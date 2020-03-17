24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/03/2020
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)
هذه إجراءات الداخلية الخاصة بالنقل العمومي خلال "أزمة كورونا" (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (253)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (226)
- عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 - (210)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (183)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الحجر الصحي لمغربي قادم من فرنسا بمدينة وزان
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 01:12
أفادت مصادر هسبريس بأنه تم إخضاع شاب مغربي قدم من الديار الفرنسية للحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة وزان، الإثنين، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس، فإن الشاب، من مواليد 1994، عاد إلى المغرب ومن ثم إلى منزل أسرته بدار الضمانة بحي الرمل، وقد تم الاحتفاظ به تحت المراقبة في غرفة معزولة في انتظار صدور نتيجة التحاليل المخبرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - سناء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 01:26
الله معاه و ربي يشافيه و يعافيه و تخرج التحاليل سلبية
2 - miloud Tánger الثلاثاء 17 مارس 2020 - 01:46
الله يشفيه ويعافيه من كل مرض
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
3 - قصراوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 01:50
يوم الاتنين!!!!!
المغرب وقف الرحلات من وإلى فرنسا يوم السبت
وكيفاش وصلات
المغرب وقف الرحلات من وإلى فرنسا يوم السبت
وكيفاش وصلات
4 - محمود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 02:12
واش هذ فرانسا و الطاليان كلهم مصابين بكورونا ! كل مصاب عرضي إما قادم من فرنسا أو الطليان ،الصين مرتع كورونا و ما لقاو حتى واحد مريض !
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4