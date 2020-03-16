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كُتّاب وآراء
عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37
أعلنت وزارة الصحة للرأي العام المغربي أنه إلى حدود الساعة التاسعة مساء من اليوم الإثنين 16 مارس، تم "تسجيل 09 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 هو 37 حالة ببلادنا إلى حدود صدور هذا البلاغ".
ويتعلق الأمر بحالات إصابة وافدة باستثناء حالة واحدة تُشتبه إصابتها من شخص وافد ثبتت إصابته بالفيروس.
هذه الحالات موزعة على المدن التالية: حالة واحدة (01) بمكناس، وحالتين(02) بمراكش، وحالة واحدة (01) بأكادير، وحالتين (02) بفاس، وحالتين(02) بالرباط، وحالة واحدة (01) بالدار البيضاء.
وتابع البلاغ قائلا: "تم تشخيص هذه الحالات من قبل أطقم طبية متخصصة، باتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحاليل المخبرية بكل من المختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور-المغرب بالدار البيضاء، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (180)
الله يلطف بينا و صافي المغرب ماشي ديال هادشي
الدراسه❌
المناسبات❌
التجمعات❌
الرحلات الجويه❌
المنافذ❌
مراسم العزاء❌
الحضور الجماهيري❌
الفعاليات الثقافيه❌
الدورات التدريبية❌
قصور الافراح❌
الاستراحات❌
اذا لم تستشعر خطر #كورونا مع كل هذه الاجراءات التي قامت بها الدولة فأنت تستهين بحياتك وحياة عائلتك .
الصين اليوم تستعيد عافيتها بعد الالتزام من الجميع بتطبيق العزل المنزلي لمدة ثلاثة شهور
يقول الشباب الصينيين لم نكن نتوقع أن نخدم وطننا في يوم من الأيام عن طريق جلوسنا في المنزل وعدم الخروج منه
اليوم دورك ودور كل مواطن ومقيم أن نؤدي واجبنا الوطني بالالتزام بالعزل المنزلي وعدم الخروج من المنزل تحقيقا للمصلحة الوطنية
المسؤولية مشتركة علينا جميعًا
اسأل الله لي ولكم العافية والسلامة
الدولة صراحة بينات و بزاف خليونا من الانتقدات الخاوية صراحة
دابا حنا خصنا نصبرو و نتقيدو بالتعليمات
غا نحاصرو لفيروس حنا غي مغاربة و لاكن رجال
راه الكرة الارضية بلا مغريب كي سكسو بلا زبيب
إخواني المغاربة: لنتحد جميعا ضد هذا الخطر المحدق.
هاشتاغ "خلي يديك في جيبك"
المرجو من جميع المواطنين الإلتزام بقواعد النظافة وحظر التجوال
#بقى فدارك
نسال الله الشفاء للمصابين و السلامة للسالمين.
هاد شي كيخلع ولينا كنسمعو حالات غير بالعشرة
المرجو من الجميع تقيد بالنصائح لي عطتها الوزارة
النظافة من الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة
الله يرحم الوالدين كولشي يلزم دارو وشد وليداتو كولشي غادي الفوت غير صبر
( اللهم نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الاسقام)
أما المغاربة فعندهم مناعة فوق طبيعية...الحمد لله.
كورونا لا تقهرنا
أكثرو من الاستغفار
المستشفيات الأوروبية تعاني الضغط والسرعة المهولة التي ينتقل بها هذا الفيروس الخبيث.
أرجوكم، ليست لنا الطاقة لتحمل ما تحمله غيرنا...أكرمنا الله ولم يبدأ الوباء عندنا، ورأينا كيف نالت سرعة العدوى من ثقة الآخرين بأنفسهم ونظامهم الصحي...
لنتخذ قرار الحجر الصحي قبل فوات الأوان، لنبدأ على الأقل بالحجر الجهوي...
اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد!!
الامور قد تخرج عن السيطرة ما دام المغاربة يعتبرونه تفاهة
نتصفح المواقع الالكترونية كأن الكل واع لكن في الواقع كأن شيئا لم يحدث
لنغير سلوكنا .
ان كنتم تحبون وطنكم
لي شك فراسو يمشي يدوز قبل مطليو عائلاتكم .....
اللهم احفظ الجميع.
اتمنى ان نكون في مستوى المسؤولية كل المواطنين والمواطنات وان نلتزم بتعليمات السلامة للجميع
احسن ليهم كانو يبقا في كانو تجنبا لكارثة صحية لا قدر الله المغرب غير قادر علي احتواءها
250 سرير للانعاش ل 40مليون مغربي والله الامر ابكاني
هذا كيعني أنه الأعداد أكثر بكثير ولولا إعلان السعودية على هاد جوج حالات كون ماخرجتش وزاره الصحة تقول 9 حالات جديده كون خلات حتى لغدا وتقول لينا 2 حالات جديدة
لذا ردو البال الأمر راه خرج على السيطره وهاد الأرقام لي كاتعطيهم الدولة مغلوطة
اليوم لابد من أخذ الحيطة والحظر وأخذ كل الوقاية والارشادات الصحية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم^^ كلكم راع وكل راع مسؤول عن راعيته^^
أخص بالذكر الطبقة المثقفة فهي المسؤلة عن إرشاد ما يمكن إرشاده ونصحه.
الله يحفظ الجميع
داومو على قول بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صبحا ومساء من قالها كفاه الله من أن يضره أي شيئ..صدق رسول الله.
علمت انها ستهلك هي. و امتها
ففهت
يا ايتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
فلماذا لا نفهم نحن ونلزم بيوتنا
من اجل السلامة
ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
البيوت ثم البيوت ثم البيوت
الأمر لا يستهان به
لكن وعي الناس وانخراط كل مغربي بجدية ومسوولية قادر على تعويض النقص و قهر كورونا ان شاء الله.
أتمنى ان نكون واعين بخطورة هذا الأمر، أتمنى ان لا يصل الفيروس الى شوارعنا، لانه ان حدث ووصل فالعواقب وخيمة، صغر المدينة سيجعل هذا الفيروس منتشرا بشكل سريع ويتناقل بسرعة البرق.
لذلك حان الوقت لنحمي أنفسنا وعائلاتنا، رسالتي بالخصوص للشباب، تعرفون ان الفيروس قاتل لذوي المناعة الضعيفة، لست خائفا عليك وعلى نفسي بقدر ما انا خائف على عائلتي وعائلتك كبار السن، ولنعترف بذلك فلا مجال للضحك #لا_نريد_أن_نفقد_أحدا
لا نريد أن نكون سببا في فقدان أحبائنا، كن مسؤولا أيها الشاب، واحمي أعز ما تملك وهما والداك واجدادك، كن مسؤولا ولا تتهور فأنت مسؤول عن عائلتك، أنت ذاك الشاب الذيق يقود حافلة مليئة بافراد عائلتك، كن القائد المنقذ لا المسبب للكوارث بسبب تهورك.
لنحمي أنفسنا، والفيروس لن يرحمنا بتهورنا.
#لنلزم_بيوتنا
هاذ الشعب راه يخاف ما يحشم
صراحة بعض ناس ممسوقاش لقاوها مناسبة كيخرجوا يدورو ديما كنلوموا الدولة صدقت الدولة ومصدقش الشعب حتى النمل لما سمع بجيش سليمان عليه السلام دخلوا منازلهم في نظام واقتناع..
يا أيها المغاربة ادخلوا بيوتكم ياك كلشي موجود الحمد لله و جوج سيمانات دايزين الله يرحم الوالدين..
نطالب منها إعلان حظر التجول قرييييييبا
وشرس...وغريب الاطوار..يستنسخ
نفسه من تلقاء نفسه كطريقة
القنبلة النووية التي تمتص الاكسجين
حالته S وحالته L.....يتطور من حالة
الى حالة بطريقة جنونية معقدة
وصعبة....وحينما يعترض بمقاومة
قوية ينتحر من اجل تحديها والتصدي
لعمق الخلية من اجل استنساخ ذاته
بكثرة وبطرقة غريبة...ادهشت العلماء
الحل هو البقاء في المنزل لمدة 20
يوما على الاقل......من اجل تفادي
انتشاره......!
حان وقت الحضر الجولان...................!
كخطوة استياقية.. .....
هو فايروس عندو قوة و عندو ضعف
حنا قوتنا فااتضامن ديالنا و اتباع ما يصدر عن الجهات المسؤولة و ضعفنا الا كل واحد فكر بانانية و تهور.
#فلنهزم_كوفيد19
#نعم نستطيع
من السليم مطالبة الدولة بحضر التجول وضبط الحياة الاجتماعية بفرض قيود الجبار الناس الالتزام بها قهرا وبقوة القانون مع جزر كل سلوك مختل ومخالف لها.
المواطن المغربي ليس في عموم جماهيره مسؤولا في تصرفاته ومتهور، مادامت الدولة لم تمنعه فلا داعي للقلق بالنسبة له. ولهذا وجب فرض حضر التجوال وملازمة البيوت اذا لم يكن طارئ يستوجب خروج المواطنين للشارع وحتى إغلاق بعض المرافق العمومية تحسبا من تنقل الفيروس للموظفين الأكثر عرضة للعدوى.
اذا عولتم على معي ومسؤولية المواطن فانتظروا الاسوء .
حفظ الله البلاد والعباد وملك البلاد.
الناس كتشري بزاف كأنها غادي تاكل كلشي اللي شرات فنهار واحد.
الزنقة خاوية من البشر حيت القرايا و القهاوي حابسين.
كاين الخوف حتى من الاصحاب ، السلام من التيساع . و الكلام بالبوق.
مزيان هكذا المغاربة منضابطين و كلشي كيهضر على " كورونا ".
التعاليق خلات من داك الكلام مثل " كفاكم استحمارا للشعب " . و كلشي كيشوف الحكومة خدامة مزيان و ماكاين غير الله يستر و الله يحفظ.
ولينا متضامنين و منضابطين ، و هكدا خصنا نكونوا
المغرب لم يستوعب بعد الخطر. راه واحد ينقل المرض لعشرة و العشرة لمائة و المائة لألف و الألف لعشرة ألف و ...
الأطفال أول ناقل للمرض بين الأشخاص و لهدا يجب منعهم من الخروج من المنزل.
يجب توزيع الجيش على كل المدن و القرى لتطبيق التعليمات على أرض الواقع. و السجن مع الغرامة المالية لكل مخالف للتعليمات لأن ينقل المرض للغير كما تفعل الصين أو أوروبا.
منع التجمعات أكثر من 4 أشخاص...
اللهم اني قد بلغت لان بعض الناس لا يآخدون الأمور بجدية.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. صدق الله العظيم
خليك فدارك إختياري ماشي إجباري.
يا ريت هسبريس تحط شي فيديو بالدارجة باش نرسلوه للناس في المغرب مساكن اللي مكيفهمو غير الدارجة لأن الجهل كيسبب الكوارث فهاد الحالات