محكمة النقض تنفي حالة إصابة بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

نفت رئاسة محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، كل ما تم تداوله من أخبار زائفة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي لشريط صوتي يشعر بوجود حالة إصابة بوباء كورونا المستجد لدى أستاذة بمحكمة النقض صباح اليوم، وأنه تم إخلاء المحكمة من العاملين بها على وجه الاستعجال بسبب هذه الحالة.

وذكر بلاغ لرئاسة محكمة النقض أنها تستهجن إطلاق مثل هذه الإشاعات في هذا الظرف بالذات، الذي يفرض على كل مواطن أن يتحلى بروح المسؤولية والمواطنة الصادقة في عدم إثارة كل ما من شأنه أن يخلق الفتنة في المجتمع.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه قد تم تكليف الجهات المختصة بالتحري حول الجهة التي أطلقت الخبر الزائف المذكور ليتخذ في حقها ما يلزم قانونا.