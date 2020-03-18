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رؤساء جامعات يتبرعون براتب شهر لصد "كورونا"

رؤساء جامعات يتبرعون براتب شهر لصد "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:30

أعلن رؤساء الجامعات العمومية المحدثة في إطار شراكة والخاصة المعترف بها، المنضوون في إطار ندوة رؤساء الجامعات المغربية، عن عزمهم المساهمة براتب شهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن المبادرة تأتي في إطار انخراط رؤساء الجامعات في المجهودات التي تقوم بها كل مكونات البلاد للحد من آثار ومخاطر جائحة فيروس كورونا، واستحضارا منهم لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل.

وأضاف المصدر ذاته أن رؤساء الجامعات إذ يعبرون عن اعتزازهم وفخرهم بالانخراط الكامل والتهيئة الشاملة التي أبانت عنها كل مكونات الجامعة المغربية من أساتذة وإداريين وطلبة، فإنهم يؤكدون باسمهم وباسم كل هذه المكونات عن انخراطهم الصادق والتلقائي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس لتجاوز هذه الأزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Ayoub الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:43
C'est une grande fiérté nationale, un grand merci pour tout ses donateurs qui nous rassurent que tout les Marocains sont unis et tous ensemble face cette pandémie mondiale
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5
2 - soufian الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:56
وأين المغنيين و المشاهير اللذين يوسمون الأوسمة والجوائز من هذا التظامن
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3
3 - مسمار جحا الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:57
لي شاف واحد السيد يعلمني او يعلم دوزيم قولولو راه المساهمات بدات و هو راجل معقول و عزيز عليه يدير الخير فهمتوني و لا لا
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4 - yanis الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:03
مبادرة حسنة ولاكن يجب عليهم أن يتبرعو بما يجنونه في شهر وليس براتب شهر والفاهم يفهم
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