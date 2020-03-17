الصيدليات تطمئن المغاربة: لا داعي لتخزين الأدوية

هسبريس من الرباط

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن كل الصيدليات الوطنية عبر ربوع المملكة ستعمل خلال المرحلة المقبلة بصفة اعتيادية، وستلتزم في ذلك بأوقات عملها الرسمية، والقيام بحراساتها الدورية دون أدنى تغيير في الخدمات الصيدلانية المقدمة.

وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن "كل الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة المغربية اتجاه مختلف المؤسسات المختلفة، والمرتبطة بالوضعية الوبائية لفيروس "كورونا" لا تهم الصيدليات الوطنية، باعتبارها مرافق صحية ودعامة أساسية للمنظومة الصحية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إغلاقها، لما يستوجب من استمرار الخدمات الصيدلانية في الحالات الوبائية".

ودعا المصدر ذاته عموم المواطنين باقتناء أدويتهم من الصيدليات وفق احتياجاتهم العادية، و"ليس هناك أي ضرورة لاقتناء أدوية إضافية وتخزينها، لأن ذلك بدون معنى؛ بل قد يترتب عنه فساد بعض الأدوية على إثر تخزينها في المنازل، مما قد يمس بسلامة مستعمليها".

وأهابت صيدليات المملكة بوعي جميع المواطنين للتفاعل بالشكل المطلوب، حتى يتسنى للصيدليات الوطنية الحفاظ على جودة خدماتها المقدمة لعموم المواطنين.

وكانت العديد من صيدليات المملكة شهدت إقبالا كبيرا في الساعات الماضية، بعد تخوف مواطنين من تراجع مخزون الأدوية.