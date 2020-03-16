24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:34
|13:41
|17:01
|19:39
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (253)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (205)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (183)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (119)
- رسميا .. الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" تصل إلى 29 حالة في المغرب - (115)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بيرديغو ينفي إصابة يهود مغاربة بوباء "كورونا"
نفى "مجلس الجماعات الإسرائيلية بالمغرب" انتقال فيروس "كورونا" إلى الطائفة اليهودية المغربية من حاخام إنجليزي زار المملكة وتأكّدت إصابته به.
وقال مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب إنّ الحاخام المصاب كان في سياحة بالمغرب لمدّة أربعة أيام ما بين اليوم الثاني واليوم الخامس من شهر مارس الجاري، قبل أن تعلن الفدرالية الإنجليزية للبِيَع تأكّد إصابته بفيروس كورونا، من أعضاء مسنّين من جماعته قبل زيارته إلى المملكة.
وذكر بيان للطائفة وقّعه سيرج بيرديغو، رئيس مجلس الجماعات اليهودية المغربية، أنّ الأشخاص القلائل الذين التقى بهم الحاخام الإنجليزي لمدّة قصيرة، بصحّة جيّدة، ولا تظهر عليهم أي أعراض، وزاد: "إلى حدود الساعة خطر انتشار العدوى عند الطائفة من هذا الحاخام يبدو إذن مستبعدا".
تجدر الإشارة إلى أنّ أخبارا قد انتشرت في وقت سابق من نهاية الأسبوع الفارط تقول إنّ حاخاما أجنبيا زار المغرب مؤخّرا قد وضع في الحجر الصحي بعد تأكّد إصابته بفيروس كورونا المستجَدّ.
وسبق أنّ دفع فيروس "كورونا" الطائفة اليهودية المغربية إلى تأجيل مواسم الحجّ (الهيلولة) إلى وقت لاحق، مع تعميم بيان يدعو إلى عدم السلام المباشر بالأيدي والتقبيل أو تجنب لمس الوجه باليد، وغسل الأيدي بشكل مستمر، والمكوث في المنزل في حالة الإصابة بالحمى وصعوبات في التنفس، وتهوية المعابد وتنظيفها يوميا.