العثماني يوصي بتفادي المصافحة والتحلي بالوطنية لدحر "كورونا"

هسبريس - محمد الراجي

رغم تزايد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، التي بلغت إلى حدود الإثنين 37 حالة، واستمرار الدولة في اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية صارمة، حافظ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على تفاؤله بقدرة المغرب على تجاوز منعطف الوباء العالمي الجديد بسلام.

العثماني دعا في رسالة وجهها إلى المغاربة، في لقاء خاص بُث مساء اليوم الإثنين على قناة "تمازيغيت"، إلى عدم الخوف من وباء كورونا، موردا: "أقول للمواطنين لا تخافوا، رغم أن هذا الوباء صعب، ولكن قمنا بعمل كبير، بتعليمات ملكية، لمحاصرة فيروس كورونا وعدم تسرب حالات جديدة إلى بلدنا، وهذا يتطلب تضافر جهود الجميع".

وحث رئيس الحكومة المغاربة على اتباع تدابير الوقاية من فيروس كورونا، حيث ذكّر بالقواعد الأساسية التي عممتها وزارة الصحة، منها تفادي المصافحة باليد، "فهناك طرق كثيرة للسلام، والمصافحة ليست ضرورية في الظرفية الحالية".

من جهة ثانية، طمْأن العثماني الرأي العام بتوفّر مخزون كاف من المواد الغذائية، وقال، جوابا على سؤال حول ما إذا كان الاحتياطي المتوفر كافيا لتغطية حاجيات المواطنين في ظل الإقبال المفاجئ على الشراء: "لدينا ما يكفي لتغطية أربعة إلى ستة أشهر".

ودعا رئيس الحكومة المواطنين إلى تفادي اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية، لأن الإقبال المفرط على اقتنائها يؤدي إلى المضاربة ورفع الأسعار، مضيفا: "علينا أن نقتني فقط حاجاتنا العادية من المواد الغذائية، وأطمْئن المغاربة بعدم وجود أي خطر لنفادها من الأسواق".

وأوضح رئيس الحكومة أنه طلب من وزير الداخلية البحث عن صيغ للحيلولة دون ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، مناشدا المواطنين "التعاون والتضامن والتحلّي بالوطنية مراعاة للمصلحة العليا للبلاد".

وجوابا على سؤال بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإعادة السياح المغاربة العالقين في الخارج، قال العثماني إن "القنصليات المغربية أحدثت خلايا أزمة للتواصل مع المغاربة المعنيين، ووزارة الخارجية متفرغة لهذا الموضوع لنرى مَن هم الذين سيدخلون إلى المغرب".