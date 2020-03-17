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كُتّاب وآراء
أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا"
قررت شركة أفريقيا، التي يعد عزيز أخنوش أكبر المساهمين فيها، تمكين الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بعد صدور المرسوم الخاص به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وحسب ما علمت هسبريس، فإن أفريقيا قررت أن تساهم بما مجموعه مليار درهم، وهو عشر الصندوق الخاص الذي يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (189)
Merci afriquia
شكون اللي نفعنا دابا فوقت الحزة؟ تجار الدين أم تجار السلع؟ عند الانتخابات نتفاهمو مزيان إن شاء الله.
تانمريت سي عزيز
Vraiment Merci l'Afrique pour ta solidarité avec nous
#شكرا _شركة _افريقيا
المرجوا من المواطنين لا للمصافحة لا لتحدث .
ادخلوا بيوتكم و استعينوا واستغفروا الله الواحد الأحد.
اتمنى من السيد الوزير تضافة الى مسؤوليته الوزارية ان يقف بنفسه على توزيع الغاز لكي لا يكون هناك خصاص.
وَاللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ لِكَيْ يَمْتَحِنَهُمْ: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [محمد: 31]
نسأل العلي القدير أن يلطف ويرحم عباده المستضعفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شكرا
يجب فتح حق التبرع لمغاربة الخارج