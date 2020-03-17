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كُتّاب وآراء
نقابة تثمن تدابير بوشارب لمواجهة فيروس كورونا
أشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالدورية التحسيسية الصادرة بتاريخ 14 مارس الجاري، من طرف نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي تمحورت أساسا حول التدابير الوقائية والاحترازية المتخذة من أجل مواجهة تداعيات "فيروس كورونا المستجد" بالمرافق الإدارية التابعة للوزارة".
وأفاد بلاغ للنقابة المذكورة، توصلت به جريدة هسبريس، بأن مقر الوزارة شهد حركة غير عادية في بداية هذا الأسبوع، استجابة للتوجيهات والتعليمات المستعجلة الصادرة عن الوزيرة، حيث تم من طرف المصالح المختصة توفير وسائل النظافة (أوراق وصابون وسوائل خاصة بالتعقيم...)، إذ تم توزيعها ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.
وموازاة مع ذلك، يضيف المصدر، "تم إحداث خلية لليقظة تحت الإشراف الفعلي لرئيسة السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع، تعمل على مدار الساعة، تتابع عن كثب مستجدات الوضع الصحي للموظفين والموظفات بالقطاع، وذلك من خلال تجنيد طاقم طبي يتكون من طبيب تابع للوزارة، وممرضتين يقومون بالمراقبة الصحية والفحص الطبي عند ولوج الموظفين إلى مقر العمل ".
واستعرضت النقابة المعنية عددا من التدابير الإحترازية المسطرة لمواجهة هذا الوباء العالمي، من قبيل إحداث بمقر الوزارة مركز خاص باستقبال المرتفقين المتعاملين مع الإدارة والراغبين في الاستفادة من خدماتها، إذ تم تحديد الخطوات الوقائية المناسبة في كيفية التعامل معهم في هذا الإطار".
ولفتت النقابة إلى أن البلاغ الصادر عن مكتبها الوطني، وكذا الدورية المستعجلة الصادرة عن الوزيرة وما تضمنته من تدابير وقائية واحترازية، كان لهما صدى ووقع إيجابيان لدى شغيلة القطاع، خاصة بإغلاق المطعم التابع للوزارة وروض الأطفال، إعمالا بالتوجيهات العامة الصادرة عن السلطات المختصة في المجال".
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بارتياح كبير الانخراط الفعلي الملموس على أرض الواقع للوزيرة بوشارب، بمعية مسؤولي القطاع من أجل مواجهة هذا الوباء والحفاظ على سلامة وصحة الجميع."
وخلص البلاغ إلى أنه "أمام هذا التحدي الجديد الذي نواجهه، من أجل الوقاية من تداعيات هذا الوباء الذي يعد "عدوا خفيا" يتربص بنا كمواطنين، نهيب بجميع المناضلين والمناضلات، الموظفين والموظفات بأن يصطفوا صفا واحدا، لمواجهة تداعيات هذا الفيروس من خلال التقيد والحرص التام على تفعيل وإنجاح ما تم تسطيره من طرف الوزارة والسلطات المختصة".