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الرئيسية | مجتمع | أزمة كورونا .. برلماني يتنازل عن تعويضه المالي

أزمة كورونا .. برلماني يتنازل عن تعويضه المالي

أزمة كورونا .. برلماني يتنازل عن تعويضه المالي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:10

قال محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إنه يتنازل عن تعويضه الشهري البرلماني كخطوة تضامنية في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب.

وأوضح السيمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه يتنازل عن التعويض الشهري الذي يتقاضاه كنائب برلماني، ابتداء من هذا الشهر وطيلة فترة "أزمة كورونا" في المغرب.

ودعا السيمو، في تصريحه، بقية زملائه البرلمانيين إلى تخصيص جزء من تعويضاتهم الشهرية للتضامن مع المتضررين من تداعيات "كورونا" في المغرب، داعيا أيضا أعضاء الحكومة وجميع الموظفين السامين والمسؤولين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة إلى التعبير عن تضامنهم بتخصيص جزء من رواتبهم لمواجهة تداعيات الوباء.

وشدد رئيس جماعة القصر الكبير على ضرورة أن يساهم كل من موقعه في الصندوق الخاص الذي أمر الملك محمد السادس بتوفير اعتمادات مالية له بمبلغ عشرة ملايير درهم، مشيرا إلى أن المغاربة شعب متضامن اجتماعياً وقادر على تجاوز هذه المحنة.

وناشد النائب البرلماني أصحاب المقاهي والمحلات التجارية إلى تحمل مسؤولية توفير مدخول قار إلى جميع المستخدمين والعمال المتضررين من قرار الإغلاق، موردا أن "هذه الفئة هي العمود الفقري لجميع المراكز التجارية، وعلينا الاعتناء بها والوقوف معها طيلة هذه المحنة".

وزاد المصدر ذاته، في تصريحه: "أنا كصاحب مقهى في مدينة القصر الكبير، ومقهى آخر في الجماعة القروية "عرباوة"، ألتزم بالاستمرار في أداء التعويض الشهري لجميع عمالي طيلة فترة "كورونا" حتى لا نقطع رزقهم؛ لأن هذه المرحلة ستمر بإذن الله، ويجب أن نقف مع بعضنا البعض".

من جهة ثانية، شدد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية، موردا أن "القصر الكبير تشهد اليوم الحملة الثانية لتعقيم سيارات الأجرة الصغيرة، وبعض الفضاءات والأماكن العمومية، ويرتقب أن تعقبها خطوات أخرى في إطار التدابير الوقائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - Ibrahim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:19
رغم أنها خطوة بسيطة إلا أنها تبشر بخير
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121
2 - حميد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:20
جزاه الله خيرا على هذه الالتفاتة وجعلها له في ميزان حسناته مثل هده الروح الوطنية هي ما نحتاجه في هده الضروف
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156
3 - الحقيقة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:20
نعم الرجال، جازاك الله خير الجزاء. لعل وعسى جميع النواب يحذون حذوك. حفظ الله المغرب والمغاربة أينما كانو.
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134
4 - سيمو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:20
كل الشكر والتقدير والاحترام لك وأرفع لك القبعة
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125
5 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:21
الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. جزاك الله خيرا اخي الكريم
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك يارب العالمين.
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111
6 - صابر على البلاء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:21
نعم القرار و لكم ايها النواب المثل الصاءب و ايها الوزراء و لكل من له غيرة على هذا البلد و عافانا واياكم الله من كل داء .
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100
7 - الوطنية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:22
الحمد لله مازال الخير في البلاد كلي مزال كانشوفو ناس كايتبرعو بمليار درهم وبالتعويضات .على قدر نياتكم ترزقون.
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47
8 - رشيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:22
أزمة كورونا غادي تبين كل مغربي على حقيقته و وطنيته
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44
9 - niama الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:23
الله يكثر من مثالك .و يا رب تكون قدوة للي معاك...
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38
10 - Mohammed Amine Alhyane الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:28
الحمدلله.. باقي الخير فلبلاد وف مثل هاد الازمات غايبانو لمغاربة كيفما كان المستوى ديالنا خاصنا نساهمو ماديا ومعنويا باش نتجاوزو هاد المحنة ويشهد لينا التاريخ بتضحياتنا ويعرفنا خوت روح وحدة متاحدين فجميع الضروف❤️
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11
11 - barrio الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:29
بارك الله فيك وجزاك خيرا سيمو بحكم انني ابن المدينة اشهد له بتفانيه في مصلحة المدينة و الوطن، و نتمناو من الله تكون بادرة خير على جميع البرلمانيبن و النواب و رجال الأعمال و المدراء و الفنانين و المشاهير والخخ.
يد في يد
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13
12 - Miloud casablanca الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:30
رجل ونعم الرجال مثال يحتدى به خصوصا في هذا الوضع ،و يجب على الدولة التفكير في هذا الموضوع بحزم وارادة قوية، يجب مساعدة الفقراء منا لا من جانب الدولة ولا من جانب المحسنين والله الموفق
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13
13 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:32
في وقت المحنة يظهر الشرفاء والوطنيون. تحية لهذا البرلماني الشهم ونتمنى أن يكون قدوة لباقي البرلمانيين.
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10
14 - belahcen الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:32
تحياتي لهذا الرجل البرلماني الذي تنازل عن شهريته في هذه الظروف لمثال المواطنة والرجولة والعفاف والكفاف. عرفته في مدينة القصر الكبير قبل توليه المنصب برلماني وكنت مدير وكالة بنكية ولم يكن زبونا لي بل عرفته كان عضوا في الغرفة التجارية والصناعية وعضو في المجلس البلدي. كان داءما يطالب بالاصلاح ارجوا من الله ان يعطيه الصحة والعافية
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13
15 - reda الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:33
أخنوش عطى 100 مليار بنجلون كذالك البرلمانيون عادي اعطيو سي العثماني حتا هو . وعمي بنكيران هههه
يغيتو تنسيونا على الماضي وما درتوه فينا.
الدولة هي الوحيدة لي خاصها تقوم بالواجب .
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-9
16 - عزالدين لعيون الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:33
شكرا لكل من ساهم وساعد في هدهه الأزمة ولا يجب وضع استراتيجية لمساعدة الناس الفقراء ومن لا معيلا لهم وليتاما وناس المسنين وتوزيع المواد الغذائية عليهم وبالخصوص في البوادي
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6
17 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:37
يجب دفع الدعم لارباب النقل لكي يقوموا بواجبهم في اطار القانون وفرض المراقبة عليهم. لقد فرضت عليهم اركاب ثلاثة اشخاص عوض ستة، واصبحوا يضاعفون الثمن على المسافرين...
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4
18 - Mohamed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:38
و عطونا الميزان ...راه باين كولشي عرق الكتاف هه
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0
19 - مواطنة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:41
حتى انا ان شاء الله غدي نتبرع ب مبلغ ف هاد الصندوق باش نعاون بلادي و خوتي المغاربة
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8
20 - محمد لعيوني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:42
برافو لهدا البرلماني .اعرف ان الكتيرون لديهم اموالا كتيرة بارك الله فيها ولكن هده شيم الرجال. انا مواطن جد مسرور لان ما اتابعه افرحني كتيرا
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4
21 - عثمان المكحول الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:42
بصفة إطار في إحدى المؤسسات العمومية بالعيون ، أود تعميم الفكرة حتى تشمل جميع الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية ..بالتضامن المادي وإقتطاع جزء من الراتب الشهري طيلة الضرف الطاريء الذي يمر به المغرب على غرار باقي دول العالم..كل حسب مستطاعه ..
وشكرا
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5
22 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:43
جميع أعضاء مجلس النواب سيساهمون براتب شهر واحد لدعم الصندوق الخاص بالوباء الفتاك صدر هذا في بلاغ لمجلس النواب بعد قليل أنها بادرت حسنة ومتميزة نلتمس منهم كذالك انشاء صناديق أخرى بالإقليم والعاملات لمساعدة المتضررين جراء توقف الشغل في أماكن عملهم في مثل هذه الحالات يتنافس المتنافسون لفعل الخيرات والإحسان
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8
23 - ابراهيم موكر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:44
قال الله تبارك وتعالى"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤمنون"صدق الله العظيم
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5
24 - khalil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:45
الشكر الجزيل لكل من استطاع المساعدة في هذه الضرفية . والله لا يضيع أجر المحسنين
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3
25 - صادق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:48
من تربى على شئ شاب عليه. ونعم الأخﻻق. فمثل هذا الرجل الشهم جزاه الله خيرا. يجب أن يكون قذوة لأصحاب المﻻيير .
على كل ﻻ زال في هذا الوطن شرفاء ونبﻻء. بارك الله لهم في حياتهم وحفظهم من كل مكروه.
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3
26 - abdeltif الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:48
الله أكبر الله أكبر والله حتى لمغاربة رجالة مزال تشوفو المتوعين
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3
27 - نورالدين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:50
مبادرة البرلماني تستحق التنويه ورسالة لبقية البرلمانيين بالحذو مثله او التبرع بجزء من التعويض ،وكذا المسؤولين الكبار من كتاب عامين ومديرين مركزيين ومديرو المؤسسات العمومية و...
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6
28 - دعاء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:53
جازاكم الله خيرا. نعم القرار، اكثر الله من امثالكم
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3
29 - RALEUR الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:55
للي عندو مناش يعطي جات معاه، ماشي بحال واحد محسوب عندو كلشي بالسنتيم الكرا والما والضو والبوطا، إلى جاه غير ضيف خسرات ليه الميزانية وخصو يتسنى الشهر أو يتسلف٠
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0
30 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:55
نتمنى إلا تطول أزمة كورونا حتى لا يرتفع تبرعك.اخي تبرع بما عندك لى بما ستقبضه من صندوق الدولة.
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-2
31 - شوف تشوف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:57
ونعم المروؤة : رجال صادقوا ما عاهدوا الله عليه . ونعم بالله فهذا هو التضامن فعندما تكون الأولوية أهم من المنصب تكون بمقياس الدرع الواقي لغيرك فالوطنية تقاس بمعيار الشخص ومنضوره الصحيح كإنسان غيور على وطنه وله مبادئ ويطغى عليها طابع التكافل والتضامن وقبلها صلاح الأخلاق قبل فساد المنصب ومن الصعب لبعض السياسين من برلمانيين ووزراء فمستشارين وهلما جروا مواقف مماثلة والتنازل على حصتهم من المال ولهم مبدأهم إتكالي في المقام الأول من إمتيازات المنصب والدولة . ولهذا ينظر الإنسان البسيط للسياسي على أنه مخلوق مغربي إنتهازي ليس إلا ، فأينكم يا ملوك الأحزاب والنقابات يامن راكمتم ثروات في غفلة من الزمن أليس فيكم رحيم وعاقل فإذا كنتم تكنزوا ولا تتصدقوا فقد جاء يومكم الموعود فهل تفعلوا ولن تفعلوا لتتنازلوا عما نهبتهم من أمتكم وهذا المصاب الجلل فإما أن تكونوا قدوة للموقف أو قدارة للتاريخ ،
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32 - حي الدين بولمان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:57
الدول المسماة دول بالفعل عليها فقط أن تحدد الأجور بشكل مضبوط ومعقول في جميع الأوقات وغير محتاجة لأي موظف بأن يتنازل عن أجره .
نحن نحتاج اليوم فقط من هدا البرلماني أن يقول لحكومته أن الدقيق المدعم بالعالم القروي راه مفقود وراه الثمن ديالو في حالة إن وجدته هو 200 درهم أما المواد الأخرى فحدث ولا حرج ، أما أن يتنازل هو ومن معه عن أجره فهدا لا يكفي في دولة يغيب فيها القانون والمحاسبة .
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33 - عمر طنجة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:00
ما شاء الله وتبارك الله عليك يا رجل. الله يكثر من امثالك في المغرب الحبيب. لو كان جميع البرلمانيين لديهم نفس الإحساس ونفس المنطق لكان المغرب احسن بكثير بما هو عليه.
جازاك الله خيرا وضاعف في رزقك واصلح ذريتك ووفقك لفعل الخير والله ولي التوفيق والنجاح الدائم.
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34 - AZEDINE الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:04
رغم أنني لا أعرفك شكرا جزيلا أخي المغربي
التضامن واجب في هاته المحنة التي نتمى أن تكون عابرة بأقل الأضرار على الشعب المغربي و على الإنسان عامة في كل الأقطار
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35 - medmod الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:06
ونعمة الرجل بهذه المساهمة الى اجل غير مسنى قد يكون هذا البرلماني هو الاسخى من غيره . فزملاؤه في البرلمان ساهموا بالثلث محدودة في سهر واحد من راثلهم . الفاهم يفهم العملية الحسابية .
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36 - fatiha الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:09
Juste merci infiniment
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37 - الاندلس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:16
لقد فعل الكثير للمدينة ، مالم تفعله العدالة والتنمية خلال ثلات ولايات ، فأتمنى أن يكون الباقي مخلصا لبلده .
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38 - fakhreddine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:17
جزاك الله خير الجزاء وبارك لك في صحتك وعمرك ومالك وأولادك..
الله يكثر من امثالك اخي الفاضل
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39 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:21
اخواني المغاربة اقول لله يحفضنا من هاد الداء والمغرب من طنجة الي لكويرة احسن شعب في تضامن لله يشفي الأمة الإسلامية امين امين وجزيل شكر الأطباء المغرب
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