشوات للقيام بجولات في المحطات وتجمعات الطاكسيات بهدف تقليص عدد الركاب، تجنبا للاحتكاكات بين المواطنين في وسائل النقل.

وتبعا لذلك فقد تمت مطالبة سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بعدم إكمال ستة ركاب المسموح بهم في الحالات العادية، فيما الطاكسيات الصغرى لن تنقل كلّ الثلاثة الذين يسمح بهم القانون.

من جهة أخرى؛ تم إجبار أصحاب العربات على التعقيم القبلي قبل بداية الإشتغال في كل يوم، وهو الإجراء الذي تم تفعيله صباح اليوم الاثنين في العديد من محطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة.