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كُتّاب وآراء
أعضاء الحكومة يساهمون براتب شهر في صندوق مواجهة "كورونا"
قررت الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وقالت الحكومة في بلاغ لها إن قرارها يأتي "سعيا منها إلى الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة"، مضيفة أن أعضاءها "بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره".
ويحمل الصندوق الخاص اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته؛ وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
من جهة نحقق العزلة اكثر مايمكن ونساهم في دعم المجال الصحي كنوع من التطوع.
خاصكم غير تلقاو شي حل لاصحاب المقاهي مساكن
الطائرات القادمة من فرنسا و اسبانيا في اتجاه فاس مراكس اغادير مازالت تنشط في سماء المملكة
easyJet Transavia air France .....
اللهم احمي ملكنا وشعبنا وبلدنا من كل مكروه
حفظ الله سيدنا والشعب المغربي. اللهم ارفع عنا هذا البلاء ورد بنا اليك ردا جميلا.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كرروا هذا الدعاء باستمرار ولا تنسو اتخاذ الأسباب و التدابير التي توصينا بها وزارة الصحة.
فالمغرب 70% ليس لها لا ضمان اجتماعي البناء و الباعة ووووووو هنا في اروبا هناك تعويض في جميع الميادين اللهم ألطف بنا وارفع هذا البلاء علي البشرية
ومساعدتهم في تجاوز هذه المحنة المحدقة بها والتي لا احد يتوقع عواقبها على
المجمتع المغربي كافة.
ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا.
ونتمنى ان تكون المبادرة التي ستليها مبادرات اخرى من طرف كافة القوى الحية بوطننا الحبيب.
نعلم الحالة المزرية للمستوى المعيشي للمياوم والفقير الذي اذا جلس في بيته فمن أين سيطعم نفسه وأسرته لكن في مثل هذه الأزمات الوبائية أو حالة الحرب لا قدر الله ان يصبر ويتعاون والا فالوباء سيحصد الأخضر واليابس لا قدر الله تعالى
اللهم سلم اللهم سلم .