24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نشطاء يُسجلون ضعف الوقاية ضد فيروس "كورونا" بمحلات عمومية
- هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء
- "كورونا" يفرغ الشوارع ويربك سائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء
- "كورونا" يُصيب مغاربةَ بـ"سُعار التبضع" أمام الاحتكار والمضاربة
- وصلات القنوات التلفزية بشأن فيروس كورونا "لا تتكلم الأمازيغية"
عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 (5.00)
مجلس الطوائف اليهودية المغربية يوقف الصلوات في دور العبادة (5.00)
ابتداء من اليوم .. هذه لائحة الأسعار الرسمية للمطهرات الكحولية (5.00)
- أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا" - (247)
- عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 - (223)
- في يوم واحد .. المغرب يجمع أكثر من 10 مليارات درهم أمام "كورونا" - (201)
- كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38 - (156)
- "كورونا" يدفع المغرب إلى جمع التبرعات من المواطنين والمقاولات - (120)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسؤولون بوزارة العدل يتبرعون لـ"صندوق كورونا"
قالت وزارة العدل إن مسؤولي الإدارة المركزية التابعين لها، وأعضاء ديوان الوزير، "قرّروا التبرع بنصف راتبهم الشهري لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أحدثته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة هذا الوباء".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بها، أن القرار يأتي "في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتكريسا لقيم التضامن والتآزر والتكافل التي جُبِلَ عليها المغاربة لتحمل تكاليف تدبير الأزمات والوضعيات الاستثنائية، وتفعيلا لما نص عليه الفصل 40 من الدستور بشأن تحمل الجميع وبصفة تضامنية التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة".
وأضاف المصدر ذاته أن "مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل وأعضاء ديوان الوزير إذ يعلنون هذه المبادرة الرمزية فإنهم يؤكدون انخراطهم الصادق والتلقائي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، وتجندهم الدائم والمستمر وراءه لتجاوز تداعيات هذه الأزمة".