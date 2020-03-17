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كُتّاب وآراء
جماعة ورزازات تطالب الساكنة بالبقاء في البيوت
تفاعلا مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تقي من تفشي فيروس كورونا المستجد وانتشاره بين أوساط المواطنين، انخرطت السلطة المحلية بمدينة ورزازات والجماعة الترابية للمدينة والقطاعات الحكومية الإقليمية في تفعيل التعليمات وتنزيلها على أرض الواقع؛ من خلال القيام بمجموعة من الاجراءات.
وتتجلى هذه الإجراءات، حسب بلاغ صادر عن الجماعة الترابية لمدينة ورزازات، في إغلاق المساجد والمحلات والأماكن المستقبلة للعموم من مقاه وملاعب القرب وغيرها وتعقيم مجموعة من المرافق العمومية ووسائل النقل بالمدينة، فضلا عن تكوين لجن لليقظة موكول إليها تتبع الوضع من جميع النواحي "صحة، اقتصاد، تعليم..."، لإنجاح هذه الإجراءات الوقائية.
وأضاف البلاغ أن الساكنة مدعوة إلى المساهمة والانخراط ومشاركتها في تنزيل هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال التزامها بالبقاء في البيوت وعدم الخرج إلا للضرورة واتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة والتي قوامها النظافة المعتادة وعدم المصافحة بالأيدي والاكتفاء بالتحية شفاهة.