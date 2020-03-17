24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فيديو سيدة مصابة بـ"كورونا" يتسبب في إعفاء مدير مستشفى بسلا‬ (5.00)

  2. الملك يترأس جلسة عمل حول مواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)

  3. الملك يأمر الجيش بوضع مراكز مجهزة ضد "كورونا" (5.00)

  4. الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا" (5.00)

  5. "كورونا" يقفل أبواب الاتحاد الاوروبي 30 يوما (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قرارات الإغلاق تدفع مغاربة إلى "التهافت" على المتاجر والصيدليات

قرارات الإغلاق تدفع مغاربة إلى "التهافت" على المتاجر والصيدليات

قرارات الإغلاق تدفع مغاربة إلى "التهافت" على المتاجر والصيدليات
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:00

حركة غير اعتيادية شهدتها الأسواق الكبرى والصيدليات بمدينة الدار البيضاء، مساء الاثنين، بفعل الإقبال الكبير للمواطنين على المواد الغذائية والمنتجات الصيدلانية، بعد إعلان وزارة الداخلية إغلاق المطاعم والمقاهي والفضاءات العمومية بجميع مدن المملكة، قصد الحد من تأثير فيروس "كوفيد-19".

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، طوال الاثنين، طوابير مواطنين أمام مختلف الصيدليات بمنطقة "المعاريف" في العاصمة الاقتصادية، حيث عمد عشرات المواطنين إلى اقتناء أدوية ومنتجات صيدلانية إضافية من أجل تخزينها، بالنظر إلى اعتقادهم بأن القرار الحكومي سيشمل الصيدليات أيضا في المستقبل.

لذلك، طمأنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عبر بيان صحافي، مواطِني المملكة في هذا الصدد، موردة أن كل الصيدليات الوطنية ستعمل خلال المرحلة المقبلة بصفة اعتيادية، حيث ستلتزم بأوقات عملها الرسمية والقيام بحراستها الدورية دون أدنى تغيير في الخدمات الصيدلانية المُقدمة.

ودعت الهيئة عينها عموم المواطنين إلى اقتناء أدويتهم من الصيدليات وفق احتياجاتهم العادية، دون تخزين أي أدوية إضافية، لافتة إلى أن ذلك سيؤدي إلى فسادها فقط إثر تخزينها في المنازل؛ وهو ما قد يمسّ بسلامة مستعمليها، وفقها، مبرزة أن الإجراءات الاحترازية لا تشمل الصيدليات الوطنية.

وفي سياق متصل، توافد عشرات المواطنين على جلّ الأسواق التجارية بالقطب المالي للمملكة، ظنّا منهم أن التدابير الاحترازية للحكومة ستشمل مراكز التسوق كذلك، حيث لاحظت الجريدة "تهافتاً" كبيرا على مختلف صنوف المنتجات الغذائية ومواد التنظيف.

وبشأن الهلع الذي يُساور المغاربة في هذه الظرفية بالذات، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "الخوف طبيعي لدى المواطنين بالنظر إلى مستجدات المرحلة؛ لكن القرار المُتخذ، أمس، لم تصاحبه تدابير تواصلية ناجعة حتى يصل مضمونه إلى جميع الشرائح المجتمعية".

وأضاف الخراطي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المستهلك انتابته الهستيريا والخوف جراء تداعيات إجراء وزارة الداخلية، ما مرد ذلك إلى ضعف القنوات التواصلية في إيصال الرسالة المقصودة"، داعيا إلى ضرورة "تحديد كمية المنتجات الغذائية التي يحق للفرد شراؤها في الأسواق".

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن إغلاق العديد من الفضاءات والأماكن العمومية في وجه العموم، ابتداء من مساء الاثنين، لتطويق مخاطر تفشي "فيروس كورونا". ويهم القرار سالف الذكر، حسب الوزارة، المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Zakaria de الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:06
سبحان الله العظيم لم أفهم اي شئ كل صيدلية ممتلئة ترى لما هذا الحرص؟ أين يكمن الخلل؟
هل ياكلون الدواء في سائر الوجبات؟
قال الله تعالى في محكم تنزيله : وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
2 - مواطن مكتري مادونيه الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:09
ارجو من. وزارة داخليه ودوله ان تنظر من أحوال مكتري لمادونيات ومن عمال المقاهي مكتري ماذونيات طكسي كبير لهم ديون سيارة سومه لكراءي ديون الإصلاحات وديون لبنك ومنهم من يمضي شيك او ثريتات من أجل لحلاوة او تنزع منه المادونيه جزاكم الله خير ياوزير داخليه ويجريدة هيسبريس ان تساعدو هده لفءه من ابناد الوطن يسهرون ليالي ولفياق بكرى من أجل توصيل لمغاربه قبل أن يبدأ طوبيس او ترام اليوم بعد فرض 3اسخاص مع غلا لغزوال 8.17 درهم وزيادات في سومه لكرا يع وضراءيب قبل نهاية شهر وتريتا حاولو تجدو لن حل ولكم جزيل الشكر قرأ متتبعي هيسبربس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - صلاح الدين الند الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:11
المواطنة تقتضي تغليب الصالح العام لكن للأسف مع كل أزمة و حتى بدون أزمة نجد الكثير من الانتهازيين الذين لا يترددون في استغلال كل ظرفية للربح السريع و لو على حساب المواطنين. كما نجد فئة أخرى نرجسية لا تهتم للآخر فلا أجد معنى أن يشتري الإنسان أكثر من حاجته فيساهم في التهاب الأسعار بطريقة غير مباشرة لأنه رفع الطلب عن اللازم (قانون العرض و الطلب) بل قد يأتي غيره ليقتني نفس المنتوجات من السوق و لا يجدها و هذا في نفسه إضرار للصالح العام و أنانية لا يعلى عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
4 - ابو اسراء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:12
فيروس كورونا اظهر لنا المعدن الحقيقي ديال المغاربة. نوع ميسور الحال يؤمن ب أنا والطوفان من بعدي ونوع ابان عن الجشع عن طريق الاحتكار والمساهمة في ارتفاع الاسعار وهم تجار الازمات.
والفقير بين هذا وداك نسأل الله أن يرفع عنا مقته وغضبه أمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
5 - مغربي غيور الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:14
عوض خفض اثمنة المستلزمات والكمامات والمعقمات نتفاجأ باثمنتها التي تضاعفت
لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - كريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:15
يجب على الدولة واجهزتها التدخل لوضع حد لهاته الفوضى ووضع حصص لكل شخص أو شخصين او عائلة على حسب الأشخاص وحسب الأولويات ليس فقط في الصيدليات، بل حتى في التزويد حتى تعم المصلحة والمنفعة جميع المواطنين بدون تمييز ولاضرر والضرب بيد من حديد على المحتكرين والمضاربين والعصابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - خليلوفيتش الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:15
قرار الإغلاق كان واصحا وضوح الشمس فنهار جميل غير حنا عندنا شي بشار الله يهديه و صافي الإغلاق لا يخص المتاجر و الصيدليات. والتهافت يولد المضاربات و بالتالي الزيادة في الاسعار (( غير اللي مابعاش يفهم ))
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - الفيلسوف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:16
راه قلنا سابقا يجب أن تتدخل الدولة من خلال أجهزتها للحد اولا من موجة الهلع و العمل على فرض بعض القوانين المهمة المتعلقة بالكمية التي يجب أن تشترى...
ويجب على السادة الصيادلة ان يعملوا على التأقلم مع الظروف فهم ادرى بكون المخزون لا يحتمل عملية شراء بشكل عمودي في مدة قصيرة لم تعتد عليها شركات صناعة الأدوية...
يجب على كل في مجاله ان يشتغل في ظل الظروف الحالية على عدم التفكير في نفسه فقط بل يجب ان يفكر في مصلحة المجتمع...
وكما قلت فالأمر يحسمه الصيدلي بالامتناع عن إعطاء أدوية تفوق الاحتياج الشهري لأي مريض مهما كانت حالة المريض... يجب وقف النزيف لا نريد تصل الدولة لمرحلة يجب أن تتدخل فيها لإصلاح أمور عدة بالموازاة مع كورونا...
فانطروا في البداية وهي تحاول أن تركز على كورونا دخل على الخط موضوع التموين و الأسواق و الأدوية... وهذا يستنزف الطاقات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - مغربية كندية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:16
عندما تريد شراء شيء ما تذكر انك لست الوحيد الذي يحتاج لتلك المواد هنالك من يحتاجون لها اكثر منك ولا تنسى كذلك ان شراء المواد بكثرة لدرجة انك لا تفكر في اخوانك بنفس الوطن ربما لن تتمكن من استهلاكها ربما تموت او تمرض, فلما كل هذه اللهطة؟ كل شخص يشتري بمقدار يفكر في اخيه و اخته اتقو الله يا ناس وفكرو باخوانكم من الفقراء من لديه المال الكافي ليشتري لشغالة فالبيت و للحارس . ماذا عن المتشردين مساكن؟ هل فكر بهم احد؟
شرائك للمواد بكثرة مبالغ فيها يعني انك اناني ولا تفكر الا بنفسك لا تنسى ان هذا المرض حله في حماية نفسك و الاخرين وليس راسي يا راسي هذا المرض له ايجابيات هو استعادة التعاون و التضامن بين الناس كذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
10 - Sabrina الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:18
انا باغية غير نفهم هاد الدكاتيرا اديالنا اعلاش حتا واحد فيهم مقادش يخرج ابشي عيلاج واش الأمة الإسلامية ما ابقا فيها حتا عالم.اولا لفلوس مسحات ليهم العلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - عبداللطيف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:19
امر مؤسف بالفعل لا ادري كيف ان اغلب الناس تتهافت على اقتناء وتخزين المواد الغداءية رغم تطمينات الدولة بوفرة المؤونة خلال ال6 اشهر القادمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
12 - adil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:23
لماذا هذاالخوف والهلع من شيئ غير موجود اصلا , فيروس كورونا هو مرض عادي لا يقتل سوى 1/100 من لهم امراض خطيرة كالسرطان مثلا ,لا تصدقو الاخبار الزائفة والاشاعات, كل مايقال عن فيروس كورونا غير صحيح , فيروس كورونا يظهر كل 7سنوات وفيه انواع وهذا النوع ظهر في2019 على شكل التاج ويسمى كورونا يعني التاج , والمغاربة وشمال افريقيا والحمد لله لاخوف عليهم من هذا الفيروس لانهم لهم المناعة ويتمتعون بصحة جيدة وكورونا مرض عادي موسمي ولاتخافو منه , وحتى الاطفال والشباب لا يصيبهم كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
13 - صالح الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:24
لا عليه غير عطيوهم الادوية ولكن يجب ان يسؤون استعمالها بالرفع من عدد الاقراص او الجرعات لان ذلك يشكل خطرا على الكبد والقلب والكليتين وان ياخذو فقط بعض العلب لكي لا يكون هناك انقطاع في التموين.واما بالنسبة للحالات المتوافدة المصابة او الحجر الصحي او المنتشرة فاقرح جمعها جميعا في حجر صحي واحدة بمدينة يكون درجة حرارتها مرتفعة واحوال الطقس بها شبه صبفية كطانطان او بوجدور على الساحل الجنوبي سيساعد ارتفاع درجة الحرارة على علاجهم مع رفع ظغط الاوكسجين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - rima الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:25
هنا في ايطاليا يتم تحديد حصة الفرد من الادوية والغداء حتى لاتكون اي مشاكل في التموين لذايجب تحديد كمية المنتجات الغذائية التي يحق للفرد شراؤها في الأسواق حتى لا تكون هناك مضاربات والزيادة في الاسعار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - محمد لعيوني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:34
على الصيدليات اجبار الناس على احضار الوصفات الطبية والبطاقة الوطنية وتسجيلهم في سجلات وتكون مراقبة تلسجلات واي اسم قام بشراء الادوية لمرتين يعاقب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - المختصر . عين الصفا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:35
ما اثار انتباهي هو ان الشعب المغربي غني . فكيف يعقل ان يصرف المواطن كل هده الاموال في منتصف الشهر ؟؟؟ كموظف بسيط اجرتي لا تسمح لي ان اشتري هده المقتنيات ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - عمر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:39
لا داعي لهذا الاستهلاك. نحن شعب مر علينا تاريخ طويل من العواصف والقواصف والقواصم والأمراض والمجاعات ولا زال هذا الشعب حيا بمشيئة الله. الشد بالله..أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - القعقاع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:48
1 - - Zakaria de ..ما هو المكان الذي تثق فيه والذي تنتظر أن يخرج منه علاج ينقد البشرية ؟ هل المسجد ؟ أم مختبر طبي ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - الأطباء الأبطال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:54
الطبيبات والأطباء والممرضات و الممرضون
شكرا جزيلا لكم
شكرا جزيلا للأطباء والممرضين المجندين في الصف الأول لمواجهة كورونا.
شكرا جزيلا لكم لأنكم أشعرتمونا بأنكم ملائكة من الرحمان في اسعاف المرضى.
شكرا جزيلا لكم لأنكم تضحون حقيقة بحياتكم وحياة أبنائكم من أجل الوطن.
شكرا جزيلا لكم لأننا نتعلم منكم معنى حب الوطن أثناء الحرب ضد عدو لا يرى.
حفظكم الله ورعاكم وجزاكم منا خير الجزاء .
ونسأل الله أن يعينكم في مهمتكم الصعبة ، ودمتم أبطالا شجعانا لهذا الوطن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - معلق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:54
دولة فاشلة ترأسها حكومة فاشلة، اتحاد قرارات دون أدنى دراسات أو اعتبارات لمن قد تضره هذه القرارات.وجب على الدولة و قبل أن تصدر قرارات المنع، التكفل بكل من سيتضرر بسببه. ماشي كلشي إسد و سالينا..
إرجوكم تعلموا من أسيادكم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - عابر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:56
الى المتدخل 1
اخي الكريم تلك الآية شرح الله فيها لنا صفة الكافر الذي لا يؤمن بالله ويخاف ان يوحد الله ويخلون من لقائه وليس كما تقول او ما تقصد لإخوانك في الدين
اما ما يصير حاليا فالناس خائفة من مجهول ويقولون سوف يغلق كل شيء ولديهم اهل مرضى
اللهم نجينا اجمعين من كل وباء امين ومعذرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - fatyاسبانيا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:58
لماذا لم يوزيعون الكمامات علئ الناس بالمجان كما كانت الصين توزع الكمامات عل الناس بالمجان للوقاية للمريض والسليم حتئ قضات علئ هد الفيروس اللعين ولاكين مع الاسف بعض الناس جمع المال احسن من سلامة الانسان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - غير على سبة من امريكا الأربعاء 18 مارس 2020 - 00:00
تعليق 10,,الله يبارك فالشرفة لي كيخدمو ليل ؤنهار باش ينقاو l vaccin.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.