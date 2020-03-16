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كُتّاب وآراء
المحاكم تتجه إلى تعليق الجلسات وإبقاء الاستعجال
كشفت مصادر قضائية لهسبريس أن محاكم المملكة تتجه إلى تعليق الجلسات، وتأجيل غير المستعجل منها؛ وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة لمحاربة فيروس "كورونا" المستجد.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن محاكم المملكة قررت استثناء القضايا التي من شأن عدم القيام بها التسبب في أضرار غير قابلة للإصلاح، مشددة على أن الأمر يهم القضايا الجنائية.
من جهة ثانية، كشفت المعطيات، التي توفرت للجريدة، أنه سيتم استثناء قضايا المعتقلين وقضايا التحقيق وغيرها من القضايا غير القابلة للتأجيل، مضيفة إلى ذلك الإجراءات المتعلقة بالسجناء؛ ومنها إجراءات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمراقبة القضائية.
من جهة أخرى، ستلتزم المحاكم بالانعقاد في جميع القضايا الاستعجالية، بالإضافة إلى قضايا الشغل من قبيل التوقيف المؤقت أو الجماعي عن الشغل.
كما يرتقب أن يتقرر تأجيل جميع الجلسات التي لا تحمل طابعا استعجاليا؛ من قبيل المساطر الكتابية التي لا تتطلب المرافعات في الجلسات، وخصوصا أنها تكون لتبادل المذكرات بين المحامين فقط.