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الرئيسية | مجتمع | الملك يأمر الجيش بوضع مراكز مجهزة ضد "كورونا"

الملك يأمر الجيش بوضع مراكز مجهزة ضد "كورونا"

الملك يأمر الجيش بوضع مراكز مجهزة ضد "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:46

وجه الملك محمد السادس تعليماته إلى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قصد وضع المراكز الطبية المجهزة التي سبق أن أمر بإحداثها لهذا الغرض بمختلف جهات المملكة رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها إن اقتضى الحال وعند الحاجة، وفق تعبير بلاغ الديوان الملكي.

ومن المرتقب أن تساهم هذه التجهيزات الطبية العسكرية المجهزة بآخر المعدات والآليات في مواجهة تداعيات ظهور حالات "فيروس كورونا" في البلاد، والتي وصل عددها ـ وفق آخر إحصائيات ـ إلى 38 حالة.

وتندرج هذه المبادرة الملكية في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

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