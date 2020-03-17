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مسؤولون بوزارة العدل يتبرعون لـ"صندوق كورونا"

مسؤولون بوزارة العدل يتبرعون لـ"صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:25

قالت وزارة العدل إن مسؤولي الإدارة المركزية التابعين لها، وأعضاء ديوان الوزير، "قرّروا التبرع بنصف راتبهم الشهري لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أحدثته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة هذا الوباء".

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بها، أن القرار يأتي "في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتكريسا لقيم التضامن والتآزر والتكافل التي جُبِلَ عليها المغاربة لتحمل تكاليف تدبير الأزمات والوضعيات الاستثنائية، وتفعيلا لما نص عليه الفصل 40 من الدستور بشأن تحمل الجميع وبصفة تضامنية التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة".

وأضاف المصدر ذاته أن "مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل وأعضاء ديوان الوزير إذ يعلنون هذه المبادرة الرمزية فإنهم يؤكدون انخراطهم الصادق والتلقائي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، وتجندهم الدائم والمستمر وراءه لتجاوز تداعيات هذه الأزمة".

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