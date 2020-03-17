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الرئيسية | مجتمع | إغلاق المساجد يفتح باب "تكفير سلفيين" .. ورفيقي: "فتاوى بهلوانية"

إغلاق المساجد يفتح باب "تكفير سلفيين" .. ورفيقي: "فتاوى بهلوانية"

إغلاق المساجد يفتح باب "تكفير سلفيين" .. ورفيقي: "فتاوى بهلوانية"
هسبريس - نورالدين إكجان
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:40

موجة الطمأنة التي سادت الصفوف بإغلاق مختلف المرافق الحيوية التي تشهد ازدحاما لم تكن بنفس الوقع بالنسبة للمساجد لدى العديد من الوجوه السلفية، فقد عبر العديد من الدعاة عن رفضهم الأمر بمسوغات مختلفة، امتدت حتى التكفير.

وخرج الوجه السلفي عبد الحميد أبو النعيم لاعتبار ما أقدمت عليه السلطات كفرا بعد إيمان البلد، فيما انبرت أصوات أخرى لاعتبار الفيروس عقابا إلهيا مس الكل، ومنبها من عقاب يطال من تسميهم "الجانحين".

ورغم نسب المشاهدات العالية التي حققتها مقاطع السلفيين، إلا أن موجة انتقادات واسعة طالت خرجاتهم، خصوصا في ما يتعلق بتكفير القرار، إذ استعرض معلقون أسبابا ضرورية متعلقة بمحاصرة تفشي الوباء تفترض ملازمة المنازل.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها أبو النعيم بخرجات تكفيرية، فقد سبق ورفض مطلب المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، كما اتهم العديد من المفكرين والباحثين بمعاداة الإسلام، بالإضافة إلى مهاجمته العديد من المنابر الإعلامية المغربية.

وفي السياق، أورد محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث متخصص في الشأن الديني، أن "ما يصدر عن أفواه بعض الدعاة أو الشيوخ خطير جدا، لكن لا ينبغي أن يشغلنا عن الحملة التي أطلقها المغاربة بشأن فيروس كورونا"، مثمنا عمل الدولة والمجتمع المدني والأطقم الطبية.

وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مثل هذه الخرجات لا يمكن وصفها سوى بالبهلوانية، ولا علاقة بها بالمنطق الديني"، مشددا على أنه "في طاعون بلاد الشام حاول البعض أن يستدل بمسألة القضاء والقدر، لرفض الابتعاد عن المنطقة، فأجابهم عمر بن الخطاب: نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله".

وأشار المتحدث إلى أن التعامل مع الأوبئة يقتضي الاحتياطات حتى داخل أماكن العبادة، مسجلا أن "الحفاظ على الأنفس مقدم كليا على أداء الشعائر، فصلاة الجماعة ليست فريضة، بل شكل من أشكال أداء فريضة الصلاة"، وزاد: "على المشتغلين بالحقل الديني تزكية خطوات السلطات".

وأكمل رفيقي قائلا: "يجب منع التجمعات في جميع الأماكن"، مطالبا السلطات الأمنية بالاستمرار في عملها، والتعامل بشكل صارم وحازم مع مثل هذه الخرجات المتكررة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:52
ومن يأبه لهؤلاء. دعهم يخوضوا ويلعبوا
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22
2 - استاذ جامعي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:54
على السلطات ان لا تلتفت الى دعاوى هؤلاء الكراكيز والدمى ، الدولة هي المؤسسة الاولى والاخيرة باتخاذ القرارات المناسبة في الاوقات المناسبة ، هثل هؤلاء المتخلفين الذين يعيشون بيننا ببطونهم وفروجهم لكنهم يعيشون بعقولهم وافكارهم في العصور الجاهلية الاولى يجب ان لا يلتفت اليهم الناس وان لا ينصتوا اليهم . للدولة وسائلها التي لايملكها سواها وولي الامر اولى بالاحكام والقرارات . والاصلح للناس ان يهتموا بامور وقاياتهم ووقاية ذويهم ولابأس بالذكر وكثرة الاستغفار فهي معينة على دفع البلاء والشرور
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36
3 - نصيحة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:55
منعت الصلاة في المساجد:
فلا تتركها جماعة في البيت مع أهل بيتك لتعم البركه وتكُن بيوتنا عامره بذكر الله والصلاة ..
وهي فرصة لإعادة تنظيم الأسرة وتربيتها على العودة لله عند حدوث البلاء....فاللهم اكشف الغمة وارفع البلاء عن الامة.
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44
4 - Kénitra city الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:55
هم فقط تجار الدين .. والآية من القرآن كافية لرد على كل اتهاماتهم ..
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
وايضا .. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
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32
5 - سعودي وافتخر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:56
من الخطأ إلصاق كل تشدد وغلو بالسلفية . حيث أن السلفية هي الاقتداء بالسلب الصالح . نحن في السعودية سلفيون ومع ذلك عطلت صلاة الجماعة في المساجد . هؤلاء الغلاة يشوهون سماحة الدين . ففي حال المطر أو البرد الشديدين يجوز للناس الصلاة في بيوتهم . فما بالك بفيروس مثل كورونا. هؤلاء لديهم غلو في الدين .
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30
6 - sami الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:56
Les Salafistes sont des gens du "Stone-Age "pas plus
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18
7 - المعتصم بالله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:58
الله يجازيكم بخير دعونا من هذه الخرجات التي تدس ما تدس وتعلن ما تعلن، البلاد الآن في حاجة للوحدة والإتحاد أكثر من ذي قبل، خلونا من الحسابات السياسية الفارغة التي لن تجدي نفعا.
غير يا إما خطاب إعلامي يوازي المرحلة والأزمة التي نمر بها و إما السكوت فهو أحسن من التدافع واستغلال السقطات من هذا وذاك بدون أي فائدة، شي كيقول اخنوش كيمارس السياسة شي كيقول العثماني يجاريه، اسيدي المهم هو ما يقدمونه لنا كشعب في تجاوز الأزمة مع اختلافنا مع ذاك وتوافقنا مع ذاك
اتمنى تحضير روح المسؤولية والوطنية نتجاوزو الأزمة وديك الساعة لي بغا يزغرت يزغرت.
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7
8 - إبراهيم المعلم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:58
إذا كان رئيس اتحاد علماء المسلمين أفتى بأن الأمر جائز ولا غبار عليه مادخل أبو النعيم في المسألة وهو الذي لايتقن حتى باللغة العربية؟
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13
9 - عبد الحكيم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:00
‏أفضل ما يمكن عمله في الظروف الحالية،
الأخذ بحديث النبي ﷺ حين سُئِل: ما النجاة؟
قال:
‏١- *أمسك عليك لسانك* (لا للإشاعات)
‏٢- *وليسعك بيتك* (البقاء في المنزل)
‏٣- *وابْكِ على خطيئتك* (الاستغفار والدعاء)
وما قاله الشيخ أبو النعيم بخصوص إغلاق المساجد (إن كان قد قاله ) فقد أخطأ. أما ما قاله بالنسبة للمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى فهو صحيح لأن النص القرآني واضح وصريح كما السنة النبوية واضحة وصريحة في تقسيم الإرث.
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14
10 - MCO الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:00
نعم نحن ضد ما قاله هاد أبو نعيم لأن إغلاق المساجد مؤقتا في هذا الظرف واجب.. لكن ما لا أفهمه لماذا المقال تظمن "ورفض مطلب المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة"... هاد النقطة جميييييع المغاربة ضدها بغا يكون كورونا أو ما يكونش. إذن لا داعي لخلط الأمور لأننا ببساطة " عايقين و فايقين" ... و تكرار : نعم لغلق المساجد ... مؤقتا.
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12
11 - عبدالله بن علي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:00
مثل هؤلاء المدعون بالسلفيين هم من يسيء إلى الإسلام... الأمور واضحة وكل الدول الإسلامية اتخذت كل الإجراءات لدفع البلاء والضرر عن المصلين كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث
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4
12 - Mosi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:01
مشكلة السلفيين المنغلقين المتزمتين المتجمدين عقليا و ضميريا هي انهم يعتبرون القرآن الكريم هو كل ما استطاع الله قوله عن دينه..تعالى ذلك عنه سبحانه و هو القائل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي.

اريد ان أسأل انصار ابو النعيم الجاهل...ما حكمة الله في قصة سيدنا موسى مع الخضر..وما حكمته تعالى في اباحة الخمر اولا ثم تحريمه في الأخير.

من البديع ملامسة رحمة الله بعباده و خلقه و سماحة دينه و ووسعه لكل الخلق..ومن المخزي و المثير للتقزز رؤية كيف يجتهد بعض الجاهلون المتزمتون في اظهار الله على انه غليظ و غير رحيم لا يعرف الا العقاب و العذاب...
تعالى الله عن ما تظنون به ايها الارهابيون الضالون...تعالى سبحانه علوا كبيرا هو الرحمان الرحيم.
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3
13 - مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:01
السلفية بريئة من هذا وامثاله، ورجاءا ارجعوا لكلام السلفيين حقا لتعرفوا موقفهم. فهم الذين يقولون اتبعوا كلام ولاة الامر والزموا بيوتكم
اما هذا وامثاله فيجب ان يقتلوا لانهم خوارج
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1
14 - مغربي غيور الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:02
لو التزم هؤلاء الصمت لكان خيرا لهم، الجهات الوصية قامت بالواجب من أجل صحة المواطنين وهذا من حفظ النفس الذي هو من كليات الشريعة، نسأل الله السلامة لنا ولكم جميعا احبابي
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5
15 - السلفية منهاج وليست حزبا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:03
المدعو ابو النعبم لايحوز نسبه للسلف بشيء،لان منهاج السلف هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكذا صحابته رضوان الله علبهم.والمدعو منهاجه طريق الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه،واليوم يعيتون في الارض فسادا بافكارهم التكفيرية!!!
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5
16 - ياسين الفكيكي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:03
حين كنا نطالب بتخصيص ولو ربع الميزانيات المخصصة لبناء المساجد وفرشها وتكييفها و زخرفتها لبناء مستشفيات كنا نتهم بالكفر و العلمانية و الزندقة، للاسف هانحن وصلنا لليوم الذي نصلي فيه في بيوتنا و قد لا نجد سريرا او مستشفى نتعالج فيه لا قدر الله! المتدينون مجانين ومرضى نفسيا هم هكذا وهكذا كانوا منذ البداية وهكذا سيظلون! الذين يعرفون الله حقا يعرفونه بصمت و بسرية و ليس بالضوضاء والضجيج و الفلكلورية و يدركون ان الله اعظم واكبر ان يتم سجنه داخل اربعة جدران و الاهم من ذلك ان الذين يعرفون الله هم الذين يعرفون الانسان و يعرفون قدره عند الله و يخدمونه لان خدمة الانسان هي منتهى رضا الإله سبحانه. الازمة الحالية اظهرت اننا بحاجة للعلم و العلماء والمختبرات و الاطباء فهي سبيل نجاة البشرية اما الدجاجلة و الكهنة و المشعوذين فقد انفضحت تجارتهم فلا حبة سوداء و لا زمزم و لا سبع تمرات و لا بول بعير ولا ماء مقدس ولا زيت ولا رقية تنفع اليوم فاليوم لا يصح الا الصحيح و الصحيح هو التوكل على الله والاخذ باسباب النجاة و هي اتباع العلم و المعرفة و نسأل الله ان يرفع عنا هذا البلاء و يرحمنا برحمته و يشفي جميع عباده.
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9
17 - nabil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:05
لا يمكن غلق المساجد بيوت الله من اجل الانفلونزا الموسمية العابرة , ليس كل مريض بالسعال او الحمى يعني انه مصاب بكرونا , افتحو المساجد للمسلمين ان كنتم تؤمنون بالله,
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-19
18 - البجعدي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:05
أنا كمسلم عند المسيحي و اليهودي كافر إذهبوا عند المسيحيين و اليهود وإسألوهم لماذا ؟؟؟
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-7
19 - رياض الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:05
ان من يبيحون شيئا يعتمدون على سند ،ومن يرفضون ايضا يعتمدون على سند،ليس هناك قرار ينزل من السماء او يولد من عدم،هؤلاء شيوخ الضلال والبدع ،الدين الاسلامي ليس دين سب ولعن،اتمنى اقبارهم واخراصهم الى الابد ،ان من لقنوكم هذه المذاهب ،هم الان يلحسون كابات اولياء امورهم او يقبعون في غياهب الجب.
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20 - ذ السليماني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:08
من العيب أن يصلي المرء مع زوجتة وابنائه في بيته ففي ذلك أجر الجماعة وتمثين الألفة وتعليم الصغار ودرء المخاطر وتجنب الرياء...
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1
21 - كوررنا فيروس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:10
تفكير جد متخلف يدعو الى التهلكة بالله عليك اياها الرجل الفاهم الم تقرا:(ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكة).ودين الله يسر وليس عسر .كفاك سفسطة.
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1
22 - غيثة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:10
خالف تعرف سبحان الله هده هي سياستهم، فأين تضامن المسلم مع أخيه المسلم أين روح المسؤولية لو بحتنا عنه لوجدناه طول اليوم جالس يعقم يديه خوفا من كورونا، فالعالم كله على قدم و ساق يسابق الفايروس حتى لا ينتشر على نطاق واحد
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0
23 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:10
في صراحة الأمر وجب أخذ التدابير اللازمة معه، فبدل القيام بأعمال إيجابية، الإنخراط في المجتمع وقول كلام صائب وفي اصميم، يخرجون الأذى بأفواههم فالله موجود في كل مكان ويمكن التعبد في أي مكان.براكا من "الفهامات الخاوية"
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0
24 - المالكي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:11
اللهم استرنا و ارفع عنا عيوبنا. قضية عدم التوجه للمساجد مشكل. لأنه في الوقت الذي ليس لدينا إمكانيات مادية و علمية لا يبقى لنا سوا تنظيم أنفسنا و الاستعداد لما هو قادم و الدعاء لله. من رئا منكم تدابير الولايات سوف يفهم أن الأمر أعظم من الحرب العالمية. 100 الف دولار لكل أمريكي للاستعداد. عدم أداء الضرائب. 850 مليار دولار لتجاوز المحنة. القضية من يخرج سالما بعد هذا الوباء. أقل ما يمكن أن نفعله هو الصبر و عدم التهافت و الهلع. المجتمع المدني مطالب بأن يدعم جهود المستشفيات عن طريق تموين الفرق الطبية و كذا المرضى بالأكل الصحي و الماء. خلق لحن للتدعيم و التفكير في تهيئة داخليات المؤسسات التعليمية بالحد الادنى لمواجهة هذه أزمة. نطلب من الله الحكمة والنصر.
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0
25 - متتبع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:11
السلفييون (أهل السنة والجماعة) أتباع السلف الصالح، بعيدون كل البعد عن تكفير أي أحد، ويدعون إلى طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وما دعت له لجنة الإفتاء بعد سؤالها من طرف جلالة الملك هو مصلحة عظمى للبلاد، وجب على الجميع التزامها، ومن خالفها فهو عاص لله ورسوله ... أما التكفيير فهو منهج الخوارج عاملهم الله بعدله.
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2
26 - السلف (الصحابة) منهم براء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:12
لماذا تدنسون اسم السلف، برجل مجهول (أو رويبضة لاقيمة له) السلف (وهم الصحابة) والسلفيون (وهم من يحاول تتبع منهج الصحابة) لا علاقة لهم؛ قولوا (جماعة التكفير) التكفيريون يكفرون؛ أما السلفيون فيعلمون حديث "يا بلال
قل صلوا في الرحال، ولا تقل حي على الصلاة) حتى يصلي الناس في منازلهم؛ أنا سلفي (قح) وأصلي في البيت لمعرفتي عظمة الأزمة والمصبية التي ابتلينا بها؛ حفظنا الله واياكم؛
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1
27 - هذا ما قلته الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:13
* هذا ما قلته في تعليق سابق ، الناس و المسؤولون يتخذون جميع الإجراءات ،
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، و لتجنب الأسوء . و يخرج عليك أناس ، متعبرين
أنفسهم حراس الدين ، و قد يغفر لنا الله ، و هم لا و لن يسامحوننا .
* الله خالق جميع البشر ، و هذا الفيروس الذي تسلط علينا ، فهو أعمى ،
لا يميز بين الأديان أو الأعراق ، أو....، و لا دخل للدين في هذا البلاء .
* و هل نرمي بأنفسنا إلى التهلكة لإرضاء هذا الدجال ؟ هذا إن كان له
أتباع ، فسيقود البلاد و العباد إلى ما لا تحمد عقباه .
* حسب رأيي ، يجب إعادة النظر في التعامل مع تجار الدين ، و حرية التعبير .
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0
28 - Awi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:16
ربما تكون قد أصبت في بعض الأمور لكن:
لا تقل أن صلاة الجماعة ليست فريضة !
و أيضا مسألة الإرث هي واضحة في الدين.
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-2
29 - سني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:18
هذا الرجل ليس بطالب علم فضلا أن يكون عالم هو رجل على منهج الخوارج التكفيريين وهو ليس بسلفي فالسلفيين الخلص الذين هم على منهج السلف قولا وعملا واعتقادا يسمعون ويطيعون لولي أمرهم في المنشط والمكره و قرار غلق المساجد قرار صدر من من هم أعلم بمصالح الامة فما علينا الا الانقياد والسمع والطاعة والعديد من الدول الاسلامية اتخذت نفس القرار منهم بلاد الحرمين فليكفر الامة بأكملها
بل العلماء في السعودية افتوى بان من يخالف امر الدولة ويصلي في المسجد آثم
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3
30 - سعيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:18
اولا اقول نسال الله تعالى السلامة و العافية و ان يحفظ بلادنا و بلاد المسلمين من كل سوء و بلاء.
ثانيا على كل واحد ان يطيع ولاة الأمور فهم ادرى بمصلحة البلاد و العباد. اما بخصوص اغلاق المساجد في هذا الظرف فهو قرار حكيم جاء بناء على نصوص شرعية من الكتاب و السنة. فنسال الله العظيم ان يوفق صاحب الجلالة لما يحب و يرضى.
اخيرا بجب التفريق بين السلفي و التكفيري فالسلفي يطيع ولي امره في السراء والضراء من غير معصية اما هذه الفتوى و غيرها فهي من التكفيرين . اما السلفيون فهم منها براء .
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0
31 - متساءل مسلم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:19
إذن حسب هؤلاء "السلفيين" لا يجب على المريض والمسافر والمرأة الحامل والتي وضعت ان ينعموا برخصة الإفطار في رمضان ؟ .... ثم صلاة الناس الذين ليس لهم مساجد هل جائزة ؟ هل في هذه الحالة بناء المساجد هي الاساس؟ وهل تجوز الصلاة في البحر واعالي الجو ام لا؟ وهل من الضروري مسجد و إمام؟ وهل سبق الإسلام ام بناء المساجد؟
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32 - عيسى [email protected]£ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:21
ماغديش اتساهم في هذا الصندوق عفوا الضريبة على التضخم اوماشابه ذالك من المءامر ات راك حلقت شوية من خرجاتك يا رفيقي
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-2
33 - طنسيون الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:21
تدابير وإجراءات عملية معقولة توافق المنطق والظروف الاحترازية العالمية. أخيرا بدأ التغيير مفعوله وظهر الحق وزهق الباطل. التغيير هو الحل.
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