24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
- الإعلان عن 129 وفاة جديدة بكورونا وسط إيران
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)
هذه إجراءات الداخلية الخاصة بالنقل العمومي خلال "أزمة كورونا" (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (253)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (229)
- عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 - (223)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (183)
- "كورونا" يدفع المغرب إلى جمع التبرعات من المواطنين والمقاولات - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاحتراز من انتشار "كورونا" يغلق أرشيف المغرب
أغلق الاحتراز من انتشار فيروس كورونا المستجدّ "ذاكرة المملكة"، مؤسّسة أرشيف المغرب، ابتداء من أمس الإثنين.
وأعلن أرشيف المغرب، في بلاغ له، تعليق جميع تظاهراته الثقافية والعلمية، ووقف خدمات قاعة مطالعته ورواق الأرشيف، في إطار التدابير الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس "كوفيد 19".
وسبق هذا الإعلان وقف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية جميع خدماتها المكتبية، فضلا عن أنشطتها الثقافية والفنية، وقبلها المسرح الوطني محمد الخامس.
ويأتي هذا الإعلان بعدما دعت وزارة الداخلية إلى إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية، كما دعت المواطنين إلى "الانخراط والمساهمة بقوّة ومسؤولية وحسّ وطني، والتجاوب الإيجابي مع مختلف التّوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي".
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية، متمّ الأسبوع الماضي، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها خمسون شخصا فما فوق، حتى إشعار آخر، كما ذكرت أنّه قد "تقرر أيضا وحتى إشعار آخر إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية".