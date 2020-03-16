24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
- الإعلان عن 129 وفاة جديدة بكورونا وسط إيران
- قصة اغتصاب غريبة
- وباء "كورونا" يحيي روح التطوع في صفوف المغاربة لخدمة الوطن
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
المغرب يشرع في تعقيم الفضاءات العمومية من أجل محاصرة "كورونا" (5.00)
الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا" (5.00)
"خلّيك فدارك" .. حملة تنادي بملازمة المنازل للوقاية من "كورونا" (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (229)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (127)
- إلغاء الدورة 19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم - (126)
- هذه تفاصيل عن 11 حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" في المملكة - (120)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (118)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات
قررت وزارة الداخلية تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في مدن المملكة، وذلك ضمن إجراءات محاربة فيروس كورونا المستجد.
وحسب ما علمت هسبريس من مصادر بوزارة الداخلية فإن الولاة والعمال وجهوا القياد والباشوات للقيام بجولات في المحطات وتجمعات الطاكسيات بهدف تقليص عدد الركاب، تجنبا للاحتكاكات بين المواطنين في وسائل النقل.
وتبعا لذلك فقد تمت مطالبة سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بعدم إكمال ستة ركاب المسموح بهم في الحالات العادية، فيما الطاكسيات الصغرى لن تنقل كلّ الثلاثة الذين يسمح بهم القانون.
من جهة أخرى؛ تم إجبار أصحاب العربات على التعقيم القبلي قبل بداية الإشتغال في كل يوم، وهو الإجراء الذي تم تفعيله صباح اليوم الاثنين في العديد من محطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
#حضر_تجول
شوفو سلا لقرية شحال ديال لباشار
مكرهناش لعسكر يتدخل ولي لقاوه خارج يخلاص غرامة بحال اسبانيا
و شكراا.
لا يجب ان تتجاوز 3 ركاب .. فهي كارثية والمواطن يعاني منها حتى بدون كورونا
#المغرب_سينتصر
يبيت فيها مسافرين