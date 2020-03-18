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الرئيسية | مجتمع | مقاول يساهم بخمسين مليون لـ"صندوق كورونا"

مقاول يساهم بخمسين مليون لـ"صندوق كورونا"

مقاول يساهم بخمسين مليون لـ"صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 05:05

أعلن بنفايدة بنعاشير، رجل أعمال ومقاول ينتمي لاتحاد مقاولات المغرب، عن مساهمته في صندوق مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتبلغ المساهمة المالية التي أعلن بنفايدة بنعاشير وضعها رهن إشارة الصندوق المذكور 500.000 درهم.

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