24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)

  2. "تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)

  3. هذه إجراءات الداخلية الخاصة بالنقل العمومي خلال "أزمة كورونا" (5.00)

  4. وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)

  5. شوارع العاصمة الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الاحتراز من انتشار "كورونا" يغلق أرشيف المغرب

الاحتراز من انتشار "كورونا" يغلق أرشيف المغرب

الاحتراز من انتشار "كورونا" يغلق أرشيف المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 10:09

أغلق الاحتراز من انتشار فيروس كورونا المستجدّ "ذاكرة المملكة"، مؤسّسة أرشيف المغرب، ابتداء من أمس الإثنين.

وأعلن أرشيف المغرب، في بلاغ له، تعليق جميع تظاهراته الثقافية والعلمية، ووقف خدمات قاعة مطالعته ورواق الأرشيف، في إطار التدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس "كوفيد 19".

وسبق هذا الإعلان وقف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية جميع خدماتها المكتبية، فضلا عن أنشطتها الثقافية والفنية، وقبلها المسرح الوطني محمد الخامس.

ويأتي هذا الإعلان بعدما دعت وزارة الداخلية إلى إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية، كما دعت المواطنين إلى "الانخراط والمساهمة بقوّة ومسؤولية وحسّ وطني، والتجاوب الإيجابي مع مختلف التّوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي".

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، متمّ الأسبوع الماضي، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها خمسون شخصا فما فوق، حتى إشعار آخر، كما ذكرت أنّه قد "تقرر أيضا وحتى إشعار آخر إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.