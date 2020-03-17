الاحتراز من انتشار "كورونا" يغلق أرشيف المغرب

هسبريس من الرباط

أغلق الاحتراز من انتشار فيروس كورونا المستجدّ "ذاكرة المملكة"، مؤسّسة أرشيف المغرب، ابتداء من أمس الإثنين.

وأعلن أرشيف المغرب، في بلاغ له، تعليق جميع تظاهراته الثقافية والعلمية، ووقف خدمات قاعة مطالعته ورواق الأرشيف، في إطار التدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس "كوفيد 19".

وسبق هذا الإعلان وقف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية جميع خدماتها المكتبية، فضلا عن أنشطتها الثقافية والفنية، وقبلها المسرح الوطني محمد الخامس.

ويأتي هذا الإعلان بعدما دعت وزارة الداخلية إلى إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية، كما دعت المواطنين إلى "الانخراط والمساهمة بقوّة ومسؤولية وحسّ وطني، والتجاوب الإيجابي مع مختلف التّوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي".

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، متمّ الأسبوع الماضي، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها خمسون شخصا فما فوق، حتى إشعار آخر، كما ذكرت أنّه قد "تقرر أيضا وحتى إشعار آخر إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية".