24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3413:4117:0119:3920:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)

  2. "تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)

  3. المغرب يشرع في تعقيم الفضاءات العمومية من أجل محاصرة "كورونا" (5.00)

  4. الملك يأمر بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء "كورونا" (5.00)

  5. "خلّيك فدارك" .. حملة تنادي بملازمة المنازل للوقاية من "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هذه إجراءات الداخلية الخاصة بالنقل العمومي خلال "أزمة كورونا"

هذه إجراءات الداخلية الخاصة بالنقل العمومي خلال "أزمة كورونا"

هذه إجراءات الداخلية الخاصة بالنقل العمومي خلال "أزمة كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 15:00

كشفت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه في هذه المرحلة الحساسة، إذ حصرت عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة عوض ستة المعمول به في الفترات العادية.

كما شددت الوزارة على وجوب التزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب، بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.

وأعلنت وزارة الداخلية إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع، لتشمل مركبات الترامواي و حافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها، وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير.

وحرصت وزارة الداخلية، في هذا الصدد، بتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى، وعند الحاجة الملحة، تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة أن نجاح أي مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل، وكذا المواطنات والمواطنين والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور "فيروس كورونا المستجد".

وحسب ما علمت به هسبريس من مصادر بوزارة الداخلية فإن الولاة والعمال وجهوا القياد والباشوات للقيام بجولات في المحطات وتجمعات "الطاكسيات" بهدف تقليص عدد الركاب، تجنبا للاحتكاكات بين المواطنين في وسائل النقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - hassan الاثنين 16 مارس 2020 - 15:07
خطة حسنة يجب ان نعترف ان الحكومة قامت بما يجب تجاه هذا الفيروس الكرة الان في يد الشعب .نطالب فقط خروج القوات العمومية والجيش ايضا لمعاينة مدى تطبيق القرارات من طرف الشعب.فالصين لولا صرامتها لما نجحت
شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
2 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 15:08
اضن انا هدا ستباق لارقام مهولة سوف تعلن عنها الحكومة فيما بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
3 - ممتنة الاثنين 16 مارس 2020 - 15:10
ممتنة لكل هذه المجهودات و التدبيرات الوقائية التي تقوم بها الدولة
متى سيدخل القرار حيز التنفيذ ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
4 - nouro الاثنين 16 مارس 2020 - 15:10
ما عليكم سوى تنفيذ التعليمات والجدية فالامور لا تدعو للسخرية والاستهانة..ربما هذا الوباء سيجمع الاسر من جديد ويضفي بعض الدفئ للمنازل ولي اليقين انشاء الله ان الامور ستمر بخير و لله في خلقه شؤون....!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
5 - الانضباط الاثنين 16 مارس 2020 - 15:10
الحاجةلي مزيانة في كرونا غادي تعلمنا الانضباط والصبر والحمد لله على كل حال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
6 - participant الاثنين 16 مارس 2020 - 15:11
il faut penser aussi aux chaussures car ils participent à la transmission du virus plus que les mains.laisser vos chaussures devant la porte et à l'abri des enfants.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - baker الاثنين 16 مارس 2020 - 15:11
يعني غالبا الراكب ايفرض عليه صاحب الطاكسي اخلص مقعدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 15:11
و الثمن د الطاكسي طبعا غيتضرب ف 2 ! هادي هي حماية المواطننين ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - miloud الاثنين 16 مارس 2020 - 15:11
طاكسي كيهز البلاصة ب 5 دراهم يعني 6 بلايص ب 30 درهم
الى و لا يهز 3 بلايص غيدير عملية حسابية
أو غيدير 10 دراهم البلاصة
أو غتسالي الازمة إن شاء الله أو غيخلوها 10 دراهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - خلدون عبدالنبي الاثنين 16 مارس 2020 - 15:11
من واجب الدولة فرض حظر التجوال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - farissrabia الاثنين 16 مارس 2020 - 15:12
نفتخر بكل اجراء وضعته الحكومة على جميع القطاعات فكل هذا ينصب في مصلحة الجميع وعلى الكل ان يمتثل للاوامر كيف ماكان نوعها ...وفيما يخص تعليمات وزارة الداخلية على مستوى قطاع النقل العمومي هناك داءما البعض من المواطنين لا يريدون ان ينخرطوا بالالتزام في هذه المعضلة فيجب على السلطات المعنية ان تطبق اقصى العقوبات في هذا الصدد وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - rachid الاثنين 16 مارس 2020 - 15:12
تبارك الله عليك اوزارت الداخلية هدا يعني أن المواطن المقهور أصلا هو فاش غدي دجي الدقة مقادو فيل زدتوه فيلة؟؟؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
13 - عبد الغفور الاثنين 16 مارس 2020 - 15:13
اجراءات قد تساهم في تقليل من عدد اصابات المفترض لكن رهين بتعاون جميع المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - omar dmnati الاثنين 16 مارس 2020 - 15:14
ان لم يتغير الثمن فهو قرار صائب لان ارباب الطاكسيات يشتعلون بدون مراقبة خاصة في العالم تلقروي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - ياسر شتوان الاثنين 16 مارس 2020 - 15:15
تدابير جيدة في وقت استباقي .. الآن دورنا نحن كمواطنين من اجل الإنخراط في هذه التدابير ولنتحمل كامل مسؤوليتنا اتجاه انفسنا اولا وإتجاه الوطن ثانيا .. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - نوميدي الاثنين 16 مارس 2020 - 15:16
رغم معارضتي الشديدة للمخزن إلا أن الضرورة تستدعي منا التكتل لمواجهة هذه الافة الخطيرة وإن تفاقمت فلن يؤدي الثمن إلا الشعب المتهور أصلا
تحياتنا لأبناء صاغرو الذين يتركون الخلافات جنبا عندما يكون النداء انساني
وتحياتنا لكل الاطر الطبية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
17 - مواطنة الاثنين 16 مارس 2020 - 15:17
شكرا لكل العاملين قلوبنا معكم والله المعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
18 - مُـــواطن من الدار البيضاء الاثنين 16 مارس 2020 - 15:19
لقد بحت حناجرنا ونحن نقول ان تلك الحافلات المتواجدة بولاية الدارالبيضاء مجرد خرذة ملوثة لا تصلح حتى لنقل الحيوانات.. لماذا لا تتخدوا يا وزير الداخلية قرارا شجاعا وتفرجوا عن تلك الحافلات المتواجد بالميناء فنحن الان في حالة طوارئ فلتذهب الاتفاقيات للجحيم فإذا لم تفدنا هذه الحافلات الان فلا داعي لها غدآ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - الكاتب الاثنين 16 مارس 2020 - 15:21
من خلال منبركم المحترم اوجه نداء الى الفاغلين الثلاثة في مجال الاتصالات بان يطلقوا خدمة الانترنت 4g بالمجان او على الاقل بثمن رمزي لتشجيع الناس على البقاء في منازلها و كذلك ليتمكن التلاميذ من متابعة دروسهم بكل مساوات ... هذه الشركات راكمت خلال عقدين ارباح هائلة و خير دليل على ذلك اخر ارقام اتصالات المغرب التي اعلنها السيد احيزون. قد حان الوقت لكي تبدي هذه الشركات شيئا من روح المسؤولية و المواطنة التي تذكرنا بها جميع البيانات الصادرة من مختلف الوزارات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - رباطي الاثنين 16 مارس 2020 - 15:21
البارحة جئت في القطار من الدارالبيضاء للرباط القطار كان قادما مراكش و العربات جد مزدحمة حتى إني فضلت الوقوف قرب منصة السائق عوض الازدحام مع الناس في زمن الكورونا، عن أي إجراءات يتحدث المكتب الوطني للسكك الحديدية؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
21 - الرامي الاثنين 16 مارس 2020 - 15:24
نجاح تدابير الدولة وقراراتها . تتعلق بتنفيذ تلك القرارات من طرف المواطنين والمواطنات . والتعاون على ذلك كل من تلقاء نفسه . حتى تفوت الأزمة بحول الله وقوته . حفظ الله الجميع من كل سوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Bouallou khadija الاثنين 16 مارس 2020 - 15:25
بإسمي واسم الشعب المغربي أحيي أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله والحكومة باكملها على هذه المبادرة الطيبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - اتراس الاثنين 16 مارس 2020 - 15:26
هنا تظهر الاخلاق والقيم والمواطنة الحقة، يجب على الجميع الانخراط في العملية الوقائية والتضحية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة من اجل السيطرة على هدا الوباء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - فهد الاثنين 16 مارس 2020 - 15:26
الله يالطيف اللطف الطف بنا فيما جرت به المقادير،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - مدوخ الاثنين 16 مارس 2020 - 15:28
قرارات جيدة لمحاصرة الفيروس نتمنى إحكام إغلاق الحدود والرحلات الجوية بشكل داءم وليس مأقتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - لوسيور الاثنين 16 مارس 2020 - 15:29
اجراءات جيدة غير ان المساجد والمراحيض لا زالت مفتوحة..والمقاهي ايضا ...يجب على الدولة ان تفكر بجد في اصلاح مستشفى بنصميم وتفوفير غرف الانعاش ..فمستشفياتنا تفتقر الى الاطر والتجهيزات والصرامة...ان نقص المستشفيات قد يتسلب في كارثة ..والشعب لن يقبل ولن يغفر ان يموت منه العدد الكثير ..يجب توفير الغذاء والتطبيب للشعب قبل كل شيء..فمهرجان موازين كل سنة والبذخ في اقتناء السيارات والسفريات ..لو قمنا بتدبير هذه الاموال من اجل تنمية قطاع الصحة لمان افضل..الشعب له حق على هذه الدولة ان توفر له التطبيب والغذاء والامن ..وهذه خطوط حمراء..من استهان بها فمصيره ان يكون في خبر كان.
اللهم نرجو لطفك وان تحفظ شعب المغرب وملكه من كل مكروه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
27 - امين الاثنين 16 مارس 2020 - 15:30
روح المواطنة الصادقة خاص الوعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - Anas الاثنين 16 مارس 2020 - 15:31
مزيان هادشي .. ولكن خاصنا ضروري المواطنين يكونو واعين وبطبقو التعليمات لأول مرة فحياتهم
الحاجة الثانية خاصنا الامتناع عن شراء أي حاجة ثمنها ارتفع باش مانساهموش فالغباؤ والهلع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - صفاء الاثنين 16 مارس 2020 - 15:33
عطيونا 24 ساعة نشريو فيها ما ناكلو و حنا مستعدين نديرو الحجر 45 يوم. أ عباد الله ديرو لينا الحجر راه مابغينا نوليو بحال الطاليان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.