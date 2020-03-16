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النقل: سريان بطائق الإذن إلى غاية فاتح يوليوز

النقل: سريان بطائق الإذن إلى غاية فاتح يوليوز
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 21:27

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أن بطائق الإذن بكافة أصنافها (بطاقة المسار ودفاتر السير وأوراق ورخص السير) والتي ستنتهي صلاحيتها ابتداء من 17 مارس الجاري، ستظل سارية الصلاحية إلى غاية فاتح يوليوز المقبل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ ، اليوم الاثنين ، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتفادي توافد المهنيين لمصالح النقل الطرقي قصد القيام بهذه العملية، مشيرة إلى أن هذا التمديد لا يعفي المهنيين من القيام بالفحص التقني الدوري والتوفر على التأمينات الضرورية للمركبة.

وحسب البلاغ، فإن الوثائق والرخص المسلمة من طرف المصالح الخارجية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من 17 مارس الجاري، ستظل سارية الصلاحية إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، وأن الأمر يتعلق برخص السياقة المؤقتة المسلمة على إثر النجاح في الامتحان، ووصلات الإيداع المتعلقة بإعداد نظير من رخص السياقة أو تبديلها، ووصلات إيداع ملفات البطائق الرمادية الخاصة بتسجيل المركبات أو تحويل ملكيتها أو تبديلها أو إعداد نظير لها.

ودعت الوكالة المذكورة كافة المرتفقين عدم اللجوء إلى مصالحها الخارجية من أجل تمديد هذه الوصلات أو استلام رخص السياقة والبطائق الرمادية المنجزة أو القيام بتجديدها، وذلك إلى غاية التاريخ المشار إليه أو حتى صدور إشعار آخر.

كما أهابت الوزارة بالمهنيين وعموم المواطنين عدم التنقل إلى مصالح النقل الطرقي إلا عند الضرورة القصوى، وتفادي الازدحام داخل مصالح النقل الطرقي، و احترام معايير السلامة المعتمدة من طرف المصالح الصحية المختصة.

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