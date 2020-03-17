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حملة تعقيم شامل تطال المرافق العمومية بالصويرة

حملة تعقيم شامل تطال المرافق العمومية بالصويرة
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:29

انطلقت بمدينة الصويرة حملة تعقيم واسعة طالت مختلف المرافق العمومية والنقط الحيوية التي يقصدها المواطن، للحد من انتشار وباء ""covid19.

وفي إطار التدابير الوقائية من فيروس "كورونا"، سطر مكتب الصحة الجماعي لمدينة الصويرة برنامجا لتعميم هذه العملية، سينتهي يوم الأحد المقبل، بتعقيم جميع المرافق.

عمليات التعقيم، التي تتم تحت إشراف رئيس المجلس الجماعي للمدينة ومتابعة من مدير المصالح الجماعية بالمجلس، ستشمل، اليوم الثلاثاء، وسائل النقل العمومي وسيارات الأجرة ومركز الدرك الملكي والمساحات العمومية.

وقامت الفرق الأربع التي خصصت لهذا التدخل، أمس الاثنين، بتعقيم وتطهير الإدارات العمومية المصالح الخارجية الأمن الوطني والمحكمة والمرافق الجماعية وبعض المقاطعات ومقر الجماعة وحافلات النقل العمومي.

وستقوم فرق التدخل، التي تتحرك تحت إرشادات مدير مكتب حفظ الصحة، يوم غد الأربعاء، بتعقيم وتطهير السوق الأسبوعي وسوق الخضر والفواكه والمدينة العتيقة ومستودع الأموات.

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