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الرئيسية | مجتمع | أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا"

أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا"

أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:05

قررت شركة أفريقيا، التي يعد عزيز أخنوش أكبر المساهمين فيها، تمكين الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بعد صدور المرسوم الخاص به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وحسب ما علمت هسبريس، فإن أفريقيا قررت أن تساهم بما مجموعه مليار درهم، وهو عشر الصندوق الخاص الذي يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (189)

1 - khadija الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:10
it is during the crisis that we see the ones who truly care for their country thank you africia
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30
2 - Medo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:10
بقى_فدارك احمي عائلتك من فيروس COVID 19.... شكرا شركة افريقيا على التضحية والتضامن
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87
3 - رشيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:10
أخنوش اليوم ترجل مع المغاربة مكاين محسن
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138
4 - radia الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:11
كيفرحني ملي كيون واحد بصيص الامل كنشوفو التعاون ديال المغاربة مع بعضياتهم بحال شركة افريقيا شكرا على تضامن ديلكم هنا فين محتاجين المساعدة ديالكم زرعتي الامل في اتضار الشركات الاخرى اديرو نفس الخطوة
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109
5 - Noha الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:11
يارب ارحمنا برحمتك من هدا الفيروس ..... شكرا السيد عزيز أخنوش والحاج وكريم على التعاطف والتضامن مع المغاربة
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82
6 - Tasnim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:11
Salutations spéciale à " l'afrique " qui mérite tout le respect et l'encouragement
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42
7 - Sara الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:11
كنتمنى شركة افريقيا تكون قدوة لشركات الاخرى...شكرا إفريقيا على هذه المبادرة
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81
8 - soumaya الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
برافو افريقيا من هنا كنعرفو شكلي معانا فهاد الازمة لخص كلشي اتحد ونتجاوزها
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68
9 - silia الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
Afriquia contributed a billion DH Thank you afriquia for your contribution ، we truly hope that other companies will follow it steps and do the same
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24
10 - sana الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
الوطنية و التطوع قيم تكتسب و لا تعطى ، و مالكي شركة افريقيا اكتسابو هذه القيم من أبائهم رحمهم الله في هذا اليوم
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67
11 - العلوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
الشركة اليوم بينات للمغاربة على ان التضامن واجب من طرف الكل
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59
12 - Tasnim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
افريقيا العمل الجاد و خدمة الوطن و التضامن مع المغاربة
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48
13 - houda الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
إفريقيا كانت او لازالت من بين الشركات لي كتفكر دائما في مصلحة المواطنين
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37
14 - najwa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
البلاد محتاجة تعاون ديالكم الملك عطكم الادن باش تساهمو في انقاض البلاد تضامنو شكرا افريقيا تستحقين كل التقدير المرجو من الشركات الاخرى السير في نفس الخطى ديال افريقيا
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54
15 - حمزة الروداني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
ثقافة التطوع و التضحية و الوطنية هي سمات يتسمون بها رجالات سوس ، و مالكي شركة افريقيا في مقدمة هولاء الرجال الذين ورثوا هذه السمات عن أبائهم
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37
16 - laila الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
إفريقيا كانت او لازالت من بين الشركات لي كتفكر دائما في مصلحة المواطنين
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21
17 - Fat الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:12
شكرا إفريقيا على تقدم المساعدة و التضامن مع الشعب المغربي
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30
18 - غزلان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
افريقيا من الشركات لفيهم حس المواطنة شكرااااا افريقيا
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21
19 - احمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
هنا فين البلاد محتاجكم البلاد تبينو الوطنية وتقفو مع بعض شكرا افريقيا حنى كمواطنين كنقدرو هاد التضامن المرجو من الشركات الاخرين اديرو بحال افريقيا
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26
20 - safa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
Afriquia has shown the people that it is ready to sacrifice for the good of the country. We hope that other companies will follow in it steps. And let us help our country by stying home so that we reduce the possibility of further injuries
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21 - mohamed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
En effet, nous allons vaincre ce virus avec la solidarité du peuple ,
Merci afriquia
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14
22 - ادريسي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
المغرب خاصينو بحال هاد الشركات المواطنة، و أفريقيا ماشي غير اليوم من شحال هادي و هي خدمة لمصلحة المغرب
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20
23 - زوهير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
ها افريقيا وفين الشركات الاخرى شكراااا افريقيا
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20
24 - sou3ad الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
إذا كان الصبر مرا فعاقبته حلوة.  افريقيا ستعويضينا انشاء الله
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18
25 - Wafa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
افريقيا بينة لشعب المغربي الإنسانية و التضامنها معهم في هده الأزمة
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26 - عماد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
مني كتكون محتاجانا بلادنا هنا فين خص تبان الانسانية والمواقف
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27 - iman الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
فبحال هذا المواقف كتبان تمغربيت ديال بصح او لي باغي الخير لبلادو
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10
28 - وفيق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
المغرب خاصينو بحال هاد الشركات المواطنة، و أفريقيا ماشي غير اليوم من شحال هادي و هي خدمة لمصلحة المغرب
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9
29 - Souhail الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
جزاك الله خيرا السيد أخنوش، اللهم ابعد عنا البلاء
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13
30 - ali الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
Alhamdoulilah , Merci pour vos contributions et nous espérons que d'autres hommes d'affaires feront quelque chose
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7
31 - ahmed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
Africia contributed and expressed its patriotism , where are the other companies ?? Its now or never
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3
32 - زومورود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
افريقيا شركة مغربية ومواطنة 100 بالمئة
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8
33 - هشام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
بتاريخ 6 نونبر 1975 شارك المرحوم الحاج أحمد اولحاج أخنوش في المسيرة الخضراء و وفر الوقود بالمجان لجميع العربات التي كانت تقل المشاركين في المسيرة و بهذه المبادرة نقش اسمه في قلوب المغاربة و بعد 45 سنة ابن هذا المقاوم السيد عزيز اخنوش و شركه السيد وكريم يعودنا بمبادرة تطوعية فاقة كل التصورات ، وذلك بالتبرع بمبلغ مهم من أجل محاربة فيروس كورونا . و كل هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن قيم الوطنية و التطوع ، قيم وراثية و ليست وليدة اليوم
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15
34 - حليمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
افريقيا هي السباقة كنتمنى تفتح الابواب لباقي الشركات المغرب محتاجكم
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11
35 - hamada الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
برافوو شركة افريقيا مبادرة في قمة الانسانية ، و نتمنى من باقي الشركات الاخرى أن تسير على نهج شركة افريقيا
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9
36 - سلسمان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
هاكا كتكون الوطنية والانسانية بالمساعدة
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9
37 - حليمة٢ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
افريقيا هي السباقة كنتمنى تفتح الابواب لباقي الشركات المغرب محتاجكم
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4
38 - khadija الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
تحية خاصة ل شركة افريقيا تستحق كل الاحترام والتشجيع اول شركة توقف مع ولاد بلادها فهذه المحنة
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5
39 - مغربي غيور محب لوطنه جدا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
أخنوش يساهم بمليار درهم أي 100 مليار ريال، بنكيران يقول حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم.
شكون اللي نفعنا دابا فوقت الحزة؟ تجار الدين أم تجار السلع؟ عند الانتخابات نتفاهمو مزيان إن شاء الله.
تانمريت سي عزيز
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40 - وردة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
البلاد محتاجة ناس فيهم الانسانية وكتهمهم مصلحة الوطن والبلاد حفظكم الله
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41 - ibrahim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:14
La première entreprise à aider les gens et nous sommes dans une phase très très difficile
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42 - أحمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
مبادرة شركة افريقيا تستحق كل التشجيع و كل الاحترام لمالكيها الذين أبانو على حسهم الانساني و الوطني ، شكرا جزيلا للسيد أخنوش و السيد وكريم على هذه المبادرة التي أقل ما يمكن أن يقال عليها أنها مبادرة في قمة الانسانية و الوطنية
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43 - sa3ida الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
مبادرة تستحق كل الاحترام و التنويه لانها مبادرة تحمل في طياتها مجموعة من القيم المبنية على روح الوطنية و القيم الانسانية
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8
44 - layla الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
It is in these diffucult times that we will see how much we are related to each other , let us be one to help each other overcome the ordeal
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45 - كريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
هنا فين غيبان من تهمه مصلحة الوطن شريكة افريقيا السباقة شكرا هدا التضامن يقدر في انتضار الشريكات الاخرى فهاد الازمة فين مجتاجين تكونو معانا هنا غيبان شكلي استحق
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46 - hassna الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
شكراا أفريقيا...
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47 - سلين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
شركة أفريقيا اليوم كتعطينا درس فالمواطنة والانسانية
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48 - عماد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
شركة افريقيا عودتنا على مثل هذه المبادرات منذ أيام المرحوم أحمد اولحاج أخنوش الله يرحمو و يدير البركة فولدو سي عزيز أخنوش اطال الله في عمره
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49 - mariam الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
"L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres." merci Afriquia pour cette aimable initiative 
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50 - يامنة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
سنتغلب على هذا الوباء ان شاء الله سنحارب شكرااا شركة جلالة الملك شكرااا لشركة افريقيا على هذه المبادرة الطيبة
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51 - ilhame الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
Africia proved to people that it is present and ready to land a helping hand for us we hope that other companies will do the same
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52 - مغاربة تالموت الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
لمن سيطلق العنان لإنتقاد رجل الأعمال الإقتصادي المغربي الأمازيغي سيد أخنوش. ماذا قدم منتقدوه من القوى التخلف العدل و الإحسان و العدالة و التنمية للمغاربة في هذه الأزمة.
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53 - simohamed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
Que dieu nous protège ainsi que nos parents et le peuple marocain contre ce virus , Soyez prudent et restez à la maison ,
Vraiment Merci l'Afrique pour ta solidarité avec nous
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54 - HAFID الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
أنا من الناس المعجبين بهذا السيد، جزاه الله خيرا.
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55 - كريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
شركة افريقيا تعطي درس للشركات و رجال الاعمال في قيم الوطنية و الانسانية و حس التأزور
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56 - احمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
نحن في ازمة الفيروس كل مرة كينتاشر حنا بامس الحاجة الى تعاون الحمد لله اول شركة بانت وتضامنات افريقيا شكرا في انتظار الشركات الاخرى
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57 - سلميان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
المغرب اليوم قادر انه اخرج من هاد الحرب واكيد غادي نربحو ونتغلبو عليه بفضل ناس فيهم الانسانية و والتضامن مع الشعب المغرب تقبل الله السيد عزيز اخنوش والحاج وكريم
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58 - amina الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
شكر خاصة لشركة افريقيا كالعادة تضحي لمصلحة وطننا
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59 - احمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
اخنوش اليوم ترجل مع المغاربة، و دار اللي خاصو ادار، ابى من ابى و كره من كره
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60 - halima الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
C est dans les pires moments que l'on reconnaît les personnes idéales, merci afriquia vous êtes toujours au sommet ☺️✌️
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61 - سميرة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
المرحوم الحاج احمد اولحاج اخنوش من زمان وهو معروف عليه رجل المواقف في اي ظروف كيوفر الوقود بالمجان ودابا سي عزيز غادي بنفس المسيرة ديال باه .وايضا وفر لنا مبالغ باش نحربو هد الفيروس كورونا الله يقوي من أمثالكم.
#شكرا _شركة _افريقيا
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62 - مريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
هاد الوباء غادي نتعرفو على شكون مع المغاربة شكون بغى ليهم الخير وكيوقف فجنبهم وشكون لا
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63 - كريم فركا الشتوكي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
الله يزيدو من الخير.. أخنوش رجل وطني اننقدوه قبل ان يتبرع سنرى ماذا سيقولون بعد أن تبرع.. و تأكدو ان ما يهاجمه الأن فهو مرتزق او مسترزق.
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64 - malika الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
بحال هذا المواقف فين كيبانو رجال... المغرب في امس الحاجة لمساعدة كنتمناو من شركات تحرك بحال افريقيا ان شاء الله نتخطاو هذا الوباء
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65 - hayfa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
AFRIQUIA a fait preuve d'un esprit de patriotisme et de solidarité pour lutter contre cette dangereuse épidémie
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66 - Salma الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
Comme a dit Albert Einstein "La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir" .merci monsieur Aziz akhennouch
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67 - اسماء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
يجب استحضار الوعي اناس ايخدو امور بجدية لتازمو منازلكم الى متى هدا الاستهتار الفيروس كيتزاد بهاد قلة الوعي رسالة الشركات ساهمو تضامنو الحمد لله افريقيا اول شركة بينات تضامن ديالها هكا خصنا نكونو الوطن في جاجة الى مساعدتكم شكرا افريقيا
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68 - اسماء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
يجب استحضار الوعي اناس ايخدو امور بجدية لتازمو منازلكم الى متى هدا الاستهتار الفيروس كيتزاد بهاد قلة الوعي رسالة الشركات ساهمو تضامنو الحمد لله افريقيا اول شركة بينات تضامن ديالها هكا خصنا نكونو الوطن في جاجة الى مساعدتكم شكرا افريقيا
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69 - رولينا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
المواقف للرجال وفهاد الوقت لمحتاجين الرجال شكرااااا افريقيا
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70 - حسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
شركة أفريقيا من بين الشركات اللي كايبرهنو يوم على يوم انهم قادين بزمام أمورهم و حتى بالمشاكل اللي خارجة على مجالهم برافو أفريقيا
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71 - fatimazahra الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
Le lien du peuple marocain est l'afrique , point et fini
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72 - amina الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
The hasthag stay in your housse should be taking seriously , this way helps you and us to protect ourselves and beloved ones
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73 - imad الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
هدا المراض جاء كإختبار لبعض المسؤولين لكيصحب لهم راسهم غيديروها بشعب مرة اخرى. يالله بينووو حدكتكم تلقوو معندكم وتهلاو فيناا هده فرصتكم
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74 - rachid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
بحال هذا المواقف فين كيبانو رجال... المغرب في امس الحاجة لمساعدة كنتمناو من شركات تحرك بحال افريقيا ان شاء الله نتخطاو هذا الوباء
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4
75 - عبدالباسط توفيق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
مسكين حيت ملقاةميدير بيهم نهار لي نجوع غادي ناكلوه هو الاول
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-13
76 - مصطفى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
مبادرة طيبة وهذا هو المطلوب من كل اغنياء البلد لاشاعة روح التضامن والتكافل التي تميزما كبلد مسلم فالمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
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6
77 - najla الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
"L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres." merci Afriquia pour cette aimable initiative 
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78 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
الله يجازيه بالخير و يكثر من أمثاله.
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-1
79 - هشام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
لممعناش اليوم فضل هاد الازمة ميجيش غدا ملي اكون كلشي بخير اطلقهاعلينا هنا فاش كيبانو الناس الوطنين المغاربة الاحرار لكيقفو مع بعضيتهم كيحب الوطن اديرو ادهم فيد بعض شكرا افريقيا راك تما هده التضحية تعبر عن الكتير
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80 - ghita الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
The country is going through a difficult situation and needs its people in order for the ordeal to pass safely. We hope that other companies will follow africia steps
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81 - سكسنة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
المغرب في حاجة إلى المزيد من هذه المبادرات والشركة أدت واجبها الوطني في هذه الظروف الصعبة
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82 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
المغرب خاصينو بحال هاد الشركات المواطنة، و أفريقيا ماشي غير اليوم من شحال هادي و هي خدمة لمصلحة المغرب
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83 - soukaina الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام وسلامة المواطنين ... وهده غير فترة وغادي دوز وهو غير اختبار عطاه لنا الله ومن هنا غادي نعرف رجال لمعزما بها البلاد .يالله بانوووو اصحاب بلابلابلا
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84 - لحسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
مثل هاته الازمات التي تمر بها بلادنا تجعل الحس التضامني طاغيا ومثل هاته المبادرة لا يمكن الا تشجيعها والاشادة بها
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85 - houyam الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
société afriquia a contribué un milliard de dirhams . en fait , c'est l'humanité "اللهم إجعلها في ميزان حسناتكم مقبول مقبول
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86 - وردة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
نهيب بباقي الفاعلين الإقتصاديين المغاربة أن يساهمو مثل ما فعلت أفريقيا. المغرب في حاجة إلى أبنائه
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87 - fati الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
it is during the crisis that we see the ones who truly care for their country thank you africia
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88 - Leila الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
Nos remerciements ne pourront jamais égaler votre grand cœur qui nous a apporter du soutien au moment où on avait besoin d aide. Comme a dit Henry Ward Beecher " La reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l âme"  merci Afriquia pour votre soutien
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89 - ولاء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
هذه الظروف تستدعي التعبئة الشاملة للجميع المغرب أمام محطة تاريخية في حياته
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90 - خاليد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
الوطنية تعني الكتير افينكم اشركات افريقبا سابقكم فتحت ليكم الابواب بينو على وطنيتكم وحبكم للوطن
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91 - مولاي براهيم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
أفريقيا اليوم خدامة للمصلحة ديال البلاد، و المساهمة ديالها خير للمغاربة كاملين
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92 - amine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
AFRIQUIA a fait preuve d'un esprit de patriotisme et de solidarité pour lutter contre cette dangereuse épidémie
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93 - ahmed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
افريقيا اول من بادر نتمنى ان يكون هناك المزيد من الشركات التي تتبع خطاها
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94 - نور الدين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
المزيد من فضلكم اليوم أفريقيا بدات بغينا نشوفو لائحة طويلة ديال الشركات تساهم في هاد الصندوق
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95 - عبده الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
تقبل الله منك، خطوة مواطنة من السيد أخنوش، نتمنى أن يسير جميع ميسورينا حذوه، كل بما تيسر له.
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96 - halima الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
برافوووو مبادرة جيدة كنتمنا من باقي الشركات اديرو بحال افريقية في بحال هد المواقف فاش كيبانو رجال البلاد
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97 - amal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
افريقيا كالعادة من الاوائل لي كتبين على وطنيتها...شكرا افريقيا
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98 - رشيدة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
هدا الوباء رغم خطورته الى انه ابتلاء من الله اما ان نكون معا نتحد للقضاء عليه او نخد الامور باستهتار وينتشر خدو العبرة من الدول الخرى لنتاشر فيها رسالة لباقي الشركات والاعيان المغرب تضامنو ساهمو شركة افريقا اول احدة قدمات المساعدة كنتناو شركات اخرى اتضامنو بحالها
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99 - حكيمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
لنتضامن جميعا من أجل المغرب يدا في يد للقضاء على هذا الوباء شركة أفريقيا فعلت الصواب ونحن يجب أن نساهم كذلك
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100 - hamza الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
Unissons-nous et mettons la main dans la main pour raviver l'esprit d'initiativité pour réduire cette dangereuse épidémie. Merci Afriquia pour tous ce que vous faites pour nous
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101 - عبد الصمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
من عهد أحمد أولحاج أخنوش ومن أيام الإستعمار وأفريقيا في المستوى أيام الأزمات واليوم هاهي في المواجهة من أجل صحة المواطن والوطن
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102 - مجد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
جزاك الله بألف خير. الرجل طيب بأفعاله وليس بلسانه.
المرجوا من المواطنين لا للمصافحة لا لتحدث .
ادخلوا بيوتكم و استعينوا واستغفروا الله الواحد الأحد.
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103 - محمد لعيوني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
برافو السيد الوزير .اين الاخرون.والله لو ان اغنياءنا يتبرعون بين الفينة والاخرى لكنا سعداء ولا اصبحوا لدى الشعب ابطال. نتمنى ان يحدو الاخرون حدوه ربما سنصل تلى اكتر من خمسين مليار درهم.
اتمنى من السيد الوزير تضافة الى مسؤوليته الوزارية ان يقف بنفسه على توزيع الغاز لكي لا يكون هناك خصاص.
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104 - السعدي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
شركة افريقيا المواطنة تبادر لبث روح التضامن في المجتمع ولاشك ان شركات اخرى ستحذو حذوها وسنقدم للعالم صورة ايجابية على قيم مجتمعنا، قيم التضامن والتآزر
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105 - وديع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
غني لأبذل أنفاسي بلا ثمن حتى أراك كما أهواك يا وطني
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106 - naima الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
نحن في حرب ضد هذا الوباء . الله يخلف ويحفظ أفريقيا ومالكيها . ولكن أين كبار الشركات الأخرى في المغرب ؟ فينكم ؟؟؟؟
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107 - karima الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
شكرا افريقيا ماكرهناش كاع شركات يتضامنو او يديرو يد ف يد...يد وحدة مكتسفقش
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108 - مريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
افريقيا بدات باش تقول لباقي الشركات يلاه حنى نتما ماشي سهل تكون وطني هنا فاش امكن لك تبرهنها التضامن واجب في متل هاد الازمات القضية جدية وقفو مع بعضكم شكرا افريقيا انت خير متال
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109 - youssef الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
Parfois notre lumière s'éteint, puis elle est rallumée par un autre être humain. Chacun de nous doit de sincères remerciements à ceux qui ont ravivé leur flamme., nous vous remercions infiniment Afriquia
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110 - oumaima الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
افريقيا اول من بادر نتمنى ان يكون هناك المزيد من الشركات التي تتبع خطاها
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111 - merci Afriquia الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
merci Afriquia ,et les autres suivez l"exemple,tous solidaires,on attend vos générosités!
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112 - سعيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم
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113 - من ورزازات الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
تحية وتقدير لسيد أخنوش. وتنتمى من كل الوزراء والبرلمانيين يساهموا ولو إجباريا لتخطي الازمة . زاد إحترامي لك يأخنوش.
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114 - ياسر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
الحروب، الإستقلال المسيرة الخضراء والآن كورونا ! الحس الوطني والحب للملك والشعب من شيم ولاد الناس. عائلة أخنوش وأفريقيا دائماً فالموعد .
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115 - driss الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
الرجال كيبانوا وقت الحزة بارك الله فيك وفي مالك .
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116 - hiba الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
نشكر شركة افريقيا على مساهمتها ونتمنى ان تقتاد بها الشركات الاخرى
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117 - nassim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
Le meilleur ami de "merci" est "beaucoup", on vous remercie beaucoup Afriquia pour votre effort pour lutter contre ce menaçant virus
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118 - فاطمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
هدا فخر لنا نشوفو شركات كيساهمو وكيتضامنو مع الوضع شكرا افريقيا تحية وتقدير
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119 - brahim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
شكرا لشركة افريقيا بمساهمتها ب مليار درهم اللهم اجعلها صدقك جارية.
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120 - سهيل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
الوطنية تعمل ولا تتكلم.شكرااااا افريقيا
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121 - حسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
رغم اختلافي الكبير مع عزيز أخنوش الا أنني احييه على هاته المبادرة برافو
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122 - manal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
100مليار اللهم إجعها في ميزان الحسنات يا رب.... فين لوخرين؟؟ فين تمغربيت ؟؟؟فين حب الوطن ؟؟؟
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123 - عبدووو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
الله الوطن الملك شكرا لكل من ساهم وتضامن معنا لا من قريب ولا من بعيد شكرا افريقيا 100 مليار الله لاينسى اجر المحسينين الوطنية والتضامن من شيمكم شكرا جزيلا
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124 - عبدو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
الله ينصر من يقول الحق في الكون باسره على الحكومه الرئاسيه ان تخرج الى الشعوب المنطقه لتعالج الشعب المغربي باسره ونطالب من رئاسه الحكومه ومن صاحب الجلاله ان يساهم في الطبقه الفقير ليس لها من شيئ
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125 - سوسيى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
الوطنية هي ينبوع التضحية واليوم افريقيا هي من تعلمنا التضحية
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126 - malika الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
Je suis en proie à une étrange sensation. Si ce n'est pas une séduction, ça doit être de la gratitude ! C'est ça l'esprit du patriotisme
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127 - hicham الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
Afriqua est le soutien officiel incontesté .
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128 - حمود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
الوطنية شعور ينمو في النفس ويزداد لهبه في القلوب، كلما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه
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129 - لمياء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
عجز اللسان عن الكلام صراحة برافو افريقيا 100 مليار فين شركات الاخرين هدي هيا الوطنية
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130 - hssan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
الله اخلف ،و حنا الله اهدينا نساهمو بدخول ديورنا ،و نضرككو كمامرنا .
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131 - Shoum الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
. et courage les autres merci afriquia
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132 - khadija الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
Plus on partage, plus on possède.Voilà le miracle. Nous vous sommes reconnaissants pour cette merveilleuse initiative merci AFRIQUIA
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133 - محمد تجمعي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
اللهم اجعله في ميزان حسناته واغفر له جميع الدول ز اشفي مرضانا ومرضى المسلمين
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134 - ربيعة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
الوطن هواية اجبارية شكرااااااااا افريقيا
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135 - ابوآدم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
نرجوا من الأخرين ان يحدوا حدوه فان الله لايضيع أجر المحسنين
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136 - ابو نصير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
اختلف مع عزيز اخنوش تمام الاختلاف سياسيا وفكريا لكن بهاته المبادرة يستحق أن احيي فيه الوطنية الصادقة.
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137 - حاتم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
مبادرة أقل ما يمكن أن يقال عليها أنها في قمة الوطنية و التضامن و الانسانية، برافووو شركة افريقيا ، شكرا أخنوش
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138 - صلاح الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
ليس الـمهم الكرامة الشخصية، بل الـمهم كرامة الوطن وقضيته.
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139 - Noura الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
حق سوف نهزم هدا الفيروس مع تضامن الشعب شكرا افريقيا
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140 - chouaib الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:22
شركة أفريقيا من بين الشركات اللي كايبرهنو يوم على يوم انهم قادين بزمام أمورهم و حتى بالمشاكل اللي خارجة على مجالهم برافو أفريقيا
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141 - حياة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:23
وطني وأدعو في ظلام الليل أن لا يبتليك الله بالظّلام
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142 - sawsen الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:23
وطني العزيز وإن ألمّ بك الأسى قامت بقلبي سائر الآلام
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143 - daoud Abdou الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:23
للتفادي من ازمه الموال الغذائيه نطلب من السلطات داخليه ان تسعى الخروج لهؤلاء يرتفعون الاسعار في المواشي
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144 - مريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:23
أخنوش اليوم تحمل المسؤولية ديالو تجاه بلادو
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145 - Khalid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:23
افريقيا العمل الجاد و خدمة الوطن و التضامن مع المغاربة
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146 - dalila الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:23
فَإِنَّ قَاعِدَةَ الْحَيَاةِ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَيْهَا الْحَيَاةُ أَنَّهَا دَارُمِحْنَةٍ وَابْتِلَاءٍ، لَا دَارُ سَعَادَةٍ وَرَخَاءٍ.

وَاللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ لِكَيْ يَمْتَحِنَهُمْ: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [محمد: 31]
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147 - lfilali الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:23
حنا اليوم خاصنا نديرو يد ف يد باش نحاربو هاد الوباء الخطير و هاهي شركة أفريقيا سبقات باش تقدم يد المساعدة و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على كرمها
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148 - anass الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:23
و نعم المبادرة نتمنى ان يتم الاعلان عن مبادرات مماثلة و شراء ما يلزم من معدات طبية لمواجهة هذا العدو الخفي اجارنا الله و اياكم منه
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149 - حميد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
بادرة جيدة وجب على الآخرين حدوه وإن شاء الله سوف نرى كرم المغاربة جميعا
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150 - kltouum الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
اللهم أجعلها صدقة جارية ويحفظ الله المغرب والمغاربة
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151 - fatima الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
الله يجعلها ف ميزان حسناتك و يوفقك لما فيه خير فعلا بحال هاد المعاملات و المبادرات قليل اللي غادي يدير هوم و بالأخص فهاد الوقت الحاسم
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152 - المنصوري الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
تعبير قوي من شركة كبيرة على المساندة و على تمغريبيت التي تحمل قيم الكرم، و التضامن بين الناس فأيامات الشدة.
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153 - عبده/ الرباط الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
و نعم الفعل... هذه هي اخلاق الاسلام و التضامن... فارجو ان يحدو حدو السيد اخنوش باقي المليارديرات...فما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموت...
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154 - يوسف المغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
مع أنني من أكبر المعارضين لهاد السيد و لكن تبقى مبادرة طيبة في إنتظار واحد الحزب لي كنا ديرين فيه التيقة أ خوى بينا حتى هوا يبين على حنة يديه أ يبين لينا دراعوا راه كبر من فمو ..
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155 - مبارك الخوشي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
افريقيا كتساهم ب100مليار برافو افريقيا هاكا كتكون التضحية من اجل الوطن تقبل الله منكم
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156 - Khawla الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
شكرا إفريقيا على تقدم المساعدة للمغاربة و هدا كيدل على على الكرم والجود
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157 - saida الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
شركة أفريقيا لطالما كانت تمد يد المساعدة للمواطنين و تساعد الشباب في أفكار مقاولاتهم و هاهي ذي تهمُّ إلى تقديم يد المساعدة في زمن الوباء
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158 - الياس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:25
شركة أفريقيا: التاريخ يعيد نفسه، 1975 مشاركة و تضحية من أجل البلاد مع الاب في المسيرة الخضراء. 2020 تضامن و دعم لأجل المغرب ضد فيروس كورونا مع الابن عزيز أخنوش.
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159 - غير هنا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:25
شكرا السيد عزيز اللّٰه يخلف لك أضعاف مضاعفة وأرجو ان يحدو حدوك باقي رجال الأعمال والاثرياء
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160 - saida الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:25
باليد فاليد و التضامن نتغلبو على الوباء و المرض و هادشي ماشي جديد علينا حيتاش لطالما كانت شركة أفريقيا تمد المساعدة للمواطنين
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161 - salwa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:25
ها هما الشركات ورجال الأعمال ولا فلا. برافو !!!
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162 - Walid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:25
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات السيد عزيز اخنوش وسي الحاج وكريم وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
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163 - العلمي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:25
بدون أدنى تردد، اول شركة تقف إلى جانب المغاربة في محنتهم تجاه فيروس كورونا
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164 - توفيق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:25
فيروس كورونا تيهدد البشرية و كلشي خاصو اتعبأ ليه، و هاد الشركة عرفات اش كادير
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165 - akram الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:25
الإنسانية و روح التضامن ماتعطاتش لكلشي لأنها شيم العظماء
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166 - hilal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:25
أول شركة قدرات تمد يد المساعدة للشعب و لي هما فمرحلة جد صعبة
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167 - الخالدي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:26
هاد الظرفية محتاجة للمزيد من تظافر الجهود من أجل مصلحة البلاد و شركة أفريقيا قامت باللازم.
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168 - العمل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:26
افريقيا شركة كبيرة، و صاحبة القلب الكبير، موليها هازين بها و بالبلاد ديالنا
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169 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:26
مبادرة حميدة تستحق الثناء والتنويه والمطلوب من باقي الشركات المكلفة بتوزيع المحروقات ات تحدوا حدو شركة أفريقيا والمساهمة في المجهود الرائع طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك حفظه الله الدي ساهم مساهمة فعالة حفظ الله عاهلنا الهمام والأمراء والاميراة على الدوام وتمنياتنا من المولى جلا في علاه أن يحفظنا من هذا الوباء الرهيب
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170 - عمي لحسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:26
تقبل الله. اللهم إجعلها في ميزان حسناته . وأحفض الشعب المغربي من كل سوء.. امين
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171 - جمال طنجة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:26
شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدة وكل من أخدته الغيرة على الوطن والمصلحة العامة ،وهسبريس في نشر جديد المعلومة.
نسأل العلي القدير أن يلطف ويرحم عباده المستضعفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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172 - عادل الجريدة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:26
شكرا عزيز اخنوش وخا انا كنختلف معاك بزاف ديال الافكار ولاكن كنعترف بالحق شكرا عزيز بادرة طيبة وانسانية في هاذه اللحظة لن ينساها الشعب المغربي العظيم.شكرا.....
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173 - Hanaa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:26
عزيز اخنوش و سي الحاج وكريم حماة هذا الوطن إلى جانب جلالة الملك وسيقفون تضامن مع الشعب المغربي
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174 - hatim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:27
La première entreprise à aider les gens et nous sommes dans une phase très très difficile
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175 - Zayna الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:27
المغاربة يفتخرون بالسيد عزيز أخنوش الدي بينا على المبادرة الإنسانية والتضامن مع الشعب
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176 - azizo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:28
نشكرك السيد اخنوش على مساهمته ومساعدة البلاد على تجاوز المحنة
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177 - medmod الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:28
سلام . برافو السيد اخنوش عن هذه المبادرة ااشجاعة الطيبة .نمنى ايحدوا كل من له رصيد مالي محترم ان يساهم بما جاد به سخاءه . للحفاض على انشاء لا حول ولا قوة لهم ان عاشوا وأطال الله في عمرهم فهم مصدر غنى البعض . اكرر شكري الى السيد اخنوش لكونه السباق الى في هذه المبادرة . والله لا يضيع من عمل عملا حسنا .
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178 - المغربي الاصيل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:29
الله ازيد من امثالك السي اخنوش رجل مغربي اصيل اوخلني من المهرجين .شكرا .شكرا .شكرا جزيلا .
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179 - safir الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:29
بارك الله في رزقك سي عزيز.أفتخر بك ابن سوس ابن منطقتنا.سوس الخير و العطاء.رجال أوقات الشدة.انت رمز الثري المواطن.أرغموك ولوج عالم السياسة و أنت في غنى عنها.وجدت خصوما منافقين يستغلون الدين و الجهل للضرب تحت الحزام.الى الامام.المغاربة الاحرار سيفهمون كلامي.أتمنى أن تصرف الاموال على مستحقيها الحقيقيين.تحياتي للجميع و ليحمي الرب الانسانية جمعاء من هذا الوباء.
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180 - حسام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:33
دبا بينتي لينا أننا كنا غالطين فيك
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181 - ميلود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:33
هكذدا تكون المقاولات المواطنة
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182 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:33
شكرا السي أخنوش... شكرا أفريقيا...
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183 - ABDO الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:33
تحياتي السيد أخنوش. شخصيا كنت و لازلت دائما أتق برجولتك. هكذا يكون حب الوطن. هذا الأخير يحتاجنا اليوم جميعا حتى نتجاوز هده المحنة بسلم وسلام
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184 - hamidou الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:34
تحية وطنية لهدا الرجل حقيقة اخجلتني وانا اللي كنت متيق دوك الاشاعات ديال الفيسبوك والله حتى راك رجل ونص مائة مليار ما ساهلاش اخاي
شكرا شكرا
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185 - ياسين الريفي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:34
أحسن الله إليه،هذه مبادرة طيبة جدا لأن أهل المغرب أهل جود وكرم وإحسان وفي هذه المحنة يجب أن نتآزر ونتعاون ونتراحم ونتكافل،فالرحماء يرحمهم الرحمان.
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186 - YLU الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:34
السلام عليكم
يجب فتح حق التبرع لمغاربة الخارج
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187 - otmazert الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:36
رجل امازيغي وطني... في انتظار الأخرين.
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188 - برامين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:36
ها هو اخنوش الدي كان الكل يسبه الان سيمجد ه الجميع،لان الكل ينسىان العالم مند ضهور البشرية كان فيه الغني والفقير وما بينهم،وان الا غنبائ بشغلون الفقرا ولاضير في ذلك لان ربكم يرزق من يشا،ان يتبرع بمليار درهم هذا شئ جيد لان لا احد ارغمه على ذلك سنرى هل سيكون اخرون من اصحاب البطون المنتفخة ام لا، هنا ستعرفون من هو وطني ام لا .
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189 - المغرب الوطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:36
لا بد من التنويه والتشجيع وكلمة حق في مثل هذا الرجل هذا هو المغرب الوطن الذي يعول على رجاله نداء لكل من له القدرة على أن يساعد سواء بالمال أو بكل أنواع المساعدة لا تبخلوا على وطنكم المغربي وقت الحوزة والتاريخ والناس والمغاربة لا ينسون المواقف الرجولية التي تبقى في الذاكرة
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