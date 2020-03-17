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كُتّاب وآراء
فيديو سيدة مصابة بـ"كورونا" يتسبب في إعفاء مدير مستشفى بسلا
تم ليلة أمس الإثنين إعفاء مدير مستشفى مولاي عبد الله بسلا على خلفية نشر مريضة بفيروس "كورونا" فيديو تظهر فيه وهي تتجول خارج غرفتها بالمستشفى.
وحسب مصدر من وزارة الصحة فإن إعفاء المدير جاء بسبب "أخطاء مهنية صرفة مرتبطة بالفيديو المتداول"، مؤكدًا ضمن حديث مع هسبريس أن "الأمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة أن المريضة خرجت من المكان المخصص لها".
ونفى المصدر الانتقادات التي وردت في الفيديو الذي عممته المريضة، قائلا إن ما ورد فيه غير مقبول على الإطلاق، وإن "طريقة تقديم الأكل للمرضى الذين هم في الحجر يحترم القواعد التي تعتمدها الصين".
وأكد المتحدث أنه "في حالة المرضى الذين يستطيعون التحرك وليسوا في حالة حرجة يتم وضع الأكل في مكان مخصص له، ويقوم المريض بالتحرك من أجل جلبه والتكفل برمي الأزبال في مكان مخصص للمهملات".
وأوضح المصدر نفسه أنه "في حالة المرضى في حالة حرجة يتم وضعهم في غرف مخصصة للإنعاش ويتم التعامل معهم بطريقة مختلفة".
وتشتكي المريضة في الفيديو الذي اطلعت عليه هسبريس من غياب تواصل الأطقم الطبية مع المرضى بـ"كورونا"، قائلة إنه يتم وضع الأكل في بعض الأماكن، والمهملات أمام باب الغرف، وإن الأخيرة لا يتم تنظيفها، كما يتواصل معهم الأطباء من وراء الباب.
ويأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد في المغرب؛ ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا يبلغ 75 سنة.
بلاغ للوزارة كشف أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، تم تأكيدها مخبريا بـ"معهد باستور المغرب"، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء.
وترتبط الإصابة الجديدة بمغربي قادم من فرنسا، حالته الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
وبذلك تكون حصيلة الحالات المؤكدة إصابتها بـ"فيروس كورونا" في المغرب، إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء، محددة في 38 حالة مؤكدة بالفحوص المختبرية.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنات والمواطنين بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
هنا في فرنسا لا يستقبلونك يقولون لك عليك البقاء في منزل ديالك هو الحجر الصحي لا اكل لا يحزنون حتى تبان الأعراض الخطيرة عاد اجيو اقدمو مساعدة
لماااذا تركتم فرنسا و ايطاليا واسبانيا حيث الرعاية الصحية الممتازة و تأتون بالفيروس الى المغرب المتخلف في مجال البنية التحتية و الخدمات الصحية...بل ولتهوركم و لا مسؤوليتكم لا تضعون انفسكم في حجر اختياري في منازلكم لمدة 15 يوما تنعزلون فيها عن اعلكم و اصدقائكم و المجتمع....
ام قدومكم اصلا كان فقط لتصوير و نشر فيديوهات كالذي رأيناه....
عليكم ان تخجلوا من انفسكم بسبب الحالة الكارثية التي وضعتم فيه كل المواطنين الابرياء بسبب اهمالكم و لا مسؤوليتكم.
الناس راه مراض خاصهم العناية ماش يتحطو ف الوسخ واو يتعاملو معاهم بالتكبر و العجرفة
اللهم انا عبادك الضعفاء لا حوال لنا ولا قوة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
سمعوا في اليوتوب بان القطاني تشفي كورونا فتهافتوا على اللوبيا و الحمص و العدس اما الموز بسبعة دراهم الى ثمانية شكون بغاه
بسبب الشيء الغير الموجد سيجعل القاطن او الحاجر على نفسه في الخروج والبحت هذا الشيء وبالتالي التعرض الى المرض أو الاصابة بالالداء
البوطة ها الاخوة هضرو عليها وشوفو علاش مقطوعة على الحوانت
الحوانت عياو يتاصلو بهم وماتايجاوبس
وشفو بشحال كالسين تايبيعوها شي وحدين
وشكرا هيسبريس للتاكد قبل النشر
قلوبنا مع الكوادر الطبية التي تنتظرها تحديات كثيرة.
ما ذنب مدير مستشفى بسلا؟ أليس المسؤول هو من ترك مكانه شاغرا الشيء الذي سمح للمريضة باستعمال هاتفها النقال في ما شوهد؟ لماذا لم يعفَ وزير الصحة العمومية؟ فليتذكر هذا الأخير الآية التالية: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". صدق الله العظيم.
سمعنا هذه الجملة و قرأناها في كل المقالات . لكن لا أحد يعرف ما هي الاجراءات الصحية المعتمدة.
فالمغرب ليس بإمكنيا الصين ولا ايطاليا ولا اسبانيا فكيف سينتصر على الجائحة والتي جعلت وزير بريطانيا يوصي البريطانيين بالاستعداد لتوديع اهاليهم فلو كان كلامه للمغاربة فسيقول لهم استعدوا لتوديع الدنيا.
طريقة تقديم الأكل للمرضى الذين هم في الحجر يحترم القواعد التي تعتمدها الصين"
ولكن المسؤول المغربي يكيفه بالطريقة المغربية .. اقدر عاليا مجهودات و تضحيات رجال و نساء الصحة هم الجنود الذين يعول عليهم اليوم
جل المسؤولين و ليس الكل حتى لا نظلم الجميع يبقون في حجر في مكاتبهم ولا ينزلون لأرض المعركة و يقومون بإصدار الأوامر وراء الأبواب المغلقة عقلية انانيه و تفتقد لروح المسؤولية والمواطنة ضنن منهم انهم بهذا الوضع هم في منئ عن الموت ونسوا قول الله " أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78) " سورة النساء
فرق بين تلك الطمأنة ليوم أمس و واقع اليوم .
المرجو من السيد وزير الصحة بدل مجهود أكبر فالمغرب عزيز علينا و نتمنى ان يكون القادم أفضل انشاءالله
) هل هناك من يسأل ) ؛ و يتصل بمكتب الظبط ( هل هناك رسائل شخصية ) ؛ و حين يتأكد أن لا وجود لموعد " إيجابي " (؟) . في الأفق
ينصرف ...و يقول للكاتبة : أن كان هناك موعد يتطلب التوقيع عليه ...
فاتصلي بي ...عبر الهاتف...!
Nshabo w3atkom europa
أصلا كون كانو كاع مخليو المصابين وحدهم.
على مال دوك الناس لي كجمعو الزبل و لي كخدمو فالواد الحار كخدمو من نيتهم. أي مهنة لها ظروفها العسيرة ولي فرط يكرط.