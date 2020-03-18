24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:4117:0219:4120:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد الحميد أبو النعيم (5.00)

  2. الملك يترأس جلسة عمل حول مواجهة انتشار فيروس "كورونا" (5.00)

  3. الملك يأمر بالإعداد لمرحلة جديدة أمام وباء "كورونا" (5.00)

  4. "حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة (5.00)

  5. مجلس السلطة القضائية يساهم في "صندوق كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تدابير وقائية صارمة تروم منع انتشار وباء "كورونا" داخل السجون

تدابير وقائية صارمة تروم منع انتشار وباء "كورونا" داخل السجون

تدابير وقائية صارمة تروم منع انتشار وباء "كورونا" داخل السجون
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:00

إجراءات استثنائية أقدمت عليها المندوبية العامة لإدارة السجون، تندرج ضمن الحرب التي أعلنها المغرب لمحاربة انتشار فيروس "كورونا" داخل السجون؛ وهو الأمر الذي سجل بعض الحالات المعزولة فقط.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها، فإن الحالات التي اشتبه فيها بإمكانية حمل فيروس "كورونا" كانت معزولة، وتم التعامل معها وفقا للإجراءات المعمول بها، وهي التواصل مع مصالح وزارة الصحة وإجراء التحاليل المخبرية الضرورية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر الجريدة أن سجون المملكة لم تسجل إلى حدود الساعة أي حالة إصابة بفيروس "كورونا"، ضمن ما أعلن عنه المغرب من إصابات، كشفت المصادر ذاتها أن التعامل الحذر مع المصابين المحتملين سجل في عدد من السجون وكانت النتائج سلبية.

وفي هذا الصدد، جرى إجراء التحاليل المخبرية لموقوف على خلفية جريمة حيازة الشيرا في منطقة بني أنصار الحدودية، وعند مدخل السجن تم إجراء التحاليل المخبرية التي أثبتت خلوه من مرض "كورونا"، رغم الأعراض التي كانت بادية عليه.

وكشفت مصادر الجريدة أن من بين الإجراءات التي تعرفها سجون المملكة هو التعقيم الذي يشمل جل مرافق المؤسسات السجنية في المغرب، ضمن سلسلة التعقيمات التي تعرفها المدن المغربية.

وتماشيا مع القرارات المتخذة من طرف لجنة القيادة الوطنية بخصوص إلغاء التجمعات البشرية التي تفوق 50 شخصا، قررت المندوبية العامة تأجيل "الجامعة الربيعية"، التي كان من المرتقب تنظيمها بالسجن المحلي سلا 2 يومي 25 و26 مارس الحالي، إلى وقت لاحق.

وفي السياق نفسه، وتنفيذا لقرارات الوزارة الوصية، جرى توقيف الدراسة بجميع الأسلاك التعليمية في كل المؤسسات السجنية، كما جرى توقيف دروس التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020، بتنسيق مع المسؤولين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت الإجراءات التي اتخذتها مندوبية السجون تتضمن "التقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، وتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما".

ومن ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المندوبية، أيضا، "عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) لمدة 14 يومًا حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس"، و"اتخاذ التدابير والإجراءات التي حددتها لجنة القيادة الوطنية بخصوص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مواطن الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:09
المفروض كل سجين جديد ان يخضع للمراقبة الطبية قبل الالتحاق بسجن اما اصحاب الزيارة فم الاحسن تخصيص شباك على مترين بين الزاءر والسجين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - مغترب1 الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:13
هولندا تكلف اليوم السجناء بصناعة الكوممات كما بدا اطباء وممرضين في مستشفيات في لقاح أنفسهم بمضاد tuberculose لتجربه ضد كورونا ليس للوقاية بل النقص من حدته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - محمد مقبال الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:16
ادارة السجون تقوم بمهامها لكن الاخراج الى المحكمة والمستشفى لخارجي من اهم المشاكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - زوجة مسجون الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:17
لما لايتم الافراج عن السجناء اللي بقاتليهوم قل من شهر لتفادي اللكتضاض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:19
كل ما يخشاه المواطن هو صدور عفو شامل على اولئك كما فعلت إيران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:21
نلتمس من لجنة العفو التي يرأسها السيد وزير العدل المحترم التي توجد بوزارة العدل التقدم بمقترح إلى السدة العالية بالله لإصدار عفو استثنائي يهم بالأساس العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لمن تبقى لهم 3 أشهر أو شيء من هذا القبيل قصد تخفيض الاكتضاض الذي يوجد داخل المؤسسات السجنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - ابوزيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:30
يجب تصريح من بقيت له سنة او سنتين ولم يكن مرتكب جراءم خطيرة و التزامه بالامضاء الاجباري لدى السلطات .اللهم وفق الجميع وسوف يمر كل شيء بامن و سلام ان شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - simo الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:32
أعتقد أن الصحافة بالغت في تضخيم حجم وحقيقة هدا الوباء والارقام تشير أن أغلبية ضحايا هذا الوباء هم من الطبقة الشيخوخة ومرضى القلب والأمراض المزمنة هدا شيئ
وحقيقة أخرى أن أغلبية الناس يتعافون من المرض حتى الان هناك
200 الف مصاب
83 الف متعافى
8 الاف وفاة وهم شيوخ ومرضى
الدي يميز هدا المرض هو سرعة انتقال العدوى وطريقة انتشاره
فالمرجوا من المغاربة عدم الفزع والعله فكل المطلوب منكم هو النظافة وعدم الاختلاط وعدم لمسكم لكل مريض ومتابعة حياتكم كما العادة فقط لا تفزعوا ولا تبدروا مالكم لمن كان لديه عمل خاص به يلتحق به والمطلوب عدم الاختلاط واللمس والاقتراب من أي شخص مريض بالسعال او الانفلونزا
والمطلوب على كل مريض البقاء في منزله قدر الامكان ووضع كمامة وقفازة عند الخروج والله اجيب الشفاء وتضامنوا مع بعضكم في المأكل والملبس والله اعاون الجميع والناس تحاول تبعد على فايسبوك وتابع وزارة الصحة والاخبار الوطنية باش ميمرضوش نفسيا بالاشاعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - عبد العزيز الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:36
الحل لعدم انتقال عدوى كورونا الى السجون هو منع الزيارة بشكل مستمر إلا لشخص واحد من افراد العائلة وذلك من خلال عازل زجاجي يفصل السجين وزاءره بمتر واحد وعبر مكبر الصوت وحذاري من إلصاق فيروس كورونا بالاواني المنزلية أو غيرها بشكل متعمد وإدخالها إلى الزنازين لايداء السجناء وارباك المؤسسة السجنية كما وقع مؤخرا بإيطاليا وبعض الدول الأخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.