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كُتّاب وآراء
أسواق تجارية كبرى ترفع أسعار اللحوم الحمراء
سجلت أسعار اللحوم الحمراء زيادات قياسية في المراكز والمساحات التجارية الكبرى، رغم انخفاض أسعار البيع بالجملة في المجازر الحضرية لمدينة الدار البيضاء.
وقال مهنيون عاملون في القطاع إن أسعار بيع اللحوم الحمراء بالجملة في المجازر الحضرية تراوحت صباح اليوم الإثنين ما بين 52 و53 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحوم البقر، فيما تراوحت ما بين 55 و57 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحوم الضأن (الغنم).
وقال مسؤول من نقابة القصابة في المجازر البلدية بالدار البيضاء إن أسعار التقسيط بالنسبة للحوم البقر تراوحت بين 65 و70 درهما في محلات الجزارة الشعبية، بينما بلغت 80 درهما كحد أقصى في محلات الجزارة المتمركزة في الأحياء الراقية.
وأضاف المصدر ذاته: "الغريب أن مجموعة كبيرة من المراكز التجارية الخاصة بالمواد الاستهلاكية طبقت مستويات أسعار مرتفعة فاقت كل التوقعات، وتراوحت ما بين 90 و110 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما يشكل زيادة كبيرة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع أسعار الجملة، يتحمل عبئها المستهلك".
وأوضح المتحدث ذاته أن هناك وفرة في العرض، ما يفسر تراجع أسعار اللحوم بالجملة؛ وقد انعكس ذلك على الأسعار لدى محلات الجزارة فقط، فيما واصلت المراكز التجارية تطبيق أسعار تفوق الطاقة الشرائية للمواطن، وهو ما يستدعي تدخلا صارما من طرف المصالح الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر منها المغرب، بسبب تفشي كورونا على الصعيد العالمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
محرمنو كما هو لحم الخنزير
و حتا الرقم الذي اعطوه للإبلاغ لأ يجيب اذن ما العمل
الاسواق الكبرى ملاكها ناس نافذين و عمدهم بيسطونات صحاح ميقدر حتى حد يدوي معاهم .
العثماني وحكومتو جهدهم يحيحو على موحماد مول الهري
Take care
اثرياؤنا يغتنون في مثل هذه المناسبات. علما ان الدستور يفرض عليهم التضامن في الكوارث والازمات... وكفى
لك الله يا وطن
.Ensemble contre Corona
Dieu, le Roi, la Patrie.
افهم اتسطى....
نحمدو الله غير بعدا الماء موجود فالروبيني ماشي كنتدابزو بحال اوروبا باش نشريو الماء المعدني
الله يلطف فهاد البلاد