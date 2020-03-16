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الرئيسية | مجتمع | "العمل عن بعد" .. هذه فئات الموظفين المعفيين من الاشتغال بالإدارات

"العمل عن بعد" .. هذه فئات الموظفين المعفيين من الاشتغال بالإدارات

"العمل عن بعد" .. هذه فئات الموظفين المعفيين من الاشتغال بالإدارات
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 16:17

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، حزمة من الإجراءات التي ستمكن عددا من موظفي الدولة من الاشتغال عن بعد، وذلك ضمن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

بنشعبون شدد في منشور له، تتوفر هسبريس على نسخة منه، على ضرورة "الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم الخدمات للمرتفقين، مع العمل على صحة وسلامة العاملين بالإدارة ووقايتهم من انتشار الوباء"، مطالبا بتمكين العاملين بالمرافق الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة من العمل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا.

وفي هذا الصدد طالب منشور وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة بتمكين العاملين الراغبين في العمل عن بعد من الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل، مشددا على أهمية "تنظيم عند الاقتضاء عملية التناوب في الحضور بين العاملين بالمرافق العمومية الذين يقومون بنفس المهام في نفس المصالح، دون أن يؤثر ذلك سلبا على السير العادي للمرافق العمومية".

وبعدما أكد منشور الوزير الوصي على الإدارة على أهمية "تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق التي تقدم الخدمات الحيوية"، دعا إلى "تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية بعد موافقة الإدارة المعنية".

وأكد المنشور المذكور على ضرورة "تقديم تسهيلات للعاملين بالمرافق العمومية أولياء أمور أطفال متمدرسين في الحضانة أو التعليم الأولي والابتدائي، من أجل تمكينهم من مواكبة متابعة دراستهم من منازلهم"، مشددا على ضرورة تمكين العائدين من السفر خارج تراب المملكة للقيام بمأمورية أو لأسباب شخصية من المكوث في منازلهم وعدم الالتحاق بمقرات العمل لمدة لا تقل عن 14 يوما، مع مزاولة عملهم ومهامهم عن بعد كلما كان ذلك ممكنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الفيلسوف الاثنين 16 مارس 2020 - 16:28
وماذا عن القطاعات الآخرى التي حرم موظفوها من الرخص و الإجازات؟!!
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13
2 - خليلوفيتش الاثنين 16 مارس 2020 - 16:29
اصلا غالبية الموظفين في الإدارة المغربية يشتغلون عن بالفطرة إذا إستثنينا البعض إلا من رحم ربي المهم أتمنى ان تكون جائحة كورونا موعظة لمن يتعظ و نطلب من الله ان يقينا و يرحمنا فهو اعلم بضعف أمكانياتنا و ان يلطف بنا.
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22
3 - إفران الاثنين 16 مارس 2020 - 16:32
وا سدو الإدارات و أوقفوا الحركة راه بنادم غادي جاي بلا فايدة ما كاين ما يدار غير كيدرو في الخوا الخاوي.
راه هاد السيمانة الله إحفظ غادي إبان العربون لا قدر الله.
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47
4 - طارق الاثنين 16 مارس 2020 - 16:33
و ليخدامين في الخصوصي و شبه الخصوصي...انياب الباطرونا مطلقهومش حتى يمرض فيهوم شي حد و يموت...الوكالات ليعندها علاقة مع الزبون...الزبون و المستخدم وجهو في وجه الاخر.... ليمركب الفم بزاقو مشتت....و مدريرينش حتى الكمامات المستخدميين....و ليدارها كيفاش غيسمعو الزبون...؟
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36
5 - Meryem الاثنين 16 مارس 2020 - 16:41
نلتمس من وزراة النقل أن تخرج ببلاغ يحدد عدد المقاعد المخصصة للنقل.فنحن معرضون للإصابة بالفيروس أتكلم عن نفسي بحكم أنني أشتغل في الميدان الصحي وهناك فارق 30 كلم عن مقر سكني أضطر إلى الذهاب في الطاكسي.واش أعبد الله 6 بلايص في الخلف ر من طبيعة الحال غادي نجيبو العدوى.الله يرحم الوالدين ديرو معانا شي حل وإلا را كتنفخو في الرماد
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13
6 - Hayat الاثنين 16 مارس 2020 - 16:43
ماذا عن طلب التأشيرات، هل من تغيير؟ أرجو الرد... شكرا لكم
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-17
7 - الطنز البنفسجي الاثنين 16 مارس 2020 - 16:43
قمة الصرامة والجدية في التعامل مع الوضع حتى لا نمر الى المرحلة الثانية في التعامل مع الفيروس.. هذا إن كنا فعلا لم نمر للمرحلة الثانية..
اذا كان الوضع يقتضي المرور للمرحلة الثانية لان حيث بدأ التفشي بين المغاربة المقيمين فالمرجو اخبارنا بذلك والنرور للمرحلة الثالثة الأشد صرامة ونحن مستعدين لتدخل الأمن والجيش.
ان شاء الله عن قريب سترفع الغمة بإذنه.
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6
8 - فاطمة الاثنين 16 مارس 2020 - 16:44
فاقد الشي لا يعطيه
عن اي احتياطات ثثحذثون؟ الموظف لا يتوفر على كمامات ولا قفازات ويطالبون منه الحضور لأداء مهامه بالادارات العمومية وخصوصا تلك التي لها علاقة مع المواطن فإن كنتم تحرصون على أن يبقى الثلاميذ ببيوتهم وتغلقون كل شيء فابسط شيء يمكنكم فعله وهو تعقيم الادارات وتوزبع القفازات والكمامات الموظف هو الآخر مستهدف.
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22
9 - لا تترددو الاثنين 16 مارس 2020 - 16:45
جيد جيدا و لابد أن تتخذ الشركات الخاصة و العمومية هاته الخطوة كما فعلت الكثير من دول أوروبا و حبذا لو تم فرض ذلك من طرف الدولة على الشركات اللتي يمكنها ذلك لتفادي كثرة الإختلاطات و انتشار الوباء اللذي من المؤكد أنه ينتشر في صمت لأنه يكفي أن يكون طفل لدى أسرة ما حامل للفيروس و بالطبع في كثير من الأحيان لن يعلم أحد بذلك لأن الأطفال غالبا ما لا يظهر عليهم المرض حتى و إن عملو الفيروس و لكنهم يشكلون عاملا خطيرا لنقله بين الناس و بالتالي إن مثلا انتقلت العدوى من الطفل لأبويه و ذهب الأبوان للعمل فستنتقل العدوى للعاملين معهما و تخيلو كم العدد اللذي ستنتشر فيه العدوى علما أن انتشار العدوى بكرونا ينتشر أسيا و نتمنى أن يتم شرح ذلك للعامة من الناس و معنى أنه يتم انتشاره أسيا في التلفزة العمومية و باللغة الدارجة و كذا على إذاعات الراديو الوطنية حتى يفهمو خطورة الوضع و لا يبقى الناس مستهترين بالأمر. الله يحفظنا و يحفظكم و يحفظ بلادنا را خايفين عليها و الله، قولو آمين
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0
10 - سائح الاثنين 16 مارس 2020 - 16:53
المرجو التركيز على مراكز الاتصالات، لأننا نعمل كمجموعات كبير في القاعات مغلقة بالعشرات و المئات.
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7
11 - souki الاثنين 16 مارس 2020 - 16:57
الله يجازيكم لي عندو شي عائلة او صحاب ما واعينش يوعيوهم بخطورة الموضوع لو كان هادشي يستهان به مكانتش الدولة تقوم بكاع هاد المبادرات من احل الحد من هاد الوباء الله يجازيكم وعاو و وعيوا الاخر .
و نتمناو تا حنا الناس د القطاع الخصوصي يخليونا نبقاو فديورنا واحد الفترة على ماترصى اغلامور و يطفى هاد الغضب الالهي
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7
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