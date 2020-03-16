بيرديغو ينفي إصابة يهود مغاربة بوباء "كورونا"

هسبريس من الرباط

نفى "مجلس الجماعات الإسرائيلية بالمغرب" انتقال فيروس "كورونا" إلى الطائفة اليهودية المغربية من حاخام إنجليزي زار المملكة وتأكّدت إصابته به.

وقال مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب إنّ الحاخام المصاب كان في سياحة بالمغرب لمدّة أربعة أيام ما بين اليوم الثاني واليوم الخامس من شهر مارس الجاري، قبل أن تعلن الفدرالية الإنجليزية للبِيَع تأكّد إصابته بفيروس كورونا، من أعضاء مسنّين من جماعته قبل زيارته إلى المملكة.

وذكر بيان للطائفة وقّعه سيرج بيرديغو، رئيس مجلس الجماعات اليهودية المغربية، أنّ الأشخاص القلائل الذين التقى بهم الحاخام الإنجليزي لمدّة قصيرة، بصحّة جيّدة، ولا تظهر عليهم أي أعراض، وزاد: "إلى حدود الساعة خطر انتشار العدوى عند الطائفة من هذا الحاخام يبدو إذن مستبعدا".

تجدر الإشارة إلى أنّ أخبارا قد انتشرت في وقت سابق من نهاية الأسبوع الفارط تقول إنّ حاخاما أجنبيا زار المغرب مؤخّرا قد وضع في الحجر الصحي بعد تأكّد إصابته بفيروس كورونا المستجَدّ.

وسبق أنّ دفع فيروس "كورونا" الطائفة اليهودية المغربية إلى تأجيل مواسم الحجّ (الهيلولة) إلى وقت لاحق، مع تعميم بيان يدعو إلى عدم السلام المباشر بالأيدي والتقبيل أو تجنب لمس الوجه باليد، وغسل الأيدي بشكل مستمر، والمكوث في المنزل في حالة الإصابة بالحمى وصعوبات في التنفس، وتهوية المعابد وتنظيفها يوميا.