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كُتّاب وآراء
إغلاق المساجد يفتح باب "تكفير سلفيين" .. ورفيقي: "فتاوى بهلوانية"
موجة الطمأنة التي سادت الصفوف بإغلاق مختلف المرافق الحيوية التي تشهد ازدحاما لم تكن بنفس الوقع بالنسبة للمساجد لدى العديد من الوجوه السلفية، فقد عبر العديد من الدعاة عن رفضهم الأمر بمسوغات مختلفة، امتدت حتى التكفير.
وخرج الوجه السلفي عبد الحميد أبو النعيم لاعتبار ما أقدمت عليه السلطات كفرا بعد إيمان البلد، فيما انبرت أصوات أخرى لاعتبار الفيروس عقابا إلهيا مس الكل، ومنبها من عقاب يطال من تسميهم "الجانحين".
ورغم نسب المشاهدات العالية التي حققتها مقاطع السلفيين، إلا أن موجة انتقادات واسعة طالت خرجاتهم، خصوصا في ما يتعلق بتكفير القرار، إذ استعرض معلقون أسبابا ضرورية متعلقة بمحاصرة تفشي الوباء تفترض ملازمة المنازل.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها أبو النعيم بخرجات تكفيرية، فقد سبق ورفض مطلب المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، كما اتهم العديد من المفكرين والباحثين بمعاداة الإسلام، بالإضافة إلى مهاجمته العديد من المنابر الإعلامية المغربية.
وفي السياق، أورد محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث متخصص في الشأن الديني، أن "ما يصدر عن أفواه بعض الدعاة أو الشيوخ خطير جدا، لكن لا ينبغي أن يشغلنا عن الحملة التي أطلقها المغاربة بشأن فيروس كورونا"، مثمنا عمل الدولة والمجتمع المدني والأطقم الطبية.
وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مثل هذه الخرجات لا يمكن وصفها سوى بالبهلوانية، ولا علاقة بها بالمنطق الديني"، مشددا على أنه "في طاعون بلاد الشام حاول البعض أن يستدل بمسألة القضاء والقدر، لرفض الابتعاد عن المنطقة، فأجابهم عمر بن الخطاب: نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله".
وأشار المتحدث إلى أن التعامل مع الأوبئة يقتضي الاحتياطات حتى داخل أماكن العبادة، مسجلا أن "الحفاظ على الأنفس مقدم كليا على أداء الشعائر، فصلاة الجماعة ليست فريضة، بل شكل من أشكال أداء فريضة الصلاة"، وزاد: "على المشتغلين بالحقل الديني تزكية خطوات السلطات".
وأكمل رفيقي قائلا: "يجب منع التجمعات في جميع الأماكن"، مطالبا السلطات الأمنية بالاستمرار في عملها، والتعامل بشكل صارم وحازم مع مثل هذه الخرجات المتكررة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
فلا تتركها جماعة في البيت مع أهل بيتك لتعم البركه وتكُن بيوتنا عامره بذكر الله والصلاة ..
وهي فرصة لإعادة تنظيم الأسرة وتربيتها على العودة لله عند حدوث البلاء....فاللهم اكشف الغمة وارفع البلاء عن الامة.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
وايضا .. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
غير يا إما خطاب إعلامي يوازي المرحلة والأزمة التي نمر بها و إما السكوت فهو أحسن من التدافع واستغلال السقطات من هذا وذاك بدون أي فائدة، شي كيقول اخنوش كيمارس السياسة شي كيقول العثماني يجاريه، اسيدي المهم هو ما يقدمونه لنا كشعب في تجاوز الأزمة مع اختلافنا مع ذاك وتوافقنا مع ذاك
اتمنى تحضير روح المسؤولية والوطنية نتجاوزو الأزمة وديك الساعة لي بغا يزغرت يزغرت.
الأخذ بحديث النبي ﷺ حين سُئِل: ما النجاة؟
قال:
١- *أمسك عليك لسانك* (لا للإشاعات)
٢- *وليسعك بيتك* (البقاء في المنزل)
٣- *وابْكِ على خطيئتك* (الاستغفار والدعاء)
وما قاله الشيخ أبو النعيم بخصوص إغلاق المساجد (إن كان قد قاله ) فقد أخطأ. أما ما قاله بالنسبة للمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى فهو صحيح لأن النص القرآني واضح وصريح كما السنة النبوية واضحة وصريحة في تقسيم الإرث.
اريد ان أسأل انصار ابو النعيم الجاهل...ما حكمة الله في قصة سيدنا موسى مع الخضر..وما حكمته تعالى في اباحة الخمر اولا ثم تحريمه في الأخير.
من البديع ملامسة رحمة الله بعباده و خلقه و سماحة دينه و ووسعه لكل الخلق..ومن المخزي و المثير للتقزز رؤية كيف يجتهد بعض الجاهلون المتزمتون في اظهار الله على انه غليظ و غير رحيم لا يعرف الا العقاب و العذاب...
تعالى الله عن ما تظنون به ايها الارهابيون الضالون...تعالى سبحانه علوا كبيرا هو الرحمان الرحيم.
اما هذا وامثاله فيجب ان يقتلوا لانهم خوارج
قل صلوا في الرحال، ولا تقل حي على الصلاة) حتى يصلي الناس في منازلهم؛ أنا سلفي (قح) وأصلي في البيت لمعرفتي عظمة الأزمة والمصبية التي ابتلينا بها؛ حفظنا الله واياكم؛
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، و لتجنب الأسوء . و يخرج عليك أناس ، متعبرين
أنفسهم حراس الدين ، و قد يغفر لنا الله ، و هم لا و لن يسامحوننا .
* الله خالق جميع البشر ، و هذا الفيروس الذي تسلط علينا ، فهو أعمى ،
لا يميز بين الأديان أو الأعراق ، أو....، و لا دخل للدين في هذا البلاء .
* و هل نرمي بأنفسنا إلى التهلكة لإرضاء هذا الدجال ؟ هذا إن كان له
أتباع ، فسيقود البلاد و العباد إلى ما لا تحمد عقباه .
* حسب رأيي ، يجب إعادة النظر في التعامل مع تجار الدين ، و حرية التعبير .
لا تقل أن صلاة الجماعة ليست فريضة !
و أيضا مسألة الإرث هي واضحة في الدين.
بل العلماء في السعودية افتوى بان من يخالف امر الدولة ويصلي في المسجد آثم
ثانيا على كل واحد ان يطيع ولاة الأمور فهم ادرى بمصلحة البلاد و العباد. اما بخصوص اغلاق المساجد في هذا الظرف فهو قرار حكيم جاء بناء على نصوص شرعية من الكتاب و السنة. فنسال الله العظيم ان يوفق صاحب الجلالة لما يحب و يرضى.
اخيرا بجب التفريق بين السلفي و التكفيري فالسلفي يطيع ولي امره في السراء والضراء من غير معصية اما هذه الفتوى و غيرها فهي من التكفيرين . اما السلفيون فهم منها براء .