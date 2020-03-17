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ابتداء من اليوم .. هذه لائحة الأسعار الرسمية للمطهرات الكحولية

ابتداء من اليوم .. هذه لائحة الأسعار الرسمية للمطهرات الكحولية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:35

أصدرت الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء، قرارا يسقف أسعار المطهرات الكحولية وتدابير تتعلق بالكمامات الصحية، بعد الزيادات غير القانونية التي استغلها بعض المضاربين لرفع أسعارها إلى أكثر من الضعف جراء انتشار فيروس "كورونا" في المغرب.

وصدر، اليوم الثلاثاء، قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية، بناء على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبعد استشارة مجلس المنافسة ورأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

وحدد القرار الحكومي، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثاء، أسعار البيع القصوى بالجملة والتقسيط للمطهرات الحكومية في ستة أشهر.

وبعد هذا القرار، أصبحت لائحة أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالنسبة إلى قنينة من 50 مليلترا هو 15 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة؛ و20 درهماً للقنينة الواحدة من حجم 100 ملل؛ و35 درهماً للقنينة من حجم 300 ملل؛ و105 دراهم للقنينة من حجم لتر واحد؛ و140 درهما للقنينة من حجم لتريْن.

أما على مستوى أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة، فقد حددت اللجنة الحكومية سعر قنينة من 50 ملل أو أقل في 200 درهم للتر؛ وقنينة أكثر من 50 إلى غاية 100 ميليلتر في 150 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 100 إلى غاية 300 ميليتر في 84 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 300 إلى غاية لتر واحد في 75 درهما للتر؛ وقنينة لأكثر من لتر في 50 درهما للتر.

وأوصى مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة متعلقة بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية، مدتها لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

وجاء هذا القرار الحكومي المتعلق بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية بهدف الحد من المضاربات الناتجة عن الزيادة في الطلب الوطني والدولي على هاتين المادتين، في سياق المجهودات الوقائية التي تبذلها السلطات العمومية ضد انتشار جائحة "كوفيد-19".

ولم يشمل القرار، الصادر اليوم، تحديد أسعار الكمامات الواقية من فيروس "كورونا". ويرتقب أن يصدر قرار ثان يتضمن تحديد سعر البيع بالجملة وبالتقسيط لهذه الكمامات الصحية، التي كثر الطلب عليها واختفت من مختلف صيدليات المملكة بفعل ممارسات غير قانونية.

وكانت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات عقدت، السبت الماضي، اجتماعا، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بها هاتان المادتان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Zakaria de الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:49
المرجوا الالتفات للدقيق والخضار التي أصبحت مثل الألماس لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم،
إقليم الناظور :

البطاطس 7dh
طماطم 10dh
بصل 10dh
كل شئ مرتفع ومفقود مالذي يحدث، إذا استمر الحال هكذا ستكون خسائر اكثر من كورونا نفسها
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184
2 - yass الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:55
شكرا على المبادرة مع انها جاءا متأخرة... السؤال الان بعد الثمن... اين هو المنتوج؟؟
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59
3 - رياض الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:56
تتنظم المجتماعات والشعوب بسن القوانين،هذه هي القاعدة،والازمات تغير العادات،قد يكون مضرا ومقيتا ونرفضه رفضا قطعيا،ولكن ستكون دروس جمة نستخلصها،والعاقبة للمتقين.
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24
4 - سلماوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:57
"وأوصى مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة متعلقة بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية، مدتها لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة."

جملة تحتاج الى الشرح و التفسير ، اذ لا نريد ان تكون هذه التدابير المؤقتة مساعدة على بيع هذه المواد باسعار مرتفعة بذريعة أنها اشتريت جملة بثمن مرتفع!
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10
5 - هشام متسائل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:57
زعما هاذ الأسعار في متناول الجميع وخصوصا الفئات الفقيرة ؟
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22
6 - مواطن مقهور الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:58
نتمنى تسقيف أثمنة الخضر و الفواكه فقد أصبح ثمنها خياليا و إرسال إشعارات و تحذيرات لأصحاب الطاكسيات فاليوم ركبت فالطاكسي كان ثمنه 15 و اليوم 30 درهم اللهم إن هذا لمنكر
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36
7 - عبدو من الرباط الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:59
المرجو من لجان المراقبة زيارة أسواق الخضار ليتلقوا الصدمة في الأثمنة وسيكتشفون ان الشعب ينهب ويأكل بعضه البعض أما الحكومة فقائمة بدورها على أكمل وجه
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18
8 - رشيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:00
غي قبيلا شريت قرعة صغيرة فيها 40 مل ب 27 درهم.
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17
9 - marchichi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:01
مرحبا بتحديد الاثمنة و هي خطوة في الاتجاه الصحيح قمت به اللجنة مشكورة لكن المشكل اين هي المطهرات الكحولية والكمامات الواقية انها منعدمة و نرجو تزويد الاسواق و المحلات بها كونها تدخل في نطاق محاصرة الوباء و لكم جزيل الشكر و كلنا يدا في يد للانتصار بجهد الله .
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8
10 - رضوان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:02
اتصل بهذا الرقم 5757 للتبليغ عن غلاء الاسعار او الاحتكار
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15
11 - مواطنة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:02
اجو تشوفوا المهزلة اليوم سعر الطماطم 9دراهم في احد الأسواق التجارية لكبرى واش هذا مشي لاستغلال
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11
12 - احمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:03
الخضر والفواكه عندنا موجودة والبفائض، لكن الأسعار ملتهبة و الجشع لا حد له.
كنت انتظر ان يتبضع الناس ثم يلزموا بيوتهم، لكنهم "دخلو المؤونة وخرجو كيقلبو على كرونة".
الدولة خاصها تضرب بيد من حديد وإلا فان المستهتربن و المتهور ين والجهال والمتسولين غادي يلكيوها لبلاد بتهورهم.
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8
13 - نسرين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:06
ليست متوفرة فالأسواق بتاتًا، و دكان الحي السويسري بأكادير قرب ثانوية يوسف بن تاشفين يوزعها بأثمنة باهظة، 50 درهم للقنينة الصغيرة. فين هي المراقبة. و لكن الرشوة دايرة خدمتها.
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7
14 - KokoRicko الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:06
ها هو الثمن حددته الوزارة و ماذا بعد....إذا ذهبت لاشتري شئ ما و الثمن غير معقول ماذا افعل؟؟ على الدولة تطبيق القانون و تضع رقم هاتفي خاص بالزيادة و لمضاربة... لي حصل يودي بالسجن و الغرامة.
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6
15 - توفيق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:08
لا وجود للمطهرات في الوقت الحالي
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5
16 - مغربي هنا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:10
الاثمنة ليست في المتناول فهاد الظروف خاصها تكون على الأقل ب 10دراهم وماتفوتش 50 درهم للتر ولا فيها المضاربات !!!!
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2
17 - yassine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:13
شكرا للحكومة على هذه القوانين، و لكن نحن في مواجهة قلة الكمامة بل هي شبه منعدمة في المنطقة التي أعيش فيها (دشيرة الجهادية) فهذه المنطقة تعج بسكان، المرجو تزويد الصيداليات بالكمامات و وضع قانون يفرض عدد محدد للكمامات لكل شخص بإستخام البطاقة الوطنية، نظرا لبعض المتخلفين الذين يشترون بأعداد خيالية
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18 - zakaria الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:13
المرجو تحديد أثمنة الخضار التي أصبحت مثل الذهب الخالص
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2
19 - حمادة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:13
نسأل الله العفو والعافية اللهم ارفع عنا البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتت الأعداء
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0
20 - Driss الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:18
قلتم أنكم ستصدرون تمن الكمامات والصين تمنحهم إلي مواطنيها بالمجان لأن عندنا حكومة
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21 - abdo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:22
ماذا لو وزعت الحكومة هذه المطهرات بالمجان وحسب الاستطاعة فهنالك من لا يملك حتى قوت يومه ولا مكان للمطهرات في مخيلته
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22 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:25
الصين طبقت ونفذت عقوبة الإعدام في حق كل من يحتكر سلعة أو يرفع ثمن المواد الغذائية ومواد التعقيم خلال فترة الوباء. يجب فعل نفس الشيء و الضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين الجبناء لأننا في محنة ولسنا في ظروف عادية.
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23 - أخصائي نفسي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:25
بما أن أثمنة المواد الغدائية مرتفعة في الوقت الذي يجب أن تكون فيه منخفضة ، أعتقد أن أغلبية الشعب لو لازمت البيوت لمات أطفالها جوعا قبل أن تقتلهم كورونا .
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24 - رشيد اسبانيا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:27
رايت في اليوتيوب امس احدا مغربي يقول يعرف كيف يعالج كرونا واليوم فتاة في سلا رات رؤية سوف يتم شفاء الناس كذلك بعشبة.
لماذا لا يتم الالتقاء معهم ان كانوا صادقين فلهم الجزاء وان كانوا غير ذلك فلهم العقاب.
والغريب في الامر يطلبون الالتقاء بي الناس المسؤولين او من عندهم خبرة في هذا الميدان.
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