24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وصلات القنوات التلفزية بشأن فيروس كورونا "لا تتكلم الأمازيغية" (5.00)

  2. "تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)

  3. وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)

  4. هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  5. هسبريس تعتمد "العمل عن بعد" خلال "أزمة كورونا" ابتداء من اليوم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | النيابة العامة تحاصر مروّجي الأكاذيب بشأن كورونا

النيابة العامة تحاصر مروّجي الأكاذيب بشأن كورونا

النيابة العامة تحاصر مروّجي الأكاذيب بشأن كورونا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 13:00

أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس "كورونا" المستجد، من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام.

وأوردت الوكيل العام في بلاغ، توصلت به هسبريس، أن النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية. كما أنها كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس "كورونا".

وقد راجت، خلال الأيام الماضية، عدد من الأخبار الزائفة المتعلقة بالوباء، حيث جرى إيقاف عدد من الأشخاص على خلفية ذلك وإحالتهم على القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.