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كُتّاب وآراء
الصيدليات تطمئن المغاربة: لا داعي لتخزين الأدوية
أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن كل الصيدليات الوطنية عبر ربوع المملكة ستعمل خلال المرحلة المقبلة بصفة اعتيادية، وستلتزم في ذلك بأوقات عملها الرسمية، والقيام بحراساتها الدورية دون أدنى تغيير في الخدمات الصيدلانية المقدمة.
وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن "كل الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة المغربية اتجاه مختلف المؤسسات المختلفة، والمرتبطة بالوضعية الوبائية لفيروس "كورونا" لا تهم الصيدليات الوطنية، باعتبارها مرافق صحية ودعامة أساسية للمنظومة الصحية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال إغلاقها، لما يستوجب من استمرار الخدمات الصيدلانية في الحالات الوبائية".
ودعا المصدر ذاته عموم المواطنين باقتناء أدويتهم من الصيدليات وفق احتياجاتهم العادية، و"ليس هناك أي ضرورة لاقتناء أدوية إضافية وتخزينها، لأن ذلك بدون معنى؛ بل قد يترتب عنه فساد بعض الأدوية على إثر تخزينها في المنازل، مما قد يمس بسلامة مستعمليها".
وأهابت صيدليات المملكة بوعي جميع المواطنين للتفاعل بالشكل المطلوب، حتى يتسنى للصيدليات الوطنية الحفاظ على جودة خدماتها المقدمة لعموم المواطنين.
وكانت العديد من صيدليات المملكة شهدت إقبالا كبيرا في الساعات الماضية، بعد تخوف مواطنين من تراجع مخزون الأدوية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
ما عندنا لا إمكانيات و لا مستشفيات تفرح القلب
اللهم سلم و ارحم عبادك و ارفع عنا هذا البلاء فليس لنا في ضعفنا و ضياعنا سواااك
بدورنا نحن المستهلكون نطبل لهم و نزين لهم سلعتهم ب"لهطتنا" المبالغ فيها....