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كُتّاب وآراء
رؤساء جامعات يتبرعون براتب شهر لصد "كورونا"
أعلن رؤساء الجامعات العمومية المحدثة في إطار شراكة والخاصة المعترف بها، المنضوون في إطار ندوة رؤساء الجامعات المغربية، عن عزمهم المساهمة براتب شهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن المبادرة تأتي في إطار انخراط رؤساء الجامعات في المجهودات التي تقوم بها كل مكونات البلاد للحد من آثار ومخاطر جائحة فيروس كورونا، واستحضارا منهم لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل.
وأضاف المصدر ذاته أن رؤساء الجامعات إذ يعبرون عن اعتزازهم وفخرهم بالانخراط الكامل والتهيئة الشاملة التي أبانت عنها كل مكونات الجامعة المغربية من أساتذة وإداريين وطلبة، فإنهم يؤكدون باسمهم وباسم كل هذه المكونات عن انخراطهم الصادق والتلقائي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس لتجاوز هذه الأزمة.