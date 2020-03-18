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كُتّاب وآراء
خطر الإصابة بـ"كورونا" يُهدد آلاف المشردين في شوارع المملكة
تعتبر فئة المشردين في المغرب والأشخاص بدون مأوى، بمن فيهم الأطفال، من الفئات المهددة بالإصابة بفيروس "كورونا" أو نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، بحكم تنقلهم من مكان إلى آخر دون التقيد بأي إجراءات وقائية أو صحية.
وفي المغرب يوجد أزيد من 4 آلاف مشرد، منهم 250 طفلاً، وفق أرقام رسمية لسنة 2018، يجوبون شوارع المملكة، في حين تقدر جمعيات مدنية عدد أطفال الشارع ما بين 30 و50 ألف طفل.
وشرعت العديد من المنظمات الدولية في التنبيه إلى مسألة الخطر الذي يتهدد الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع ويفتقرون إلى مواد التنظيف أو الوصول إلى المرافق الصحية، وهو الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة وحياة الآلاف من الأطفال والمشردين في المغرب.
وإلى حدود اللحظة، لم تصدر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أو السلطات الوصية على القطاع، أي تعليمات لحماية هذه الفئة من خطر فيروس "كورونا". كما أن الأشخاص الذين يقومون بجمع القمامة في المغرب لضمان لقمة العيش يعرضون أنفسهم لمخاطر مرتفعة للإصابة بالوباء.
ودعا عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، الحكومة إلى تخصيص تدابير استثنائية لحماية المشردين في إطار البرامج الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة وباء "كورونا".
وأكد الرامي، في تصريح لهسبريس، أن "من واجب الدولة الاهتمام بهذه الفئة والتكفل بها في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، سواء الأطفال أو العجزة"، مضيفا أن تواجد هذه الفئة في الشوارع اليوم يمكن أن يشكل ضررا عليها وعلى الآخرين.
وشدد الفاعل الجمعوي، في تصريحه، على ضرورة القيام بحملة عاجلة لجمع المشردين من الشوارع وإخضاعهم للفحوصات الطبية، داعيا أيضا إلى "تعقيم المراكز الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير لوازم الوقاية حتى للعاملين في هذه المراكز التي تشهد بعضها اكتظاظا، مثل حالة مركز عين عتيق".
ويقترح الفاعل الجمعوي استغلال مراكز استثنائية أو استغلال مؤسسات مغلقة مؤقتاً أو متوقفة عن العمل، مثل بعض الفنادق المغلقة بفعل أزمة "كورونا"، كحل استثنائي لإيواء المشردين وحمايتهم من خطر "كورونا" الذي يتربص بهم في الشوارع.
ولفت عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إلى أن وضعية "كورونا" في المغرب اليوم في فترة انتقائية، أي فترة حضانة الفيروس، وهو ما يتطلب احتياطات شديدة وعدم التهاون للتقليل من حدة انتشار "كوفيد-19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
اللهم احفظ بلدي الحبيب
كأننا نعيش في المغرب وسط دولتين ... دولة تلعب بالمليارات و دولة أخرى لا تجد أبسط متطلباتها ولا قطعة خبز
... اتقوا الله في هذا الشعب ... أعينوا المشردين و اليتامى و المتخلى عنهم ... ف هذا الفيروس لا يختار غنيا أو فقيرا
و لن نبقى هنا مخلدين ... إنما هي أيام نداولها بيننا و الكل فان
لعل هذا الفيروس يوقض فينا روح الوطنية و يوقض فينا النخوة و حب الناس البسطاء
طريقة الرصد وجب ان تدخل الى المرحلة الثانية من الان قبل فوات الاوان.
اليوم تبين هول الأغلاط في إهمال القطاع الصحي والاجتماعي والاهتمام ببناء مركبات الرياضة والطجفي وغيرها من مشاريع لا تفيد عامة المواطنين في شيء عِوَض بناء مختبرات طبية ومستشفيات ومعاهد علمية للبحث !!
باركة من تطبيق قاعدة حنا الأولون في قطار سريع في اعلى عمارة في اكبر مركب رياضي !!
ودابا ما العمل امام هذه الجائحة ؟؟
ربما اخطأ المعلق ف 250 مشرد يمكن ان نجدها في شارع واحد لمدينة واحدة ..
الاهتمام بالعاءلات والأطفال يجب ان يكون في جميع الأوقات ولا افهم لماذا بعض المغاربة ينتظرون على حدود وطنهم وهم كذلك معرضين لجميع انواع الخطر
أرقام رسمية غير واقعية كالعادة
كلشي في العالم التازم بالحجر الصحي .الا المغارب باقين في الزناقي كيقلبو على المرض
واحد الحاجة راه كلشي الشركت العمال خاسر ولكين انخسر واحد ول 2 شهور ول نخسر العام كله مع الارواح ،مع خسارة سمعة البلد دخل دارك