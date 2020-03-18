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خطر الإصابة بـ"كورونا" يُهدد آلاف المشردين في شوارع المملكة

خطر الإصابة بـ"كورونا" يُهدد آلاف المشردين في شوارع المملكة
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:00

تعتبر فئة المشردين في المغرب والأشخاص بدون مأوى، بمن فيهم الأطفال، من الفئات المهددة بالإصابة بفيروس "كورونا" أو نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، بحكم تنقلهم من مكان إلى آخر دون التقيد بأي إجراءات وقائية أو صحية.

وفي المغرب يوجد أزيد من 4 آلاف مشرد، منهم 250 طفلاً، وفق أرقام رسمية لسنة 2018، يجوبون شوارع المملكة، في حين تقدر جمعيات مدنية عدد أطفال الشارع ما بين 30 و50 ألف طفل.

وشرعت العديد من المنظمات الدولية في التنبيه إلى مسألة الخطر الذي يتهدد الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع ويفتقرون إلى مواد التنظيف أو الوصول إلى المرافق الصحية، وهو الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة وحياة الآلاف من الأطفال والمشردين في المغرب.

وإلى حدود اللحظة، لم تصدر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أو السلطات الوصية على القطاع، أي تعليمات لحماية هذه الفئة من خطر فيروس "كورونا". كما أن الأشخاص الذين يقومون بجمع القمامة في المغرب لضمان لقمة العيش يعرضون أنفسهم لمخاطر مرتفعة للإصابة بالوباء.

ودعا عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، الحكومة إلى تخصيص تدابير استثنائية لحماية المشردين في إطار البرامج الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة وباء "كورونا".

وأكد الرامي، في تصريح لهسبريس، أن "من واجب الدولة الاهتمام بهذه الفئة والتكفل بها في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، سواء الأطفال أو العجزة"، مضيفا أن تواجد هذه الفئة في الشوارع اليوم يمكن أن يشكل ضررا عليها وعلى الآخرين.

وشدد الفاعل الجمعوي، في تصريحه، على ضرورة القيام بحملة عاجلة لجمع المشردين من الشوارع وإخضاعهم للفحوصات الطبية، داعيا أيضا إلى "تعقيم المراكز الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير لوازم الوقاية حتى للعاملين في هذه المراكز التي تشهد بعضها اكتظاظا، مثل حالة مركز عين عتيق".

ويقترح الفاعل الجمعوي استغلال مراكز استثنائية أو استغلال مؤسسات مغلقة مؤقتاً أو متوقفة عن العمل، مثل بعض الفنادق المغلقة بفعل أزمة "كورونا"، كحل استثنائي لإيواء المشردين وحمايتهم من خطر "كورونا" الذي يتربص بهم في الشوارع.

ولفت عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إلى أن وضعية "كورونا" في المغرب اليوم في فترة انتقائية، أي فترة حضانة الفيروس، وهو ما يتطلب احتياطات شديدة وعدم التهاون للتقليل من حدة انتشار "كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Karim الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:05
علينا بالاتحاد ومساعدة المحتاجين
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22
2 - مهاجرة الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:06
اظن الحكومة و المسؤولين معندهمش شخصية قوية باش يحاربو هاد الوباء.وزارة لا صحة في جهة داخلية في جهة.برلكان في ديورهم.معدات والو
اللهم احفظ بلدي الحبيب
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-1
3 - رباطي الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:06
لدي فكرة جيدة و هي استغلال المتشردين و المتسولين في بناء اقتصاد البلاد و ذلك باستغلالهم في تعبيد الطرق و اصلاح الطرق خارج و داخل المدن. لا تساهل معهم.
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-53
4 - هند الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:09
هاد السيد عندو نفس تفكيري من نهار دخل كورونا وانا كانقول الناس مساكن المشردين واللي مساكن مرفوع عليهم القلم كيفاش يقدرو يحميو رأسهم واصلا شكون يوعيهم، وشكون يتكفل بيهم، وحتى الناس اللي مولفا كاتسعا باب الله والناس ماغايبقاوش يخرجو، وفكرت فالناس اللي كاتجمع الزبل كيفاش لحد الآن بأقا ماموفراش ليهم لبسة كاملة لوقاية انفوسهم، هادشي كلو خاس الدولة تفكر فيه للحد من الزباء، وحتى الناس اللي كايرميو الزبل يعتابرو نفسهم مراض ويحاولون يخطو خمسة دالزبل بطريقة آمنة من بعد كاتسد مزيان ومحاولة جمع المناديل الورقية فكيس بحدها
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17
5 - driss الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:10
والله العظيم إلى عيقتوا أبزاف . شوفوا الإنجليز مخليا الأمور عادية أبخير
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-22
6 - marocain الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:11
Il y a tellement des mendiants riches qui peuvent faire des dons à l'etat pour lutter contre cette pandémie
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1
7 - Miloud casablanca الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:11
يجب التفكير في هذه الفئة دائما وخصوصا في الوضع الراهن، والله لو كانت هذه المساعدات المالية التي وهبت لصندوق كورونا وهبت قبل 3 اشهر قبل لامانت حلت جميع مشاكانا، ياربي ناخدو العبرة ونبقاو متضامنين حتى بعد هده الازمة
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9
8 - مغربية مسلمة الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:12
نعم هذه الفئة من المواطنين عندهم حق في الرعاية و الاهتمام. و كنتمنى يوفروا لهم أماكن لحمايتهم من الفيروس و من كل سوء
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10
9 - Yoness khattabi الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:12
لقد اقترحت هذه الفكرة في فايسبوك و تمنيت أن تصل للجهات المختصة في رأيي لم لا يتم استغلال المدارس التي توقفت في ضل هذه الأزمة الصحية و تكون مأوى لهم ولو مؤقتا نتمنى أن يكون لهم مأوى دائم و لكن في هذا الوقت بالضبط يحتاجون لمأوى كما أن الشعب أيضا في حاجة لحماية هذه الفئة قبل أن يتفشى الفيروس أكثر و أكثر
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11
10 - المتشرد الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:14
هذا الصنف من البشر ما عند الدولة ما دير ليهم. واخا ايحبسهم في مئوا ما والله حتى ايهربوا.راسهم قاسح، ما كايبغيوش ايسمعوا. همهم الوحيد هو الهواء الطلق والعيش بالسعاية
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-7
11 - bibou الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:14
حان الوقت للاعتناء بهم و هدم التملص من المسؤولية. .. أولئك الناس جزء من الشعب و من هذا الوطن ... و لا يعقل أن يظلوا مهمشين لسنوات طوااال
كأننا نعيش في المغرب وسط دولتين ... دولة تلعب بالمليارات و دولة أخرى لا تجد أبسط متطلباتها ولا قطعة خبز
... اتقوا الله في هذا الشعب ... أعينوا المشردين و اليتامى و المتخلى عنهم ... ف هذا الفيروس لا يختار غنيا أو فقيرا
و لن نبقى هنا مخلدين ... إنما هي أيام نداولها بيننا و الكل فان
لعل هذا الفيروس يوقض فينا روح الوطنية و يوقض فينا النخوة و حب الناس البسطاء
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6
12 - mimouass aliouass الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:17
إن من واجب السلطات المغربية ان تتخد إجراءات و تؤوي هؤلاء الغلبة بدور الخيرية الإسلامية( دار الطالب) و تمنحهم روح المواطنة و معنويات السلامة و تعتني بهم بالأكل و الشرب و الأدوية و تعاملهم كأنهم مع ذويهم في بيوتهم و اسال الله التوفيق و السلامة وان يصل صوتي إلى من يحبه الله و يرضى عنه و الحمد لله رب العالمين
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4
13 - أ رقام غريبة الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:19
4 آلاف طفلةمشرد و 20 ألف مشرد بالغ يوجدون فقط في مدينة بني انصار قرب مليلية أما مغربنا الحبيب فقل مليون مشرد و لست مبالغا في ذلك
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2
14 - عثمان المنور الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:20
اشاطرك اخي على هذا التعليق بالنسبة لهؤلاء الاطفال المتشردين
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1
15 - سجلماسي الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:21
وجب على الدولة ان تراقب المواطنين المحليين ايضا واخد عينات من المشكوكين فيهم. الاقتصار على الوافدين واهمال امكانية انتقال العدوى للمحليين سيجعلون نقع في نفس حطأ التاخر في غلق المنافد.
طريقة الرصد وجب ان تدخل الى المرحلة الثانية من الان قبل فوات الاوان.
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0
16 - ريفية الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:27
كان على الدولة ان تخصص لهم مؤى طيلة السنة عوض ترحيلهم الى بعض المدن الصغيرة المهمشة
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5
17 - رحمان علي الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:28
هنا يتبين أهمية البنيات التحتية الاجتماعية فعوض بناء الالاف من المساجد كان على الدولة ان تجبر المحسنين على بناء دور العجزة والمشردين واليتامى المتخلى عنهم !!
اليوم تبين هول الأغلاط في إهمال القطاع الصحي والاجتماعي والاهتمام ببناء مركبات الرياضة والطجفي وغيرها من مشاريع لا تفيد عامة المواطنين في شيء عِوَض بناء مختبرات طبية ومستشفيات ومعاهد علمية للبحث !!
باركة من تطبيق قاعدة حنا الأولون في قطار سريع في اعلى عمارة في اكبر مركب رياضي !!
ودابا ما العمل امام هذه الجائحة ؟؟
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5
18 - الحبيب الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:28
وفي المغرب يوجد أزيد من 4 آلاف مشرد، منهم 250 طفلاً،
ربما اخطأ المعلق ف 250 مشرد يمكن ان نجدها في شارع واحد لمدينة واحدة ..
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4
19 - حقيق الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:40
اقترح عليكم توجيه السؤال الى جمعيات الامهات العازبات ودعاة مشاعية العلاقات الجنسية وافكار رمضان وحرية العقيدة والمساواة في الإرث ليدلوكم على الحل.
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-1
20 - محمد الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:42
الفتنة أشد من القتل وكفى من التهويل زدتم فيه كثيرا والعرب يقولون قطع الاعناق اهون من قطع الأرزاق
الاهتمام بالعاءلات والأطفال يجب ان يكون في جميع الأوقات ولا افهم لماذا بعض المغاربة ينتظرون على حدود وطنهم وهم كذلك معرضين لجميع انواع الخطر
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0
21 - هشام الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:42
الى السيد الرباطي المقال يتحدث عن المتشردين وليس المشرملين وقطاع الطرق، وتقول لا يجب التساهل معهم، قول اخويا الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقه. وقانونيا هم مسؤولية النيابة العامة هي من يجب ان تجري تحريات بشانهم وتحديد ما يجب فعله. فوجود متشردين في الشارع يعني ان هناك عدة قطاعات ووزارات وحتى مجتمع مدني لم تقم بواجبها.
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0
22 - ميمو الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:45
في المغرب أزيد من 4 ألاف متشرد،هذا هو الضحك على الذقون، 4آلاف يمكن أن تجدها بطنجة تريد الهجرة إلى الضفة الأخرى،أما بالمدن الكبرى فحدث ولاحرج،لأن الدار البيضاء مثلا إذا سمعت بعدد ما ما عليك إلا أن تضربه في عشرة فأكثر،،،لكن مايلاحظ هو أن نسبة كبيرة من المغاربة لايبدون أي مسؤولية اتجاه كورونا،يظنون الأمر مجرد هراء،يحولون الشوارع،يتسوقون في المتاجر دون مبالاة،سترك يارب.
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23 - مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:53
خلال هذه الفترة العصيبة من الأفضل وضع هؤلاء المشردين في المؤسسات التعليمية المغلقة والتكفل بهم إلى حين تمر فترة الوباء. بعد ذلك يتم تعقيم تلك المؤسسات قبل السماح للتلاميذ بدخولها.
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0
24 - كم مم الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:00
لابد من حل سريع لهؤولاء المشردين وان اقتضى الحال عزلهم في مخيمات واطعامهم حتى تمر هذه الازمة بدل تركهم عرضة للفيروس ولقدر الله ان اصيبوا سيؤثرون على نتاءج الخطة المبرمجة للحد من هذا الفيروس
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25 - هشام متسائل الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:03
تقصدون 250 ألف طفل متشرد ؟؟؟

أرقام رسمية غير واقعية كالعادة
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26 - From england الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:03
الخبز والماء وتمر او صبر حتى دور هذه الازمة برك برك دخلو ديوركم ، برك من الوعوري ديال الكرطون و bla bla
كلشي في العالم التازم بالحجر الصحي .الا المغارب باقين في الزناقي كيقلبو على المرض
واحد الحاجة راه كلشي الشركت العمال خاسر ولكين انخسر واحد ول 2 شهور ول نخسر العام كله مع الارواح ،مع خسارة سمعة البلد دخل دارك
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