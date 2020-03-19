"كورونا" يضيق الخناق على كراء السيارات

هسبريس – محمد لديب

توقف نشاط كراء السيارات بشكل شبه كلي بمجموع المدن المغربية، نتيجة الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا في العالم، وبداية تسجيل إصابات بالفيروس في المغرب، الذي سجل 54 حالة إصابة.

وقال سعيد الزيغم، عضو فيدرالية أرباب كراء السيارات بالمغرب، إن توقف الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي والربط البري والبحري للمملكة مع باقي دول العالم أثر بشكل كبير على قطاع السياحة، وهو ما انعكس على نشاط مهنيي قطاع تأجير السيارات بالمغرب.

وأوضح الزيغم، في تصريح لهسبريس، أن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا شمل أيضا نشاط كراء السيارات للأفراد من المواطنين المغاربة، وهو ما عمق الخسائر التي بدأ القطاع يتكبدها منذ أيام.

وأورد عضو فيدرالية أرباب كراء السيارات بالمغرب في التصريح ذاته: "تراجع نشاط كراء السيارات بنسبة فاقت 90 في المائة، وهو ما أدخل القطاع في أزمة حقيقية لم يسبق له أن واجهها من قبل، علما أن جل المهنيين يقتنون السيارات المخصصة للكراء عن طريق تمويلات مصرفية من البنوك المغربية".

وأضاف سعيد الزيغم: "حاليا يواجه المهنيون مشاكل كبيرة بسبب عجزهم عن أداء الأقساط الشهرية للبنوك، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف السلطات الحكومية لحل هذا الإشكال، خاصة أن المسؤولين في الوزارات المعنية سبق لهم أن وجهوا طمأنة لقطاعات اقتصادية كبيرة، بشأن أقساط الديون التي سيتم تأجيلها بسبب توقف أنشطة عدد كبير من المؤسسات والمقاولات تفاديا لتفشي فيروس كورونا".

وطالب عضو فيدرالية أرباب كراء السيارات بالمغرب بضرورة "تقديم تسهيلات لوكالات كراء السيارات، عن طريق اتخاذ قرار تأجيل سداد الأقساط المالية الشهرية للمصارف، حفاظا على القطاع الذي يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة".