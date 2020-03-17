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كُتّاب وآراء
نواب الأمة يساهمون بتعويض شهر لصندوق مواجهة "كورونا"
قرر نواب الأمة في البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، المساهمة بتعويض شهر في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وحسب ما أعلنه البرلمان، بغرفتيه، فإن القرار جاء بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين، موردا أنه تم الانخراط في هذه التعبئة الوطنية للمساهمة في الصندوق الذي يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع، طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
في المساندة في هده المحنة المغرب معروف بالمساندة والتعاون الحمد لله إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا
شكرا لكم على هذه البادرة
الله ألطف بعبادك واحفظ بلدنا ....اللهم اغفر لنا وتب علينا إنا كنا من الظالمين
نسغفر الله الذي لا إلاه إلا هو ونتوب إليه
وحفظ الله ملكنا ووطنا وشعبنا وكل من تأذى من هذا الوباء.
هادو معنا فيجب محاسبة الدين غادروا المغرب ليساهموا بثرواتهم في انعاش تركيا و المانيا و هولندا و غيرها
اتكلم باسم كل من نخره الدهر و امتلئت اعينهم سواد
باسم الغد المجهول الدي لا ننتظر منه سوى الوعود
اليك يا وطني خيبات املي و اليك يا شباب العرب صبرا نفذ من بين الايادي
لنلتزم ب وحدتنا و نتمسك ب هويتنا ونسعى لحسن سلوكنا
أتوجه بطلب كمواطن ان تضعوا خطة محكمة ضد الانتهازيين مستغلي ماسي الشعب لابتزازه بالزيادات الصاروخية الملموسة خلال اليوم الاول من الإعلان عن التدابير الوقائية أنم تكرمتم بمساهماتكم واخرون يصعبون العيش على المواطنين
ام فقط النفاق
بما ان الصندوق يمتلأ بالمال اعملوا حذر التجول و امنعوا الناس من الخروج و افعلوا كما فعل ماكرون الرئيس الفرنسي مع شعبه
المديرين الجهاويين للادارات العمومية فين لقجع والمليرات اللي كيكب في الكرة بدون فائدة، فين الاطباء والمحامين والمهندسين اللي ما كايصرحوش حتى بالمداخل ديالهم الحقيقية تملصا من اداء الضرائب،فين اصحاب المعامل الكبار، اين احيزون وامثاله بعال المدير ديال الفسفاط والمدير ديال السكك الحديدية.وووووووووو.
نحن اليوم في حرب ضد وجهول وعلينا ان نتضامن جميعا باش نرجعوا القاطرة الى سكتها الاصيلة.