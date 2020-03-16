أسواق تجارية كبرى ترفع أسعار اللحوم الحمراء

هسبريس – محمد لديب

سجلت أسعار اللحوم الحمراء زيادات قياسية في المراكز والمساحات التجارية الكبرى، رغم انخفاض أسعار البيع بالجملة في المجازر الحضرية لمدينة الدار البيضاء.

وقال مهنيون عاملون في القطاع إن أسعار بيع اللحوم الحمراء بالجملة في المجازر الحضرية تراوحت صباح اليوم الإثنين ما بين 52 و53 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحوم البقر، فيما تراوحت ما بين 55 و57 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحوم الضأن (الغنم).

وقال مسؤول من نقابة القصابة في المجازر البلدية بالدار البيضاء إن أسعار التقسيط بالنسبة للحوم البقر تراوحت بين 65 و70 درهما في محلات الجزارة الشعبية، بينما بلغت 80 درهما كحد أقصى في محلات الجزارة المتمركزة في الأحياء الراقية.

وأضاف المصدر ذاته: "الغريب أن مجموعة كبيرة من المراكز التجارية الخاصة بالمواد الاستهلاكية طبقت مستويات أسعار مرتفعة فاقت كل التوقعات، وتراوحت ما بين 90 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما يشكل زيادة كبيرة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع أسعار الجملة، يتحمل عبئها المستهلك".

وأوضح المتحدث ذاته أن هناك وفرة في العرض، ما يفسر تراجع أسعار اللحوم بالجملة؛ وقد انعكس ذلك على الأسعار لدى محلات الجزارة فقط، فيما واصلت المراكز التجارية تطبيق أسعار تفوق الطاقة الشرائية للمواطن، وهو ما يستدعي تدخلا صارما من طرف المصالح الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر منها المغرب، بسبب تفشي كورونا على الصعيد العالمي.