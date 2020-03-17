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كُتّاب وآراء
أزمة كورونا .. برلماني يتنازل عن تعويضه المالي
قال محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إنه يتنازل عن تعويضه الشهري البرلماني كخطوة تضامنية في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب.
وأوضح السيمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه يتنازل عن التعويض الشهري الذي يتقاضاه كنائب برلماني، ابتداء من هذا الشهر وطيلة فترة "أزمة كورونا" في المغرب.
ودعا السيمو، في تصريحه، بقية زملائه البرلمانيين إلى تخصيص جزء من تعويضاتهم الشهرية للتضامن مع المتضررين من تداعيات "كورونا" في المغرب، داعيا أيضا أعضاء الحكومة وجميع الموظفين السامين والمسؤولين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة إلى التعبير عن تضامنهم بتخصيص جزء من رواتبهم لمواجهة تداعيات الوباء.
وشدد رئيس جماعة القصر الكبير على ضرورة أن يساهم كل من موقعه في الصندوق الخاص الذي أمر الملك محمد السادس بتوفير اعتمادات مالية له بمبلغ عشرة ملايير درهم، مشيرا إلى أن المغاربة شعب متضامن اجتماعياً وقادر على تجاوز هذه المحنة.
وناشد النائب البرلماني أصحاب المقاهي والمحلات التجارية إلى تحمل مسؤولية توفير مدخول قار إلى جميع المستخدمين والعمال المتضررين من قرار الإغلاق، موردا أن "هذه الفئة هي العمود الفقري لجميع المراكز التجارية، وعلينا الاعتناء بها والوقوف معها طيلة هذه المحنة".
وزاد المصدر ذاته، في تصريحه: "أنا كصاحب مقهى في مدينة القصر الكبير، ومقهى آخر في الجماعة القروية "عرباوة"، ألتزم بالاستمرار في أداء التعويض الشهري لجميع عمالي طيلة فترة "كورونا" حتى لا نقطع رزقهم؛ لأن هذه المرحلة ستمر بإذن الله، ويجب أن نقف مع بعضنا البعض".
من جهة ثانية، شدد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية، موردا أن "القصر الكبير تشهد اليوم الحملة الثانية لتعقيم سيارات الأجرة الصغيرة، وبعض الفضاءات والأماكن العمومية، ويرتقب أن تعقبها خطوات أخرى في إطار التدابير الوقائية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يارب العالمين.
يد في يد
يغيتو تنسيونا على الماضي وما درتوه فينا.
الدولة هي الوحيدة لي خاصها تقوم بالواجب .
وشكرا
على كل ﻻ زال في هذا الوطن شرفاء ونبﻻء. بارك الله لهم في حياتهم وحفظهم من كل مكروه.
نحن نحتاج اليوم فقط من هدا البرلماني أن يقول لحكومته أن الدقيق المدعم بالعالم القروي راه مفقود وراه الثمن ديالو في حالة إن وجدته هو 200 درهم أما المواد الأخرى فحدث ولا حرج ، أما أن يتنازل هو ومن معه عن أجره فهدا لا يكفي في دولة يغيب فيها القانون والمحاسبة .
جازاك الله خيرا وضاعف في رزقك واصلح ذريتك ووفقك لفعل الخير والله ولي التوفيق والنجاح الدائم.
التضامن واجب في هاته المحنة التي نتمى أن تكون عابرة بأقل الأضرار على الشعب المغربي و على الإنسان عامة في كل الأقطار
الله يكثر من امثالك اخي الفاضل