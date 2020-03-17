"ألزا" تخفض عدد ركاب الحافلات لمواجهـة "كورونا"

هسبريس من الدار البيضاء

قررت شركة "ألزا" المفوض لها تدبير قطاع النقل بالدار البيضاء اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"؛ وذلك تفاعلا مع قرارات السلطات الحكومية المغربية.

ولفتت الشركة، في بلاغ لها، إلى كونها قررت "خفض الحد الأقصى لعدد الركاب لكل حافلة في الخدمة إلى عدد المقاعد المتاحة"، مع "نشر فرق عبر مختلف الحافلات لتوعية الركاب بالمسافات الواجب التقيد بها بينهم".

كما أكدت الشركة التي تدبر القطاع بالبيضاء والجماعات المجاورة أنها ستعمل داخل الحافلات على "توزيع الجل المطهر على جميع العاملين، وكذا على جميع ركاب حافلات ألزا".

وحسب المصدر نفسه، ستعمل الشركة على "القيام بعملية التنظيف عند كل نهاية محطة، طيلة اليوم، وذلك لتطهير الأجزاء الرئيسية للحافلة، مثل القضبان اليدوية والأبواب والكراسي، الخ..ومعالجة جميع الحافلات يوميا بمنتج مبيد للجراثيم".

وشددت الشركة المفوض لها تدبير القطاع على ضرورة القيام بحملة تحسيس يومية لإعطاء التعليمات لحماية الزبناء والموظفين، مع إنشاء خلية أزمة لمتابعة تطور الوباء واتخاذ القرارات اللازمة، وأكدت أنها على اتصال دائم مع السلطات المختصة من أجل ضمان استمرارية اتخاذ التدابير الضرورية عند الاقتضاء، داعية جميع مستعملي حافلاتها إلى احترام التعليمات الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع.