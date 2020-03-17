24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء
- "كورونا" يفرغ الشوارع ويربك سائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء
- "كورونا" يُصيب مغاربةَ بـ"سُعار التبضع" أمام الاحتكار والمضاربة
وصلات القنوات التلفزية بشأن فيروس كورونا "لا تتكلم الأمازيغية" (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)
هسبريس تعتمد "العمل عن بعد" خلال "أزمة كورونا" ابتداء من اليوم (5.00)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (229)
- عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 - (223)
- أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا" - (194)
- كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38 - (149)
- "كورونا" يدفع المغرب إلى جمع التبرعات من المواطنين والمقاولات - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حقوقيون ينادون بإطلاق سراح معتقلين لمنع تفشّي "كورونا" بالسجون
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين يتابعون على خلفية تهم غير خطيرة، قصد تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون المغربية، بما يسهم في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وقال أبو بكر لاركو رئيس الهيئة الحقوقية نفسها، في تصريح لهسبريس، إن الاعتقال الاحتياطي هو السبب الأبرز للاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع ينجم عنه من مخاطر، خاصة في الظرفية الراهنة، حيث ينتشر فيروس "كورونا" في مختلف بقاع العالم.
ويصل عدد المعتقلين الاحتياطيين القابعين في السجون المغربية إلى 32.732 معتقلة ومعتقلا، أي ما يمثل نسبة 39.08 من إجمالي الساكنة السجنية في المغرب، وفق التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون لسنة 2019، الذين يناهز عددهم 84 ألف سجين.
وترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ثمّة حاجة إلى الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين لا تكتسي الجنح المتابعون بها طابعا خطيرا، في الظرفية الراهنة، حيث بادر المغرب إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لمحاصرة وباء "كورونا".
واعتبر أبو بكر لاركو أن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين المتابعين على خلفية جُنح خفيفة "ما كان ينبغي أصلا أن يوضعوا في السجون، لأن اعتقالهم يفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية"، مضيفا "لهذا ينبغي إطلاق سراحهم، حتى لا ينتشر هذا الوباء لا قدر الله، في حال تسرَّب إلى المؤسسات السجنية".
وأردف لاركو: "المساجين هم أصلا في الحجز، ولكن هذا لا يعني انتفاء احتمال تسرب فيروس كورونا إليهم، فقد يتسرب من خلال الزيارات العائلية، أو من خلال الاحتكاك بالحراس أو الأعوان المكلفين بالإطعام، وكلما تم تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية يقل احتمال تسرب أو انتشار الفيروس".
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اتخذت جملة من التدابير لصدّ احتمال تسرب فيروس "كورونا" إلى المؤسسات السجنية، حيث خفضت الزيارات العائلية إلى مرة واحدة فقط كل 15 يوما، وعدم السماح بالزيارة للأجانب الذين تقل مدة إقامتهم في المغرب عن 15 يوما، كما رفعت من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين العاملين في المؤسسات السجنية، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة النزلاء.
علاقة بذلك، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار العفو الشامل عن المعتقلين على خلفية التظاهر والتجمع السلميين، خلال السنتين الأخيرتين، والذين كانت مطالبهم مرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي.
وحثت الهيئة الحقوقية المذكورة السلطات المغربية على إيجاد حلول لوضعية المهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين الذين لا سكن لهم، والموجودين في المغرب "في هذا الظرف العصيب"، كما نادت بـ"المنع المطلق لزيارة دار العجزة ورعاية المسنين".
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كذلك، إلى تكثيف عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار، حفاظا على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمواطنات، "تفاديا لأي انزلاقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار الأزمات"، كما سمّتهم.
ونبهت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى ضرورة توفير الإمكانات الكفيلة بالحرص على النظافة للمواطنين، حيث دعت إلى "إعادة ربط التزويد بالماء والكهرباء، بصفة استثنائية، لجميع المنازل والمحلات السكنية التي تم إيقاف تزويدها بسبب عدم أداء الفواتير أو لأي سبب آخر، لأهمية النظافة في الحماية من هذا الوباء الخطير".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
متل اصحاب الاكراه البدني و الضرب و الجرح المتبادل البسيط و معتقلوا الشيكات لا ضرر من اطلاق سراحهم المؤقت لانهم ليسوا بمجرمين و لا يمتلون خطر على الامن العام و دلك للحد من انتشار هدا الوباء و اناشد جميع المواطنين التقيد باجراءات السلامة و الابتعاد الكلي عن التجمعات و كدلك عدم الاسراف في التبضع و الازدحام الدي لا فاءدة ترجى منه سوى المضاربة و الاحتكار.و في الاخير الدعاء و التضرع الى الباريء تعالى قصد رفع البلاء و شفاء كل المرضى.
و نتدكر دعوة سيدنا ايوب عليه افضل الصلاة و السلام و على نبينا محمد ص
ربي اني مساني الضر و انتى ارحم الراحمين.
قوم يحاربون الفساد صباح مساء و قوم كون غير اسدو فوامهم
قضية ان دولا اوربية اعفت المواطنين من اداء واجبات الكراء و فواتير الغاز و الكهرماء لا اساس لها من الصحة فكل ما في الامر
Le travail a distance
هده الجمعية همها هم السجناء فحتى و ان خرجوا فهل سيكونون غير معرضين للمرض
اخراج المجرمون لنقل المرض عمدا لو قدر الله وكان فيهم مصاب
أي التخفيض مما تبقى من العقوبة الحبسية.
ومن اين اتيتم بهاذه الدراسة.