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الرئيسية | مجتمع | العلمي يتبرع بـ200 مليون درهم لمواجهة "كورونا"

العلمي يتبرع بـ200 مليون درهم لمواجهة "كورونا"

العلمي يتبرع بـ200 مليون درهم لمواجهة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:00

قرر حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تمكين الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد من مساهمة من ماله الخاص؛ وذلك بعد صدور المرسوم الخاص بالصندوق في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، وكان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وحسب ما علمت به هسبريس فقد ساهم العلمي في الصندوق الخاص بمواجهة فيروس كورونا بـ200 مليون درهم من ماله الخاص، وليس عبر الشركات التي تمتلكها مجموعة سهام أو من المساهمين فيها.

ويحمل الصندوق اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (108)

1 - aziz الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:10
تحياتي لك والله يرحم ليك اللواليدين
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117
2 - sara الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:10
شكرا سي مولاي الحفيظ العلمي على هذه المبادرة اللهم اجعلها صدقة جارية
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103
3 - عادل الجريدة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:10
شكرا حفيظ هنا فين كيبان لحمة الشعب المغربي شعب عظيم وقيادته عظيمة شكرا لكم جميع اللهم احفظ بلدنا ورفع عنا البلاء امين يارب
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77
4 - سارة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:11
نشكر السيد مولاي حفيظ العلمي على هذه المساهمة و نتمنى ان يقتدي به الاخرون
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89
5 - غزلان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:11
هاكا تكون الوطنية برافووو سي العلمي تقبل الله
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75
6 - حميد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:12
شكرا لك هدا هو المغرب وهؤلاء هم المغاربة دائما متضامنين عند الشدة
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63
7 - hajar الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:12
اللهم اجعلها من ميزان حسناته...مكرهناش كاع رجال الأعمال يديرو بحالو او يساهمو باش نحاربو هذا الوباء
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55
8 - Medo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:12
يارب ارحمنا برحمتك من هدا الفيروس ..... شكرا السيد مولاي الحفيظ العلمي على التعاطف والتضامن مع المغاربة
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45
9 - brahim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:12
الله اجزيك الف خير لكن يجب اطلاع الرأي العام كيف تصرف هته الأموال والا مشات كلها
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43
10 - مواطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:12
فلوس موجودة خاص غير لي يطلقهم يسرحو
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28
11 - صونيا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
مبادرة جاءت في وقتها نتمناو من رجال الاعمال الاخرين يديرو يد فيد و يساهمو تا هوما فالبلاد بامس حاجة لهم
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34
12 - Tasnim الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
الله أحفضنا ويحفض والدينا و الشعب المغربي من هدا الفيروس شكرا السيد العلمي على التضامن الديلك معنا
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26
13 - سعود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
الف تحية لسي العلمي شكرااا ليك على ما قدمته لوطن تحسب اك
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29
14 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:13
تبارك الله على السيد العلمي هاكا إيكونو ولاد لبلاد فوقت لحزه كيبان لوجوه
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23
15 - راضية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:14
البلاد محتاجة تعاون ديالكم الملك عطكم الادن باش تساهمو في انقاض البلاد تضامنو شكرا مولاي حفيظ العالمي تستحقين كل التقدير برافوو
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19
16 - wijdan الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:14
تحية طيبة لسيد مولاي حفيظ العلمي...شكرا على هذا المبادرة الطيبة
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19
17 - Noha الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:14
الحمد لله باللي مزل ولاد ناس فهدا البلاد التضامن مع الشعب المغربي في هدا الأزمة شكرا السيد مولاي الحفيظ العلمي
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20
18 - مروان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:14
هاكا اكونو الرجال المغاربة تقبل الله نتمنى كاع رجال الاعمال اقومو بالواجب
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16
19 - اميمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:14
شكرا جزيلا سيدي مساهمة جات في وقتهاهاذا كيبين انه لايزال مناك رجال لهم غيرة على بلادهم
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19
20 - hannover الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:14
جزاك الله الف خير انشاء الله في ميزان حسناتك عند الله عزوجل
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15
21 - سكينة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:15
كاع رجال الاعمال خصهم اساهمو شكرااا لك سي العلمي وشكراا سي عزيز اخنوش
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18
22 - Fat الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:15
نحن بحاجة الى شرفاء هذا الوطن عليهم غيرة عليه مثل السيد مولاي الحفيظ العلمي الدي أتبت المغاربة على الكرم والجود
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18
23 - radia الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:15
إذا كان الصبر مرا فعاقبته حلوة.  مولاي حفيظ العلمي ستعويض انشاء الله
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17
24 - نهيلة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:15
رائع مزيان تكافحو من أجل مصلحة بلدكم
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12
25 - حمودة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:15
وطني العزيز وإن ألمّ بك الأسى قامت بقلبي سائر الآلام
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15
26 - hicham الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:15
في بحال هذا المواقيف كيبانو رجال ...شكرا سي مولاي حفيظ العلمي
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15
27 - Wafa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:15
السيد مولاي الحفيظ العلمي معروف من زمان بالجود والكرم مع الشعب المغربي
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17
28 - وليد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:16
ليس الـمهم الكرامة الشخصية، بل الـمهم كرامة الوطن وقضيته.
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11
29 - اية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:16
البلاد محتاجة لمثل هاد الناس ، بحالهوم ليغيخليونا نتخطاو الازمة
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15
30 - iman الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:16
كنتمنى سي مولاي حفيظ العلمي يكون قدوة لاخرين ...شكرا على هذه المبادرة
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15
31 - Khadoj الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:16
تحية عالية لسيد مولاي حفيظ العلمي الدي يسهر على تقدم المساعدة و التضامن مع الشعب الغربي
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11
32 - حمزة الروداني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:17
برافووو السيد العلمي لقد أبانت أنت بدورك على روح الوطنية و التضامن
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13
33 - Aya الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:17
المغرب بلد عظيم خاصو ناس نزهاء و اوفياء امثال السيد مولاي حفيظ العلمي الدي قدم يد المساعدة الشعب المغرب
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11
34 - hana الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:17
سي مولاي حفيظ العلمي واقف مع ولاد بلادو تبارك الله عليك
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8
35 - علي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:17
الله يحفظ لينا ملكنا الله ينصرو بزربا عزلنا عن العالم أسرع دولة اتخدت الإجراءات اللازمة بعد تفشي بعض الحالات مهماتو السياحة و لا علاقات و اتبت للعالم انه شعبه من أولوياته
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11
36 - ahmed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:17
كيفرحني ملي كون واحد بصيص الامل كنشوفو التعاون ديال المغاربة مع بعضياتهم بحال مولاي حفيظ شكرا على تضامنك هنا فين محتاجين المساعدة ديالكم زرعتي الامل في انتضار الاخرين اديرو نفس الخطوة
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11
37 - مؤثر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:18
المواطن المغربي القح تحياتي لك
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12
38 - الفيلسوف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:18
الله يزيدك و يعطيك من عندو وخليلك صحيحتك ووليداتك
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10
39 - Amal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:18
السيد مولاي الحفيظ العلمي يختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم والتضامن معهم في هده الأزمة
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11
40 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:18
شكرا لكل من ساهم و تبرع لفائدة وطنه
تحية لكل المغاربة المحبين لوطنهم
ف وقت الشدة كيبان شكون لي كيبغي المغرب
الله الوطن الملك
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9
41 - wissal الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:18
المغاربة محتاجين لي يوقف معاهوم او سي مولاي خفيظ العلمي بين على الجود الكرم بهذا المبادرة
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8
42 - حسام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:18
بعد السيد عزيز أخنوش أتى درو السيد مولاي حفيظ العلمي برافوو هكذا تكون روح الوطنية
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6
43 - زواقي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:19
عطاك الله الصحة و العافية أ مولاي حفيظ . الله يزكيك في نفسك و ذويك و مالك....
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7
44 - سليمان الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:19
تبارك الله على السيد العلمي شكرا لك على المساهمة هاكا تكون الوطنية ولا بلاش
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7
45 - Adil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:19
السيد مولاي حفيظ العلمي بين لشعب المغربي الإنسانية و التضامنها معهم في هده الأزمة
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7
46 - سعيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:19
bravo bravo bravo bravo bravo
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5
47 - عبد الصمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
برافووو مولاي حفيظ العلمي بادرة رائعة
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6
48 - فقير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
الفلوس بدات كتبان الناس كيتعاملو بالملاييير وشي ملاقي تا ما ياكل على فروق كدايرة
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-24
49 - المال الخاص الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
هدا الإنسان أحترمه كثيرا لأن ببساطة تبرع بماله الخاص و ليست شركته لأن هناك فرق.
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12
50 - الياس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
مبادرة في المستوى تنم عن وطنية عالية
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7
51 - sana الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
مبادرة تستحق كل الاحترام  و التنويه لانها مبادرة تحمل في طياتها مجموعة من القيم المبنية على روح الوطنية و القيم الانسانية
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7
52 - فاطمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:20
عاش ملكنا الحبيب عامل جهدو و تحية لسيد مولاي حفيظ العلمي على هاد المبادرة الطيبة
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6
53 - niama الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:21
عند الشداءد تعرف الرجال..........
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6
54 - سهيلة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:21
الحمد لله باقي الخير و ولاد الخير بالبلاد الله يجاز كل واحد ساهم فمحاربة هذا الفيروس الذي اثار الرعب في قلوبنا
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6
55 - حليمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:22
تحية وتقدير لسيد الوزير شكرا جزيلا على التضامن ديالك
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8
56 - reda الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:22
الحمد الله مزالين ولاد ناس لكيتضمن مع من جل شلامة المواطنين
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6
57 - أمين الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:22
ربي يرزقنا القوة و الوعي أكتر باش نتجندوا للفيروس على قدم و ساق
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6
58 - czeck الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:22
هلا سترتم أنفسكم.
....حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه...
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-11
59 - الحمد الله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:22
ان الله يربي الصدقات جزاكم الله على كل خير و جعله في ميزان حسنتكم
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7
60 - سمية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:23
مزال الخير فالاد البلاد هنا كيبانو الرجال الاحرار شكرا
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6
61 - امال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:23
الحمد لله المرحلة تتطلب من الجميع المساهمة لنتجاوزها أن شاء الله بأقل الخسائر الكل يمكن يساهم نحاولو غير ما نشروا الفيروس وفي حالة حتاجو عمال النظافة سوف نشتغل عن نفسي ممكن اشتغل في النظافة أو التمريض
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6
62 - سلمى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:24
جزاك الله خيرا آلله يكتر من متالك، هادي لي بغينا نشوفوه من الأخرين
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4
63 - البشير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:24
هدشي مزيان، و تيبين على انه عندنا الناس اللي نقدرو نعولو عليهم
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4
64 - عبدالرحيم الأثري الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:24
جزى الله خيرا كل من أسهم على هذا الخير وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله
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6
65 - كريمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:24
هدا هو المضمون فيك وزير دو كفاءة شكرا ٧لى التضامن
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4
66 - Mohammed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:24
جزاك الله عنا كل الخير نعم الرجال عند المواقف الصعبۃ
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4
67 - najwa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:25
نحن في حرب ضد هذا الوباء . الله يخلف عليك ويحفظ سيد مولاي حفيظ العلمي ومالكيها ولكن أين كبار الشركات الأخرى في المغرب ؟ فينكم ؟؟؟؟
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4
68 - اسماء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:26
الله ارفع البلاء عن وطننا الحبيب كل التقدير والاحترام لسيد مولاي حفيظ العلمي
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2
69 - خليل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:26
اللهم اجعلها صدقة جارية و يحفظ المغرب الحبيب شكرا لك
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4
70 - azedine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:26
que Dieu vous bénisse
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2
71 - 3isa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:26
برافوووو مبادرة جيدة  كنتمنا من باقي الشركات اديرو بحالك و في بحال هد المواقف فاش كيبانو رجال البلاد
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2
72 - من خارج الوطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:27
الله يجازيه بخير ياريت لو كل الوزراء و البرلمانيين و الأثرياء يساهمون في الصندوق
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2
73 - فاطمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:27
االله احتشبها في مزان حسناته هكدا يكون التضامن
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2
74 - سلام صويري الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:28
في ظروف اللا عقاب واللامساءلة الخوف كل الخوف ان تذهب هذه الاموال لجيوب بعض رموز الفساد السياسي والسلطوي دون تحقيق الأهداف الانسانية والطبية والاجتماعية وخصوصا مناطق المغرب المنسي والطبقات الهشة !!
في غياب الردع داءما ما يوجد هناك انتهازيون فاسدون يستغلون الوضع لوضع اليد على الاموال كالعادة
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4
75 - عبده / الرباط الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:28
شكرا للسيد العلمي على مساهمته الخاصة و الشخصية... كما ارجو من الدولة ان تشرك المواطنين في هذه المساهمة وذلك بفتح اكتتاب خاص لمحاربة هذا الداء المنتشر لان هذا الصندوق في صالحنا جميعا فهناك الكثير من المواطنين العاديين الذين يرغبون في المساهمة كل حسب طاقته و لكن بالالاف و ليس بالملايير او الملايين
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4
76 - رشيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:29
شكرا لك بهده المساهمة التي تعني الكتير الله اكتر من امتالك
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2
77 - سميرة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:29
برافوووو هدا منتظر منكم بعد سي عزيز اخنوش يأتي دور مولاي حفيظ في انتظر الباقية الله اخلف عليكم
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3
78 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:30
نعم رجالات الدولة مولاي احفيظ العلمي
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2
79 - hoosa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:31
انا لا افهم عندنا اصحاب الملايير و ما زلنا نفتقر للمستشفيات و نرى الناس تموت على مداخل بعضها و اطفال بدون جوارب "تقاشر" في جبال الاطلس الحبيب
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2
80 - ودادي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:31
اتمنى ان يقوم وزراء البيجيدي بنفس الشيء ويتبرعون من مالهم الخاص ماشي الهضرة الخاوية
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81 - mariam الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:32
كل الشكر والتقدير لهذا السيد النبيل
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82 - Azizo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:32
حقا عجز اللسان عن الكلام، فقد ساندتم معنويا وماديا، والدولة في وقت الشدة ابانت للمغاربة انها معهم.
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83 - الباعمراني . الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:32
بهده المساعدة قد برهن الوزير العلمي انه بالفعل مواطنا صالحا.
على البرلمانيين والوزراء المتقاعدين مثل بنكيران ان يساهموا هم كذلك بثلاثة اشهر او اربعة من تقاعدهم تضامنا مع دولتهم..
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84 - مراد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:33
رجال تبارك الله. الله ارحم ليك الولدين أو ولديين الوالديين أوجدودك كاملين. الله احفظ الذرية تاعك ما تعاقبة الذرية وكل من حذى حذوك و أجرك على الله إنه لا يضيع أجر المحسنيين.
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85 - Mouad الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:33
من ديما و كانقول بلي المغرب فيه الرجال و غايبانو فوقت الشدة ! تحية للوزراء و البرلمانيين و سي بنجلون ولگاع الناس د الصحة و الأمن ! عاش المغرب و لا عاش من خانه
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86 - المغاربة فيهوم الخير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:34
من لم تستطيعوا ان تكافؤوه فادعوا له ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله الحمد لله الذي هدانا الى هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بارك الله لك في مالك ودينك واهلك.
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87 - منير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:35
هاذا تبرع يحترم وجازاه الله كل خير احسن من كلمة تبرعت براتبي الشهري لانه عندما يسمعها البعض يضن انها دائمة كبيرة احسنت نعم الرجل
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88 - laaraichi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:38
شكرا جزيلا سيدي هذه هي شيم الرجال الوطنيين، حفظكم الله انتم وكل المتبرعين على هذا الشعب العظيم.
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89 - عبد الله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:39
شكرا الله احفظك ونجيك نتا او وليداتك الله اعطيك ماتمنيتي شكرا شكرا شكرا هادو هما المغاربة الاحرار
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90 - أطلسي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:41
أنا شخصيا أحب هذا الرجل النزيه ونعم الوزير.
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91 - ملاحظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:41
نريد إعفاء تاما لفواتير الماء والكهرباء والانترنت على الأقل لمدة شهر وكما فعلت بعض الدول العربية وغيرها.
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92 - اسكاون سعيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:45
شكرا للسيد حفيظ العلمي، فقد ذكرتك باسمك وليس بصفتك ليس تنقيصا منك؛ وإنما تكريما لاسمك؛ لأن ما قمت به صادر عنك كمواطن مغربي أصيل سيرا على نهج من سبقك من الوطنيين المبادرين إلى هذه الخدمة الوطنية التي يحتاج إليها الوطن والمواطن خلال هذه المحنة، أرجو وأطلب من إخوتي المغاربة من الطبقة الغنية والمتوسطة أن يساهموا كل حسب استطاعته، وحسب حدود امكانيته، ولو بدفع كراء المعوزين ممن فرض عليهم الظرف التوقف عن العمل أو التنازل عن سومة الكراء، أو دفع أجرة المستخدمين، أو المساعدة بشراء ما يحتاجونه من المؤونة.
أظهروا أصالة أخلاقكم، وإيثاركم وتضامنكم لنحول هذه المحنة إلى منحة تقوي لحمة الدين والوطنية لدى المغاربة.
كما ارجو ممن لم يستطع المساعدة المالية أن يساعد بالبقاء في البيت تفاديا لتفشي الوباء بين المغاربة.
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93 - فريد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:46
استغرب كيف أن هذه الأموال مكدسة عند اصحابها وعدد من ناس ليس لهم لقمة عشاء ليوم واحد
وينمون مرتحون البال
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94 - غباس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:46
بوادر يقضة الضمير المغاربة بدات تظهر .وهذا مؤشر يبشر بخير .ارجو ان يحذو حدوه المسؤولون الكبار والاغنياء و البرلمانيون وكل ميسور له ضمير حي على هذا الوطن العزيز حتى يتم التصالح مع كل المواطنين بكل طبقاته و مكوناته.ونشكر معالي الوزير عل عاده المبادرة
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95 - driss الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:47
بارك الله فيك وفي مالك وفي صحتك وجعلها في ميزان حسناتك.
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96 - يونس الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:49
جزاك الله كل خير مولاي عبد الحفيظ العلمي
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97 - منقول من Omar charkaoui الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:49
منقول من عمر الشرقاوي
اقتراح للحكومة لدعم العاملين في المقاهي والحمامات والمطاعم
هناك مشكلا حقيقيا اليوم يهم تعويضات الالاف من العاملين الذين جعلتهم التدابير الاحترازية يتوقفون عن العمل بالمقاهي والمطاعم والمتاجر وعدد من المعامل. داخل هاته الفئة يمكن التمييز بين صنفين، الاول يتوفر على تامين بصندوق الضمان الاجتماعي، مثل هؤلاء هناك مرسوم يفرض على cnss تعويضهم 70 % من اجورهم لمدة 6 اشهر وهنا نطالب الحكومة بنوع من الليونة في الشروط. اما الفئة الثانية وهي التي لا تتوفر على اي حماية اجتماعية. هنا اقترح الاستفادة المباشرة عن طريق بند الموجود في ميزانية كل الجماعات الترابية والمسمى بند الدعم ومساعدة المحتاجين، لدينا 1590 جماعة وتغطي كل مناطق المغرب وتعرف عن طريق مقدميها وقوادها ومنتخبيها العاملين بالمقاهي والحمامات والمطاعم.
لكن كيفاش غادي نجيبوا لفلوس؟
الامر بسيط هو تخصيص جزء من اموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الذي صدر مرسومه صباح اليوم بتعليمات ملكية وتحويله لوزارة الداخلية التي تسعى بدورها لتحويل تلك المساعدات الى الجماعات
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98 - hamada الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:51
شكرا لك الله يجعلها في ميزان المقبول
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99 - شعب اشعت.. الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:51
نعم ولكن أين كنت من قبل عندما كان الشعب الشعب المغربي
يعاني ويعاني ويعاني ويعاني من عدة كورونا سابقة قهرته
أغلب مواطنه.... بالعطلة وبالرشوة الفاضحة وبالمحسوبية
الخطيرة والزبونية الرهيبة ؟؟؟!!
والآن وقد أصبحت الكورونا تخبط خبط عشواء ولا تميز بين الفقير
والغنى... حيث أن مال الغني لن ينفعه مع الله تعالى ولا مع خطر الفيروس التاجي اصبحتم تتملقون وتنفقون المال المكدس
وقد دعاكم رب العزة ان تنفقوه قبل أن تموتوا بالخوف والهلع
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100 - reda الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:55
Bravo Mr. le ministre. la balle est maintenant dans le camp des autres : akhnouch + + che3bi + benjelloun .... sans parler des autres
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101 - mjalwake fnew york الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:57
les footballeur professional qui jouent a l,etranger doivent aussi coutiser.
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102 - مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:58
لك كل الشكر و التقدير السيد مولاي حفيظ العلمي ولد الاصل و كلك وطنية و نحن المواطنين كدلك لابد ان نساهم كل حسب مقدرته
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103 - مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:02
اين اخواننا المهاجرين الدين يتبجحون بجلب العملة الصعبة للمغرب .هنا فين خاص يبان حبكم للمغرب ماشي في الصيف ملي كاتجيو تدوزا العطلة ماشي .المواطن له واجبات اتجاه وطنه قبل ان تكون له حقوق
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104 - رشيد مربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:03
الحمد لله على نعمة التضامن
أفتخر بمثل هذه الأخبار
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105 - مغربي وافتخر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:04
برافو برافو
هذه هي الروح الوطنية والروح الإنسانية
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106 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:06
تحية طيبة وبالتوفيق بجميع رجال الأعمال المغاربة الذين أبانوا عن شهامة كبيرة. وأخص بالشكر السيد أخنوش، مولاي حفيظ العلمي وعثمان بنجلون.
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107 - الصندوق الكروني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:06
الحمد للله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. "ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون" صدق الله العظيم. كيف لا اسيدك وانت بتبرعك هذا برهنت لشعب عن تعاطفك معه.
اينكم يا من تنتقدون وتسبون الطبقة البورجوازية. هاهي ملئت صندوق وشاط الخير الحمد لله. اما احنا بوزبال الي كنكلوا النعمة وكنسبوا الملة اشنوا عطينا من غير بلا بلا. هذاك اللي عطى 2 ديال الملاير راه في عمره اليوم 70 سنة 35 منها قضاها في الدراسة في البلاد و خارج البلاد باش ايجي ايخدمك وايخدمني بلا قوت الكريتيك الخاوي. نهار جاء للحكومة في عهد بنكيران ما عرفناه لا شكون هو ولا منين هو.واليوم هاهو باغي ايحميك ويحميني بماله الخاص. حتى واحد ما ضربوا على يديه انما يريد بماله هذا شراء قصر في الجنة. فاللهم بلغ مراده يا اكرم الاكرمين وابعد عن بلدنا الحبيب وعن اعزائنا واحبابنا والمغاربة اجمعين هذه المعظلة الفتاكة والصلاة والسلام على المصطفى الامين
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108 - Taoufik الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:06
ونعم الرجل. هذا هو مثال المغربي الشهم والملتزم تجاه وطنه.
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