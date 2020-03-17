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فيديو سيدة مصابة بـ"كورونا" يتسبب في إعفاء مدير مستشفى بسلا‬

فيديو سيدة مصابة بـ"كورونا" يتسبب في إعفاء مدير مستشفى بسلا‬
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:00

تم ليلة أمس الإثنين إعفاء مدير مستشفى مولاي عبد الله بسلا على خلفية نشر مريضة بفيروس "كورونا" فيديو تظهر فيه وهي تتجول خارج غرفتها بالمستشفى.

وحسب مصدر من وزارة الصحة فإن إعفاء المدير جاء بسبب "أخطاء مهنية صرفة مرتبطة بالفيديو المتداول"، مؤكدًا ضمن حديث مع هسبريس أن "الأمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة أن المريضة خرجت من المكان المخصص لها".

ونفى المصدر الانتقادات التي وردت في الفيديو الذي عممته المريضة، قائلا إن ما ورد فيه غير مقبول على الإطلاق، وإن "طريقة تقديم الأكل للمرضى الذين هم في الحجر يحترم القواعد التي تعتمدها الصين".

وأكد المتحدث أنه "في حالة المرضى الذين يستطيعون التحرك وليسوا في حالة حرجة يتم وضع الأكل في مكان مخصص له، ويقوم المريض بالتحرك من أجل جلبه والتكفل برمي الأزبال في مكان مخصص للمهملات".

وأوضح المصدر نفسه أنه "في حالة المرضى في حالة حرجة يتم وضعهم في غرف مخصصة للإنعاش ويتم التعامل معهم بطريقة مختلفة".

وتشتكي المريضة في الفيديو الذي اطلعت عليه هسبريس من غياب تواصل الأطقم الطبية مع المرضى بـ"كورونا"، قائلة إنه يتم وضع الأكل في بعض الأماكن، والمهملات أمام باب الغرف، وإن الأخيرة لا يتم تنظيفها، كما يتواصل معهم الأطباء من وراء الباب.

ويأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد في المغرب؛ ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا يبلغ 75 سنة.

بلاغ للوزارة كشف أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، تم تأكيدها مخبريا بـ"معهد باستور المغرب"، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء.

وترتبط الإصابة الجديدة بمغربي قادم من فرنسا، حالته الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وبذلك تكون حصيلة الحالات المؤكدة إصابتها بـ"فيروس كورونا" في المغرب، إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء، محددة في 38 حالة مؤكدة بالفحوص المختبرية.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنات والمواطنين بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - ياسين هردي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:12
هذا ما يستحقه كل مسؤول مقصر في عمله فالبلاد في غنى عن مثل هذه الأخطاء الفادحة التي قد تكلف الثمن باهضا وهي رسالة مباشرة لمن شاء أن يعتبر
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159
2 - Kénitra city الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:12
هذا استهتار من المريضة .. المرجوا القبض عليها بعد شفائها من الفيروس و محاكمتها
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-165
3 - مغربي مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:14
امتحان الله لنا، فيروس غير مرئي أخاف البشرية. ولم تستطع حتى تشخيصه، سبحان الله وبحمده، الله ارحمنا إننا ضعفاء
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73
4 - abdel الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:15
زدتو فيه بزااااف
هنا في فرنسا لا يستقبلونك يقولون لك عليك البقاء في منزل ديالك هو الحجر الصحي لا اكل لا يحزنون حتى تبان الأعراض الخطيرة عاد اجيو اقدمو مساعدة
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58
5 - Mosi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:17
سؤالي سيكون للسيدة التي نشرت الفيديو...
لماااذا تركتم فرنسا و ايطاليا واسبانيا حيث الرعاية الصحية الممتازة و تأتون بالفيروس الى المغرب المتخلف في مجال البنية التحتية و الخدمات الصحية...بل ولتهوركم و لا مسؤوليتكم لا تضعون انفسكم في حجر اختياري في منازلكم لمدة 15 يوما تنعزلون فيها عن اعلكم و اصدقائكم و المجتمع....
ام قدومكم اصلا كان فقط لتصوير و نشر فيديوهات كالذي رأيناه....
عليكم ان تخجلوا من انفسكم بسبب الحالة الكارثية التي وضعتم فيه كل المواطنين الابرياء بسبب اهمالكم و لا مسؤوليتكم.
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166
6 - مسمرير تنغير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:18
المنضومة الصحية المغربية مكرفصة ومعوجة الاطباء مكيعرفو المسؤلية لي عليهوم كي الصحة كي التعليم كولشي في خبر كان
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20
7 - راضية مرضية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:19
سرو
الناس راه مراض خاصهم العناية ماش يتحطو ف الوسخ واو يتعاملو معاهم بالتكبر و العجرفة
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31
8 - bonne santé pour le maroc الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:20
الحجر الصحي بالمتشفى ليس بفندق 5 نجوم ليقوموا بتنظيف غرفتك و جمع بقايا اكلك! يجب المساعدة و الصبر و عدم المبالغة.
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46
9 - زواقي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:21
ها ربط المسؤولية بالمحاسبة . لي م قدشي على المسؤولية يرجع اللور .
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33
10 - آية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:21
يا ربي تكون فعوينا كاملين هادشي بصراحة ولا كايخلع والله ... والحمد لله المغرب وباقي الدول دايرين لي فجهدهم لحد الساعة ♡
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15
11 - سارة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:21
ماعجباتنيش هدرة هاد السيدة فيها تكبر وتعالي مع أنها كاتتحرك بشكل طبيعي يعني يمكنلها تخدم نفسها بنفسها ، تماك ماشي أوطيل 5 نجوم باش تتسنا لي يخدمها خاصة أنها من الحالات العادية لي ماشي خطيرة،وكلنا رجعنا عارفين أن المصابين بكورونا نوعين ،لي كاتجيه الأعراض صعيبة لدرجة الإختناق لي ممكن يؤدي للموت لا قدر الله،ولي كتجيه أعراض بسيطة بحال الإنفلونزا العادية لدرجة البعض حتى برا فالدار عاد عرف راسه كان مريض بيه
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56
12 - simo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:22
لهلا يوصل شي مغرابي لصبيطار .
اللهم انا عبادك الضعفاء لا حوال لنا ولا قوة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
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32
13 - مغربي من المانيا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:23
راني شفت داك الفيديو.. والله تحشم تقول ان هذا مستشفى .. الحالة ديالو كتازم.. هذه هي المعايير الصحية وفق القوانين الدولية؟؟؟ والله حتى عيب يدخل الإنسان مريض ب كورونا ويخرج بازمة نفسية...
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6
14 - متتبعة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:23
أتعلمون لم قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ...الخ ، لأن شعبا بلا أخلاق ، شعبا نسي رصيده الثقافي في التراحم والتضامن وتقديم يد العون وأن يحب أحدنا للناس ما يحب لنفسه ، هو شعب يدمر نفسه ذاتيا ، يا دولة ويا حكومة نحن أمام جائحة خطيرة وهي انهيار الأخلاق والقيم في هذا البلد وإلى اليوم لا تحركون ساكنا أمام هذا الوباء المعنوي والحضاري
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16
15 - ولد حميدو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:24
معالجة كورونا بالوعي و ليس بالتشهير او بتخزين السلع
سمعوا في اليوتوب بان القطاني تشفي كورونا فتهافتوا على اللوبيا و الحمص و العدس اما الموز بسبعة دراهم الى ثمانية شكون بغاه
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15
16 - خارج الموضوع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:24
عارف بلي التعليق ما عندو علاقة بالموضوع
بسبب الشيء الغير الموجد سيجعل القاطن او الحاجر على نفسه في الخروج والبحت هذا الشيء وبالتالي التعرض الى المرض أو الاصابة بالالداء

البوطة ها الاخوة هضرو عليها وشوفو علاش مقطوعة على الحوانت
الحوانت عياو يتاصلو بهم وماتايجاوبس
وشفو بشحال كالسين تايبيعوها شي وحدين
وشكرا هيسبريس للتاكد قبل النشر
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12
17 - ahmed الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:25
الله يحفظ وصافي. المنظومة الصحية تم اهمالها لسنوات والان تبين مدى الحاجة اليها . اتمنى ان يحفظ الله الجميع وان يستفيذ المسؤولون من الدرس. مستشفيات اوروبا اضحت عاجزة عن كواجهة الوباء باستثمارات ضخمة فكا بالك بمستشفياتنا.
قلوبنا مع الكوادر الطبية التي تنتظرها تحديات كثيرة.
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15
18 - اللهم احفظنا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:25
نحن لسنا مهيؤون لهكذا طوارئ، سواء مسؤولين او مرضى او شعب لانه على سبيل المثال لا الحصر: نجاح الصين في تخطي الازمة لم يكن صدفة ولكم ان تتخيلوا ان تحجروا مدينة عدد سكانها 60 مليون، فالصين وضعت ودرست الكل من شعب الى ادنى مسؤول الى كبيرهم، كيفية التعامل في حالة طوارئ، فبمجرد اعلان الطوارئ، الكل يفعل ما له وما عليه،طريقة التسوق غريبة وعجيبة حقا، اذن نحن نحتاج الى اعادة برمجتنا .
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11
19 - ياسين الفكيكي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:25
الإنفلاتات طبيعية ولا يجب ان تشوش على الجو العام، لقد احسسنا لأول مرة اننا نعيش في دولة مؤسسات و تضامن وطني ولا يجب ان نسمح لأحد بأن يفسد الأمر. الحق يقال و رغم كرهي الشديد لهذه الحكومة الا انها قد قامت بكل ماعليها بكل حرفية وتستحق الاحترام، و رغم ان بعض الإجراءات جاءت متأخرة الا انها تفوقت على كثير من الدول المتقدمة. الباقي الان على الشعب ان يكون في المستوى ويلتزم بالتعليمات و بالوقاية ويعلم ان الاستخفاف و الاستهانة ستجعله يبكي دما عاجلا وان التضحية و الالتزام تعني القضاء على الفيروس وانقاذ الوطن و الاحبة فقطاعنا الصحي لا يستطيع تحمل مئات من الحالات فما بالك بالآلاف لقدر الله. كونوا في المستوى ايها المغاربة و برهنوا انكم فعلا أمة عظيمة.
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14
20 - مؤمن Moumine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
فيديو سيدة مصابة بـ"كورونا" يتسبب في إعفاء مدير مستشفى بسلا‬
ما ذنب مدير مستشفى بسلا؟ أليس المسؤول هو من ترك مكانه شاغرا الشيء الذي سمح للمريضة باستعمال هاتفها النقال في ما شوهد؟ لماذا لم يعفَ وزير الصحة العمومية؟ فليتذكر هذا الأخير الآية التالية: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". صدق الله العظيم.
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-1
21 - مواطن حر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:26
فيروس كورونا جا باش نعرفو قمة الجهل لي حنا فيه والله الى كتشوف اكتسمع شي حوايج كتحشم تقول انت مغربي العالم كامل مقلوب ابعض الناس كتنصحهم وجاوبوك كووووولشي دياااال الله ايوا دابا هذا ماشي خصو كورونا النيت تديه اتهنا منو الشعب. اغلبية الناس باااقي معرفينش الخطورة ديال الوباء افين نقدرو نوصلو بهاد الاستهتار واللامبلات ديال اغلب الناس.كلشي ديال الله ايبه ولكن راه الله قالك لا تلقو بانفسكم الى التهلكة. والاخد بالاسباب ااااابندم ؟؟!!؟؟!! انا تاسفت على الجهل اكثر من على الوباء الله.
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9
22 - فاعل خير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:27
زمن الأستهتار ولا مبالات انتهاء يجب تعبأة شاملة وصرامة وأخد الأمور بجدية وأشراك الكل الكل مسؤول الآن نطلب العون من الله تعالى عز وجل لعبور هد الجائحة
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5
23 - مواطن منكم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:28
أنا شفت الفيديو اللي دارت.. الله يعطيها الصحة ... كانت صرخة من منها قبل فوات اﻷوان ونجن في بداية العدوى ... شفاها الله وشفى جميع المصابين وابعده عن جميع البشر كيف ما كانت عقيدته
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0
24 - Anonyme الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:29
على المرضى التحلي بالصبر فهدا ابتلاء من الله, فقط للاشارة سبق واجريت لي حصص من العلاج الاشعاعي وكانت الاطقم الطبية تتعامل بتدابير اشد, فطبيعي ان تاخد الحيطة لكني كنت متفهمة ....الله المستعان ونسال الله ان يشفي جميع المرضى.
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6
25 - المهدي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:29
من عجائب كورونا انها اخبرت المغاربة بوجود شخص يدير المستشفى و يحمل لقب المدير !! لم تلمح عيني قط مكتب في مستشفى مكتوب عليه كلمة مدير ؟؟!! صراحة يجب اعادة النظر في اجور الاطباء الجراحين و الاطباء الاكفاء فليس لنا معهم مشكل حتى لو بلغت اجرتهم 50 مليون سنتيم فهم يستحقون لكن بالمقابل يجب عليهم التفاني في العمل و لما لا جعل بريم لهم هن عدد العمليات و إذا و جد احدهم صدفة او تم التبليغ عن انه يجري عمليات خارج المستشفى فيكون مصيره سحب رخصة مزاولة المهنة ؟!! و بخصوص الممرضين الرجال و الله العظيم يجب التخلص من العنصر الرجالي فهم كرش بلا ضلوع يسرقون المرصى و الادوية و و و مجال الصحة في المغرب خربته لوبيات طعنت غي السن و خرفات و حان الوفت للقطع مع سياسات الماضي و جعلهم يدركون كلمة خدم او خوي السيكتور و السلام
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7
26 - الادريسي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:30
حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
سمعنا هذه الجملة و قرأناها في كل المقالات . لكن لا أحد يعرف ما هي الاجراءات الصحية المعتمدة.
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10
27 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:30
اللهم اشرف عنا هدا داء اللهم احفض بلدي و الامةًالمسلمة
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4
28 - الطواحين الاديولوجية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:31
لازيد من 30 سنة والمغاربة يشتكون وينتقدون الوضع الصحي والتعليم في المغرب وخرج اهل الحسيمة في احتجاجات يطالبون فيها بمستشفيات فحكم عليهم بتهم الخيانة هاهو الوباء قد حل بالمغرب ومن المنتظر لا قدر الله ان يتفشى فيه كالنار في الهشيم
فالمغرب ليس بإمكنيا الصين ولا ايطاليا ولا اسبانيا فكيف سينتصر على الجائحة والتي جعلت وزير بريطانيا يوصي البريطانيين بالاستعداد لتوديع اهاليهم فلو كان كلامه للمغاربة فسيقول لهم استعدوا لتوديع الدنيا.
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7
29 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:36
هد الشي علاش تنقولوا ليكم بقاوا فداركم ف الاخير تبداو تبكيو وتشكيو شدوا الارض وشدو ولادكم الله يهديكم
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16
30 - زكريا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:37
الفيديو وضح الحالة و لا مجال للتكذيب و التبرير ..
طريقة تقديم الأكل للمرضى الذين هم في الحجر يحترم القواعد التي تعتمدها الصين"
ولكن المسؤول المغربي يكيفه بالطريقة المغربية .. اقدر عاليا مجهودات و تضحيات رجال و نساء الصحة هم الجنود الذين يعول عليهم اليوم
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0
31 - مرحبا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:42
السلام عليكم
جل المسؤولين و ليس الكل حتى لا نظلم الجميع يبقون في حجر في مكاتبهم ولا ينزلون لأرض المعركة و يقومون بإصدار الأوامر وراء الأبواب المغلقة عقلية انانيه و تفتقد لروح المسؤولية والمواطنة ضنن منهم انهم بهذا الوضع هم في منئ عن الموت ونسوا قول الله " أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78)  " سورة النساء
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0
32 - ح ن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:43
تشكراتي لجميع الاجهزة الصاهرة على المواطنين وما تقدمه من تعليمات ونصائح وفي مقدمتهم صاحب الجلالة حفضه الله كما اطلب من من جميع المواطنين باحترام التعليمات والنصاءح المقدمة من نظافة وعدم التجمعات والجلوس في البيوت حتى نتمكن من ااتغلب على هدا الوباء اللهم احفظنا با رب كما حفظت الدكر الحكيم
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2
33 - الزاكي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:46
على وزير الصحة و مسؤولي القطاع تحمل المسؤولية الكاملة و الثقة التي يضعها فيهم صاحب الجلالة ..
فرق بين تلك الطمأنة ليوم أمس و واقع اليوم .
المرجو من السيد وزير الصحة بدل مجهود أكبر فالمغرب عزيز علينا و نتمنى ان يكون القادم أفضل انشاءالله
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1
34 - Ayoub الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:49
C'est très grave, on dirait que certains de nos vieux responsables vivent encore dans l'époque de la dictature de Monsieur Idriss Albassri
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2
35 - المسؤولية ...؟ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:49
المسؤولية ...مع الأسف لها رجالها . لا اسم يدل عليها ...بل الشجاعة في تفاني خدمة الوطن و التحدي و المراقبة ... و ما نراه في المصالح الإدارية ؛ إنه غريب !!! بحيث يأتي الرئيس و يتصل بالكتابة
) هل هناك من يسأل ) ؛ و يتصل بمكتب الظبط ( هل هناك رسائل شخصية ) ؛ و حين يتأكد أن لا وجود لموعد " إيجابي " (؟) . في الأفق
ينصرف ...و يقول للكاتبة : أن كان هناك موعد يتطلب التوقيع عليه ...
فاتصلي بي ...عبر الهاتف...!
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1
36 - اميمه الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:56
شنو بغات هاد السيده؟ تمرض الاطباء ختى هما؟ياك كيجيوا يطمؤنوا عليها؟هي اصلا هناك باش ما تعاديش ناس خرين فقط!وليس ان يخدمها اناس اخرون ليتعادوا!اودي في هاد الدوله ولا السبد الطبيب لي جا يسبو مع انه كيدير جهدو مع شعب تامر للجميل،وخير متال تلك السيده لي صورات الفيديو!في الوسخ لي متهدر عليه هي في الفيديو؟الطناح كان نقي
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3
37 - العمراني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:57
لقدلقد شاهدت الفيديو تريد ان يقف على رأسها طبيب نعم هي من عليها ان تنظف مكان تواجدها والا لماذا يسمى عزلا
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4
38 - Hiba الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:59
A quoi s'attendait cette femme qui a quitté l'Europe pour apporter le virus au Maroc et causer la zézanie en plus. J'espère que le ministre va revoir sa décision et de punir la femme et non le directeur, parce que la femme n'est pas une mineure elle agir en adulte responsable, aider au lieu de ruiner. Qu'est-ce qu'elle a gagné maintenant ? Un directeur qui souffre lui aussi de la situation catastrophique de l'hôpital, occupé avec d'autres cas sûrement et d'autres patients ! L'état de nos hôpitaux tout le monde le connait, mais alors pourquoi avez-vous quitté l'Europe ? Le mal n'est pas né au Maroc c'est vous qui l'avez apporté et avec de l'orgueil en plus.
Nshabo w3atkom europa
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0
39 - علال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:01
صراحة الشيئ الذي يعاب على الفيديو النظافة و عدم توفر الماء الساخن و رشاشات المياه و عدم اعتناء الأطقم الطبية بالمصاب.
أصلا كون كانو كاع مخليو المصابين وحدهم.
على مال دوك الناس لي كجمعو الزبل و لي كخدمو فالواد الحار كخدمو من نيتهم. أي مهنة لها ظروفها العسيرة ولي فرط يكرط.
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-3
40 - ملاحظ الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:10
المدير يستحق الاعفاء و هاته المريضة تستحق المحاكمة ان كانت واعية بفعلتها . محاولة القتل العمد. ما معنى ان تكون في الحجر و تخرج لتعادي الناس . لا حول و لا قوة الا بالله تصرف مشين
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4
41 - الفارابي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:11
قال أحد زعماء فرنسا إثر اكتساح الجيوش الألمانية لفرنسا في الحرب العالمية الثانية: "إن فرنسا هزمها الانحلال قبل الاحتلال"،إن الانحلال الأخلاقي هو الوباء الحقيقي الذي صار ينخر في مجتمعنا حتى صار المواطن الصالح لا يستطيع ان يقول كلمة حق في مجتمع فسدت أخلاقه و انحلت قيمه و صار المال و الدرهم فيه هو سيد الموقف بغض النظر عن مصدره بعد أن هوجمت المدرسة العمومية و قزم دورها في التدريس فقط و هوجمت المساجد و حوصر دورها في إقامة الصلاة و صور الإعلام الفاسد و المغرض من الإمام و الأستاذ و العالم و كل نماذج المجتمع و مربيه إلى أعداء للمجتمع ، لا يستمع إلى نصحهم أحد، فغدا معظم أبناء هذا الوطن بدون تربية و بدون أخلاق
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3
42 - kaldoun الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:12
بالنسبة لناس ديال جاليا لي كايكتبو فالتعليق ديالهم حنا فالمانيا ولا حنا فرانسا.. عدنا وعدنا راه حنا عرفناكوم عدكوم اسيدي كون رير بكيتو تماك حيت عدكوم كلشي وخليتونا حني لي ماعدنا والو هانيين
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