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كُتّاب وآراء
العلمي يتبرع بـ200 مليون درهم لمواجهة "كورونا"
قرر حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تمكين الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد من مساهمة من ماله الخاص؛ وذلك بعد صدور المرسوم الخاص بالصندوق في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، وكان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وحسب ما علمت به هسبريس فقد ساهم العلمي في الصندوق الخاص بمواجهة فيروس كورونا بـ200 مليون درهم من ماله الخاص، وليس عبر الشركات التي تمتلكها مجموعة سهام أو من المساهمين فيها.
ويحمل الصندوق اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (108)
تحية لكل المغاربة المحبين لوطنهم
ف وقت الشدة كيبان شكون لي كيبغي المغرب
الله الوطن الملك
....حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه...
في غياب الردع داءما ما يوجد هناك انتهازيون فاسدون يستغلون الوضع لوضع اليد على الاموال كالعادة
على البرلمانيين والوزراء المتقاعدين مثل بنكيران ان يساهموا هم كذلك بثلاثة اشهر او اربعة من تقاعدهم تضامنا مع دولتهم..
أظهروا أصالة أخلاقكم، وإيثاركم وتضامنكم لنحول هذه المحنة إلى منحة تقوي لحمة الدين والوطنية لدى المغاربة.
كما ارجو ممن لم يستطع المساعدة المالية أن يساعد بالبقاء في البيت تفاديا لتفشي الوباء بين المغاربة.
وينمون مرتحون البال
اقتراح للحكومة لدعم العاملين في المقاهي والحمامات والمطاعم
هناك مشكلا حقيقيا اليوم يهم تعويضات الالاف من العاملين الذين جعلتهم التدابير الاحترازية يتوقفون عن العمل بالمقاهي والمطاعم والمتاجر وعدد من المعامل. داخل هاته الفئة يمكن التمييز بين صنفين، الاول يتوفر على تامين بصندوق الضمان الاجتماعي، مثل هؤلاء هناك مرسوم يفرض على cnss تعويضهم 70 % من اجورهم لمدة 6 اشهر وهنا نطالب الحكومة بنوع من الليونة في الشروط. اما الفئة الثانية وهي التي لا تتوفر على اي حماية اجتماعية. هنا اقترح الاستفادة المباشرة عن طريق بند الموجود في ميزانية كل الجماعات الترابية والمسمى بند الدعم ومساعدة المحتاجين، لدينا 1590 جماعة وتغطي كل مناطق المغرب وتعرف عن طريق مقدميها وقوادها ومنتخبيها العاملين بالمقاهي والحمامات والمطاعم.
لكن كيفاش غادي نجيبوا لفلوس؟
الامر بسيط هو تخصيص جزء من اموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الذي صدر مرسومه صباح اليوم بتعليمات ملكية وتحويله لوزارة الداخلية التي تسعى بدورها لتحويل تلك المساعدات الى الجماعات
يعاني ويعاني ويعاني ويعاني من عدة كورونا سابقة قهرته
أغلب مواطنه.... بالعطلة وبالرشوة الفاضحة وبالمحسوبية
الخطيرة والزبونية الرهيبة ؟؟؟!!
والآن وقد أصبحت الكورونا تخبط خبط عشواء ولا تميز بين الفقير
والغنى... حيث أن مال الغني لن ينفعه مع الله تعالى ولا مع خطر الفيروس التاجي اصبحتم تتملقون وتنفقون المال المكدس
وقد دعاكم رب العزة ان تنفقوه قبل أن تموتوا بالخوف والهلع
أفتخر بمثل هذه الأخبار
هذه هي الروح الوطنية والروح الإنسانية
اينكم يا من تنتقدون وتسبون الطبقة البورجوازية. هاهي ملئت صندوق وشاط الخير الحمد لله. اما احنا بوزبال الي كنكلوا النعمة وكنسبوا الملة اشنوا عطينا من غير بلا بلا. هذاك اللي عطى 2 ديال الملاير راه في عمره اليوم 70 سنة 35 منها قضاها في الدراسة في البلاد و خارج البلاد باش ايجي ايخدمك وايخدمني بلا قوت الكريتيك الخاوي. نهار جاء للحكومة في عهد بنكيران ما عرفناه لا شكون هو ولا منين هو.واليوم هاهو باغي ايحميك ويحميني بماله الخاص. حتى واحد ما ضربوا على يديه انما يريد بماله هذا شراء قصر في الجنة. فاللهم بلغ مراده يا اكرم الاكرمين وابعد عن بلدنا الحبيب وعن اعزائنا واحبابنا والمغاربة اجمعين هذه المعظلة الفتاكة والصلاة والسلام على المصطفى الامين