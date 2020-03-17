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كُتّاب وآراء
النيابة العامة تحاصر مروّجي الأكاذيب بشأن كورونا
أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس "كورونا" المستجد، من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام.
وأوردت الوكيل العام في بلاغ، توصلت به هسبريس، أن النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية. كما أنها كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس "كورونا".
وقد راجت، خلال الأيام الماضية، عدد من الأخبار الزائفة المتعلقة بالوباء، حيث جرى إيقاف عدد من الأشخاص على خلفية ذلك وإحالتهم على القضاء.