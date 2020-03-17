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صندوق "كورونا" .. موظفو البرلمان يساهمون بثلث الأجرة الشهرية

صندوق "كورونا" .. موظفو البرلمان يساهمون بثلث الأجرة الشهرية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:23

في بادرة نوعية في المغرب، قرر موظفو البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وحسب ما علمت هسبريس، داخل الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان، فإن القرار جاء بمبادرة طوعية وجماعية من موظفات وموظفي مجلسي النواب والمستشارين، بتوقيع ملتمس لرئيسي المجلسين لاقتطاع ثلث أجرتهم الشهرية لفائدة الصندوق المحدث بتوجيهات من الملك لمكافحة "فيروس كورونا".

ويحمل الصندوق الخاص اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - طارق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:31
واخا ثلث الأجرة لا نساوي الكثير و لكنها بادرة طيبة في سبيل الله يشكر عليها كل من ساهم سواء بالقليل أو الكثير
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11
2 - بنت الأطلس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:32
اللهم استودعتك بلدي المغرب. وشعبه واهلي واحبتي كبيرهم وصغيرهم فاحفظهم انك لا تضيع ودائعك لنكن يدا واحده من اجل بلدنا وشعبه
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38
3 - سوسية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:33
عيب وعار على الوزراء والبرلمانيين أن يأخذ الموظفون زمام المبادرة ويساهموا بأجرة بالكاد تكفيهم ، عند الأزمات يظهر الانسان الحقيقي أينكم يا وزراء ويا أثرياء ويا برلمانيين ويا مطربين ورياضيين ؟
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20
4 - بلادي الثانية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:34
ليس فضلا منهم، فهم يتقاضون اضعاف اضعاف مجهودهم ،هناك من يشتغل ساعات عدة في اليوم ولا يأخذ حتى عشر ما يأخذون .
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-21
5 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:34
بادرة قيمة.
على كل مواطن إحترام قرارات الدولة حتى نتجاوظ هذه المرحلة.
اللهم احفضنا.
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13
6 - SOUSSI الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:35
هدو الموظفون جازاهم الله، نشوفو اش غيديرو المنتخبون في المجلسين
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16
7 - مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:35
أحيي روح التضامن في المغاربة شعب طيب بكل المقاييس ومكيرجعش للوراء في المحن تحية لكل مغربي من طنجة للكويرة
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15
8 - سارة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:37
يا ريت كون يديروها بلا كورونا اصلا راه متبانش قدام خلصتهم
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-7
9 - مغترب الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:38
الدور جاء على الموظفين السامون و مدراء المؤسسات العمومية
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9
10 - GHATISSI BOUCHRA الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:39
سنتحد جميعا وسنقف بجانب بعضنا البعض في هذ المحنة وأقترح أن يوضع في الأبناك صندوق نساهم فيه نحن المواطنين بدورنا تماما كما فعلنا يوم ساهمنا في بناء مسجد الحسن التاني بالدار البيضاء .
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15
11 - hassan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:43
كموظف ،نطالب بالمساهمة باقتطاع يوم عمل لكل موظف و أجير كمساهمة وطنية في مواجهة هده الكارثة..
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-1
12 - بشرى العلوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:43
كنشكرو الوزراء ديالنا جزيل الشكر
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5
13 - الصنهاجي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:45
شكرا لموظفي البرلمان على هاته البادرة
لكن أين هم برلمانيو المغرب الذين يتقاضون الملايين بدون أي عمل سوى إيصال مشاكل المواطنين و الدفاع عنها هذا إن تم ذلك بالفعل
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2
14 - مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:50
والله انا القلب ليفرح لمثل هذه المبادرات وجعلها الله في ميزان حسناتكم.المهم اخلاص النية لله تعالى .حبذا لو يتم اقتطاع 10في المئة من رواتب جميع الموظفين كمساهمة منهم لهذا الصندوق .واتمنى ان تخصص مساعدات لمن فقدوا عملهم .والله قادر على رفع البلاء ولو بعد حين
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2
15 - ali الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:56
راه الناس ديال الخير باقي كاينين ف البلاد، يكفي تسمع لبرنامج ديال واحد السيدة الفاضلة اللي كتجمع الفلوس لصحاب العمليات، ستصاب بالدهشة والانبهار ديال الناس البسطاء منهم و الاغنياء. كل الشكر للساهرين على فعل الخير
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2
16 - التعويض ليس هو الاجرة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:58
ليست هناك أجرة، فالبارلماني ليس أجيرا ولا موظفا يا عباد الاه، إنه وكيل او مندوب او نايب عمن انتخبه، فهو يستوفي تعويضا وليس أجرا ولا أجرة ..
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0
17 - ياسر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:01
جميعنا شركاء في الوطن حفظ الله شعب المغرب لنتضامن ونتأخى ونتحد فيما بيننا كلنا أخوة من طنجة إلى لكويرة
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1
18 - .الرأي حر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:10
حفظ الله بلادنا من كل الأمراض والأسقام ، ونحيي في المتبرعين سخائهم وتطوعهم ووقوفهم جنبا إلى جنب مع ملكنا في التصدي للوباء وسيخلذها التاريخ ونتمنى أن يتطوع جميع المغاربة كل حسب قدرته ، أما العاملين عليها فسوف يرى الله عملهم ورسوله والمؤمنون ديرها زوينة وكان.
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0
19 - سيمو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:10
هنالك قطاعات عديدة و خاصة وزارة المالية التي يستفيدون من بريمات غير مبررة المرجو اضافتها لهذا الصندوق و شكرا
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20 - KokoRicko الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:11
هناك من لا يفرق بين موظف في البرلمان و برلماني......هاد الناس مجرد موظفين يكسبون مثل اي موظف عادي، لهم جزيل الشكر و نتمنى من أعضاء البرلمان أيضا التبرع.
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21 - brahim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:15
أين الوزراء والبرلمانيون من هدا التطوع أليس لكم غيرة على بلادكم
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