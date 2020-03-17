24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  2. النقل: سريان بطائق الإذن إلى غاية فاتح يوليوز (5.00)

  3. عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 (5.00)

  4. مجلس الطوائف اليهودية المغربية يوقف الصلوات في دور العبادة (5.00)

  5. ما هو التــاريخ الذي يعبر عن واقعنا...؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نواب الأمة يساهمون بتعويض شهر لصندوق مواجهة "كورونا"

نواب الأمة يساهمون بتعويض شهر لصندوق مواجهة "كورونا"

نواب الأمة يساهمون بتعويض شهر لصندوق مواجهة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:31

قرر نواب الأمة في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، المساهمة بتعويض شهر في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وحسب ما أعلنه البرلمان، بغرفتيه، فإن القرار جاء بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين، موردا أنه تم الانخراط في هذه التعبئة الوطنية للمساهمة في الصندوق الذي يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع، طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - Meryem الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:36
يجب عليهم مساعدة الناس المتضررين الذين يشتغلون في المقاهي والمطاعم المعيلين لأسرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
2 - برامين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:36
االه يخلف عليكم،ماشئ شوية بزاف شهر،مقبولة منكم،اللهم اجعلها صدقة جارية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
3 - مواطن مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:37
بادرة طيبة الشكر الجزيل لهم
في المساندة في هده المحنة المغرب معروف بالمساندة والتعاون الحمد لله إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
4 - داحا مصطفى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:38
مبادرة طيبة لاكنها غير كافية يجب على كل المواطنين الإنخراط فيها وترك الأنانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - التضامن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:39
والله العظيم و عرفنا نتظمو ونتعاونو مع بعضنا البعض حتى غادي نوليو من أرقى الدول العالمية و سيزدهر الاقتصاد و يعم الخير على الجميع ونتجاوز هذا الوباء فقط شيءين التنظيم و التضامن والتعاون يا ربي نوليو قلبنا على بعضيتنا حيت فعلا المغاربة يستاهلو الخير كلنا اخوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
6 - محمد لعيوني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:39
خبر سار ومفرح .اين الاخرون اخنوش.بنجلون. البرلمان بنوابه وموظفيه تحية .من الموالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - [email protected]@n الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:40
محال واش يكونو ساهمو بشكل تطوعي أكيد جاهم تلفون من الفوق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:40
عضة من فكرون ولا يمشي فالت ...مزيان مللي حشمو على عرضهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - abderrahmane الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:41
j’espère que cette initiative deviendras officielle et pour toujours
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:41
أبان نواب الأمة على حسهم الوطني

شكرا لكم على هذه البادرة

الله ألطف بعبادك واحفظ بلدنا ....اللهم اغفر لنا وتب علينا إنا كنا من الظالمين

نسغفر الله الذي لا إلاه إلا هو ونتوب إليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - nkki الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:43
ها تمغربيت كاتبان الحمد لله !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
12 - سعيد مغربي قح الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:43
مبادرة حسنة نتمنى أن تنتقل للوزراء ورجال الأعمال وكبار الموظفين السامين..ساهموا في مكافحة جائحة كورونا ..فهو واجب وطني..والكل يساهم من جانبه ..حتى ولو بالسكوت وعدم نشر الإشاعة..فهل من مجيب..!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - أم ايمن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:43
جزاهم الله خيرا هي اصلا فلوس الشعب يساهموا باش يعوضوا الموياومين مساكن لي تقطع رزقهم باغلاق المقاهي و و و و و
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - صادق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:44
جزاهم الله خيرا. لكن أين الأباطرة واللوبيات ومصاصي دماء الشعب والضياع المخفية في لباس التجارة. تجارة المخدرات والمنوعات وغيرهم كثير. والواحد منهم مدخول يومه كدخل مجموع البرلمانيين. ؟وطبعا الدولة تعرفهم واحدا واحدا. هم الذين جاء دورهم وإن بالقوة والخروج عن القانون. وهنا تأتي مقولة : من خرج عن القانون يطبق عليه أي قانون فيه المصلحة العامة.
وحفظ الله ملكنا ووطنا وشعبنا وكل من تأذى من هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:44
بصفتي عامل باحدى المقاهي،أعلن عن تبرع بتعويض شهري البالغ عدده 700درهم كما يقال فوق طاقتك لا تلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - barrio الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:45
مبادرة جميلة وفي محلها، ولاكن حبدا لو صرفت على العمال الاجيرين لي نقولو عليهم بالدرجة ديالنا طالب معاشو يعني ادا خدم ياكل جلس يجوع ونكترو من الناس لي مزرجين وعندهم اولاد ومسؤولية، راه متاع الدنيا يبقى فيها ونتمنا هاد الوباء يمر ان شاء الله في أقرب وقت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
17 - said الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:46
الحمد لله مازال الخير في البلاد وجزاكم الله خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
18 - baba الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:48
متقاعد أساهم ب 1000 در في سبيل الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
19 - واحد من الرعية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:50
وا السي بنكيران راه كولشي ساهم ، أصحاب الشركات و رؤساء المجالس و البرلمانيين ، لم يتبق إلا أنت و وزراء حزبك المتقاعدين . عبر عن "إيمانك" و "وطنيتك" بمليون أو مليونين من تقاعدك السمين المريح . سبعة ملايين من التسعة لن تؤثر على نمط عيشك اليومي . لعل الله يجعلك ممن "عفا لهم عما سلف" .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - ولد حميدو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:51
المهم المساهمة و لا فاءدة في انتقاد فلان او فلان
هادو معنا فيجب محاسبة الدين غادروا المغرب ليساهموا بثرواتهم في انعاش تركيا و المانيا و هولندا و غيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
21 - يحيا الوطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:52
نتمنى ان تتاح لنا الفرصة كمواطنين مغاربة للمساهمة في هذا الصندوق طيلة هذه الأزمة. وطننا بحاجتنا و رقابنا فداه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - رياض الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:53
المغرب جسد واحد بجميع اطيافه،اذا اشتكى عضو،استجابت له سائر الاعضاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - mahmoud الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:54
تحيا وطنية الشعب المغربي ؛ و نحن على شفى حفرة.... تتفاقم الافات ليصبح بلد الامن و الاستقرار بلدا يكافح من اجل النهوض امام صفعة تدمي اعين المجتمع المغربي
اتكلم باسم كل من نخره الدهر و امتلئت اعينهم سواد
باسم الغد المجهول الدي لا ننتظر منه سوى الوعود
اليك يا وطني خيبات املي و اليك يا شباب العرب صبرا نفذ من بين الايادي
لنلتزم ب وحدتنا و نتمسك ب هويتنا ونسعى لحسن سلوكنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - عبدالالاه الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:58
شكرًا السيد اخنوس شكرًا السيد بن جلون شكرًا السادة أعضاء الحكومة واعضاء البرلمان على مساهماتكم المالية لمحاربة داء كرونا هدا يدل على ارادتكم القوية وأحساسكم بالمسؤولية الملقات على عاتقكم
أتوجه بطلب كمواطن ان تضعوا خطة محكمة ضد الانتهازيين مستغلي ماسي الشعب لابتزازه بالزيادات الصاروخية الملموسة خلال اليوم الاول من الإعلان عن التدابير الوقائية أنم تكرمتم بمساهماتكم واخرون يصعبون العيش على المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
25 - gabbas الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:01
أستاد أريد أن أساهم براتبي لمدة شهر هل أتصل بالمالية او
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - Barrio 2 الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:04
أين هو رجل المهمات الصعبة؟
ام فقط النفاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - Fatima الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:13
100 Benjelloun et Akhenouch ont versé chacun millions de centimes.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - طارق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:14
يجب مساعدة الناس و دفع لهم اجورهم من هذا المال و تعويضاتهم و يجب معرفة اين يذهب هذا المال حتى لا يستحود عليه ضعاف النفوس من المسؤولين

بما ان الصندوق يمتلأ بالمال اعملوا حذر التجول و امنعوا الناس من الخروج و افعلوا كما فعل ماكرون الرئيس الفرنسي مع شعبه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - zemmour الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:15
بادرة مواطنة مباركة تستحق الإشادة...أدعو جميع الموظفين بالمساهمة،كل حسب مقدرته،50 درهما فما فوق،لنتحد جميعا لاحتواء هذا الوباء القاتل،لنتضامن من أجل الأسر المعوزة،لنساهم في توفير الأدوية والطعام لكل المحتاجين،ديننا الحنيف دين تآزر،فهيا بنا جميعا للمساهمة في هذا الصندوق،ونسأل الله أن يقينا شر هذا المرض الخبيث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - التضامن روح المواطنة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:19
الله ايكثمن امتالهم. ويعطيهم كل خير ولكن فين الوزراء شفنا غير اخنوش، فين بنكيران اللي عندوا تقاعدان او اكثر، فين كبار الامن وكبار الجيش، فين
المديرين الجهاويين للادارات العمومية فين لقجع والمليرات اللي كيكب في الكرة بدون فائدة، فين الاطباء والمحامين والمهندسين اللي ما كايصرحوش حتى بالمداخل ديالهم الحقيقية تملصا من اداء الضرائب،فين اصحاب المعامل الكبار، اين احيزون وامثاله بعال المدير ديال الفسفاط والمدير ديال السكك الحديدية.وووووووووو.
نحن اليوم في حرب ضد وجهول وعلينا ان نتضامن جميعا باش نرجعوا القاطرة الى سكتها الاصيلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.