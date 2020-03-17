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الرئيسية | مجتمع | الصيدليات تطمئن المغاربة: لا داعي لتخزين الأدوية

الصيدليات تطمئن المغاربة: لا داعي لتخزين الأدوية

الصيدليات تطمئن المغاربة: لا داعي لتخزين الأدوية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:30

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن كل الصيدليات الوطنية عبر ربوع المملكة ستعمل خلال المرحلة المقبلة بصفة اعتيادية، وستلتزم في ذلك بأوقات عملها الرسمية، والقيام بحراساتها الدورية دون أدنى تغيير في الخدمات الصيدلانية المقدمة.

وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن "كل الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة المغربية اتجاه مختلف المؤسسات المختلفة، والمرتبطة بالوضعية الوبائية لفيروس "كورونا" لا تهم الصيدليات الوطنية، باعتبارها مرافق صحية ودعامة أساسية للمنظومة الصحية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إغلاقها، لما يستوجب من استمرار الخدمات الصيدلانية في الحالات الوبائية".

ودعا المصدر ذاته عموم المواطنين باقتناء أدويتهم من الصيدليات وفق احتياجاتهم العادية، و"ليس هناك أي ضرورة لاقتناء أدوية إضافية وتخزينها، لأن ذلك بدون معنى؛ بل قد يترتب عنه فساد بعض الأدوية على إثر تخزينها في المنازل، مما قد يمس بسلامة مستعمليها".

وأهابت صيدليات المملكة بوعي جميع المواطنين للتفاعل بالشكل المطلوب، حتى يتسنى للصيدليات الوطنية الحفاظ على جودة خدماتها المقدمة لعموم المواطنين.

وكانت العديد من صيدليات المملكة شهدت إقبالا كبيرا في الساعات الماضية، بعد تخوف مواطنين من تراجع مخزون الأدوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مسمار جحا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:50
صيدلية بمركز الجبهة باقليم شفشاون لا تتوفر لا على كمامات و لا على القفازات و لا على معقمات و هي الصيدلية الوحيدة الموجودة هنا و مجموع عدد سكان الجماعة يفوت 50 الف نسمة..كفاكم كذبا إذا كان جلالة الملك نصره الله أول المجندين لمحاربة الفيروس نرى هاته النقابات مازالت تكتذب حيت ولفت تكذب علينا صيفا شتااءا و يجب محاسبة من يستهتر بصحة المواطن
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2 - bibou الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:50
‏استعدوا لفراق أحبائكم .. جملة واحدة أرعبت بريطانيا بالكامل ... ف كيف بنا نحن دول العالم الثالت
ما عندنا لا إمكانيات و لا مستشفيات تفرح القلب

اللهم سلم و ارحم عبادك و ارفع عنا هذا البلاء فليس لنا في ضعفنا و ضياعنا سواااك
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3 - P. H الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:51
للتوضيح فالمغاربة يشترون مستلزماتهم الغذائية وأدويتهم ووو ليس خوفا من إنقطاعها في الأسواق او إغلاق المحلات، بل ليقللو من التحرك والتجوال وهذا أظن أنه فعل نام عن وعي وكذلك تحسبا لتطور الوضعية للأسوء وبذلك يصبح البقاء في البيوت إلزاميا ونسأل الله أن ينزل لطفه ويرفع عنا هذا البلاء
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4 - doha الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:51
لمغاربة الى خباو جهدهم بومادا صفرة
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5 - رضوان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:53
نتمنى السيطرة على هذا الوباء ان شاء الله...لكن اضن ان العمل بالحراسة سيشكل عائقا و خطرا على المواطن من ناحية الخروج و البحت عن وسائل النقل و صيدليات الحراسة
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6 - كمامات فينهم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 12:54
مبقاوش الكمامات.... خاصكم تحاكمو لي سرقو الكمامات...
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7 - aziz الثلاثاء 17 مارس 2020 - 13:01
كل اباطرة السوق ينادون المغاربة بالطمأنينة، البصلة وصلت الى 20 درهم....الماسكات تجاوزت 10 دراهم...الخ...على من تضحكون....
بدورنا نحن المستهلكون نطبل لهم و نزين لهم سلعتهم ب"لهطتنا" المبالغ فيها....
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8 - زهير casa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 13:05
السلام عليكم . مشكل كبير في الصيدليات حيت اختفة الكمامات و منضفات البكتيريا و كتير من الواقيات . هدا من جهة و مشكل اخر هو ان الاسر التي تعيش على لقمة عيش المطاعم او المقاهي .... كيف سوف تعيل اسره وكيف سوف تعيش هدا هو سؤال مطروح يجب وجود حلول للفقراء متلا لي عند كريدي ولا كاري وزيد الماء والضوء ضريبة .... واهم حاجة لقمة العيش يجب وجود حلول و اجوبة ومساعدات للمواطنين ...
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