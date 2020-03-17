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الرئيسية | مجتمع | مجلس السلطة القضائية يساهم في "صندوق كورونا"

مجلس السلطة القضائية يساهم في "صندوق كورونا"

مجلس السلطة القضائية يساهم في "صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:15

أعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "مساهمة كافة أعضاء المجلس بالتبرع براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي تم إحداثه لمواجهة آثار هذا الوباء".

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن القرار يأتي في إطار مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية، وانسجامًا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية للملك محمد السادس.

وأهاب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بكافة قاضيات وقضاة المملكة المساهمة بتبرعاتهم، تكريسًا لقيم الواجب والمواطنة الحقة.

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