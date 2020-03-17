الحجر الصحي لمغربي قادم من فرنسا بمدينة وزان

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر هسبريس بأنه تم إخضاع شاب مغربي قدم من الديار الفرنسية للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة وزان، الإثنين، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس، فإن الشاب، من مواليد 1994، عاد إلى المغرب ومن ثم إلى منزل أسرته بدار الضمانة بحي الرمل، وقد تم الاحتفاظ به تحت المراقبة في غرفة معزولة في انتظار صدور نتيجة التحاليل المخبرية.