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الرئيسية | مجتمع | أعضاء الحكومة يساهمون براتب شهر في صندوق مواجهة "كورونا"

أعضاء الحكومة يساهمون براتب شهر في صندوق مواجهة "كورونا"

أعضاء الحكومة يساهمون براتب شهر في صندوق مواجهة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:40

قررت الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وقالت الحكومة في بلاغ لها إن قرارها يأتي "سعيا منها إلى الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة"، مضيفة أن أعضاءها "بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره".

ويحمل الصندوق الخاص اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته؛ وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - A condition الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:43
Bonne initiative à condition qu'elle ne soit pas détourné par des déplacements.
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44
2 - سجلماسي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:45
اتمنى لو اعطت الدولة عطلة استثناىية للقطاعات الغير معنية مباشرة بتدابير كورونا مع خصم نسبة معينة من اجورهم ودلك بلاخد بعين الاعتبار كل سلم على حدة والمساهمة بها في الصندوق المخصص لكورونا.
من جهة نحقق العزلة اكثر مايمكن ونساهم في دعم المجال الصحي كنوع من التطوع.
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24
3 - سلمى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:45
هادو هما المغاربة في وقت الشدة حاضرين
خاصكم غير تلقاو شي حل لاصحاب المقاهي مساكن
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56
4 - mohammed bouwamar الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:46
وفي الحقيقة اجر شهر يعد بالنسبة الي مساهمة ضئيلة جدا.
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26
5 - مغربي مغربي مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:47
كان المفروض الحكومة تهتم بالصحة و بناء المستشفيات و المستوصفات الحكومية المجانية فكورونا فيروس عابر ان شاء الله هناك أناس يعانون من الأمراض المزمنة و السرطانات و من النساء من تلد في لهو المستشفيات .. حقيقي انها بادرة جميلة لكن المطلوب اكثر من هذا بكثير .. شكرا لصاحب الجلالة و شكرا للحكومة
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56
6 - محمد لعيوني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:47
تحية لاعضاء الحكومة جميعا. المقاولون الفنانون.الرياضيون.السفراء.رجال الاعمال. الاغنياء.الفلاحون اليوم يومكم. اليوم سيعرف الشعب من معه ومن ضده.
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58
7 - aym الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:48
لماذا لم يمنعوا الرحلات القادمة من فرنسا واسبانيا
الطائرات القادمة من فرنسا و اسبانيا في اتجاه فاس مراكس اغادير مازالت تنشط في سماء المملكة
easyJet Transavia air France .....
اللهم احمي ملكنا وشعبنا وبلدنا من كل مكروه
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15
8 - جالس فالدار ولكنني لست وزيرا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:50
اصلا راهم جالسين فديورهم ، علاش بغاو يتخلصوا ، الاجر مقابل العمل....
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-25
9 - مجد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:51
بادرة جد حسنة و الله لايضيع أجر المحسنين
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25
10 - صادق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:51
بادرة طبية جزاهم الله خيرا. كيفما كان الحال هم مشكورين ونرجوا المزيد من اﻻف السماسرة الكبار أصحاب الخزائن والقناطر المقنطرة من اﻻموال والعقار. واللهم ﻻ حسدا بارك الله فيما أعطاهم.
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25
11 - محمد ال الشيخ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:53
ليطرحون التقاعد و 10000 درهما من اجرهم شهريا
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0
12 - Mercure2020 الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:54
Tout les marocains ne manquent de générosité, il faut tout simplement un élément déclencheur pour lever la poussière sur la pré cieuse matière qui compose l'e citoyen marocain ,bravo a tout les marocains
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9
13 - ملاحظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:55
علينا جميعا من طنجة إلى الكويرة المساهمة في "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد". أقترح لمدة ستة أشهر زيادة 5% مؤقتة واستثنائية في فواتير الكهرباء والماء
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-59
14 - احمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:55
عمل رائع، هكذا يجب ان نتضامن جميعا.
حفظ الله سيدنا والشعب المغربي. اللهم ارفع عنا هذا البلاء ورد بنا اليك ردا جميلا.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كرروا هذا الدعاء باستمرار ولا تنسو اتخاذ الأسباب و التدابير التي توصينا بها وزارة الصحة.
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8
15 - محمد الزموري الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:55
بادرة طيبة الله يجعلها في ميزان حسناتكم هذا ليس بغريب على المغاربة نحن شعب التكافل الإجتماعي من زمان اللهم احفظ بلدنا وجميع بلدان المسلمين من كل سوء اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب العالمين واجعلنا آمنين مطمئنين
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8
16 - اسبانيا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:56
السلام عليكم يجب علي الحكومة تعويض المقاهي و .......... الإغلاق بسب وباء.الناس اشغل

فالمغرب 70% ليس لها لا ضمان اجتماعي البناء و الباعة ووووووو هنا في اروبا هناك تعويض في جميع الميادين اللهم ألطف بنا وارفع هذا البلاء علي البشرية
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-2
17 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:56
هذا درس للدولة بأن الإستثمار فالصحة و التعليم هو أساس الأمم... فبتجوالي في بعض المستشفيات المغربية تكونت لدي فكرة أن الكوارة حشاكم أحسن منهم فالنظام و التجهيزات و البنى التحتية للمهترئة و القديمة جدا منها ما هو منذ عهد الإستعمار
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7
18 - Enna9em الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:56
على سلامتكم ملي فهمتو راسكم .وبقاو ديروها مرة في العام
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3
19 - انا عاطل عن العمل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:56
حتا انا بغيت نتبرع بقدر محدود من المال لوجه الله..
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14
20 - جعلها الله في صندوق حسناتكم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:57
بجب على البرلمانين الاسراع بالمصادقة والسهر على تنفيد التوصيات وكان الله في عون الجميع.
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10
21 - لمنور الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:57
هذه المبادرة لن تتلقى الا الشكر والتنويه لكل من ساهم في سبيل انقاذ المواطنين
ومساعدتهم في تجاوز هذه المحنة المحدقة بها والتي لا احد يتوقع عواقبها على
المجمتع المغربي كافة.
ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا.
ونتمنى ان تكون المبادرة التي ستليها مبادرات اخرى من طرف كافة القوى الحية بوطننا الحبيب.
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3
22 - عابر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:58
بادرة طيبة إن لم يعودوا اليها من بعد مثل باقي الحالات
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23 - مغربية كندية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:59
اوقفو كل الرحلات الآتية من أوروبا و شكرا على مبادرتكم
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2
24 - حسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:59
إن الله لا يضيع اجر المحسنين الدولة فعلت ما يجب عليها القيام به تحت الحكامة السامية لعاهل البلاد المكلف بحفظ الأرواح والدين والعدة والعتاد والبقية على المواطنين بمختلف الشرائح فلا بد من التضحية قليلا من طرف المواطنين كافة لإنجاح احتواء هذا الوباء أن شاء الله تعالى .
نعلم الحالة المزرية للمستوى المعيشي للمياوم والفقير الذي اذا جلس في بيته فمن أين سيطعم نفسه وأسرته لكن في مثل هذه الأزمات الوبائية أو حالة الحرب لا قدر الله ان يصبر ويتعاون والا فالوباء سيحصد الأخضر واليابس لا قدر الله تعالى
اللهم سلم اللهم سلم .
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2
25 - منير مسعودي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:59
شهر غير كافي ولن يشجع الفئات الأخرى على البذل
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-1
26 - taxi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:00
اللهم تقبل من الجميع. ولكن نريد معرفة الطريقة التي ستوزع وستصل بها هاته المساعدات الى مستحقيها.
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1
27 - Mchich de Tétouan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:00
في هذه الاثناء ر ئيس الحكومة الإسبانية يؤكد تخصيص 200000 مليون اورو اي حوالي 2000 مليار درهم لمواجهة تأثير وباء كورونا. و نحن نتكلم عن تبرعات للصندوق المحدث التي لم تتجاوز حتى الآن 10 مليار درهم. نتمنى أن تكفى المتطلبات.
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-1
28 - احمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:03
أحسن قرار هو تعيين السيد وزير المالية لصرف مال الصندوق اما عرضه على البرلمان للمصادقة فهذا تعطيل فقط! ليس للبرلمان ما يصادق عليه وعلى افراده أن يساهموا على الاقل بشهر من أجرهم على غرار أعضاء الحكومة لانهم يمثلون الشعب والشعب هو المستهدف بالوباء.
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3
29 - kata الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:04
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.الله يجازهم بخير مالها فاش جاتهم كيتنا حنا ءصحاب المهن الحرة لي سادين محلاتنا ءمعندناش واحد الدخل قار كون غير صبروا في هذا الراتب العام كامل ء صرفوه لينا حنا لي واقفين عليه يديرو شهر لاكورونا وشهر لينا والله تانحبوهم من قلبنا بلا نفاق ولاكدوب
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-3
30 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:07
عل الاقل نفصوا من الثمن المحروقات كم اجرتكم تساوي 1000 من اليد العاملة الكهرباء والماء نجانا النقل مجانا الكراء مجانا كل الشي مجانا حتى التعويضات في الداخل والخارج قولوا بصراحة كم تساوي كفى استهزاءا بالمشاعر المغاربة لا حسيب ولا رقيب لمادا لم تصرحوا بممتلكاتكم لمادا الاعضاء البرلمانيين لم يصرحوا ما يمتلكون . قلك تبرعات .يكما عولين حتى حنا نسهموا كرونا ودا كان على هد شي جي كرونا مرحبا بها
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-1
31 - zemmour الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:07
مبادرة طيبة وإن كانت غير كافية أمام حجم التعوبصات التي يتلقاها هؤلا وأمثالهم،على أي،شكرا لهم جميعا..تصوروا معي لو ساهم كل موظف ب100 درهم وكل عامل ب5دراهم،أكيد سنساهم في إنقاذ العديد من الأرواح وسنخفف من معاناة الأسر المعوزة:ماء،كهرباء،مواد غذائية،دواء......يالله يا لمغاربة الأحرار.....نبداو من دبا......نسأل الله السلامة والعافية للجميع
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-1
32 - Halimo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:08
تنازلو على نصف الاجرة بصفة دائمة.... اجرتكم لا تتلاءم مع دولة فقيرة كالمغرب
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-1
33 - abounada الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:11
السلام عليكم في رأيي أن هذا الصندوق يجب أن يمول من صندوق كان قد أحدث من قبل وهو الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث الطبيعية والتي كانت مداخيله من الزيادة في التأمين على جميع وسائل النقل ابتداء من سنة 2020 فما دامت جائحة كورونا هي كارثة بل وأعظم من ذلك، فلا بأس.
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0
34 - جمال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:14
هذه بادرة جيدة لو كانت صادرة من حكومة جيدة، لكن حقيقة الأمر أنه لو كانت لدى المغرب بنيات تحتية جهزتها الحكومة والحكومات السابقة وكانت هناك مستشفيات وأطر طبية وأجور كافية ولو كانت هناك دولة بدون قروض دولية ولو كانت هناك حكومة لها انجازات مشرفة لما وصلنا إلى حد إنشاء صندوق لمكافحة الوباء وجمع التبرعات المحسنين والدين يدعون الإحسان. أنا غير راضي بهذا الإراء لكن أتمنى من الحكومة القادمة سنة 2021 أن تراجع كل هدا الفساد والتلاعب بالمال العام وأتمنى من الملك محمد السادسة الوقوف على هذا الأمر وربط المسؤولية بالمحاسبة في أرض الواقع وتطبيق العقوبات السجنية التنفيذية في حق كل من قام بتبدير المال العام أو الإستيلاء عليه. بالإظافة إلى إعادة مراجعة الأجور التي تستنزف صناديق الدولة. شكرا
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35 - من المهجر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:15
التضامن من شيم المغاربة والمساهمة في الصندوق له أجر عظيم لانه سينقد أرواح بشرية. ولايضيع الله أجر المحسنين. لانه في هده المواقف تزول الأنانية تختفي الألوان الحزبية الحزازات الضيقة فالمرجو الكفاح في خندق واحد لصد هدا العدو الخفي.
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0
36 - khalil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:17
ردا على تعليق سلمى بالنسبة لأصحاب المقاهي. انا صاحب مقهى المشكلة هي العمال أقسم أن فيهم من ليس له ما يدخله لأبناءه بالنسبة لي لم أستطع فعل شيء الميزانية جد ضعيفة. تركت لهم المجال بالعمل مؤقتا بالقهوة السريعة لحسابهم إلى اشعار اخر .نتمنى أن تخلق السلطات خلية لدعم الفئات الضعيفة والمتضرر ة ......دعم فوري وليس بعد الأزمة رجااااااء رجااااااء رجااااااااااااء لا أتكلم فقط على العاملين بالمقاهي
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0
37 - منير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:18
راتب شهر هو شيء جد قليل مقارنة بثرواتهم الطائلة فالمساهمة سوف تمتد لعدة اشهر فقط الى ان يتم القضاء على هدا الفيروس يعني في الاخير مساهمتهم جد جد متواضعة وقليلة ورايي يحترم
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38 - ملاحظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:19
السلام عليكم، مبادرة طيبة بالرغم من قلتها، ونتمنى من جميع الموظفين العوميين المساهمة ولو ب 50 درهم رمزية لكل موظف ومن أعطى اكثر الله اخلف عليه... أما معظم مستخدمي القطاع الخاص فأجورهم لاتتجاوز 2600درهم وسوف يتم ربما عدم دفع أجور معظمهم لشهر مارس وابريل بجحة عطلة غير مدفوعة الأجر... الله احفظ.
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39 - مهاجر مغربي باسبانيا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:19
نتمنى من الحكومة المغربية تعطينا رقم حساب صندوق مواجهة كورونا فيروس باش نساهمو كذلك و اطلب تضامن كل الجالية المغربية خارج المغرب
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40 - Reda الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:20
Bonne initiative. Il faut la généraliser sur d'autres secteurs et d'autres professions
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41 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:20
في إنتظار تخلي بن كيران عن معاشه الريعي..
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42 - hamid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:24
على المواطن لي كيساهم في بناء المساجد يساهم دبا في مواجهة الوباء او خاص الدولة تمنع او تحد من بناء المساجد، خصنا المستشفيات او المدارس، باش نفعونا هادا المساجد دبا غير مسدودين يجب اعادة النضر فهاد المسالة
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43 - amazigh الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:26
لمادا لا ننقص من الرواتب الشهرية للبرلمانيين و الوزراء و كبار الموظفين و نزيد في الضريبة على الشركات ووووووو.....انا عى اكيد اننا سنخلق صندوق بميزانية ضخمة لحل عدد كثير من المشاكل
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44 - عبدو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:26
بادرة تستحق التنويه في كل الاحوال
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45 - Le Marocain الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:27
Je pense que ce virus va éveiller en nous le sens de la solidarité,de l’échange,du respect...allez ça ne pourra être qu'une bonne leçon.
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