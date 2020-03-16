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الرئيسية | مجتمع | عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37

عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37

عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 22:27

أعلنت وزارة الصحة للرأي العام المغربي أنه إلى حدود الساعة التاسعة مساء من اليوم الإثنين 16 مارس، تم "تسجيل 09 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 37 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ".

ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة باستثناء حالة واحدة تُشتبه إصابتها من شخص وافد ثبتت إصابته بالفيروس.

هذه الحالات موزعة على المدن التالية: حالة واحدة (01) بمكناس، وحالتين(02) بمراكش، وحالة واحدة (01) بأكادير، وحالتين (02) بفاس، وحالتين(02) بالرباط، وحالة واحدة (01) بالدار البيضاء.

وتابع البلاغ قائلا: "تم تشخيص هذه الحالات من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (180)

1 - سليمة الاثنين 16 مارس 2020 - 22:33
هاد الوافدين خرجو علينا بكل ما تحمله الكلمة من معنى
الله يلطف بينا و صافي المغرب ماشي ديال هادشي
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538
2 - anas الاثنين 16 مارس 2020 - 22:34
وا بغينا اعلان حالة الطوارئ و المخزن ينزل!
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673
3 - محمد الوجدي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:34
العمره❌
‏الدراسه❌
‏المناسبات❌
‏التجمعات❌
‏الرحلات الجويه❌
‏المنافذ❌
‏مراسم العزاء❌
‏الحضور الجماهيري❌
‏الفعاليات الثقافيه❌
‏الدورات التدريبية❌
‏قصور الافراح❌
‏الاستراحات❌

‏اذا لم تستشعر خطر ⁧‫#كورونا‬⁩ مع كل هذه الاجراءات التي قامت بها الدولة فأنت تستهين بحياتك وحياة عائلتك .

الصين اليوم تستعيد عافيتها بعد الالتزام من الجميع بتطبيق العزل المنزلي لمدة ثلاثة شهور

يقول الشباب الصينيين لم نكن نتوقع أن نخدم وطننا في يوم من الأيام عن طريق جلوسنا في المنزل وعدم الخروج منه

اليوم دورك ودور كل مواطن ومقيم أن نؤدي واجبنا الوطني بالالتزام بالعزل المنزلي وعدم الخروج من المنزل تحقيقا للمصلحة الوطنية


المسؤولية مشتركة علينا جميعًا
اسأل الله لي ولكم العافية والسلامة
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4 - وجدي وجدي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:34
سلم يارب سلم اللهم احفظ بلدنا وجميع المسلمين
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280
5 - youssef الاثنين 16 مارس 2020 - 22:34
غير بقاو دايعيين نتوما و ولادكم في الزناقي، الله يلطف بنا.
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383
6 - Naoual الاثنين 16 مارس 2020 - 22:34
الله يحفظنا اجمعين من المتوقع الحجر الصحي غايكون في المغرب لذا كل واحد يلتزم بدارو ميخرج الا للضرورة
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219
7 - الطوارئ الاثنين 16 مارس 2020 - 22:34
لطفك ياالله، أظن أن الوقت قد حان لإعلان حالة الطوارئ، منع السفر الداخلي إلا للضرورة القصوى، أن يلزم الجميع بيوتهم إلا الذين لديهم عمل، السماح لفرد واحد من كل عائلة الخروج للتسوق، إغلاق كل المقاهي و الملاهي،،،، كل من خالف التعليمات وجب زجره ولو تطلب ذلك استعمال القوة...
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269
8 - oujdi الاثنين 16 مارس 2020 - 22:34
اللهم ألطف بنا يا رب إننا ضعفاء و أنت القوي العزيز
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178
9 - Salima yas الاثنين 16 مارس 2020 - 22:35
العدد يرتفع تدريجيا لا يجب الاستهانة بالموضوع للاسف بعض الناس لم تستوعب بعد خطورة المرض
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252
10 - سمير الاثنين 16 مارس 2020 - 22:35
إلزمو بيوتكم حفظكم الله ولا تخرجو إلا لضرورة قصوى فالأمر جد وليس هزل!
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201
11 - هام الاثنين 16 مارس 2020 - 22:35
بما ان الحدود مغلقة الان نعرف عدد المهاجرين الذين دخلوا مؤخرا للمغرب لماذا لانقوم بفحصهم لان اغلبهم يعمل ولهم مناعة جيدة ولكن قد لاتظهر عليهم اعراض وقد تكون نسبة منهم مصابة ولاتدري مما يشكل خطرا كبيرا على الاخرين ويكون قد فات الاوان لاقدر الله والله يحفظ بلادنا والمغاربة في الداخل والخارج اريد من القراء ان يدعموا فكرتي اذا كانت صحيحة وتنفعنا وشكرا
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345
12 - sanae الاثنين 16 مارس 2020 - 22:35
لولا الخطة الاستباقية لكانت الحصيلة أثقل
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207
13 - GhIta الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
Restez chez vous svp allah yltf bina
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96
14 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
يا ربي السلامة. المرجو من الناس الحيطة والحذر والتزام منازلهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى. المستقبل مخيف.
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110
15 - المغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
الله نسألك أن ترفع عنا هذا البلاء الله يحفظ جميع الناس مسلمين كانوا وغيرهم الله يحفظنا والله ايشافي مصابيين.
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101
16 - مواطنة الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
الله ينجي ويحمي الجميع. اللهم اننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الله يحد البأس
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83
17 - وهبي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
الله يلطف بينا، كلكم دعو هذا الدعاء.. "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم"
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96
18 - مواطنة الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
الله ينجي ويحمي الجميع. اللهم اننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الله يحد البأس
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57
19 - Redone الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه
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42
20 - منال الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
الله يلطف بينا ويحد الباس يارب
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42
21 - Meryem الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
يارب احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم.لا نملك سوى الدعاء نحن ضعفاء بين يديك.الامر أصبح في غاية الخطورة يا ربي تشوف في المغرب ر المستشفيات على قد الحال
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57
22 - # love morocco الاثنين 16 مارس 2020 - 22:36
ما عرفتش علاش عندي احساس غادي على ما نوصلو لا قدر الله 300 حلة غا نحاصرو الفيروس
الدولة صراحة بينات و بزاف خليونا من الانتقدات الخاوية صراحة
دابا حنا خصنا نصبرو و نتقيدو بالتعليمات
غا نحاصرو لفيروس حنا غي مغاربة و لاكن رجال
راه الكرة الارضية بلا مغريب كي سكسو بلا زبيب
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123
23 - دكالي قح الاثنين 16 مارس 2020 - 22:37
الله يرحمنا .....المرجو من الجميع عدم الخروج من اجل التغلب على هذا الوباء ...
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69
24 - محمد الاثنين 16 مارس 2020 - 22:37
اللهم نجنا من كل شر يارب وأحفض بلادنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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44
25 - ميلود البيضاء الاثنين 16 مارس 2020 - 22:37
اللهم انا لانسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف، اللهم عاف كل من اصابه هذا الفيروس
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42
26 - ابراهيم الاثنين 16 مارس 2020 - 22:37
ياربي تلطف بنا او تحد علينا هاد الوباء
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34
27 - Soufiane الاثنين 16 مارس 2020 - 22:37
اللهم احمنا و احفظنا و احفظ جميع المسلمين يا رب العالمين
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27
28 - ملاحظ الاثنين 16 مارس 2020 - 22:37
منع التجوال الا للضرورة، حان آوانه. بدون تردد. ولا تنسوا الدعاء والتضرع الى الله، هو الحل في ظل ضعف البشر عن التواصل للعلاج. رحماك يارب انا ضعفاء
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62
29 - imed الاثنين 16 مارس 2020 - 22:37
الله يحفظ واش هاد 9 الحالات غير اليوم بصاح ؟
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39
30 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 22:37
اللهم احفظ بلدنا و الانسانية جمعاء من هذا الوباء.
إخواني المغاربة: لنتحد جميعا ضد هذا الخطر المحدق.
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35
31 - عبد ربه الاثنين 16 مارس 2020 - 22:37
يا لطيف ألطف بنا و لا تكلنا لأنفسنا طرفت عين
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23
32 - متتبع الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
خاص كل واحد فينا يبقا في دارو مايخرج ما والو على الله يحد البأس هادشي خطير الله يحفظنا ويحفظ الأمة الإسلامية
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29
33 - rachad bouallal الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
اللهم إشفيهم يا رب وإبعد عنا هذا البلاء
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19
34 - Hassan الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
اللهم الطف بنا يا رب هادشي ولا كايخلاع التوبة إلى الله تعالى في أسرع وقت
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18
35 - مغربي بألمانيا الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
هكذا كانت الأرقام في المانيا قبل اسبوعين والآن الزيادة اليومية أصبحت بالمئات رغم وعي الناس هنا وقلة الاختلاط وكثرة النظافة.. انا خاىف من مصيبة كبرى في المغرب بعد اسبوع او اسبوعين.. نتمنى نكون خاطئ.. ردوا بالكم الله يجازيكم بالخير.. لا سلام ولا مصافحة من مصلحة الجميع..
هاشتاغ "خلي يديك في جيبك"
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76
36 - متتبعة الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
اللهم اننا نعوذ بك من البرص والجداري و الجنون و سيئ الأقسام. لطفك يا رب .اللهم اشفي المصابين.
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29
37 - زينب الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
نسأل الله السلامة والعافية
المرجو من جميع المواطنين الإلتزام بقواعد النظافة وحظر التجوال
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18
38 - مراد الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
قولتها وأعيد على المغرب عزل المدن و فرض حالة الطوارئ قبل فوات الاوان
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48
39 - عثمان الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
ياربي السلامة هادشي ولا خطير خاص الدولة دير حضر التجوال واكواك أعباد الله بنادم هي دالع في الزنقة وناشط خاص الجيش يخرج مع الشرطة هادشي راه بزاف
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44
40 - أيوب الاثنين 16 مارس 2020 - 22:38
ياربي السلامة الله يحفض جميع إخواننا المسلمين
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12
41 - بدات كاتحماض الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
عفاكم اي واحد جا من برا او لا كيعف شي حد جا ايمشيو اديرو التحاليل بلا أعراض

#بقى فدارك
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35
42 - بوحلتي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
سبحانك لا إلاه إلا أنت إنا كنا من الظالمين الله يستر أو صافي
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20
43 - Abou farouk الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
اللهم يسر ولا تعسر اللهم ارفع عنا البلاء المرجو من الجميع تطبيق النصاءح والتعليمات صحتنا رأس مالنا
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14
44 - هشام الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
على الجميع البقاء في المنزل لمدة شهر
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45 - لك الحمد الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
الله يلطف بينا والله يحفظ أمة سيدنا محمد
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46 - rachid الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
الله يصلك أمور بخير يرب يحفدنة بلدنة
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11
47 - younes الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
الزمو بيوتكم ايها المواطنون الاعزاء الله يجازيكم بخير عاونونا قبل مانضطرو نعزلو شكون يعيش وشكون يموت الله يحفضنا جميع
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34
48 - حفيظة الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
اللهم الطف بنا يارب اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم سترنا فوق الارض ويوم العرض يا قوي يامتين يا الله
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49 - ismail الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
نسأل الله السلامة والعافية ، تحمل المسؤولية حق واوجب وطني
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50 - نورا الاثنين 16 مارس 2020 - 22:39
ياربي السلامة ،لماذا لا تتضرعون إلى الله في جوف الليل أن يرفع عن عباده البلاء
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30
51 - Abdelkrim الاثنين 16 مارس 2020 - 22:40
نسأل الله السلامة. والله يلطف بنا
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52 - عبد.الرحيم الاثنين 16 مارس 2020 - 22:40
يارب اعفو عنا و رحمنا................
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53 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 22:40
دخلنا المرحلة الحاسمة ،المستشفيات في المغرب تعاني ، والاطقم الصحية تعمل بدون وقاية ، ربما مع هدا الفيروس سيفهم السياسي ضرورة الاهتمام بالصحة،
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54 - Chouaib الاثنين 16 مارس 2020 - 22:40
إبقى في منزلك و لا تخرج إلا للضرورة.. حافظ على نفسك و على الآخرين..
نسال الله الشفاء للمصابين و السلامة للسالمين.
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55 - سعيد الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
اللهم ألطف بنا يارب نسأل الله السلامة للجميع
هاد شي كيخلع ولينا كنسمعو حالات غير بالعشرة
المرجو من الجميع تقيد بالنصائح لي عطتها الوزارة
النظافة من الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة
الله يرحم الوالدين كولشي يلزم دارو وشد وليداتو كولشي غادي الفوت غير صبر
( اللهم نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الاسقام)
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11
56 - Leo الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
كل المغاربة الذين فضلوا الدخول الى المغرب كانوا يشكون في اصابتهم والله اعلم لعلمهم بمرض احد الاشخاص الذين كانوا ربما يصاحبونه او يرافقونه خارج البلاد...الي شك فراسو جاء يهرول للمغرب،فهم تسطى...المشكل ان كل المنظومة التي هيئها المغرب لهذا المرض"16 غرفة معزولة" استنفذت فقط من طرف مغاربة الخارج الذين يتبجحون بنظام الرعاية الاوروبي و يرفضون في نفس الوقت البقاء هناك.
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23
57 - med الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
يارب الطف بعبادك المسلمين في كل مكان يارب ارفع عنا البلاء
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8
58 - عاش المغرب الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
يجب على المغاربة أن يلتزموا بالتعليمات الرسمية والتزام بيوتهم والقيام بالإجراءات الاحترازية ويبرهنوا على وطنيتهم وحبهم للمملكة. التضامن والالتزام و الانضباط والمواطنة مسائل اساسية يا شعب المملكة الرائع.
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14
59 - هشام متسائل الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
كل الحالات وافدة
أما المغاربة فعندهم مناعة فوق طبيعية...الحمد لله.
كورونا لا تقهرنا
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-30
60 - اسماعيلي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
سترك يارب.. الوضع لايبشر بالخير وجب على الحكومة الاسراع في فرض حجر صحي مدته 14يوما لتفادي الكارثة الكبرى في الايام القادمة....
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18
61 - يا لطيف الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
اللهم إنا نسألك اللطف بنا. اللهم آمين يارب العالمين.
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8
62 - كلمة حق الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
الحمد لله على كل حال.... كل الحالات وافدة من الخارج.. يجب الالتزام بقواعد النظافة... والتوكل على الله والرجوع إليه عز وجل.. إنه كاشف الغم والبلاء. وهو أرحم الراحمين.
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10
63 - lahcen Guennouni الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
لازم على الناس لدخلوا البلاد من يوم 22 فبراير يتقدموا لإجراء الفحوصات الطبية راهم تقريباً كلهم حاملين للفيروس و ضروا عائلاتهم و ضروا الناس معاهم
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25
64 - كوثر الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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7
65 - درت فاييت الاثنين 16 مارس 2020 - 22:41
كنت على اتصال هاتفي مع احد اقربائي حتى اوصيه بالجلوس في البيت نظرا لأمراضه المزمنة فكان جوابه كالتالي " هذاك غير كلام فارغ " فيا ترى لمذا هذا الاستهتار و التأخر؟ وجدت نفسي امام تحدي كبير لأقنع الناس الذين لا صلة لهم بالانترنيت ان الامر يدعو للانضباط و الصبر. الله يعيننا على نشر الوعي.
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27
66 - kabas الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
ياربي يا لطيف الطف بنا وعلى عبادك المسلمين
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7
67 - !!!!! الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
يا ربي تلطف بينا فأنت ارحم بنا
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6
68 - Technicienne du laboratoire الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
المشكلة تكمن في جهل الناس واستهانتهم بالفيروس رغم كل الجهود المبذولة في التوعية بالخطر والحث على الحذر ..اسأل الله السلامة للجميع
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21
69 - نورالدين الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
قضية غادي او كتحماض غير الله يستر ردو بالكم نقصو من لخروج بلا غراض او شذو ولادكم كنطلب الله احد باس
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8
70 - متتبعة الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
الله يرحم الوالدين ها العار يلا ما اللي عندو شي دار يكلس فيها ويشد ولا دو عندو راه الوضع ما كيبشرش بالخير .
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71 - Kénitra city الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
صحيح ما قلته سابقا الاصابات كثيرة .. لهذا توقفت الدارسة واغلقت المقاهي والمطاعم وقريبا فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وهذا ما أتمناه .. فالمغرب تأخر كثيرا في غلق خطوطه مع الدول الموبوءة .. فالمرجوا البقاء في منازلكم لتظهر الحالات المصابة و انتم في المنازل بعد فترة الحضانة اي بعد اسبوعين سينتهي كل شيء ان بقي الكل في منزله
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72 - متابع الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
حكمة صينية هي السر الذي ساعد الصين في احتواء الفيروس تقول ( عامل الناس كأنهم كلهم مصابون و تعامل مع الناس كأنك مصاب).
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73 - فاطمه الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
يارب تلطف بينا تحمي جميع المسلمين من هدا الوباء
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74 - Hafssa الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
اللهم ارحمنا برحمتك. كفانا استهثار يا شعب.امكانيات الدولة جد هزيلة المرجو اخذ مزيد من الحيطة و الحذر.
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75 - فاس الاثنين 16 مارس 2020 - 22:42
رغم ذالك لا للهلع ... و نعم للالتزام بالإجراءات الوقية الصحية الرسمية...أزمة و ستمر بسلام إنشاء الله...
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76 - Äbd Ël Ghaãnï الاثنين 16 مارس 2020 - 22:43
الله يحفظ و يستر بلادنا من كل سوء
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77 - متتبع الاثنين 16 مارس 2020 - 22:43
نتمنى من المواطنين التقيد بالتعليمات كما نسال الله ان يلطف بعباده.
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78 - Said russie الاثنين 16 مارس 2020 - 22:43
غموض ما بعده غموض هل الحالات مستوردة او نتيجة اختلاط
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79 - سعيد الاثنين 16 مارس 2020 - 22:43
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفا لا يغادر سقما
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80 - العبد الضعيف المذنب الاثنين 16 مارس 2020 - 22:43
لا حول ولا قوة إلا بالله

أكثرو من الاستغفار
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81 - Mourad الاثنين 16 مارس 2020 - 22:43
انصحوا الناس بمدينة مراكش بان .يستعملوا المكالمات و القفازات راه الناس باقي عدد كبير غير واعيين بهذا الداء
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82 - المصطفى الاثنين 16 مارس 2020 - 22:43
أعتقد أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة. يا إخواني المغاربة الزموا بيوتكم ولا تخرجوا إلا إذا اقتضى الامر ذلك. الإصابات في حالة ارتفاع، واذا لم تتضامن جميعا سنخسر الحرب ضد هذا الفيروس الفتاك.
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83 - Ghita الاثنين 16 مارس 2020 - 22:43
Restez à la maison svp
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84 - سعيد الاثنين 16 مارس 2020 - 22:44
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفا لا يغادر سقما
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85 - نداء من مغربي في برشلونة الاثنين 16 مارس 2020 - 22:44
السلام عليكم اخوتي مغاربة من كل قلبي تنطلب منكم تلازمو البيوت راه الوضع جد خطير اتقو الله في انفسكم
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86 - مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:44
إذا بقات وثيرة الإصابات هكدا ، و المصابين اغلبيتهم من من دخلوا للمغرب قبل إغلاق الحدود... فهذا يعني اننا في الطريق الصحيح يجب فقط مزيد من التوعية ، و كدالك ان تعمل وزارة الداخلية دوريات لكبح كل التجمعات او مخالفات و ينخرط كل المجتمع و يتحد في سبيل ان نصل الى بر الامان معا ، لنتحد ولو لمرة يا مغاربة، و الله المعين و ينشاء الله سننتصر
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87 - Ahmed الاثنين 16 مارس 2020 - 22:44
Comment ce fait il que tout le Maroc dépend de 2 labos pour faire les test , le nombre de cas est peu élevé parcequ'on fait pas assez de test toutes les villes doivent étre équipés de laboratoires de test pour faire plus de test et detecter plus de cas , plus vite et les traiter , la corér du sud fait 20000 test par jour la france 1000 tests par jour , ce n'est pas avec qlq test qu'on va combattre le COVID19
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88 - reda الاثنين 16 مارس 2020 - 22:45
Je demande aux citoyens de rester chez eux pendant deux semaines. C’est crucial. Ceux qui savent lire s’il vous plait renseigner ceux qui ne savent pas car ils pourront être des porteurs potentiel et la maladie vous atteindre vous aussi.
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89 - mohammed amine الاثنين 16 مارس 2020 - 22:45
نتمنى اصدار قرار عدم الخروج الا للضرورة . فالجهة الشرقية ناس مزال ممسوقاش . اليوم جا عندي واحد تخاصمنا على السلام انا واخد الاحتياطات بالقفزات و الكمامة قتلو السلام تكفي فلم يعجبه الامر . انا اشتغل في مكتب لصرف العملات وكما تعرفون ان الفيروس جاي من الخرج و قد ينتقل عبر النقود وانا مصاب بالسكري و الامر خطير لاني في حالة حرجة ولكن الحمد الله و رغم اني شرحت له الامر قال لي ليس عندك الايمان بالله .. اتمنى من الدولة ان تتحرك في توقيف الناس من الخروج الا للضرورة في كافة الاماكن وليس في المدن الكبرى فقط .. وشكرآا للمجهودات المبدولة
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90 - Hicham الاثنين 16 مارس 2020 - 22:45
اتمنى اتمنى من دولتنا الحبيبة فرض حجر صحي على كل الوافدين من الديار الأوربية من شهر فبراير أرجوكم
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91 - سمير والسلام الاثنين 16 مارس 2020 - 22:45
عاجل!!! انتشار كورونا مفزع، الدول الأوروبية رغم إمكانياتها تفرض الحجر الصحي تباعا.
المستشفيات الأوروبية تعاني الضغط والسرعة المهولة التي ينتقل بها هذا الفيروس الخبيث.
أرجوكم، ليست لنا الطاقة لتحمل ما تحمله غيرنا...أكرمنا الله ولم يبدأ الوباء عندنا، ورأينا كيف نالت سرعة العدوى من ثقة الآخرين بأنفسهم ونظامهم الصحي...
لنتخذ قرار الحجر الصحي قبل فوات الأوان، لنبدأ على الأقل بالحجر الجهوي...
اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد!!
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92 - كوثر سلا الاثنين 16 مارس 2020 - 22:45
القاعدة الصينية في الانتصار على كورونا تقول: تعامل مع أي شخص على أنه مصاب و تصرف مع الناس على أنك مصاب
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93 - مصطفى ع الاثنين 16 مارس 2020 - 22:45
اللهم إنا لا نسألك رد القدر إنما نسألك اللطف فيه، اللهم إرحمنا برحمتك التي وسعت غضبك
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94 - مجرد رأي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:46
الله يحد من الباس
الامور قد تخرج عن السيطرة ما دام المغاربة يعتبرونه تفاهة
نتصفح المواقع الالكترونية كأن الكل واع لكن في الواقع كأن شيئا لم يحدث
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95 - Corona الاثنين 16 مارس 2020 - 22:47
نصيحة و طلب لجميع المهاجرين الاعزاء الذين دخلوا الى المغرب في الاونة الاخير ان يلزمو منزلهم لمدة 15 يوم حتى لا تنتشر العدوى . لا قدر الله من كان مصاب بها .
لنغير سلوكنا .
ان كنتم تحبون وطنكم
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96 - غيورة على وطني الاثنين 16 مارس 2020 - 22:47
كنتمنى تحبس الخدمة راه خايفين بزاااف من العمل والمواصلات العمومية الله يحفظ الجميع مكرهناش نبقاو جالسين فالدار
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97 - abdo الاثنين 16 مارس 2020 - 22:47
اللهم إحفضنا على جميع المغاربة إلتزام بيوتهم
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98 - مواطن الاثنين 16 مارس 2020 - 22:48
في رأيي المتواضع،المعدل اليومي للحالات المعلن يضل مطمءنا إلى حد ما،اللهم إذا زاد عن 10كل يوم فالامر سيكون حينذاك مقلقا،اعان الله الأطقم الطبية وكل المشرفين على عمليات المراقبة،الافتحاص،والاستشفاء،شكرا لكم جميعا،الله يهدينا نحن المواطنين على التجاوب مع القرارات المتخذة في هذا الشأن.
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99 - مغربيه الاثنين 16 مارس 2020 - 22:48
الناس والبناات بالخصوص لي خدامين فالفنادق والمطارات والاماكن السياحيه ولي كانو يمشيو مراكش وغيرها يسهرو....
لي شك فراسو يمشي يدوز قبل مطليو عائلاتكم .....
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100 - نوميدي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:48
هو امتحان لمدى الالتزام والانظباط. كل يوم يمر دون انظباط يزيد المخاطر. في نظري يجب اعطاء للجيوش مهمة عزل المصابين والمواطنين العائدين من الخاج. الناس لا تلتزم بالحزم الا اذا تم جبارهم مع الاسف. نرجو السلامة للجميع.
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101 - ahmed الاثنين 16 مارس 2020 - 22:48
الافضل اصدار قرار بحظر ومنع التجوال والا فان العدوى ستنتشر بشكل كبير.

اللهم احفظ الجميع.
اتمنى ان نكون في مستوى المسؤولية كل المواطنين والمواطنات وان نلتزم بتعليمات السلامة للجميع
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102 - Karim settat الاثنين 16 مارس 2020 - 22:48
المرجو من الجميع المساهمة في ردع هذا الخطر المحدق الذي سياخد منا اشخاص...... الكل يساهم بالحرص على المكوت في المنازل واتباع شروط النضافة وتوعية الاهل و الاقارب و الشعب عبر كل الوسائل ارجوكم لا تساهم في عالمنا جميعا
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103 - hasnae الاثنين 16 مارس 2020 - 22:49
المغرب في مرحلته الأولى ولكن يجب عليه اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المواطنين المغاربة من هذا الفيروس المدمر ونتمنى أن لاتتكاثر الحالات و نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وجميع أمة الإسلام
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104 - مغربية الاثنين 16 مارس 2020 - 22:49
يا ربي تلطف بينا، هادشي مكيفرحش
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105 - مرباح الاثنين 16 مارس 2020 - 22:49
الحالات الوفافدة كلها مصابة
احسن ليهم كانو يبقا في كانو تجنبا لكارثة صحية لا قدر الله المغرب غير قادر علي احتواءها
250 سرير للانعاش ل 40مليون مغربي والله الامر ابكاني
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106 - Kacem adlane الاثنين 16 مارس 2020 - 22:50
بمجرد إعلان السعودية على أنه شدات 2 أشخاص مصابين مغاربا جايين من المغرب مصابين بالزربة ناضت الوزارة علنات على 9 حالات
هذا كيعني أنه الأعداد أكثر بكثير ولولا إعلان السعودية على هاد جوج حالات كون ماخرجتش وزاره الصحة تقول 9 حالات جديده كون خلات حتى لغدا وتقول لينا 2 حالات جديدة
لذا ردو البال الأمر راه خرج على السيطره وهاد الأرقام لي كاتعطيهم الدولة مغلوطة
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107 - كريم الاثنين 16 مارس 2020 - 22:51
اضن ان أرقام المصابين اكبر بكتير مما هو في الواقع، بحيت وزارة الصحة تتطلع علينا مرة مرة بعشرة او تسعة مصابين وهاكذا دواليك، لذالك يجب التعامل بكل شفافية مع المواطنين ولما لا فرض حضر التجول في جميع أنحاء المغرب لتلافي المزيد من الاصابات والحد منها مع مزيد من النضافة والتوعية وتحديد حصص في المواد الغذائية لكل فرد ولكل أسرة والمزيد من مراقبة توزيع المواد الغذائية والصيدلانية ومواد النضافة حتى لا يكون هناك احتكار
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108 - Zico الاثنين 16 مارس 2020 - 22:51
ما يجب فعله الآن هو الحجر المنزلي، و عل البطرونه تحمل بعض التضحيات من أجل من ضحا معهم من العمال حتى تمر هده الجااحه وتعود الدوره الاقتصاديه لطبيعتها. الله يحفظنا اجمعين امين يا رب.
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109 - Ayman Bouarda الاثنين 16 مارس 2020 - 22:52
خلاصة القول من قدمو للبلاد هم من قامو بإدخال الفروس للبلاد والحمد لله أن الدولة قامت بتعليق جميع الرحلات الجوية للحد من هذا الوباء
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110 - simo الاثنين 16 مارس 2020 - 22:52
الحمد لله وحده، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم.
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111 - extranjero الاثنين 16 مارس 2020 - 22:52
ما مصير شركات القطاع الخاص خاصة قطاع النسيج؟ ام هم فئران تجارب؟
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112 - Amine الاثنين 16 مارس 2020 - 22:52
نطالب بتدخل الجيش لفرض الحجر الصحي
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113 - Abde ljalil الاثنين 16 مارس 2020 - 22:52
هل هده الحالات قادمين من الخارج الله الطف يارب
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114 - اسماعيل لمراي علوي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:53
اللهم الطف بنا
اليوم لابد من أخذ الحيطة والحظر وأخذ كل الوقاية والارشادات الصحية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم^^ كلكم راع وكل راع مسؤول عن راعيته^^
أخص بالذكر الطبقة المثقفة فهي المسؤلة عن إرشاد ما يمكن إرشاده ونصحه.
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115 - بدر الاثنين 16 مارس 2020 - 22:53
الشعب المغربي قادر بادن الله تخطي هده المحنة
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116 - سليمان من كازا الاثنين 16 مارس 2020 - 22:53
السلام عليكم اخواني اخواتي. نتمنى من الناس اقويو مناعتهم باستعمال الطب البديل بحال استعمال الثومة مع الزيت العود والشريحة والبيض البلدي والعسل الحر واخا اكون ديال العلف والزنجبيل والحبة السوداء والشعير وحليب الناقة وكل ماهو بلدي... أما النظافة ماتهاونوش عليها . الورق الصحي والمشوار الورقي ويتلاح فالمكان المخصص . ..استعمال الكؤوس الغير القابلة للاستعمال المتكرر ... الله اجازيكم بالخير والصلاة في وقتها والاستغفار ... ملازمة الاستغفار يرفع البلاء .. حنا الحمد لله المغاربة كاتنضامنو باعضياتنا فللحظات العصيبة . وإنشاء الله المغرب ربي يحفظوا من الانتشار السريع والخفي لهاد الوباء ... سبحانك يا الله إني كنت من الظالمين.
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117 - هااام جدا الاثنين 16 مارس 2020 - 22:53
تاخرت الدولة كثيرا في منع الرحلات الجوية القادمة للمغرب
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118 - مئةعام من العزلة. الاثنين 16 مارس 2020 - 22:53
ادا عشت عمرك في القهر فلن يهمك العزل ولو عشر سنين.
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119 - مسلمة الاثنين 16 مارس 2020 - 22:54
الله اشفيهم يارب ،اللهم اشفيهم يارب ،اللهم يارب ياحي يا قيوم الطف بعبادك الضعفاء .اللهم يارب ارفع علينا هدا الوباء بقدرتك يارب .
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120 - وعي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:54
حميع الناس تدعوا الى الالتزام بالتدابير الاحترازية و.... و..... و..... وحتى واحد ما دعا الى التوجه الا الله بالدعاء والاستغفار والتضرع والتوسل فهو سلاح لا يستهان به
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121 - يوسف دبي الاثنين 16 مارس 2020 - 22:55
والله العظيم الا كتلعبو بالنار , عوض ما تجلسو في ديوركم عاطينها للدوران ,راه هاد الفيروس بدا بايطاليا ب 18 شخص و لان الناس لم تتخد الامر بجدية صار وباء على الجميع , دابا الدولة كتقول خرجوا للضرورة القصوى اذا بقيتو هاكدا غادي حتى ديك الضرورة القصوى متقدروش تخرجوا ليها , حيت غادي يبان ليكم بنادم كيرزم وحدو في الطريق و كيطيح . الله يحفظ لبلاد ,راه ماشي اللعب , واش خصكم حتى تشوفو بنادم كيطيح عاد تلتزمو ؟ الله يهدي ما خلق
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122 - نجيم الاثنين 16 مارس 2020 - 22:57
يجب جميعنا الانخراط في التعبئة ،ويجب على الجهة المسؤولة ان تقوم بحجر جميع الوافدين على المغرب ولا سيما من اوروبا وتتبعها لمدة 20 يوما ...والله يحفظ بلدنا من هذا الوباء
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123 - غريب الديار الاثنين 16 مارس 2020 - 22:57
من أجل حماية الوطن و الأهل طلب من أجدادنا الخروج للجهاد ففعلوا و طلب منا فقط القعود في منازلنا جلنا لم يستطع
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124 - الله يحد الباس الاثنين 16 مارس 2020 - 22:57
تهور بعض المغاربة ولا مبالاتهم بتعليمات السلطات سيعقد الامور ...الله يهديكم الفيروس ممعاه لعب
الله يحفظ الجميع
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125 - Marocain الاثنين 16 مارس 2020 - 22:58
Il faut un confinement officiel avant que cela ne soit trop tard. Il ne faut supposer que tous les citoyens respecteront à leur grès les consignes de distanciation sociale; il faut passer en force avant que la courbe ne devienne exponentielle ; nous n’avons pas les moyens pour gérer ses conséquences et ça sera trop tard ! Appel aux autorités du pays, notre seule chance pour s’en sortir c’est d’arrêter la courbe quand elle est encore à son début, après tout le pays, avec sa bonne volonté sera dépassé! Regardez ce qui ce passe en Europe! Et nous sommes très loin d’avoir leurs moyens! Message aux autorités: merci pour tous vos efforts, mais passez en vitesse supérieure prenez des mesures plus sévères et veuillez à ce qu’elles soient appliquées, beaucoup de citoyens n’ont pas la maturité civique pour mesurer l’enjeu et adapter leurs habitudes aux circonstances actuelles.
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126 - Bjj الاثنين 16 مارس 2020 - 22:58
المرجو الانتباه الحالات الغير وافدة هنا الخطر
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127 - عابر الاثنين 16 مارس 2020 - 22:59
يجب تنزيل حالة الطوارئ وتنزيل الجيش رآه الأرقام ديال الاصابات زايدة وتطلع هدا كورونا بدا يخوف الله يحضر السلامة
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128 - Achraf ba9i الاثنين 16 مارس 2020 - 22:59
لطفك يا الله........................
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129 - مغربية الاثنين 16 مارس 2020 - 22:59
وحبسو الناس من الخروج من البيوت إلا للضرورة..الله يلطف بينا..نستغفر الله العظيم ونتوب إليه
داومو على قول بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صبحا ومساء من قالها كفاه الله من أن يضره أي شيئ..صدق رسول الله.
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130 - yahya الاثنين 16 مارس 2020 - 23:00
حسب رأيي اطالب الدولة الغربية باقامة حجر صحي على جميع مدن المملكة لان الوضع خطيير و الموطن غير مسؤول
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131 - محسن الرجاوي الاثنين 16 مارس 2020 - 23:00
أعوذ بالله من غضب الله يجب على كل مواطن أن يتخذ الأمر بجدية والمكوت في البيت وان يخرج إلا لضرورة هنا يظهر وعي المواطنين
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132 - عبدالله الاثنين 16 مارس 2020 - 23:00
يجب اعلان حالة الطوارء وانزال الجيش لضبط الامور وتفادي الانزلاق للهاوية.
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133 - Laghdaf الاثنين 16 مارس 2020 - 23:00
خاص الجيش ينزل لشوارع المدن لي سكانها مابغاوش يلتازمو بتعليمات حكومة جلالة الملك.
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134 - جواد الاثنين 16 مارس 2020 - 23:01
رغم النصاءح بالبقاء فالبيوت الناس خارجين تجنبوا ما وقع في ايطاليا وإسبانيا .
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135 - خولة زديب الاثنين 16 مارس 2020 - 23:01
كل ما في الامر ان الوباء يتكاثر في سمط و هذا راجع الا اتخاد اجراء منع الوافدين من جميع البلدان الخارجية في اجل متأخر . نسأل الله ان يشفي مرضانا
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136 - شعيب الاثنين 16 مارس 2020 - 23:01
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم
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137 - اللهم سلم يا الله الاثنين 16 مارس 2020 - 23:02
نملة مخلوق من مخلوقات الله
علمت انها ستهلك هي. و امتها
ففهت
يا ايتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون


فلماذا لا نفهم نحن ونلزم بيوتنا
من اجل السلامة

ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

البيوت ثم البيوت ثم البيوت

الأمر لا يستهان به
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138 - ادريس الاثنين 16 مارس 2020 - 23:02
التزموا بالتعليمات ولا تعاند ا أنفسكم فوالله انا نحبكم في الله السلامة للجميع واللهم احفظ بلدنا وأجعله بلدا آمنا سالما
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2
139 - كائن مغربي الاثنين 16 مارس 2020 - 23:02
كلشي يشد دارو علي الاقل 15 يوم مالنا الى احبسنا الخدمة اش غادي يوقع اللهم ضرر 15 يوم و لا كلشي يتقاس ديك الساعة غادي انجلسو بزز منا
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140 - Zman الاثنين 16 مارس 2020 - 23:02
خوتي المغاربة مزيدا من الجدية لمواجهة عدو لا نراه. لحد الساعة الاجراءات المتخذة جيدة والكرة في يد وعي الشعب.امريكا بامكانياتها تعاني من نقص الات طبية ضروريةابانت انها غير مستعدة. فما بالك بامكانيات المغرب!
لكن وعي الناس وانخراط كل مغربي بجدية ومسوولية قادر على تعويض النقص و قهر كورونا ان شاء الله.
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141 - Mohamed bakka الاثنين 16 مارس 2020 - 23:03
..
أتمنى ان نكون واعين بخطورة هذا الأمر، أتمنى ان لا يصل الفيروس الى شوارعنا، لانه ان حدث ووصل فالعواقب وخيمة، صغر المدينة سيجعل هذا الفيروس منتشرا بشكل سريع ويتناقل بسرعة البرق.

لذلك حان الوقت لنحمي أنفسنا وعائلاتنا، رسالتي بالخصوص للشباب، تعرفون ان الفيروس قاتل لذوي المناعة الضعيفة، لست خائفا عليك وعلى نفسي بقدر ما انا خائف على عائلتي وعائلتك كبار السن، ولنعترف بذلك فلا مجال للضحك #لا_نريد_أن_نفقد_أحدا
لا نريد أن نكون سببا في فقدان أحبائنا، كن مسؤولا أيها الشاب، واحمي أعز ما تملك وهما والداك واجدادك، كن مسؤولا ولا تتهور فأنت مسؤول عن عائلتك، أنت ذاك الشاب الذيق يقود حافلة مليئة بافراد عائلتك، كن القائد المنقذ لا المسبب للكوارث بسبب تهورك.

لنحمي أنفسنا، والفيروس لن يرحمنا بتهورنا.
#لنلزم_بيوتنا
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142 - Mohamd الاثنين 16 مارس 2020 - 23:03
فلول كان على امن المطارات فحص دقيق للوفدين جدد من الخارج مكانش لمغريب غادي وصل هاد لحالة
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143 - ya rabi salama الاثنين 16 مارس 2020 - 23:03
يجب اعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول
هاذ الشعب راه يخاف ما يحشم
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144 - Maroc الاثنين 16 مارس 2020 - 23:03
انا شادني الخدمة كون يقول لي متجيش والله منخرج من دار ولا نشوف زنقة إلا نشوف الشمس وكاع نطلع لسطح الله غالب..
صراحة بعض ناس ممسوقاش لقاوها مناسبة كيخرجوا يدورو ديما كنلوموا الدولة صدقت الدولة ومصدقش الشعب حتى النمل لما سمع بجيش سليمان عليه السلام دخلوا منازلهم في نظام واقتناع..
يا أيها المغاربة ادخلوا بيوتكم ياك كلشي موجود الحمد لله و جوج سيمانات دايزين الله يرحم الوالدين..
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145 - med mohamed الاثنين 16 مارس 2020 - 23:04
اللهم يارب رفع مقتاك وغضبك عنا
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146 - مواطنة الاثنين 16 مارس 2020 - 23:04
الدولة قامت بخطوات تحسب لها
نطالب منها إعلان حظر التجول قرييييييبا
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147 - ادىيس الناظور.......! الاثنين 16 مارس 2020 - 23:05
انها حرب عالمية مع عدو خطير
وشرس...وغريب الاطوار..يستنسخ
نفسه من تلقاء نفسه كطريقة
القنبلة النووية التي تمتص الاكسجين
حالته S وحالته L.....يتطور من حالة
الى حالة بطريقة جنونية معقدة
وصعبة....وحينما يعترض بمقاومة
قوية ينتحر من اجل تحديها والتصدي
لعمق الخلية من اجل استنساخ ذاته
بكثرة وبطرقة غريبة...ادهشت العلماء
الحل هو البقاء في المنزل لمدة 20
يوما على الاقل......من اجل تفادي
انتشاره......!
حان وقت الحضر الجولان...................!
كخطوة استياقية.. .....
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148 - نورالدين الاثنين 16 مارس 2020 - 23:06
يجب على الدولة وقف خدمة الواتساب كإجراء احترازي نظرا للعدد الهائل للاخبار الزائفة و الاوديوات ديال التخربيق. هذا سيجعل الناس تلجأ الى المواقع الرسمية لمتابعة التطورات
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149 - mohammed الاثنين 16 مارس 2020 - 23:06
خاص كلشي مايخرج من الدار أو ديرو التقة ديالكم في الله تعالى
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150 - عبده/ الرباط الاثنين 16 مارس 2020 - 23:07
معظم الحالات وافدة من الخارج و حالتين اثنتين ناتجتين عن العدوى و متحكم فيها كلها و الحمد لله.. و لذلك لا داعي للهلع و الخوف .. انما يجب اتخاذ الحيطة و الحذر .. و اهمها النظافة و غسل اليدين جيدا و البقاء بالمنزل ان لم تكن هناك ضرورة ملحة للخروج و اذا كان لا بد من الخروج فيجب الابتعاد عن الاختلاط و الاحتكاك و تجنب كثرة التجوال ... المرجو اخذ الامر بجدية... فهناك فيديوهات تبين بعض المواطنين و هم يعارضون بعض الاجراءات التي امرت بها الحكومة و التي تتعارض مع مصالحهم و منهم من يرحب باصابته بالداء مقابل قضاء مصلحته ... منتهى الغباء... خلاصة القول يجب التضحية ببعض المصالح الشخصية مقابل المصلحة العامة فنحن في ظرف دقيق... و خطر داهم يهم العالم باسره و هي سابقة تاربخية لم يسبق للعالم ان مر بها... فكونوا في مستوى الحدث و اعطوه الاهمية التي يستحقها..... حمى الله المغرب و شعبه و كل دول و شعوب المعمور و عجل الله بفرج هذه الكربة و ازاحة هذه الغمة انه سميع الدعاء و هو على كل شيء قدير و بالاستجابة جدير
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151 - فاطمة الزهراء الاثنين 16 مارس 2020 - 23:07
لنتحد و سنهزم كورونا
هو فايروس عندو قوة و عندو ضعف
حنا قوتنا فااتضامن ديالنا و اتباع ما يصدر عن الجهات المسؤولة و ضعفنا الا كل واحد فكر بانانية و تهور.
#فلنهزم_كوفيد19
#نعم نستطيع
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152 - فاطمة الاثنين 16 مارس 2020 - 23:07
الوضع يتطلب منا ان نتحلى بالوعي والمسؤولية من اجل احتواء هاذا الوباء وتجاوز هذه المحنة بسلام
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153 - مواطن من طنجة الاثنين 16 مارس 2020 - 23:09
بدءا نسأل الله العفو والمغفرة واللطف في أمره وشفاء اخواننا وكل العباد. بخصوص المواطنين المغاربة، فكافتهم لا يتعاملون بجدية مع الجائحة ووباء الفيروس ويتهاونون في احترام إجراءات السلامة مما يعرضنا الولاء وانتشار الفيروس. حفظ الله هذا الوطن. وخير دليل هو الأطفال والنساء الذين لحدود ساعات متأخرة من الليل لإزالوا يتمتعون بالشوارع والعزلة. لا مشكلة لديهم.
من السليم مطالبة الدولة بحضر التجول وضبط الحياة الاجتماعية بفرض قيود الجبار الناس الالتزام بها قهرا وبقوة القانون مع جزر كل سلوك مختل ومخالف لها.
المواطن المغربي ليس في عموم جماهيره مسؤولا في تصرفاته ومتهور، مادامت الدولة لم تمنعه فلا داعي للقلق بالنسبة له. ولهذا وجب فرض حضر التجوال وملازمة البيوت اذا لم يكن طارئ يستوجب خروج المواطنين للشارع وحتى إغلاق بعض المرافق العمومية تحسبا من تنقل الفيروس للموظفين الأكثر عرضة للعدوى.
اذا عولتم على معي ومسؤولية المواطن فانتظروا الاسوء .
حفظ الله البلاد والعباد وملك البلاد.
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154 - أبو بكر الاثنين 16 مارس 2020 - 23:09
سبحان الله ، الأجواء بحال رمضان .
الناس كتشري بزاف كأنها غادي تاكل كلشي اللي شرات فنهار واحد.
الزنقة خاوية من البشر حيت القرايا و القهاوي حابسين.

كاين الخوف حتى من الاصحاب ، السلام من التيساع . و الكلام بالبوق.

مزيان هكذا المغاربة منضابطين و كلشي كيهضر على " كورونا ".

التعاليق خلات من داك الكلام مثل " كفاكم استحمارا للشعب " . و كلشي كيشوف الحكومة خدامة مزيان و ماكاين غير الله يستر و الله يحفظ.

ولينا متضامنين و منضابطين ، و هكدا خصنا نكونوا
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155 - لحسن الاثنين 16 مارس 2020 - 23:11
هادشي اسي العتماني راه غادي وكيزيد واش مازال سيادتكم مسيطر على الوضع كما تدعون. واش فكرتي في المغاربة اللي ما بقالهم حتى دخل بعد هذه الاجراءات الاخيرة. واحنا كنساينو الدولة تعتقنا ببعض المساعدات وهم مازال طامعين فينا. واعاونونا الله يرحم الولدين هادا هو الوقت المناسب. عفيونا من بعض المصاريف متل الضوء، الماء، الانترنت اجلو لينا تسديد القروض اللي علينا، قدموا لينا بعض القروض بدون فوائد لمواجهة كورونا. ومن فضلكم ايها الاغنياء بينوا لنا مدى وطنيتكم فالشعب يناديكم وشكراً
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156 - O.m. الاثنين 16 مارس 2020 - 23:12
أوروبا كل ساعة ينزل قرار جديد لمكافحة الوباء و المغرب كل أسبوع.
المغرب لم يستوعب بعد الخطر. راه واحد ينقل المرض لعشرة و العشرة لمائة و المائة لألف و الألف لعشرة ألف و ...
الأطفال أول ناقل للمرض بين الأشخاص و لهدا يجب منعهم من الخروج من المنزل.
يجب توزيع الجيش على كل المدن و القرى لتطبيق التعليمات على أرض الواقع. و السجن مع الغرامة المالية لكل مخالف للتعليمات لأن ينقل المرض للغير كما تفعل الصين أو أوروبا.
منع التجمعات أكثر من 4 أشخاص...
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157 - Karim الاثنين 16 مارس 2020 - 23:12
لحد هذه ساعة نحن بأمان مقارنة بدول أخرى للأسف كان على المغرب إغلاق الحدود في فبراير ،لكن للأسف المغاربة الوافدين انانيين جدا و هم سبب إدخال الفيروس إلى المملكة، لكن لحد الان نحن بامان لكن يجب على سلطات فرض حضر تجوال لمدة 20 يوما مشدد و هذه هي لحظة المناسبة و الخروج فقط لضرورة القصوة و بادن لله سيكون بلد امان، فقط على الجميع أن يظل في منزله هكذا قضت الصين على الفيروس.
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158 - رشيد الاثنين 16 مارس 2020 - 23:12
الصين عندها كاميرات حرارايه في كل شارع وحي كتجبد المريض بكورونا عن طريق درجة حرارته وزيد على هادشي المواطنين التازمو بالقوانين الوقائية أما حنا لا ما التزمناش كنظلمو غي نفوسنا ولي عزاز علينا
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159 - جعفر الاثنين 16 مارس 2020 - 23:13
إن كانت هذه الحالات وافدة فإن الأمر مازال متحكما فيه وتحت السيطرة أما إن كانت ناتجة عن عدوى فإن الأمر يدعو إلى القلق الكبير لنا كل الثقة في المسؤولين الساهرين عن الشأن العام ونأمل من الله اللطف في المقادير
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160 - ماجد واويزغت الاثنين 16 مارس 2020 - 23:14
يجب إعلان حالة الطوارئ و فرض حظر التجول لمدة ثلاث أشهر على الأقل
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161 - رشيد الاثنين 16 مارس 2020 - 23:14
بعض الناس لا يهتمون واخدوا المسألة بشكل عطلة ترفيهية ، والبعض اغتنموا الفرصة للزيادة في الاتمان .....اتقو الله وطبقوا أوامر الحكومة فإنها لا تريد بكم إلا الخير
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162 - Lhoussain الاثنين 16 مارس 2020 - 23:14
اللهم إنا نسألك الصحة و السلامة اللهم أبعد عنا الوباء و البلاء اللهم إنا نسألك لطفك و رحمتك يارب
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163 - ايت واعش الاثنين 16 مارس 2020 - 23:15
لو اغلقت الحدود مند الاول فلن يدخل احد...هادوا لي جاو وجابو معاهم لمرض ..منكم لله...دنوب الدراوش في رقابكم
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164 - simo الاثنين 16 مارس 2020 - 23:16
يجب اعلان حالة طوارئ و تدخل العسكر من أجل فرض النظام قبل فوات الأوان
اللهم اني قد بلغت لان بعض الناس لا يآخدون الأمور بجدية.
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165 - مغربية الاثنين 16 مارس 2020 - 23:18
كيفاش غادي ايتعاملو مع الأسواق الاسبوعية
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166 - مغربي خايف الاثنين 16 مارس 2020 - 23:19
يلا شتي اسواق الاحياء كلا صباح في مراكش غدي تكول غير كنحلموا ماكاين والو و يلا مشيتي للمسيرة او الاقواس بالمحاميد في المساء غادي تكول نفس الشيء . و نضوا اوين نضوا سرحوا عباد الله راه تايبان لي رحنا غير اغنم بزاف علينا نفهموا خطورة هدا الجايحة لي غادي تضرب واحد العداد الله لي غايعلم بيه و الله يجيب السلامة راه ولينا نهار بعد انهار كتزيد الخلع عند الناس لي حاسين بالوضع
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167 - بركاش الاثنين 16 مارس 2020 - 23:19
يجب على الحكومة إعلان حالة طوارئ قبل فوات الأوان لان الفيروس بدأ ينتشر بسرعة نسأل الله اللطف
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168 - مغربي ضد كرورنا الاثنين 16 مارس 2020 - 23:19
نحن في حرب مع فيروس مثله زكام في تفشي ينتقل في هواء حدو راسكوم حالة طوارئ كلشي يدخل و يسد عليه و دعاء وتشبت بالله هادي حرب كونوا مستعدين قلبا وقالبا..
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169 - غريب الاثنين 16 مارس 2020 - 23:19
نسال الله الشفاء للجميع ونهيب بالحكومة بغلق الحدود خاصة وان بعض المواقع ذكرت ان رحلات خاصة لازالت تنزل بمطارات المملكة قادمة من اوروبا والخارج كما يجب على الدولة فرض حجر صحي على كل العائدين من الخارج لأن الاحصائيات تشير الى ان غالبيتهم محتملي حاملي الفيروس ومراقبة كل المخالطين والقيام بفحصهم والحجر عليهم في حالة ثبوت الاصابة قبل ان يتفاقم الوضع والاجانب القادمين مؤخرا أيضا فهناك احتمال كبير ان يكونوا حاملي الفيروس والدولة لا تولي لهذا المعطى اهمية كما نهيب السكان بالتزام وسائل الوقاية والنظافة وماقدره الله سيكون نسأل الله الله الصحة والعافية للجميع وان يرفع عنا هذا الوباء وعن الجميع
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170 - عثمان الاثنين 16 مارس 2020 - 23:20
يقول الحق سبحانه وتعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. صدق الله العظيم
خليك فدارك إختياري ماشي إجباري.
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171 - نشرو المعرفة الاثنين 16 مارس 2020 - 23:21
تكلمت مع مرا كبيرة في العمر اليوم في المغرب و قالت لي أنها كتسمع الناس كيقولو إيلا كنتي في شي بلاصة فيها 40 أولا 50 ديال الناس أو كتر عاد يمكن تتعادا! وا لاااا يا عباد الله شرحو للناس لكبار و الناس اللي ماقاريينش عندكم في البلاد و ما يمكن لا يقراو هسبريس والا غيرها بأن غير واحد هاز الفيروس يمكن يعادي الناس بالهضرة معاهوم أولا السلام عليهوم أولا غير يحط بنادم يدو على شي بلاصة في أي بلاصة بحال عند مول الحانوت أولا الطاكسي أولا طوبيس أو لا أي باب ديال شي مصلحة ولا باب ديال طبيب منين كتحلوه، يعني الإنسان يگلس فدارو راها أي بلاصة خطر و ما يخرج غير للضرورة و يدير يدو ماشي منو و هو خارج يعني ميقيسش بيها وجهو و منين يدخل لدارو يغسل مزيان يديه و وجهو و يحط سباطو بعدا حدا الباب و يبدل حوايجو و يلبس صندالة الدار و أي حاجة دخلتوها من الزنقة غسلوها مزيان من قراعي ديال الما و بكيات لحليب أو أي حاجة فواكه و خضر غسلوها مزيان ليكون عاطس شي واحد هاز الفيروس ومسها قبل منكم.
يا ريت هسبريس تحط شي فيديو بالدارجة باش نرسلوه للناس في المغرب مساكن اللي مكيفهمو غير الدارجة لأن الجهل كيسبب الكوارث فهاد الحالات
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172 - اسبانيا الاثنين 16 مارس 2020 - 23:25
السلام عليكم هذا الفيروس خطر ديلو حت كيعادي ناس دغية خطر اعلي ناس الكبار. و ناس لي بأوروبا لي هبتو للمغرب معرفش بلي فيهم فيروس اللهم شافي جميع الإنسانية مسلمين و......
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173 - Said الاثنين 16 مارس 2020 - 23:26
هدي فرصة باش الانسان إدبر عظمة الخالق سبحانه وتعالى ويجدد الثوبة ديال مع الله أو فرصة كذلك للكتير منا كانو مشغولين على ولادهم أو مفتونين ب الدنيا هدا وقت صعيب ولكن تقدر ترجعو بطريقتك او بجلوسك مع الاسرة الصغيرة ديالك ترجعو وقت رائع .
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174 - نادو sk الاثنين 16 مارس 2020 - 23:27
الناس مازال واخدين الأمر باستهتار من حيث مازال متعادى حتى واحد منهم.العيالات خارجين وجارين والدهم وراهم .والله تنتأسف لهاد قلة الوعي .الله يحفظ بلادنا من كل شر.دخلو ديوركم وسدو بيبانكم عليكم الله يرحم ليكم الوالدين
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175 - Karim الاثنين 16 مارس 2020 - 23:27
هادشي كامل و الناس هنا في الخميسات كيوجدوا للسوق. المرجوا من السلطات ان تمنع الاسواق الاسبوعية لانها تكون اكثر اكتظاظا و بالتالي انتشار الفيروس بسرعة.
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176 - momo الاثنين 16 مارس 2020 - 23:28
تم تسجيل حالة أخرى الآن ليصبح العدد الإجمالي 38. اللهم ألطف بنا وشافي الجميع.
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177 - Chafik الاثنين 16 مارس 2020 - 23:28
كوريا الجنوبية عندما سمعت الخبر الوباء قامت بغلق جميع حدودها . لماذا المغرب لم يفعل مثلهم
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178 - mohamed الاثنين 16 مارس 2020 - 23:30
ألله إلطف بينا خاص ممنوع التجول ألله إهدينا
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179 - العرائش الاثنين 16 مارس 2020 - 23:31
بعجالة ... الصحة والتعليم ....ربما سيفهم اصحاب القرار أن الملايير التي تصرف في التفاهات بعد زوال هدا البلاء اعادة النظر بكل روح وطنية في احداث المغرب الحديث بمعنى الكلمة ( الصحة والتعليم) ثم القطاعات الأخرى حتى نساير الدول المتطورة...هدا الشعب بشبابه و ملكه قادر أن يكون قدوة....عدرا عن خروج على الموضوع ..الخوف و الا شاعات ... التحلي بالايمان والامتثال للنظام كلنا جسد واحد الان ...
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180 - محلل الاثنين 16 مارس 2020 - 23:32
انا لا استشعر اي خطر من هذا الفيروس تهذيذ الاول للمغرب هي الميزيريا الوضع الاقتصادي والسلم الاجتماعي لان جل الشعب المغربي ليس لديه دخل شهري كلشي على باب الله
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