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حقوقيون ينادون بإطلاق سراح معتقلين لمنع تفشّي "كورونا" بالسجون

حقوقيون ينادون بإطلاق سراح معتقلين لمنع تفشّي "كورونا" بالسجون
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:00

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين يتابعون على خلفية تهم غير خطيرة، قصد تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية، بما يسهم في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال أبو بكر لاركو رئيس الهيئة الحقوقية نفسها، في تصريح لهسبريس، إن الاعتقال الاحتياطي هو السبب الأبرز للاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع ينجم عنه من مخاطر، خاصة في الظرفية الراهنة، حيث ينتشر فيروس "كورونا" في مختلف بقاع العالم.

ويصل عدد المعتقلين الاحتياطيين القابعين في السجون المغربية إلى 32.732 معتقلة ومعتقلا، أي ما يمثل نسبة 39.08 من إجمالي الساكنة السجنية في المغرب، وفق التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون لسنة 2019، الذين يناهز عددهم 84 ألف سجين.

وترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ثمّة حاجة إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين لا تكتسي الجنح المتابعون بها طابعا خطيرا، في الظرفية الراهنة، حيث بادر المغرب إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لمحاصرة وباء "كورونا".

واعتبر أبو بكر لاركو أن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين المتابعين على خلفية جُنح خفيفة "ما كان ينبغي أصلا أن يوضعوا في السجون، لأن اعتقالهم يفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية"، مضيفا "لهذا ينبغي إطلاق سراحهم، حتى لا ينتشر هذا الوباء لا قدر الله، في حال تسرَّب إلى المؤسسات السجنية".

وأردف لاركو: "المساجين هم أصلا في الحجز، ولكن هذا لا يعني انتفاء احتمال تسرب فيروس كورونا إليهم، فقد يتسرب من خلال الزيارات العائلية، أو من خلال الاحتكاك بالحراس أو الأعوان المكلفين بالإطعام، وكلما تم تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية يقل احتمال تسرب أو انتشار الفيروس".

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اتخذت جملة من التدابير لصدّ احتمال تسرب فيروس "كورونا" إلى المؤسسات السجنية، حيث خفضت الزيارات العائلية إلى مرة واحدة فقط كل 15 يوما، وعدم السماح بالزيارة للأجانب الذين تقل مدة إقامتهم في المغرب عن 15 يوما، كما رفعت من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين العاملين في المؤسسات السجنية، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة النزلاء.

علاقة بذلك، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار العفو الشامل عن المعتقلين على خلفية التظاهر والتجمع السلميين، خلال السنتين الأخيرتين، والذين كانت مطالبهم مرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي.

وحثت الهيئة الحقوقية المذكورة السلطات المغربية على إيجاد حلول لوضعية المهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين الذين لا سكن لهم، والموجودين في المغرب "في هذا الظرف العصيب"، كما نادت بـ"المنع المطلق لزيارة دار العجزة ورعاية المسنين".

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كذلك، إلى تكثيف عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار، حفاظا على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمواطنات، "تفاديا لأي انزلاقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار الأزمات"، كما سمّتهم.

ونبهت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى ضرورة توفير الإمكانات الكفيلة بالحرص على النظافة للمواطنين، حيث دعت إلى "إعادة ربط التزويد بالماء والكهرباء، بصفة استثنائية، لجميع المنازل والمحلات السكنية التي تم إيقاف تزويدها بسبب عدم أداء الفواتير أو لأي سبب آخر، لأهمية النظافة في الحماية من هذا الوباء الخطير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - Coroan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:08
Vous êtes sérieux !!!!!!!!! ns sommes pas Iran pr prendre cette décision hamdoulah , y a pas bcp d cas et chez eux au prison y a aucun cas , donc c 'est impossible .
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34
2 - عبداللطيف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:09
كان على هاد الحقوقيين ان يحددوا اي نوع من المعتقلين يقصدون؟
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49
3 - Yahya الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:10
كيف للاسجن أن يصله الوباء في ضل عدم إختلاطهم بالمدنيين؟
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83
4 - ليست فكرة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:10
اش هاد تخربيق هادوك راه ماعندش الفيروس كييدير يدخل ليهوم الا كان كلشي معقم
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64
5 - ملاحظ و الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:11
فكرة رائعة، كما يجب تنظيم المداومة بين الموظفين لتفادي التكدس بينهم، ومنع الزيارة، نظرا لان اصحاب القرار في قطاع السجون لا يكترثون لنداء الموظفين. واخص المكلفين بالموارد البشرية.
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-70
6 - يسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:11
من أي منطلق يتحدث هذا الحقوقي... لا حول ولا قوة الا بالله
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67
7 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
كان على المنظمة ان تنادي بإيقاف زيارات الاهالي الى السجون وليس اطلاق صراح المعتقلين لان السجن سيكون في منئ ان تصله العدوى الا اذا نقله اهالي المعتقلين اما عن حراس السجن فقد اخدوا علما بالاجراءات الوقائية.
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25
8 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
السلام
متل اصحاب الاكراه البدني و الضرب و الجرح المتبادل البسيط و معتقلوا الشيكات لا ضرر من اطلاق سراحهم المؤقت لانهم ليسوا بمجرمين و لا يمتلون خطر على الامن العام و دلك للحد من انتشار هدا الوباء و اناشد جميع المواطنين التقيد باجراءات السلامة و الابتعاد الكلي عن التجمعات و كدلك عدم الاسراف في التبضع و الازدحام الدي لا فاءدة ترجى منه سوى المضاربة و الاحتكار.و في الاخير الدعاء و التضرع الى الباريء تعالى قصد رفع البلاء و شفاء كل المرضى.
و نتدكر دعوة سيدنا ايوب عليه افضل الصلاة و السلام و على نبينا محمد ص
ربي اني مساني الضر و انتى ارحم الراحمين.
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-9
9 - zineb الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:13
لا صافي باش منتكفاوش مع كرورنا تزيدونا تخرجو المجرمين لي لداخل باش القوي يكول ضعيف ،أصلا وخا هاد الضرفية للانسان خاصو يتقى الله ويرجع الطريق لان هاذ الفتنة رها إنذار من عند الله، راه المجرمين تيقطعو الطريق على المارة ،الله يخد فيهم الحق ،مبقاو يخافو لا من الله ولا من القانون،أنا ضدد هاد الفكرة
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21
10 - بوراس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
و الله ما لقيت مان نقول
قوم يحاربون الفساد صباح مساء و قوم كون غير اسدو فوامهم
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18
11 - yassine de fes الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
سيرو تمشيو تكمشو أشمن سجناء تتكلموا عليهوم ؟ والله وخرجو حتى يوقع الفتن وزيد وزيد
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8
12 - غيور الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
....فالسجن وقاية من الكورونا ومن الإجرام
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16
13 - صابر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:15
الآن مع قطع سبل الرزق عن مئات الآلاف في المغرب و احتمال استفحال الجريمة حسب قاعدة الضغط يولد الإنفجار ما ينقصنا حقا هو اخراج اللصوص إلى الشوارع
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15
14 - Reda الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:16
غريب امر الحقوقيين بالمغرب أليس منع المجرم من المجتمع جزء من الأمن القومي .لماذا لا نساهم بالحلول مع الوقاية؟ مثلا كتعليق الزيارات ومنعها وهدا تدبير وقائي ولن يتسلل الفيروس من الجدران والنوافذ ماهذه الأفكار الغريبة أليس هناك سجنا ء في الصين وكوريا وايران وجميع دول العالم ؟ حقا انتم حقوقيون من كوكب اخر . وآسفاه ثم وأسفاه .
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10
15 - HAMID الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
اصلا هاد الناس محابسيا دايرين علاش ، الحل هو منع الزيارات ، لمنع الفيروس من الدخول الى السجون وبهادا نحميهم ونحمي انفسنا، اما خروجهم فسيزيد مشكلة اخرى نحن في غنى عنها
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5
16 - المواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:17
المسجنون محميون اكثر من الاحرار..................من كرونا19.
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6
17 - simo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
أي نوع من السجناء تقصد أيها الحقوقي ؟؟؟؟؟؟؟؟
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5
18 - moh الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
هذا يعتبر اكبر خطإ ،خصوصا المجرمين ،اللهم كورونا ولا انتشار المجرمين وتهديد المواطنين مرة اخرى بالسيوف ،انه ستزداد حالة الكريساج اكثر مما كانت عليه وعدد القتلى والمعطوببن سيفوق ضحايا كورونا ،وسيكون الوضع اكثر تازما،حتى اذا كان ضروريا يجب اطلاق صراح كبار السن والمرضى والذين تم سجنهم من غير جراءم قتل والسرقة ،هذا هو نظري ،
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7
19 - مواطنة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:18
اييه هدا ما ينقصنا حتى نصبح نتخبط بينهم
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3
20 - %%%% الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:19
on est presque en prison chez nous alors eux ils sont confinés là où ils sont.
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3
21 - حسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
بعض الاشخاص يسمعون الاشاعات من دول اخرى و يريدون بان يطبقها المغرب
قضية ان دولا اوربية اعفت المواطنين من اداء واجبات الكراء و فواتير الغاز و الكهرماء لا اساس لها من الصحة فكل ما في الامر
Le travail a distance

هده الجمعية همها هم السجناء فحتى و ان خرجوا فهل سيكونون غير معرضين للمرض
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3
22 - ben lebsir ahmed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:20
كيف ان يطلق السجناء يعني نجعل الحياة عشوائية حتى نعيش وسط المرض والاجرام كل من ينادي بدالك يريدون من وسطه شيئا نحن نتحدت على الوباء والمرض وانثم تتحدثون على شئ اخر هل الصين والعالم اطلقوا السجناء من اين اتيثم بدالك
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3
23 - خالد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
يجب أن نتعلم من تجارب الدول الأخرى لذا يجب إطلاق سراح المعتقلين الإحتياطيين باسثناء اللصوص و المغتصبين و ذلك بعد توعيتهم و إلزامهم بتوخي الإحتياطات الضرورية و الشيء الآخر الذي هو ضروري لكن قاسي بعض الشيء و هو منع الزيارة على باقي السجناء إلى حين تجاوز الأزمة. فإذا أصيب سجين واحد فانتقال العدوى داخل السجن جد سهلة
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-2
24 - المغربي الحرجرف تافلالت الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
دعوة حق اريد بها باطل ........بكرا من اللف والدوران واش وصلنا لهاد الحالة
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1
25 - medmod الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:21
فكرة صائبة ولكن وجب دراستها جديا ورئي . ان يكلق سراح بعض المسجونين ك كمعتقلين على النفقة او السب والشتم . ودافعي الشيكات بدون رصين اللذي لا يتعدى 10000 درهم السجناء المتبقى لهم اقل من شهرين . والمتنازعين عن الإرث. والخيانة الزوجية . وما شابه ذلك . اما اصحاب الجراءم الكبيرة . فهذا أمر آخر. واتخاذ كل الاجراءات الوقائية بما في ذلك اجراء فحص على الوافذين الجدد على السحن وعزلم لمدة التاكذ . ونطلب الله عز جلاله ان يرفع هذا البلاء بأقل خسارة.
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1
26 - طارق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:23
لكي تكون دعوتهم بمنع الزيارات و تحسين ظروف العيش و تركهم بالسلامة داخل هءاةالمقر المحمي يجب تعقيم رجال الأمن و السجانين و وضع كمامات فقط لماذا يريدون
اخراج المجرمون لنقل المرض عمدا لو قدر الله وكان فيهم مصاب
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1
27 - فاعل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
من مات إبان فترة السجن الاحتياطي بسبب كورونا وهو بريء مادام لم تنطق المحكمة بإدانته فذلك هو القتل العمد ويجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها أما عن عدم وصول الوباء إلى السجون فهذا هراء ففي فرنسا عدد من الموظفين تبين عندهم وجود الفيروس داخل السجن
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0
28 - محمد لعيوني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:24
ارى الطلب غير منطقي وغير مبرر اصلا بخصوص الفيروس ينتقل من شخص الى اخر وبالتالي فالسجوت الان ليس بها وباء.والاخرون الدين يودعون لاول مرة يجب فحصهم قبل الايداع او يوضعوا في زنازن لمدة 14 يوم احتياطا. اما اطلاق سراحمهم فسيزيدون الناس فقظ رعبا وسرقة والناس اصلا مرعوبين من الوباء
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1
29 - محمود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:26
هذ منظمة حقوق الإنسان تخوض في الماء العكر .بالعكس السجناء في الظروف الحالية هم أكثر حصانة من غيرهم كلنا الآن في سجن إختياري و من خالف ذلك يعرض نفسه للإحتمال بالإصابة. كان على المنظمة أن تطالب بعدم زيارتهم و الإكتفاء بمكالمتهم هاتفيا لمدة معينة تحددها إدارة السجون للإطمئنان علهم .
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30 - مواطن غيور الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:27
عكس ما يطالب به هؤلاء الوضع الحالي للبلاد يقتضي عزل الأشخاص لتفادي انتشار الفيروس.
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0
31 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:29
إيران أطلقت 85 الف سجين لمنع تفشي كورونا في البلاد
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1
32 - الحق الحق يقال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:29
وفاش كانت ديك البنت تاتطلب وترغب بنادم باش مايغتصبهاش ولا داك الضعيف تايرغب عافاكم اخوتي هدشي لي تانكتاب وغانشري الدوا لمي فين كنتو ؟ كل واحد غاياخد حقو .. انا ضد هذا المطلب
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0
33 - سعد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:30
بالعكس هم داخل السجن في حماية تامة من هدا الڥيروس
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0
34 - Imane الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:31
هم اكثر امنا و امانا هناك من كورونا
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35 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:32
الحل هو أن نلتمس من جلالة الملك اصدار عفو استثنائي على من بقي لهم من العقوبة بضعة أشهر .
أي التخفيض مما تبقى من العقوبة الحبسية.
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-2
36 - أناس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:33
لا تتعب نفسك . ما داموا في السجن فحتما أنهم تحت الحجز السجني . ويدخل ضمنيا في الإجراءات الوقائية .
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0
37 - ابو الوليد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:46
لم نرى هذه الخطوة في اي بلد من البلدان الديموقراطية الاوربية رغم تفشي الوباء فيهم.
ومن اين اتيتم بهاذه الدراسة.
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-1
38 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:47
إذا تم إطلاق سراح المجرمين فسينتشر فيروس السرقة وسرطان التشرميل والقتل والكريساج والنهب. سيكون الضحايا بالآلاف عكس فيروس كورونا الذي قتل لحد الآن شخصين في المغرب. إطلاق سراح المجرمين يعني السيبة ويمكن لأي مجرم أن يرتكب أي جريمة ولن يعتقل.
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39 - ali الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:48
علينا أن نحمد الله على كثرة هؤلاء الحقوقيين بالمغرب. لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
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40 - اندلوسي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:51
يجب إطلاق سراح المعتقلين، وتركيز جميع موارد الدوله في محاربه الفيروس.
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41 - محمد محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:51
نتمنى الافراج عن سجناء لم يرتكبوا جرائم انسانية أو ضد الابرياء او الاطفال ، لكن لا اريد العفو عن الخونة و المتواطئين ضد بلدي .
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42 - nana الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:56
اصلا السجناء في السجن أنهم في حجر صحي .بل يجب أن تمنع الزيارة خوفا من العدوى.و اذا أطلق سراح السجناء سيكثر الإجرام و الكريساج.واش المواطن ما عينه لكورونا و لا غلاء المعيشة و لا الكريساج. فرفقا بالمواطنين الصالحين. و لي دار الذنب يستاهل العقوبة و خاصهم يبقاو في السجن. نحن ضد فكرة إطلاق سراح السجناء. ما عدا إلا كانوا شي وحدين طاعنين في السن و مرضى.
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