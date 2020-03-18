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الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يشغل المغاربة عن "إضراب المعتقلين وأسعار المحروقات"

"كورونا" يشغل المغاربة عن "إضراب المعتقلين وأسعار المحروقات"

"كورونا" يشغل المغاربة عن "إضراب المعتقلين وأسعار المحروقات"
هسبريس – نورالدين إكجان
الأربعاء 18 مارس 2020 - 02:00

وسط "زحمة أخبار كورونا"، لم يعر المغاربة كثيرا من الاهتمام لمستجدات حاصلة على مختلف المستويات، فعلى امتداد الأيام الماضية مازال معتقلو حراك الريف يواصلون إضرابهم عن الطعام، لليوم التاسع والعشرين تواليا، وهو ما تنفيه المندوبية السامية للسجون، من جهتها، لكن فعاليات حقوقية تطالبها بالتحرك قبل فوات الأوان.

وإلى جانب مستجدات حراك الريف، انخفضت أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود بالمملكة، وهو الموضوع الذي كان يستأثر باهتمام واسع لدى المغاربة، لكن مستجدات فيروس "كوفيد 19" أقبرت مختلف النقاشات، خصوصا أمام الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات للحد من رقعة الانتشار.

إضراب معتقلي الريف

قال أحمد الزفزافي، والد قائد احتجاجات "حراك الريف"، إن ابنه ناصر "ماض في إضرابه عن الطعام، وقد وصل اليوم 29"، مسجلا أن وباء "كورونا" حجب أخبار المعتقلين، "لكن الدولة لم تكن تهتم سابقا أو في الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

وأضاف الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسؤولي البلاد لا يهمهم فيروس كورونا ولا غيره، فحتى قبل بروزه بهذه الحدة لم يكن الشعب المغربي ضمن أولوياتهم"، على حد تعبيره.

وأكمل المتحدث قائلا: "المسؤولية واجب جسيم، وهؤلاء لا يستقيم أن يصفوا بالمسؤولين"، مسجلا أنه "سيعلن في موعد لاحق كافة التفاصيل بخصوص وضع ناصر الزفزافي داخل السجن".

أسعار النفط

تراجعت أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداء من منتصف ليلة الأحد الإثنين، وذلك بعد تهاوي أسعار النفط في العالم ببلوغها مستوى غير مسبوق لم يحدث منذ سنة 1991.

وتوصل أرباب محطات الوقود بتحيين جديد من قبل موزعي المحروقات على مستوى أسعار البنزين المرتقب أن تراجع ما بين 90 و95 سنتيماً باختلاف بسيط حسب شركات التوزيع، مع انخفاض أسعار الغازوال بحوالي 80 سنتيماً.

وحسب معطيات تطبيق "محطتي" الحكومي فإن أسعار الغازوال خلال هذا الأسبوع كانت في محطات الرباط والنواحي ما بين 8.99 درهماً و9.81 درهماً للتر الواحد، والبنزين ما بين 10.45 و11.09 درهماً للتر الواحد.

تراجع الاهتمام

اعترف خالد بكاري، فاعل حقوقي، بأن "حالة الهلع الجماعي التي يعيشها العالم تقريبا، وليس المغرب فقط، جعلت كل القضايا يتراجع الاهتمام بها إلى مستويات متدنية، مقارنة مع التخوف من الإصابة بالفيروس، وتوفير الحاجات الأساسية في حالة تطور الوضعية الوبائية".

وأوضح البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الرهان مازال قائما على تعقل المسؤولين من أجل استثمار هذه اللحظات العصيبة في إحداث انفراج حقوقي تحتاجه البلاد من أجل تسهيل إمكانات التعبئة الجماعية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي".

وطالب المتحدث مندوبية السجون بـ"الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين، حتى لا تتفاقم أوضاعهم، خصوصا مع هشاشة السجون من حيث بنيات الإيواء والاستشفاء".

وناشد البكاري "المعتقلين السياسيين ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق وقف إضرابهما عن الطعام بعد 27 يوما من معركة الأمعاء الخاوية، حفاظا على حقهما في الحياة، خصوصا ان إضرابهما لم يعد يحظى بمتابعة إعلامية قوية في ظل المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 02:24
عافاك قول لولدك وصحابو يحبسو كل نضال باش ما يشوشوش على المناضلين لي مساندين قضيتهم.
و باش نقولو الحق الوطن أهم من الزفزافي أو غيرو. الحكومة مزيانة أو لا هذا ماشي الوقت لكن انا متأكد بأن الحكومة دارت خدمتها كما يجب مع كورونا. من بعد نعطيو لكل واحد حقه وناضلو لأجل الحقوق . دابا مجموعين خاصنا نركزو على موضوع واحد الي هو كورونا
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2 - رشيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 02:28
ادا نفت إدارة السجون إضرابه عن الطعام فأنا اتفق معها لأن طبيب(ة)السجن يقيس له يوميا نسبة السكر في الدم ويعرف هل تناول الطعام أو لم يتناول الطعام لإرسال تلك المعلومات إلى القضاء بأن هناك سجين يواصل إضرابه عن الطعام لأن القضاء هو المسؤول عنه في تلك الحالة ليقرر الإجراءات اللازمة أما إدارة السجون لا يمكنها اجباره على تناول الطعام لأنه حر في داته
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3 - عبدو الخياطي الأربعاء 18 مارس 2020 - 02:28
اب الزفزافي هو الفابروس بلحمه وشحمه هل ولدك واصحابه وحدهم الموجودين بالسجن هناك الكثير ابنك حكم عليه بعشرون سنة فما عليه الا ان يستحمل لمادا كل مرة يخرج ابوه يتباكى كان عليه ان يطلب العفو الملكي ولا. يستعين بالخارج وابنه كدالك يطلب العفو ويبتعد عن السياسة لان الدولة لن تتعدى عليه هو من تعدى بخرجاته وكل ما فعل برجال الامن فما عليه الا ان يتمم عقوبته
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4 - نبیل الأربعاء 18 مارس 2020 - 02:32
........تاج الملكة الكورونا ......

تسللت فلا حدود ولا موانىء ولا سماء ولا سلطة تعلوا اليوم فوق عرشها..تسللت لتعري العالم السفلي بدنوه بضعفه بحقارته بسهولة اختراقه وافتضاض بكارة شرف الحضارة المزيف لديه تسللت بين احضان البشرية العمياء فلا عوالم اليوم ...ولا طبقية تقسمنا وتقصي عالمنا الثالث...الكل مصاب الا ان إصابة عالمنا الثالث هي بالاساس للغرابة وللصدفة العلمية إصابة فيروس لفيروسات لطفيليات بشرية تقتات على بعضها ...
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