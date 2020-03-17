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كُتّاب وآراء
"الداخلية" تنفي إغلاق مداخل ومخارج المدن وحالة الطوارئ بالمملكة
أكدت وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية والاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من آثار انتشار "فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19" يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
ونفت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، صحة "مزاعم ومغالطات" يتضمنها منشور يتم تداوله على تطبيقات التواصل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إغلاق مداخل ومخارج بعض المدن، وتجميد أنشطة الأمن الوطني والوقاية المدنية، وكذا عقد اجتماع مستعجل في مقر وزارة الداخلية من أجل إقرار حالة الطوارئ بالمملكة.
وأكدت الوزارة في هذا الصدد أن "المعلومات المتضمنة بهذا المنشور هي معطيات لا أساس لها من الصحة ولا سند لها في الواقع".
وجددت الوزارة، يضيف البلاغ، التأكيد على أن "فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون".