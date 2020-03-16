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الرئيسية | مجتمع | "تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات

"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات

"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 13:55

قررت وزارة الداخلية تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في مدن المملكة، وذلك ضمن إجراءات محاربة فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما علمت هسبريس من مصادر بوزارة الداخلية فإن الولاة والعمال وجهوا القياد والباشوات للقيام بجولات في المحطات وتجمعات الطاكسيات بهدف تقليص عدد الركاب، تجنبا للاحتكاكات بين المواطنين في وسائل النقل.

وتبعا لذلك فقد تمت مطالبة سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بعدم إكمال ستة ركاب المسموح بهم في الحالات العادية، فيما الطاكسيات الصغرى لن تنقل كلّ الثلاثة الذين يسمح بهم القانون.

من جهة أخرى؛ تم إجبار أصحاب العربات على التعقيم القبلي قبل بداية الإشتغال في كل يوم، وهو الإجراء الذي تم تفعيله صباح اليوم الاثنين في العديد من محطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - Rachid الاثنين 16 مارس 2020 - 14:02
المزيد من الخطوات يعني القليل من الضحايا خاص الشعب تعاون من جهازا بالالتزام
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32
2 - نقصو من لخروج الاثنين 16 مارس 2020 - 14:03
خوتي بنادم تاي ستهزء بهاد شي بغينا
#حضر_تجول

شوفو سلا لقرية شحال ديال لباشار
مكرهناش لعسكر يتدخل ولي لقاوه خارج يخلاص غرامة بحال اسبانيا
و شكراا.
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29
3 - الفيلسوف الاثنين 16 مارس 2020 - 14:04
اتمنى من اصحاب الطاكسيات ما يتعصبوش راه وضعية البلاد تقتضي ذالك... راه قطاعات أخرى حتى يدار حضر التجوال و غادي بقاو خدامين و ما عندهمش الحق يرتاحوا... هنا فين كاتبان الروح الوطنية... كونو رجال ولبيو النداء..
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21
4 - سرسر ذهيبو الاثنين 16 مارس 2020 - 14:04
من يستطيع ان يجلس في بيته فليفعل و من لا يقدر لضرورة ما فيلزم ان لا تصافحو احد بالايدي و بعد كل خروج من المنزل اغسلو ايديكم جيدا و ابتعدو عن التهويل و الترويع هذا اخطر من الفيروس نفسه و براكة من اللهطة على المواد الغذائية و كأننا مقبلين على مجاعة الامور تحت السيطرة بإذن ما قامت به الدولة مشكورة جيد لحد الساعة لا تتوجسو خوفا من هذا القرارات انما احترازية لحبس الفيروس من الانتشار
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15
5 - barrio الاثنين 16 مارس 2020 - 14:05
واش بنادم ماعندو باش يخلص الكراء والضوء والماء وماعندو مايوكل لاولادو وكاتقولو ليه گلس فدارك،شكون غايوكلو ؟ شكون غايخلصلو الكراء،تخيل وتأمل لو كنت في مكانه،ماعرف مسكين فين إرد الراس...
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8
6 - راكب الاثنين 16 مارس 2020 - 14:06
ماذا عن الحافلات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و حافلات النقل على الطريق السريع .
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6
7 - محمد لعيوني الاثنين 16 مارس 2020 - 14:06
ومادا عن النقل الطرقي بين المدن الحافلات. القطارات. والسجون واماكن الاعتقال.....
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6
8 - Omar الاثنين 16 مارس 2020 - 14:06
صراحة إجراءات عظيمة، نتمنى من الشعب الإستجابة لجميع الإحتياطات، و ندعو وزارة الداخلية سن إجراءات تمديد دفع مستحقات المراء لشهر أو شهرين لتسهيل الحياة للي مافحالهومش الله احسن العنوان.
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9 - salma الاثنين 16 مارس 2020 - 14:08
هادشي كامل كان عليكم ديروه شحال هادي من أجل حماية المواطنين
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6
10 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 16 مارس 2020 - 14:08
الحل الوحيد هو منع تلك الطاكسيات القديمة من الخدمة في هذه الظروف لان الجشع طبع اولئك فلن يقلصوا عدد الركاب
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8
11 - Kénitra city الاثنين 16 مارس 2020 - 14:10
لكن المشكل هو ان طاكسيات القديمة ميرسيدس 240
لا يجب ان تتجاوز 3 ركاب .. فهي كارثية والمواطن يعاني منها حتى بدون كورونا
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8
12 - حمزة الاثنين 16 مارس 2020 - 14:10
مادا عن مستعملي الطرامواي مادا عن ارباب العمل الدين لايهمهم سوى الربح المادي دون الاكترات للاجير حتى انهم لايوفرون لاكمامات و لامطهرات للجراتيم في اماكن العمل
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7
13 - Sabrina الاثنين 16 مارس 2020 - 14:11
اعلاش ما انديروش كيبحال ابريطانيا ،انشدوا اعلا كبار السن والمرضى .وانخلليو الفيروس ينتشر باش يكتسب الجميع المناعة .حيت هاد الفيروس راه راجع مرا اخرا .
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0
14 - مسمار جحا الاثنين 16 مارس 2020 - 14:12
يجب وقف العمل بالادارات العمومية و الجماعات المحلية و المعامل و المصانع حتى يلتزم الجميع بالمنزل، لا يعقل أن يتم توقيف الدراسة ابناء يبقاو فدار و الاباء و الامهات فالعمل و فالمساء يعودون اليهم ليحتضونهم؛ في شارع مهما اخذت الحذر قد تقع في المحذور
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15 - ماجد واويزغت الاثنين 16 مارس 2020 - 14:12
قرار جد حكيم و نتمنى أن يطبق في جميع أنحاء المغرب
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16 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 14:14
كمهنيين نرحب بهذا القرار لحماية صحة المواطن . لكن على الوزارة الوصية تخصيص دعم لان المستغل مرتبط باداء واجب كراء الرخصة والتامين واقساط السلف لماذا لم توجهوا تعليمات لاصحاب الكريدي بان يؤخروا هذا الشهر المهم عليكم ان تراعوا هذه الفءة وشكرا
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17 - مجرد رأي الاثنين 16 مارس 2020 - 14:15
المبادرة يجب أن تأتي من أصحاب النقل العمومي فيما يخص خفض عدد الركاب إلى الحد الأقصى، والالتزام بالتعقيم قبل كل انطلاق من المحطة، والمرجو اخذ المسألة بكل جدية، فاول متضرر هو السائق في حالة إلاخلال بهذه الالتزامات
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18 - Casablanca الاثنين 16 مارس 2020 - 14:16
لقد وصلنا إلى ماكان يدعو إليه سماحة الدكتور الفايد بالمحافظة على المناعة والبعد عن الحلويات وسموم الشوارع
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19 - ابو العربي الاثنين 16 مارس 2020 - 14:16
ماذا عن الطريفة هل ستبقئ مستقرة
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20 - متتبع الاثنين 16 مارس 2020 - 14:16
بصراحة الحكومة خدامة و من نيتها و تدابير جد جد ممتازة باقي غير كحل الراس و هدا المتعنيتين ديال المواطنين يديرو فيهم النفس و يلتازمو بالتدابير لي قالو لينا و ان شاء الله غدي نتجاوزوا هدا المحنة
#المغرب_سينتصر
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21 - هشام الاثنين 16 مارس 2020 - 14:17
في سباتة هناك عربات مسافرين تركن قرب حدائق يفرغ مسافرين أتينا وفي ليل
يبيت فيها مسافرين
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22 - almad_al3aam الاثنين 16 مارس 2020 - 14:17
نتمنى ان تقوم وزارة الفلاحة بشراء المنتوجات الفلاحية خصوصا الغذائية التي تعرض بالأسواق الأسبوعية لإعادة بيعها للعموم بعين المكان ليلا نهارا و على امتداد الاسبوع لكي يطمئن المستهلك و تحبط مساعي المضاربين بالأسواق ولتستقر باقي السلع التموينية.
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