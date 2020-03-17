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كُتّاب وآراء
قرارات الإغلاق تدفع مغاربة إلى "التهافت" على المتاجر والصيدليات
حركة غير اعتيادية شهدتها الأسواق الكبرى والصيدليات بمدينة الدار البيضاء، مساء الاثنين، بفعل الإقبال الكبير للمواطنين على المواد الغذائية والمنتجات الصيدلانية، بعد إعلان وزارة الداخلية إغلاق المطاعم والمقاهي والفضاءات العمومية بجميع مدن المملكة، قصد الحد من تأثير فيروس "كوفيد-19".
وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، طوال الاثنين، طوابير مواطنين أمام مختلف الصيدليات بمنطقة "المعاريف" في العاصمة الاقتصادية، حيث عمد عشرات المواطنين إلى اقتناء أدوية ومنتجات صيدلانية إضافية من أجل تخزينها، بالنظر إلى اعتقادهم بأن القرار الحكومي سيشمل الصيدليات أيضا في المستقبل.
لذلك، طمأنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عبر بيان صحافي، مواطِني المملكة في هذا الصدد، موردة أن كل الصيدليات الوطنية ستعمل خلال المرحلة المقبلة بصفة اعتيادية، حيث ستلتزم بأوقات عملها الرسمية والقيام بحراستها الدورية دون أدنى تغيير في الخدمات الصيدلانية المُقدمة.
ودعت الهيئة عينها عموم المواطنين إلى اقتناء أدويتهم من الصيدليات وفق احتياجاتهم العادية، دون تخزين أي أدوية إضافية، لافتة إلى أن ذلك سيؤدي إلى فسادها فقط إثر تخزينها في المنازل؛ وهو ما قد يمسّ بسلامة مستعمليها، وفقها، مبرزة أن الإجراءات الاحترازية لا تشمل الصيدليات الوطنية.
وفي سياق متصل، توافد عشرات المواطنين على جلّ الأسواق التجارية بالقطب المالي للمملكة، ظنّا منهم أن التدابير الاحترازية للحكومة ستشمل مراكز التسوق كذلك، حيث لاحظت الجريدة "تهافتاً" كبيرا على مختلف صنوف المنتجات الغذائية ومواد التنظيف.
وبشأن الهلع الذي يُساور المغاربة في هذه الظرفية بالذات، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "الخوف طبيعي لدى المواطنين بالنظر إلى مستجدات المرحلة؛ لكن القرار المُتخذ، أمس، لم تصاحبه تدابير تواصلية ناجعة حتى يصل مضمونه إلى جميع الشرائح المجتمعية".
وأضاف الخراطي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المستهلك انتابته الهستيريا والخوف جراء تداعيات إجراء وزارة الداخلية، ما مرد ذلك إلى ضعف القنوات التواصلية في إيصال الرسالة المقصودة"، داعيا إلى ضرورة "تحديد كمية المنتجات الغذائية التي يحق للفرد شراؤها في الأسواق".
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن إغلاق العديد من الفضاءات والأماكن العمومية في وجه العموم، ابتداء من مساء الاثنين، لتطويق مخاطر تفشي "فيروس كورونا". ويهم القرار سالف الذكر، حسب الوزارة، المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
هل ياكلون الدواء في سائر الوجبات؟
قال الله تعالى في محكم تنزيله : وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96)
والفقير بين هذا وداك نسأل الله أن يرفع عنا مقته وغضبه أمين
لا حول ولا قوة الا بالله
ويجب على السادة الصيادلة ان يعملوا على التأقلم مع الظروف فهم ادرى بكون المخزون لا يحتمل عملية شراء بشكل عمودي في مدة قصيرة لم تعتد عليها شركات صناعة الأدوية...
يجب على كل في مجاله ان يشتغل في ظل الظروف الحالية على عدم التفكير في نفسه فقط بل يجب ان يفكر في مصلحة المجتمع...
وكما قلت فالأمر يحسمه الصيدلي بالامتناع عن إعطاء أدوية تفوق الاحتياج الشهري لأي مريض مهما كانت حالة المريض... يجب وقف النزيف لا نريد تصل الدولة لمرحلة يجب أن تتدخل فيها لإصلاح أمور عدة بالموازاة مع كورونا...
فانطروا في البداية وهي تحاول أن تركز على كورونا دخل على الخط موضوع التموين و الأسواق و الأدوية... وهذا يستنزف الطاقات...
شرائك للمواد بكثرة مبالغ فيها يعني انك اناني ولا تفكر الا بنفسك لا تنسى ان هذا المرض حله في حماية نفسك و الاخرين وليس راسي يا راسي هذا المرض له ايجابيات هو استعادة التعاون و التضامن بين الناس كذلك
شكرا جزيلا لكم
شكرا جزيلا للأطباء والممرضين المجندين في الصف الأول لمواجهة كورونا.
شكرا جزيلا لكم لأنكم أشعرتمونا بأنكم ملائكة من الرحمان في اسعاف المرضى.
شكرا جزيلا لكم لأنكم تضحون حقيقة بحياتكم وحياة أبنائكم من أجل الوطن.
شكرا جزيلا لكم لأننا نتعلم منكم معنى حب الوطن أثناء الحرب ضد عدو لا يرى.
حفظكم الله ورعاكم وجزاكم منا خير الجزاء .
ونسأل الله أن يعينكم في مهمتكم الصعبة ، ودمتم أبطالا شجعانا لهذا الوطن .
إرجوكم تعلموا من أسيادكم...
اخي الكريم تلك الآية شرح الله فيها لنا صفة الكافر الذي لا يؤمن بالله ويخاف ان يوحد الله ويخلون من لقائه وليس كما تقول او ما تقصد لإخوانك في الدين
اما ما يصير حاليا فالناس خائفة من مجهول ويقولون سوف يغلق كل شيء ولديهم اهل مرضى
اللهم نجينا اجمعين من كل وباء امين ومعذرة