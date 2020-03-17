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الرئيسية | مجتمع | مكتب الفوسفاط يساهم بـ3 ملايير درهم في صندوق مواجهة "كورونا"

مكتب الفوسفاط يساهم بـ3 ملايير درهم في صندوق مواجهة "كورونا"

مكتب الفوسفاط يساهم بـ3 ملايير درهم في صندوق مواجهة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 15:58

قرر المكتب الشريف للفوسفاط المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وحسب ما علمت به هسبريس فإن المكتب قرر أن يساهم بما مجموعه 3 ملايير درهم في الصندوق الذي يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Abdou الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:07
أتمنى أن يفتح المجال للمواطننين بالتبرع لهذا الصندوق عبر حساب بنكي مباشر بشرط أن نشاهد نتيجت هذا الصندوق على مستشفياتنا
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29
2 - محمد رضا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:08
ها 1 مليا من عند اخوش + 3.3 غرامة ديال اتصالات المغرب +1 مليار ديال بن جلون+3 مليار ديال مكتب الفوسفاطocp + ثلث خلصة البرلمانيين نقدرو نوصلو 8.5
ادن بقات 1.5 نأمل الله في كل من له وسام و مغني لي غبرو على الساحة اديرو تضامن بيناتهم و اتكلفو بهاد 1.5 مليار
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36
3 - جاد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:11
فرصة لنساهم في هذا التضامن كل واحد حسب اسنطاعته
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4 - امين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:11
السلام عليكم و شكرا جزيلا لكل من ساهم في هاته المهنه ولكن لماذا لم تكن هذة المساهمة من قبل في مساعدة الشباب الحاملين المقاولات او في بناء شركات تساعد الشباب في العمل ... لان بعض العائلات اصلا يعانون من فيروس الفقر قبل فيروس كورونا و الناس يموتون جوعا
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5 - Karim kalal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:12
شكرااا المكتب الشريف لي الفسفاط
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6 - العنكبوت الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:12
شكرا للحس الوطني العالي و الراقي الذي أبنتم عنه يا مغاربة يا أحرار،نصف المبلغ حتى قبل المصادقة عليه يا لروعة الرابطة التي تجمعنا،شكرا مراااات و مرات
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7 - Mercure2020 الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:13
Quand on apprend des grandes contributions sont faites par des grandes sociétés marocaines ,gouvernement parlement, ou personnes PDG de grandes firmes ...on peux finalement être
Fiers d'appartenir au Maroc bravo encore et toujours
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8 - mobark الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:13
الحمد لله ،هناك محسنين،في،هذا البلد،نتمنو،المزيد
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9 - معا ضد كورونا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:14
الله يجازيكم بالخير.
كلنا يد واحدة لحماية البلاد من هذا الوباء
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10 - Jalal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:14
Très bonne initiative, nous avons vraiment besoin d'une telle solidarité et soutien en ces moments difficiles
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11 - dak الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:15
نتمناو فلوس موازين يبانو فهاد الشدة
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