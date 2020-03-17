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"وكالة التأمين الصحي" توقف استقبال المؤمّنين‎

"وكالة التأمين الصحي" توقف استقبال المؤمّنين‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:12

في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة في سياق الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد "Covid -19"، قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وقف عملية استقبال كل من مؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، والطلبة المستفيدين من النظام نفسه، وكذا المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، بالإضافة إلى مقدمي العلاجات، بفضاء الوكالة، ابتداء من يوم الثلاثاء 17 مارس حتى إشعار آخر.

ومن أجل الاستجابة لمتطلبات كل المرتفقين الراغبين في الاستفسار أو وضع شكاية أو تتبعها، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير، تهم إحداث خلية للرد على جميع المكالمات الهاتفية ومد المتصلين بكل الإرشادات والمعلومات الضرورية؛ وذلك عبر الرقمين الهاتفيين التاليين: 0537687960 و0537573400.

وأوردت الوكالة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه يمكن لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO وضع أو تتبع شكاياتهم عبر البوابة الإلكترونية www.chikaya.ma.

أما بخصوص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" فيمكنهم كذلك تتبع مراحل جاهزية البطائق عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي www.anam.ma.

كما يمكن لمقدمي العلاجات الراغبين في الحصول على الرقم الوطني الاستدلالي لمهنيي الصحة ومؤسسات العلاج للقطاع الحر (INPE)، يقول البلاغ، إرسال ملفات طلبهم على البريد الإلكتروني: [email protected]

ووضعت الوكالة رهن إشارة المؤسسات الصحية المكونِّة للشبكة الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية، خدمة إلكترونية تتيح الاطلاع على معطيات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية الذين تمت معالجة ملفاتهم قصد التكفل بهم وتقديم العلاجات لهم، في انتظار صدور بطاقاتهم في أقرب الآجال.

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