إغلاق المساجد يفتح باب "تكفير سلفيين" .. ورفيقي: "فتاوى بهلوانية"

هسبريس - نورالدين إكجان

موجة الطمأنة التي سادت الصفوف بإغلاق مختلف المرافق الحيوية التي تشهد ازدحاما لم تكن بنفس الوقع بالنسبة للمساجد لدى العديد من الوجوه السلفية، فقد عبر العديد من الدعاة عن رفضهم الأمر بمسوغات مختلفة، امتدت حتى التكفير.

وخرج الوجه السلفي عبد الحميد أبو النعيم لاعتبار ما أقدمت عليه السلطات كفرا بعد إيمان البلد، فيما انبرت أصوات أخرى لاعتبار الفيروس عقابا إلهيا مس الكل، ومنبها من عقاب يطال من تسميهم "الجانحين".

ورغم نسب المشاهدات العالية التي حققتها مقاطع السلفيين، إلا أن موجة انتقادات واسعة طالت خرجاتهم، خصوصا في ما يتعلق بتكفير القرار، إذ استعرض معلقون أسبابا ضرورية متعلقة بمحاصرة تفشي الوباء تفترض ملازمة المنازل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها أبو النعيم بخرجات تكفيرية، فقد سبق ورفض مطلب المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، كما اتهم العديد من المفكرين والباحثين بمعاداة الإسلام، بالإضافة إلى مهاجمته العديد من المنابر الإعلامية المغربية.

وفي السياق، أورد محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث متخصص في الشأن الديني، أن "ما يصدر عن أفواه بعض الدعاة أو الشيوخ خطير جدا، لكن لا ينبغي أن يشغلنا عن الحملة التي أطلقها المغاربة بشأن فيروس كورونا"، مثمنا عمل الدولة والمجتمع المدني والأطقم الطبية.

وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مثل هذه الخرجات لا يمكن وصفها سوى بالبهلوانية، ولا علاقة بها بالمنطق الديني"، مشددا على أنه "في طاعون بلاد الشام حاول البعض أن يستدل بمسألة القضاء والقدر، لرفض الابتعاد عن المنطقة، فأجابهم عمر بن الخطاب: نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله".

وأشار المتحدث إلى أن التعامل مع الأوبئة يقتضي الاحتياطات حتى داخل أماكن العبادة، مسجلا أن "الحفاظ على الأنفس مقدم كليا على أداء الشعائر، فصلاة الجماعة ليست فريضة، بل شكل من أشكال أداء فريضة الصلاة"، وزاد: "على المشتغلين بالحقل الديني تزكية خطوات السلطات".

وأكمل رفيقي قائلا: "يجب منع التجمعات في جميع الأماكن"، مطالبا السلطات الأمنية بالاستمرار في عملها، والتعامل بشكل صارم وحازم مع مثل هذه الخرجات المتكررة.