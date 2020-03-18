"كورونا" يشغل المغاربة عن "إضراب المعتقلين وأسعار المحروقات"

هسبريس – نورالدين إكجان

وسط "زحمة أخبار كورونا"، لم يعر المغاربة كثيرا من الاهتمام لمستجدات حاصلة على مختلف المستويات، فعلى امتداد الأيام الماضية مازال معتقلو حراك الريف يواصلون إضرابهم عن الطعام، لليوم التاسع والعشرين تواليا، وهو ما تنفيه المندوبية السامية للسجون، من جهتها، لكن فعاليات حقوقية تطالبها بالتحرك قبل فوات الأوان.

وإلى جانب مستجدات حراك الريف، انخفضت أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود بالمملكة، وهو الموضوع الذي كان يستأثر باهتمام واسع لدى المغاربة، لكن مستجدات فيروس "كوفيد 19" أقبرت مختلف النقاشات، خصوصا أمام الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات للحد من رقعة الانتشار.

إضراب معتقلي الريف

قال أحمد الزفزافي، والد قائد احتجاجات "حراك الريف"، إن ابنه ناصر "ماض في إضرابه عن الطعام، وقد وصل اليوم 29"، مسجلا أن وباء "كورونا" حجب أخبار المعتقلين، "لكن الدولة لم تكن تهتم سابقا أو في الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

وأضاف الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مسؤولي البلاد لا يهمهم فيروس كورونا ولا غيره، فحتى قبل بروزه بهذه الحدة لم يكن الشعب المغربي ضمن أولوياتهم"، على حد تعبيره.

وأكمل المتحدث قائلا: "المسؤولية واجب جسيم، وهؤلاء لا يستقيم أن يصفوا بالمسؤولين"، مسجلا أنه "سيعلن في موعد لاحق كافة التفاصيل بخصوص وضع ناصر الزفزافي داخل السجن".

أسعار النفط

تراجعت أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداء من منتصف ليلة الأحد الإثنين، وذلك بعد تهاوي أسعار النفط في العالم ببلوغها مستوى غير مسبوق لم يحدث منذ سنة 1991.

وتوصل أرباب محطات الوقود بتحيين جديد من قبل موزعي المحروقات على مستوى أسعار البنزين المرتقب أن تراجع ما بين 90 و95 سنتيماً باختلاف بسيط حسب شركات التوزيع، مع انخفاض أسعار الغازوال بحوالي 80 سنتيماً.

وحسب معطيات تطبيق "محطتي" الحكومي فإن أسعار الغازوال خلال هذا الأسبوع كانت في محطات الرباط والنواحي ما بين 8.99 درهماً و9.81 درهماً للتر الواحد، والبنزين ما بين 10.45 و11.09 درهماً للتر الواحد.

تراجع الاهتمام

اعترف خالد بكاري، فاعل حقوقي، بأن "حالة الهلع الجماعي التي يعيشها العالم تقريبا، وليس المغرب فقط، جعلت كل القضايا يتراجع الاهتمام بها إلى مستويات متدنية، مقارنة مع التخوف من الإصابة بالفيروس، وتوفير الحاجات الأساسية في حالة تطور الوضعية الوبائية".

وأوضح البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الرهان مازال قائما على تعقل المسؤولين من أجل استثمار هذه اللحظات العصيبة في إحداث انفراج حقوقي تحتاجه البلاد من أجل تسهيل إمكانات التعبئة الجماعية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي".

وطالب المتحدث مندوبية السجون بـ"الاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين، حتى لا تتفاقم أوضاعهم، خصوصا مع هشاشة السجون من حيث بنيات الإيواء والاستشفاء".

وناشد البكاري "المعتقلين السياسيين ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق وقف إضرابهما عن الطعام بعد 27 يوما من معركة الأمعاء الخاوية، حفاظا على حقهما في الحياة، خصوصا ان إضرابهما لم يعد يحظى بمتابعة إعلامية قوية في ظل المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد".