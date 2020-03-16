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الرئيسية | مجتمع | أسواق تجارية كبرى ترفع أسعار اللحوم الحمراء

أسواق تجارية كبرى ترفع أسعار اللحوم الحمراء

أسواق تجارية كبرى ترفع أسعار اللحوم الحمراء
هسبريس – محمد لديب
الاثنين 16 مارس 2020 - 22:20

سجلت أسعار اللحوم الحمراء زيادات قياسية في المراكز والمساحات التجارية الكبرى، رغم انخفاض أسعار البيع بالجملة في المجازر الحضرية لمدينة الدار البيضاء.

وقال مهنيون عاملون في القطاع إن أسعار بيع اللحوم الحمراء بالجملة في المجازر الحضرية تراوحت صباح اليوم الإثنين ما بين 52 و53 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحوم البقر، فيما تراوحت ما بين 55 و57 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحوم الضأن (الغنم).

وقال مسؤول من نقابة القصابة في المجازر البلدية بالدار البيضاء إن أسعار التقسيط بالنسبة للحوم البقر تراوحت بين 65 و70 درهما في محلات الجزارة الشعبية، بينما بلغت 80 درهما كحد أقصى في محلات الجزارة المتمركزة في الأحياء الراقية.

وأضاف المصدر ذاته: "الغريب أن مجموعة كبيرة من المراكز التجارية الخاصة بالمواد الاستهلاكية طبقت مستويات أسعار مرتفعة فاقت كل التوقعات، وتراوحت ما بين 90 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما يشكل زيادة كبيرة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع أسعار الجملة، يتحمل عبئها المستهلك".

وأوضح المتحدث ذاته أن هناك وفرة في العرض، ما يفسر تراجع أسعار اللحوم بالجملة؛ وقد انعكس ذلك على الأسعار لدى محلات الجزارة فقط، فيما واصلت المراكز التجارية تطبيق أسعار تفوق الطاقة الشرائية للمواطن، وهو ما يستدعي تدخلا صارما من طرف المصالح الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر منها المغرب، بسبب تفشي كورونا على الصعيد العالمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - الاندلس الاثنين 16 مارس 2020 - 22:24
نعيش في أروبا والأزمة أكثر ، وكان تهافت الناس على جميع المواد ، ولم يرتفع سعر أي شيء ، لأن هناك دولة تراقب كل شيء
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145
2 - مغربي حر الاثنين 16 مارس 2020 - 22:25
يجب على الدولة الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الظرفية لمص دم الشعب لعنة الله عليهم
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148
3 - حميد الاثنين 16 مارس 2020 - 22:25
هانية ملي تفوت كورونا نتفاهمو. على الموطنين احصاء هاد الانتهازيين ويعقلوا عليهم مزيان باش من بعد مكاين غير المقاطعة
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139
4 - سفيان نعيمى الاثنين 16 مارس 2020 - 22:25
على السلطات المختصة التدخل واخد الامر بمحمل الجد
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78
5 - احمد الاثنين 16 مارس 2020 - 22:25
خليه يخنااااااز مقاطعون
محرمنو كما هو لحم الخنزير
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97
6 - محسن الاثنين 16 مارس 2020 - 22:27
تبارك الله عليهم ،هذه هي اخلاق الاسلام؟
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61
7 - احمد قدوري الاثنين 16 مارس 2020 - 22:28
خليه يخناز بكل سهولة سوف ينخفض السعر وبطريقة حضارية
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72
8 - سليمة الاثنين 16 مارس 2020 - 22:29
ليست فقط السوبرماركت الكبار بل حتا الحوانت العادية و المارشيات المهم الكل يريد إستغلال الموضوع لصالحه
و حتا الرقم الذي اعطوه للإبلاغ لأ يجيب اذن ما العمل
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46
9 - اسماعيلي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:29
هذا الذي كنا نخاف منه احتكار كل ماله صلة بالمنتوجات الغذائية، أين وعود الحكومة لحماية المستهلك في ضل هذه الضروف التى لانعرف مصيرها، التجار اكبر فايروس من ذا الذي يخبرهم أننا نواجه كارثة بكل المقاييس قد تؤدي بنا وبهم الى موت محقق لا قدر الله....
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38
10 - جيهان الاثنين 16 مارس 2020 - 22:29
لانه عارفين مراقبة الاسعار وعقوبتها مجرد حبر على ورق لهدا كايديرو اللي بغاو بالعلالي والخيل تشالي
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37
11 - درت فاييت الاثنين 16 مارس 2020 - 22:29
قاعدة عامة عند غلاء الاسعار. ماتشريهاش و خليها تغمل. كثرة الطلب كاتخلي بعض التجار سامحهم الله يستغلو هذه الظروف. صدق من قال ( مصائب قوم عند قوم فوائد )
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30
12 - محمد لعيوني الاثنين 16 مارس 2020 - 22:30
الحل مقاطعة هده اللحوم كي تبقى هناك وايضا على الدولة التدخل بقوة
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29
13 - mohmoh الاثنين 16 مارس 2020 - 22:30
السلام عليكم كما هو معروف ان اتمنة المواشي في هده الفترة منخفضة فلماذا هدا الارتفاع في اسعار اللحوم يجب تدخل الجهات المختصة لمراقبة هذه الزيادة
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22
14 - amr الاثنين 16 مارس 2020 - 22:31
كيف لا تترتفع وهناك من يتسابقون ويتنافسون ويتدافعون لاحول ولا قوة الا بالله
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24
15 - هشام الاثنين 16 مارس 2020 - 22:31
فين لقد جندت حكومة عثماني كل من العمال وجماعات ومقاطعات ومقادمية لتحري على اثمان وضرب على خارجي قانون
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9
16 - غا دايز الاثنين 16 مارس 2020 - 22:31
إوا هنا فين تبان محاربة الاحتكار ورفع الاسعار ، ماشي التنمر على المواطن البسيط .
الاسواق الكبرى ملاكها ناس نافذين و عمدهم بيسطونات صحاح ميقدر حتى حد يدوي معاهم .
العثماني وحكومتو جهدهم يحيحو على موحماد مول الهري
Take care
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13
17 - واعي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:32
إرتفاع أسعار جميع المواد الغذائية سببه حماقة وخوف بعض الناس الجاهلين ليس هذا بمثابة نهاية العالم سحابة وستمر بسلام إنشاءالله
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19
18 - هنا فرنسا الاثنين 16 مارس 2020 - 22:33
رغم التسوق الكبير للمواطنين بفرنسا !! اﻻ ان أسعار المنتوجات كالعادة نفس اﻻثمان، لماذا في بلادنا التجار المضاربون والمحتكرون لم يتقوا الله !! الناس في خوف ودعر !! وهما في جشع وطمع !!
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14
19 - أبو نوح الاثنين 16 مارس 2020 - 22:33
قليك تفوق أثمنة تفوق طاقة المواطنين باز أودي باالأمس تهافتو عليهم بسيف ميزيدو ف الآثمنة خليو لهم لحمهم أشغايوقع بسلامة إلى مكليتوه
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20 - omar الاثنين 16 مارس 2020 - 22:35
الله يلطف بينا
ويرزقنا صبر ياربي
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4
21 - عبد المجيد الجرسيفي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
المواطن هو المتحكم الأول والأخير في الأسعار...غالي مانشريهش وكفى...ليست مادة أساسية!!!!!!.
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22 - Hamid bennani الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
Nous commençons le boycott des aujourd hui la viande au maroc
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23 - tahiri fahim الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
نديرو حملة مقاطعة اللحوم الحمراء تحت شعار خليه اخنز
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15
24 - zebio الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
il ya rien de bien dans la viande rouge à se prix il faut pas l'acheter. manger des fruits et des l'egumes mieux pour votre santé se sont des profiteurs la mafia des bouchées
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8
25 - حماد علي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
الدولة ضعيفة امام المحلات التجارية الكبرى التي يمتلكها لوبي التحكم وعليه لا يمكن زجرها او الاقتراب منها من طرف سلطة ضعيفة امام لوبي الاقتصاد والمال وتواطء مع لوبي السياسة
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26 - Meryem الاثنين 16 مارس 2020 - 22:44
بالسيف مايجيونا هاذ الأمراض.كل واحد كتعطاه الفرصة باش ينهب لا يتردد ونحن نتساءل من أين أتت العاصفة التي حلت بمدينة واد زم ليلة أمس.مازال ماشفنا الزيادة في النقل العمومي.اللهم ارفع عنا البلاء
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27 - hasnae الاثنين 16 مارس 2020 - 22:44
الدول تبذل جهودا لمواجهة الفيروس وفي المغرب ارتفاع سعر اللحوم
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7
28 - حسن بنلحسن الاثنين 16 مارس 2020 - 22:45
هذا المقال جواب لبعض اصحاب الأمل الذين ينتظرون تبرعات الاغنياء والشركات الكبرى على غرار ما قام به الاوروبيون والامريكيون والصينيون.
اثرياؤنا يغتنون في مثل هذه المناسبات. علما ان الدستور يفرض عليهم التضامن في الكوارث والازمات... وكفى
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6
29 - كلام التلفاز الاثنين 16 مارس 2020 - 22:46
مغرب لا حسيب ولا رقيب اغنياء يمتصون دم الشعب استغلال ضعف المواطن لسرقته باسم تحرير الأسعار
لك الله يا وطن
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5
30 - taoufik الاثنين 16 مارس 2020 - 22:46
كلشي طلع الثمن هدى 3 ايام، والسبب هو تهافت الجياع، ماكين لا تضامن لا تضحية، ا تساىل لو استمر الوباء في الانتشار مده 4 أشهر مثلا؟؟؟ هل من مجيب؟؟؟؟؟؟
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5
31 - MOHAMED EL OIFI الاثنين 16 مارس 2020 - 22:48
Les Autorités doivent intervenir. Il ne faut pas négocier avec "ces types".

.Ensemble contre Corona
Dieu, le Roi, la Patrie.
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32 - وادي زم الاثنين 16 مارس 2020 - 22:52
55 ....57.. درهم ؟؟؟ . منذ شهور ونحن بوادي زم المنسي نبتاعه ب مابين55 - 60 و 65 درهم
افهم اتسطى....
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33 - حسن الاثنين 16 مارس 2020 - 22:52
المقاطعة هي الحل الأمثل و الوحيد في المغرب لعقاب الانتهازيين مصاصي الدماء. كروش لحرام .انصح الناس الابتعاد عن أكل اللحوم الحمراء لأنها مضرة
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7
34 - said الاثنين 16 مارس 2020 - 22:54
في الحقيقة فالمواطن هو من يساهم في رفع الأسعار والاستغلال بتهافته الهستيري على كل المواد وليس فقط اللحوم. فلو امتنع الكل عن شراء هذه اللحوم وكل السلع التي يزيد اصحابها في ثمنها. أما وصلنا إلى هذه الحالة. ولكن بصراحة نحن نخلق المجاعة بأنفسنا ونخاف من الجوع اكثر من خوفنا من الله
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35 - مراكش الاثنين 16 مارس 2020 - 23:00
مشارك معاكم # خليوه_يخناز اش بان ليكم نهجروها ليهم ؟
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8
36 - خليه يخناز الاثنين 16 مارس 2020 - 23:02
خليوه يخناز ليهم حتا شي حد مايشريه زعما الى ماكلينا اللحم غادي نموتو
نحمدو الله غير بعدا الماء موجود فالروبيني ماشي كنتدابزو بحال اوروبا باش نشريو الماء المعدني
الله يلطف فهاد البلاد
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37 - مخلوف الاثنين 16 مارس 2020 - 23:08
حسبنا الله ونعم الوكيل فييكم ما هذا الانحطاط اللذي وصلنا اليه..البعض يصارع من اجل التوفير والبعض يستنزف.. حسبنا الله ونعم الوكيل
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38 - متدمر الاثنين 16 مارس 2020 - 23:11
الدولة ليست لها اعين تحارب الفساد والاحتكار والزيادة في الاسعار ولكن لها ايدي تنهب في جيوب المستهلك في اوقات الازمات لكن مع هذا فالله يحمينا وطلبنا اليه عزه وجل ان ينصرنا على كل من له يد في هذا الفساد
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39 - casa الاثنين 16 مارس 2020 - 23:13
هنا كتبان الصرامة ديال الدولة (لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)
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40 - تدخل الدولة الاثنين 16 مارس 2020 - 23:16
من بين الحلول المقترحة للحفاض على هذا القطاع الحيوي خاصة في هده المرحلة وهو اعفاءات ضرائبية مؤقتة مع مراقبة الاتمنة والاحتكار. اضن ان هذا الفارق في التمن راجع الى التكلفة. المحلات التجارية الكبرى توضف يد عاملة وتكلفتها الطاقية للتبريد مرتفعة كما ان تراجع السياحة واغلاق المطاعم له اثر على مبيعاتها خاصة في المواد المصنفة. اما بالنسبة للمواد الاستهلاكية الاساسية في المراكز التجارية فهي لوفرتها وتنوعها وجودتها بتمن معقول. يجب على هده المراكز ان تعيد النضر في سياستها الطاقية. بحيت ان نضيراتها في اوروبا استغلت مساحات مواقف السيارت الى مغطا بالالواح الشمسية وبذلك ستخفض مستقبلا من هامشها.
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41 - كريم الاثنين 16 مارس 2020 - 23:16
بحال هذه الاسواق يجب مقاطعتها نهاءيا .وزيدون المواد الغداءية لعندهم كلها باسلة .لا خضار لا فواكه زينة غير شياطة المارشي لكيجبو .وثانيا لحمهم غير طري ودجاجهم نثن .يجب شن حملة المقاطعة عليهم .انا من بكري مقاطع منتجاتهم .اذن علينا بالمقاطعة المقاطعة خليوهم بوحدهم
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