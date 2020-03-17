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الرئيسية | مجتمع | الحجر الصحي لمغربي قادم من فرنسا بمدينة وزان

الحجر الصحي لمغربي قادم من فرنسا بمدينة وزان

الحجر الصحي لمغربي قادم من فرنسا بمدينة وزان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 01:12

أفادت مصادر هسبريس بأنه تم إخضاع شاب مغربي قدم من الديار الفرنسية للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة وزان، الإثنين، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس، فإن الشاب، من مواليد 1994، عاد إلى المغرب ومن ثم إلى منزل أسرته بدار الضمانة بحي الرمل، وقد تم الاحتفاظ به تحت المراقبة في غرفة معزولة في انتظار صدور نتيجة التحاليل المخبرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سناء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 01:26
الله معاه و ربي يشافيه و يعافيه و تخرج التحاليل سلبية
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41
2 - miloud Tánger الثلاثاء 17 مارس 2020 - 01:46
الله يشفيه ويعافيه من كل مرض
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3 - قصراوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 01:50
يوم الاتنين!!!!!
المغرب وقف الرحلات من وإلى فرنسا يوم السبت
وكيفاش وصلات
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8
4 - محمود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 02:12
واش هذ فرانسا و الطاليان كلهم مصابين بكورونا ! كل مصاب عرضي إما قادم من فرنسا أو الطليان ،الصين مرتع كورونا و ما لقاو حتى واحد مريض !
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